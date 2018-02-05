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Денег нет. Потерянный дивизион

сегодня, 10:35

«Тосно» - очередной в списке, и блогер «Соккер.ру» Finn32 напоминает, сколько команд уровня РФПЛ пострадали за последние годы от финансовых проблем.

«Анжи»

Что произошло? Каримову надоело быть махачкалинским Абрамовичем. Будущий губернатор перестал финансировать «Анжи» в таких диких объемах, как во времена Роберто Карлоса и Самуэля Это’О. А ведь метили в Лигу чемпионов для начала…

Результат краха: скатились в ФНЛ, заняли шестнадцатое место. Затем попытались найти более скромного спонсора. Вернулись, но сейчас снова стоят на вылет.

«Кубань»

Что произошло? У краснодарского клуба был спонсор из Донецка. Разорение бизнеса во время войны привело «Кубань» к тому, где известный клуб находится прямо сейчас. О Лиге Европы давно забыли, как и о больших победах, давно распродали известных игроков и до сих пор судятся с Петреску.

Результат краха: «Кубань» могут объявить банкротом? Клуб отказался выплачивать прежние долги игрокам и тренерам, сославшись на запрет управляющей компании. Возможно, снимут очки, в худшем случае объявят банкротом. О РФПЛ точно можно забыть.

«Алания»

Что произошло? Доверились управленцам со знакомыми фамилиями, а те накопили долгов на миллиард рублей. Надо выбить из Газзаева обещание, что сбреет усы, если «Алания» вернется в РФПЛ в ближайшие годы. Ведь в таком случае Валерий Георгиевич рискует не сильнее, чем при обещании сбрить растительность на лице после победы России на ЧМ-18.

Результат краха: «Алании» больше нет, расформировали. Создали «Спартак» с бюджетным финансированием, играют в третьей лиге.  

«Мордовия»

Что произошло? Заняли место «Кубани» в качестве клуба-лифта в РФПЛ, а потом вылетели с концами с последнего места. Разумеется, денег на продолжение банкета не нашлось, поскольку все пилы заточены в Саранске под ЧМ-18. Стадион строят для парочки матчей, ведь «Мордовия» с процветанием завязала надолго.

Результат краха: третий дивизион, и хотя идут на первом месте в зоне «Урал-Поволжье», радоваться особо нечему. Задачи вернуть «Мордовию» в РФПЛ нет.

«Томь»

Что произошло? Был себе клуб в РФПЛ, но тратил бюджет на перелеты. Посчитали, что невыгодный – закрыли. Банально и скучно. В Томске верили в помощь доброго дяди, а результат все знают. Раздали опытных игроков, поставили на молодежь – вылетели из РФПЛ.

Результат краха: могут вылететь из ФНЛ, ведь идут в последней пятерке, а играют не многим лучше, чем «Зенит-2». Всё плохо.

«Крылья Советов»

Что произошло? На фоне соседей в списке «Крылья Советов» вроде бы еще легко отделались. Но вспомните, как в Самаре любили и любят футбол и поймете, что произошедшие падения в ФНЛ и возвращения – печальные истории. Ведь в таких условиях думать о футбольных амбициях сложно.

Результат краха: в конце прошлого года Самарская область в очередной раз сократила финансирование «Крыльев Советов». Начинали с миллиарда, скатились до 200 млн рублей. Этого мало для клуба с амбициями повышения в классе, а надеяться на спонсоров не стоит – их поддержка в любой момент может исчезнуть. Выйти в РФПЛ, чтобы потом футболисты устраивали забастовку без зарплаты? Так себе выход…

«Волга»

Что произошло? Играли в РФПЛ, находили финансирование, сводили концы с концами. Но потом вылетели в ФНЛ, когда закончились денежные вливания, обновили состав, пробовали барахтаться, однако судьбу предопределило решение, что в Нижнем Новгороде «Волга» - лишний спортивный клуб.

Результат краха: 15 июня 2016 года было объявлено о расформировании. Вот так стараются люди, выходят в высший дивизион, а потом оказывается, что стратегии нет – клуб закрывают, создавая «Олимпиец», середняка ФНЛ.

«Торпедо»

Что произошло? Великий клуб не может возродиться, поскольку нет человека с сотнями миллионов евро, который вложит их в «Торпедо» и сделает силой в российском футболе. А нет денег – говорят только о реакции болельщиков на действия руководителей клуба. «Торпедо» в тупике, поскольку в Москве управляют не москвичи, привязки к городу нет, деньги вкладывают в другие проекты.

Результат краха: барахтаться у дна в РФПЛ не могут, денег не хватает. Достойной игру в третьем по счету дивизионе тоже не назвать, ведь «Торпедо» на третьей позиции, уступая «Арарату» уйму пунктов…

«Динамо»

Что произошло? Такое ощущение, что уничтожение москвичей руками давних знакомых друзей «Зенита» порадовало последних. Через «Динамо» прошли какие-то невероятные деньги, вроде бы даже футболистов покупали за огромные суммы, вроде бы в еврокубках побывали. Но менеджмент был легендарным – толпами уходили свободные агенты, а долги росли.

Результат краха: сначала потратили силы и время, чтобы расправиться с долгами, и хотя поменяли собственника и получили обещания от одного из спонсоров, деньгами сорить не будут, и первый вылет в ФНЛ пережили. Печальная картина, умудриться такое сотворить с «Динамо» было непросто. Но справились.

«Ростов»

Что произошло? В результате очень мутных и непонятных схем команда, которая попала в Лигу чемпионов и сыграла против «Атлетико» и «Баварии», а потом встретилась с МЮ в ЛЕ – отличные соперники выпали в одном сезоне, потеряла состав и не может заявить, что есть шансы вернуться в группу лидеров.

Результат краха: Бердыев ушел, игроков разобрали, набрали новых и приличных. Но Кучук не справился с быстрой перестройкой, а Карпин не ставит на еврокубки. Скорее думает о том, как бы «Ростов» стабилизировать. Ведь деньги могут закончиться в любой момент…

«Рубин»

Что произошло? Футбол не стал популярным в Казани даже после двух чемпионских титулов, после победы над «Барселоной» в Лиге чемпионов и плей-офф второго еврокубка. Раз так, и раз у Татарстана есть куда деньги тратить – перевесили «Рубин» на шею частному спонсору.

Результат краха: Бердыев теперь тренер по распродаже, ведь компании, которой всучили неликвидный актив, не хочется вбухивать сотни миллионов евро на возрождение клуба. «Рубин» вернется благодаря тренеру, но как крепкий середняк.

«Амкар»

Что произошло? И даже происходит прямо сейчас – «Амкару» не хватает денег. Причем скидываются на пермский клуб, похоже, всем краем и в приказном порядке. Конечно, местные предприятия не в восторге, и поступления вряд ли стабильные. Кроме того, есть еще вопрос, как эти сотни миллионов рублей тратились раньше и куда уходили?

Результат краха: руководство «Амкара» постоянно стонет, что не хватает денег, и хотя это вправду так, внятно объяснить, почему бюджет и бизнес должны верить в клуб и его перспективы, сложно.

«СКА-Хабаровск»

Что произошло? Получилось выйти в РФПЛ – для самих руководителей клуба неожиданный результат, а потом посчитали, сколько надо налетать и как много денег потратить, чтобы сыграть в высшем обществе, не претендуя на постоянную прописку – начались проблемы, недоплаты и недопонимание.

Результат краха: в РФПЛ играет клуб, который не имеет ресурсов для вхождения в элиту – усиление состава, предложение новичкам высоких зарплат. Можно менять менеджеров, толку не будет – вылетят в ФНЛ, где «СКА-Хабаровск» по ресурсам и место. Хотя играют, как умеют – сносно.

«Тосно»

Что произошло? Редкий частный клуб в РФПЛ оказался не готов к высшему дивизиону, поскольку попадание в элиту совпало с крупной сделкой управляющей компании. Приоритетом является бизнес, а «Тосно» отправят просить деньги у Ленинградской области. Чем это завершится понятно…

Результат краха: пока забастовка и обещания до конца февраля погасить долги. Но если с ноября игроки и персонал не видели зарплаты, а основной спонсор занят собой, одного участника ФНЛ будущего года, похоже, знаем. В лучшем случае, в худшем «Тосно» как создали – так и расформируют. Жаль, играют симпатично, но сложно в России строить клуб с ноля без доброго дяди миллиардера.

Получатся, за несколько лет в РФПЛ ранили и убили целую лигу?

Четырнадцать команд, почти полноценный набор для РФПЛ. И хотя не все сгинули, как «Волга», не все пали так низко, как бедняги из «Кубани», но эпидемия напоминает, какая зыбкая почва у российского футбола. Например, при смене вектора распределения государственных средств падут даже фавориты. На поддержке тех, кому верить – себя не уважать, провинциалы далеко заехать не могут. Знаем ведь примеры

Футболисты в РФПЛ слышат обещания чаще, чем любовницы. И частный клуб «Тосно» с маленьким по меркам РФПЛ бюджетом, и еврокубковые проекты «Анжи» или «Кубань» могут свернуть за считанные недели и месяцы. Не застрахован никто, ни клуб с великой историей, ни новая команда на карте. Причем даже «оптимизация» финансирования - стресс для клуба и солидный откат назад. Вот когда «Динамо» или «Ростов» вернутся в первую тройку, через сколько лет?

Четырнадцать клубов за пять сезонов подтверждают своими примерами – о благополучии российского футбола не думают и ничего не предпринимают. И хорошо, если не хотят, хуже, если не умеют наводить порядок.

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Все комментарии
LOpp
LOpp ответил Так Себе Аналитик
сегодня в 12:24
Так Себе Аналитик:
Это все в пользу бедных, единственный способ построить футбол - запретить госфинансирование. И понятно, что это никто не сделает, потому что пилить-то можно только на госфинансировании. Вот и сказочке конец. Со всех сторон лучше, если 500 миллионов из бюджета какой-нибудь области выделят на пероборудование больниц, а не распилят между губернатором и его родственниками и лимитчиками какого-нибудь ФК. А в футбол можно и без особого финансирования играть, вон, в Уэльсе куча дивизионов и в Шотландии, если кому не нравится за 100 тыс рублей играть, например, пусть идет в бизнесмены.
если запретить госфинансирование клубов, то в РПЛ останется два клуба: Спартак и Краснодар.
Dominators
Dominators
сегодня в 12:08
И статья отличная и все знают , что как нужно делать для исправления ситуации , но никто и ничего делать не будет . Все нормально , падаем .
Евгений Сибель
Евгений Сибель
сегодня в 12:00
Амкар держится как может.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответил старина
сегодня в 11:47
Да СПАРТАК-НАЛЬЧИК пропустили. Хотя много он шороху за 6.лет сделал.
старина
старина
сегодня в 11:35
в этот список стоило добавить Спартак Нальчик еще.а так статья на пять с жирным плюсом,хотя и печальная
борька
борька
сегодня в 11:25
Нынешний режим власти будет продолжаться 12-18 лет или более,до смерти вождя.
Футбол окончательно развалится. Будет 2-3 клуба госворовских, со 100% иностранными игроками, .Перспектив не вижу,Детско-юношеским футболом занимается один Краснодар!
Roger Young
Roger Young
сегодня в 11:10
Статья отличная.

Футбол в России это позор страны. Насквозь продажен и куплен.

Лучше смотрите Англию и Германию.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 11:00
Это все в пользу бедных, единственный способ построить футбол - запретить госфинансирование. И понятно, что это никто не сделает, потому что пилить-то можно только на госфинансировании. Вот и сказочке конец.

Со всех сторон лучше, если 500 миллионов из бюджета какой-нибудь области выделят на пероборудование больниц, а не распилят между губернатором и его родственниками и лимитчиками какого-нибудь ФК.

А в футбол можно и без особого финансирования играть, вон, в Уэльсе куча дивизионов и в Шотландии, если кому не нравится за 100 тыс рублей играть, например, пусть идет в бизнесмены.
mс
сегодня в 10:45
Деньги есть, но не для вас гыгыгы
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