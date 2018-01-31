Смолов: решение в пользу футбола

Федор Смолов решил остаться в «Краснодаре». Шаг, который может быть и осужден, и одобрен. «Соккер.ру» считает, что однозначной оценки это решение не имеет.

«Испугался», «Остался загнивать в российском болоте», «Не предал команду», «Решил не понижать уровень РФПЛ» - мнений по поводу заявления нападающего «Краснодара» и сборной России Федора Смолова может быть множество. Но бросается в глаза хотя бы последовательность и прозрачность. Смолов не стал плодить сущности и неоднозначность, не стал интриговать и размазывать кашу по столу, что называется, а сразу пресек все слухи, выступив с обращением с официального сайта «Краснодара»:

«Я принял решение не переходить в другую российскую команду этой зимой. Во-первых, это было бы не совсем правильным по отношению к моему нынешнему клубу – у нас всего одно очко отставания в борьбе за место в Лиге чемпионов. Во-вторых, я провел в Краснодаре два с половиной отличных года и считаю, что клуб вправе получить достойную компенсацию за мой переход, особенно если речь идет о конкурентах. Когда я понял, что этого может не произойти, то попросил руководство и агентов прекратить любые переговоры на эту тему.

Но главным мотивом было то, что этот переход мог бы помешать мне реализовать мечту – попробовать себя в одном из сильных европейских чемпионатов. Этой зимой велось много переговоров, но так и не поступило предложения, которое было бы приемлемым для клуба и меня. Я продолжу трудиться и играть в „Краснодаре“, чтобы помочь команде добиться результата и хорошо подготовиться к чемпионату мира, а летом буду ждать предложения, которое устроит „Краснодар“ и будет соответствовать моим целям».

Сразу отметается целый пласт кривотолков и пересудов по поводу будущего Смолова. Многие уже бились об заклад и спорили, куда именно перейдет Федор: в «Спартак» или «Зенит». Нападающий дал понять, что варианты внутрироссийских трансферов даже не рассматривались. Это можно было счесть за известный ход с формулировкой: «не добившись желаемого, он сделал вид, что желал достигнутого». Но заявление опубликовано к закрытию трансферного окна в Европе, а не в России.

То есть если бы Смолов допускал трансфер внутри РФПЛ, то не стал бы эффектно заявлять о его принципиальной неосуществимости до закрытия окна в России. Ведь всегда можно получить предложение от тех же «Зенита» или «Спартака». Теперь же Смолов для себя отрезал этот путь. Конечно, всякое может случиться, но трансфер в клуб из России после такого обстоятельного и вдохновенного спича никто не поймет и не оценит.

Совпадение заявления с днем закрытия трансферного окна в Англии вряд ли можно считать случайным. В январе именно с английскими вариантами слухи чаще всего связывали Смолова. Был интерес со стороны «Вест Хэма», «Кристал Пэлас», «Суонси» и других клубов. Сам Федор и его агент не отрицают того, что вариантов было предостаточно. Однако россиянин не нашел себе возможность по душе. Или же условия не устраивали «Краснодар» - это особо отмечено – игрок хочет своим трансфером принести и клубу пользу в виде хороших денег.

Очевидно, что переговоры велись до последнего, и когда стало ясно, что с Англией не выгорит, было выпущено заявление. Это, кстати, показывает, что слухи про дортмундскую «Боруссию» скорее были отголоском прошлого. Раньше никто не скрывал, что дортмундцы интересуются Смоловым. Однако потом интерес угас, а в январе снова об этом заговорили. Но, видимо, на фоне борьбы английских клубов за Смолова, поскольку у немцев-то еще есть время договориться. А заявление уже есть – следовательно, не будут договариваться. Хотя в поисках оперативной замены Пьеру-Эмерику Обамеянгу дортмундцы в последний момент могут метнуться и по старому списку, наткнувшись на Смолова. Активно продвигались турецкие варианты продолжения карьеры. Но Федор все же рассчитывает выступать в более сильном чемпионате и, очевидно, в более статусных клубах, которые решают турнирные задачи.

Кто-то может посчитать позицию спорной: почему бы не перебраться абы куда, в Англию ту же, чтобы там освоиться и потом уже попытаться прыгнуть выше. Но Смолов прекрасно понимает, что прыгнуть в более-менее сильный клуб из России напрямую будет проще, чем пытаться сделать это из условного «Кристал Пэлас». Там будет потрачено много времени на адаптацию. Сами команды, которые его звали, в основном кризисные.

Проявить себя там сходу сложно. Так что Федор оказался бы в неблагоприятных условиях. И вряд ли оттуда транзитом будет легко пойти на повышение. А в «Краснодаре» он остается в привычной обстановке, он лидер команды, он один из лучших футболистов всего чемпионата. Так что любой скаут любого клуба, изучающего Россию, волей-неволей обратит внимание на Смолова. Это тот случай, когда быть «первым на деревне» в перспективе выгоднее, чем ломиться через низы «в городе».

И Смолову не 22 года, чтобы тратить время на застревание на несколько сезонов в условном «Брайтоне». Вероятно, его следующий переход будет наиболее значимым в карьере, ключевым. Так что отнестись к решению стоит особенно ответственно. И что самое приятное: Смолов верит в себя и амбициозен. Да, кому-то это покажется парадоксом. Дескать уверенный в себе амбициозный парень схватил бы ноги в руки при первой возможности и отправился бы покорять Лондон с «Вест Хэмом». А остаться дома – это слабость.

Но смотреть следует глубже. Смолов явно не отказывается от идеи перебраться в Европу. И именно из «Краснодара», а не транзитом через «Зенит» или «Спартак» с попутным зарабатыванием сверхденег. О большой уверенности в себе и команде говорит как раз то, что он остается. Он полагает, что способен за вторую часть сезона отыграть еще лучше, чтобы завоевать интерес не «Вест Хэма», а рыбы покрупнее. Он полагает, что сможет выбраться с «Краснодаром» в Лигу чемпионов, что автоматически увеличит его цену. Он полагает, что сможет ударно выступить в чемпионате и стать главной силой в нападении сборной России на домашнем мундиале, где к российской команде опять будет приковано повышенное внимание.

Неуверенный в себе человек бросился бы сейчас за первой возможностью «свалить». И только вера в себя способна была удержать Смолова с целью прыгнуть еще выше с теми же исходными данными. Наверняка учитывались и интересы сборной России. Вряд ли Станислав Черчесов был бы рад перед ЧМ-2018 уходу лучшего форварда страны в варево середины сезона АПЛ с туманными перспективами. Словом, это решение, чем бы оно ни было продиктовано, при взвешивании всех аргументов в пользу и против касательно последствий выглядит логичным и даже в чем-то изящным, красивым. Окончательно красивым оно будет, если ставка Смолова сыграет, он назабивает кучу голов в РФПЛ, блеснет на ЧМ-2018, а летом отправится в настоящий топ-клуб.