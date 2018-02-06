Зеедорф: новая попытка стать тренером

Зеедорф возглавил «Депортиво». Очередной тренерский опыт легендарного голландца, у которого мало что пока получается. Блогер «Соккер.ру» Доскен Бахытулы считает, что ошибаться ему уже нельзя.

Единственный футболист, который выигрывал Лигу чемпионов с тремя разными командами, стал настоящей легендой сразу для нескольких клубов и оставил после завершения карьеры игрока только позитивные впечатления от своей игры и работы. И нужно сказать, что восход карьеры Зеедорфа-футболиста получился очень ранним – хотя в «Аяксе» иначе не бывает. С тренерским поприщем пока выходит похуже – свою стезю Зеедорф найти не может.

Одной из ключевых ошибок Кларенса стала спешка. Можно вспомнить, как долго многие известные в прошлом футболисты шли к тренерской работе, хотя у массы клубов был большой соблазн пригласить к себе на тренерский пост человека с большим именем, пусть и без должного опыта именно наставничества. Из недавнего можно вспомнить того же Райана Гиггза, который временно возглавлял «Манчестер Юнайтед» после завершения карьеры и отставки Дэвида Мойеса.

Признался, что спать не мог от давления и волнения и понял – не его это пока. Пообтесался на тренерской скамейке помощником, а потом и за самостоятельную работу взялся. И такому пути следуют многие. Зеедорф же рванул с места в карьер. В январе 2014 года он завершил карьеру футболиста в «Ботафого», в этом же месяце стал главным тренером «Милана». Поразительно. Руководство миланцев можно понять: оно в последние годы в принципе не отличается благоразумием в принятии решений.

А Зеедорф – легенда, в целом позитивный человек, очень вдумчивый, грамотный, разумный – таким и должен быть тренер. Но хороший ментально игрок не обязательно станет хорошим тренером. Точнее, с большой вероятностью, однако не по взмаху волшебной палочки, а с опытом, со временем. Зеедорфу же этого опыта взять было неоткуда. Он сразу бросился в пучину. Мало того что связался с топ-клубом, так еще и посреди сезона, без времени на раскачку.

Да и любая тренерская перестановка по ходу сезона говорит о том, что в клубе есть проблемы, которые и опытные специалисты зачастую не сразу решают. Следовало бы более вдумчиво подойти к вопросу старта тренерской карьеры, обтесаться где-нибудь в менее амбициозном и давящем месте. Но и Кларенса можно понять – кто в здравом уме откажется от такого шанса начать карьеру наставника?

Легендарный клуб, в котором ты много играл и выигрывал, зовет тебя стать главным тренером – любой побежит. Вероятно, он и риски осознавал, но оно того стоило. Можно было сходу закрепиться на топ-уровне. Не получилось. Уже летом 2014 года Зеедорф был уволен, а «Милан» продолжил пляску на граблях, назначив на пост наставника Филиппо Индзаги и решив опробовать в деле всех своих легенд.

Зеедорфу пришлось долго оставаться без работы, хотя назывались разные варианты. Сложно сказать, почему Кларенс отвергал их. Либо не устраивала оплата, либо неудачный дебют с «Миланом» поколебал его уверенность в своих силах. Выбор следующего клуба Зеедорфом говорит в пользу обеих версий. Летом 2016 года он отправился в модный Китай на заработки. Но получил приглашение не от какого-то гранда или сорящего деньгами середняка, а от клуба второго дивизиона «Шэньчжэнь».

Выбор тоже сомнительный. У Кларенса было много времени подготовить плацдарм для работы, стартовав с начала сезона. Но он снова рванул в совершенно незнакомую обстановку посреди сезона, чтобы решать априори сложнейшую задачу вывода «Шэньчжэня» в элитный дивизион. Деньги клубом потрачены немалые, но всем известно, что успех не обеспечивается напрямую только финансовыми вложениями. Зеедорф не подумал, что китайские боссы слишком нетерпеливы в этом плане. Невыполнение задачи по повышению в классе привело к отставке голландца снова через несколько месяцев работы.

Третьего захода Зеедорфа на тренерский пост тоже пришлось ждать долго. Даже не захода как такового, а его попытки. Причем такие паузы и не слишком удачные решения по выбору клуба привели уже к тому, что к кандидатуре Кларенса клубы, которые рассматривали бы ее как одну из приоритетных, начали относиться настороженно. Это касается, например, «Аякса», который привык доверять бывшим своим игрокам тренерские роли. Но в Амстердаме все же отказались от идеи приглашать Зеедорфа. Другие клубы тоже проходили только стадию обсуждения в руководстве, не приглашая в итоге Кларенса, который всего несколькими решениями поставил под угрозу свои тренерские перспективы, когда брал априори практически непосильные задачи.

Дошло до того, что искать пристанище Зеедорф начал в Бразилии, где завершал карьеру игрока. Вроде как предлагал свои услуги «Сантосу», но смог договориться с «Атлетико Паранаэнсе» в прошлом году. Впрочем, и этот заход не получился – договор был расторгнут еще до вступления в силу. Из-за разногласий. Вот такие приключения одного очень классного игрока, который грозил стать очень крутым тренером, имея все для того предпосылки.

Впрочем, Зеедорфу всего 41 год, и есть все возможности забыть о неудачных стартах, если начать наконец-то принимать взвешенные решения. Хотя теперь у него явно меньше места для маневра и выбора – он ограничен. Не каждый клуб позовет Кларенса, пусть это и громадина в футболе. «Депортиво» же решился, за что испанцам стоит сказать спасибо. Во-первых, Зеедорф будет на виду, не зароется где-нибудь в Азии или Америке. Во-вторых, Кларенс получает команду с хорошим потенциалом, которая не обречена, и чья задача по спасению от вылета не кажется такой уж неподъемной.

Это хороший вызов, хотя кто-то может сказать, что голландец снова ошибся, решив после всего, что с ним было, хватать клуб посреди сезона и в кризисе. Но нужно понимать, что выбирать Зеедорфу приходится из все меньшего числа вариантов, что он рискует потерять тонус, а также что на сей раз он не стал взваливать на себя непосильных задач и должен был набраться кое-какого опыта, набив шишки. Теперь и за низами в чемпионате Испании станет интереснее следить. Все-таки у Зеедорфа остается положительная репутация, многие даже нейтральные любители футбола его любят и будут переживать за успех отличного игрока, который пока не найдет себя на тренерском поприще.