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Не защитник. «Спартак» увольняет Комбарова

сегодня, 10:00

Каррера сказал, что команде нужен левый защитник с российским паспортом. Блогер Соккер.ру» Neomorph объясняет причины, почему Комбарова пора убрать из обороны.

Причина № 1. Комбаров - не защитник

Обычно, когда фанату «Спартака» вдруг хочется защитить Дмитрия, пишут: «Так Комбаров – не защитник». А разве это не причина не использовать в основе не защитника слева… в обороне? Комбаров столько лет обучается игре в обороне и не смог вырасти в новом амплуа – он сам доказал невозможность такого симбиоза. Главное оправдание по игре Дмитрия как раз и служит первой причиной найти более качественного защитника. 

Причина № 2. Травма Георгия Джикии

Выбыл из игры не только основной центральный, но и запасной левый бек. А что, если Комбаров вылетит по любой из причин весной? Точно нужно наигрывать сменщика. Конечно, памятуя, как Георгий сыграл в Ливерпуле слева в защите, можно не считать его первым дублером Комбарова в основе. Но раз Тигиев не входит в планы Карреры, раз хавбеку Зобнину неудобно на месте левого защитника, впрочем, как и немолодому Ещенко, то после травмы Джикии разговор о зимней покупке левофлангового россиянина – чтобы в лимит вписаться, стал еще актуальнее.

Причина № 3. Солидный возраст Комбарова

Банально, но факт. Не самый перспективный игрок в «Спартаке». В тридцать три или тридцать четыре года можно претендовать на место в основе «красно-белых», как это делали Ещенко и Самедов в первой части сезона. Но в тридцать один год Комбаров с каждым месяцем ближе к физическому старению, которое скажется на резкости и скорости флангового футболиста. Для чемпионата России сойдет? «Спартак» такие отговорки использовать не может. Комбаров не относится к медлительным игрокам, но почему тогда так часто не успевает вернуться в защиту?

Причина № 4. Дмитрий привык «привозить»

На днях на сборах из-за Комбарова команда пропустила мяч от «Спарты» – взялся обыгрывать соперника на боковой линии штрафной, соперник обокрал и забил. После матча Глушаков защитил друга - защитник признал, что «привез». А что, были варианты? Плохо, если Дмитрий привык к подобным ошибкам так, как привыкли центральные защитники Акинфеева пропускать в Лиге чемпионов. Виноваты, что психологически были каждый вечер на протяжении десятка лет готовы к своим ошибкам. Комбаров тоже смирился, что часто «привозит».

Причина № 5. Комбаров не разбирает ляпы

В обороне можно научиться играть, молодой Лам был куда более атакующим игроком, чем зрелый, но подучился. А Комбаров не считает, что ему надо менять себя ради основы «Спартака», поскольку лимит за много лет приучил россиян в ведущих клубах – достаточно быть уровнем выше Макеева или Кирилла Комбарова, и можно годами выходить на поле. Но смотрите на факты. По перехватам Комбаров скатился за четыре сезона на треть, падает выносливость? По отборам после чемпионского сезона сполз почти в два раза. А зачем стараться? Даже по блокам чужих ударов Дмитрий так себе, хотя и получил репутацию «вратаря». Все показатели посредственные. Чтобы вам было легче ориентироваться, сначала данные Кришито: 2.8 отбора за игру, 2 перехвата, 3.2 выноса, 0.4 блока. Такой игры в защите у Комбарова не было никогда в жизни, а ведь Кришито тоже 31 год! 

Оборонительные показатели Комбарова в РФПЛ

Сезон

Отборы*

Перехваты

Выносы

Блоки

2014/15

1.9

2.8

2.3

0.1

2015/16

2.0

2.2

2.0

0.1

2016/17

2.1

2.0

1.5

0.1

2017/18

1.3

1.9

2.2

0.2

* - всюду в среднем за игру (по данным whoscored.com)

Причина № 6. Отсутствие конкуренции расслабило

Как видите по лучшим матчам Комбарова, причина его промашек не в уровне игры, не в мастерстве. Просто Дмитрий не из тех, кто привык стараться, ему и так неплохо. Он классический российский футболист. Играет, как мяч на ногу ляжет. Возможно, если подключить молодого Рассказова, если добавить не старого Набиуллина, то у Комбарова появится мотивация? Причем важно выбрать именно россиян, ведь опыт игры Мельгарехо слева в защите не поможет – Лоренцо и сам плох в обороне, и лимит мешает на флангах ставить иностранцев, если их немало на других позициях, как у «Спартака».

Легионеры «Спартака». Кто лишний?

Причина № 7. Атакующий потенциал переоценен

Если бы Комбаров мог играть впереди на уровне Промеса – его бы перевели в атаку, купив защитника за спину. Но почему не делают этого? Профессионалы из числа тренеров «Спартака» понимают, что даже его шесть десятков голевых пасов в РФПЛ не мешают заключить, что его эффективность впереди низкая. Например, в этом сезоне после 26 его передач под удары и 19 кроссов забили всего 2 мяча, причем из всех навесов только 3 были точными (16 %). Возможно, Комбаров мог бы успешнее играть при схеме «3-5-2»? Но Каррера не будет переходить к модели, которая может привести к большему количеству ошибок, чтобы Дмитрию стало удобнее реже возвращаться в защиту. Тем более, только в чемпионском сезоне Комбаров был эффективен как ассистент:

Атакующая эффективность Комбарова в РФПЛ

Сезон

Ассисты*

Пасы под удар

Навесы

КПД пасов под удар

2014/15

3

1.6

1.8

7.3 %

2015/16

3

1.6

1.1

7.5 %

2016/17

4

1.3

0.9

11.4 %

2017/18

2

1.5

1.1

7.7 %

* - всюду в среднем за игру (по данным whoscored.com).

«Спартак» не настолько хорош, чтобы играть без левого защитника

Трагедия Комбарова может быть в том, что его сильнейшие стороны – навесы и умение отрезать много соперников одним низовым пасом в центре поля, плохо сочетаются с позициями, на которых его можно использовать именно в «Спартаке» с четверкой в обороне. Если ставить ветерана левым вингером, то получите слишком примитивного полузащитника, который оправдает одно из своих прозвищ. Такой всегда ищет навес в штрафную площадь, не имеет поставленного удара, а по дриблингу в этом сезоне оказался слабее Петковича.

Сомнительной тонкости игрок получается для атаки. Одновременно в центре поля играет рискованно и умнее, чем в защите при отборах мяча, но нередко обрезается. Комбаров часто выступает на уровне РФПЛ, но редко показывает нечто большее. Даже если бы задались целью в юности, из него не вышел бы центральный хавбек со смещением на левый край. Главные проблемы, похоже, завязаны на лени и на недостаточной физической подготовке для игры хавбеком. Но раз Дмитрий слаб в защите, не любит бороться и выполнять черновую работу, то пора найти солидного конкурента.

Каррера не может допускать круговую поруку. Ему и ошибок Глушакова, от которого в этом сезоне нахватался плохих привычек в центре поля Фернандо, достаточно. Если за семь сезонов в «Спартаке» Комбаров не стал сильным левым защитником, то и в ближайшие годы не станет. Такой игрок нужен, если будет относиться к работе, как Мельгарехо в последнее время. Также такой футболист пригодится сборной России, если готов сыграть три матча с идеальной отдачей в защите – на случай, если будет готов лучше Рауша, Жиркова и остальных.

Быть может, Комбарова, раз старенький Самедов выходит у «Спартака» на противоположном фланге, изредка можно ставить в полузащиту, когда ситуация обяжет или соперник будет с проблемным правым беком. Но основной защитник Дмитрий – горе в спартаковской семье. А что за столько лет, прекрасно зная о больших минусах, бывшему хавбеку не подготовили молодого и стабильного сменщика – прокол менеджеров «Спартака». Не первый и не последний, как и пропущенные голы после ошибок Комбарова.

Важно понимать, что Дмитрий не всегда крайний – у «Спартака» оборона давно странная, мягко говоря. Но закрывать глаза на давние проблемы игрока, который и в лучшие годы придумывал голы в ворота своей команды, недорабатывая, было бы странным решением со стороны Карреры. Комбаров не просто левый, а откровенно левый защитник. И «Спартаку» пора на это обратить внимание, ведь по пропущенным голам действующий чемпион идет двенадцатым в новом сезоне.  

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Все комментарии
MAUS
MAUS ответил InKarpinWeTrust
сегодня в 13:32
InKarpinWeTrust:
ТЫ ПОЛАГАЕШЬ, В СПАРТАК С КОМБАРОВЫМ МОЖНО БЫЛО Б НАПИХАТЬ БОЛЬШЕ? БУГГАГАГА
Не хотел на Ваши лозунги отвечать, но просто не смог морально! Чтобы такое выкрикивать из непонятной какой толпы, нужно хотя бы пару классов в школе начальной отучиться, и понять значение русский (про человека). А так Вы промто балабол!
ЧиП
ЧиП ответил MAUS
сегодня в 13:31
MAUS:
Отсутствие Димы в матче с Ливером, как раз и аукнулось! Альтернативы пока 100% не вижу, но искать нужно или кого-то наигрывать на эту позицию.
Есть дубль! Ребят достойных хватает. Выступления во всех турнирах подтверждает это. Это и есть ближайший и надёжный резерв. Доверие и спрос, это формула воспитания. А то купим игрока за 12 млн, а он ни рыба ни мясо.
InKarpinWeTrust
InKarpinWeTrust ответил MAUS
сегодня в 13:31
MAUS:
Я не полагаю, а своими глазами увидел, что Джикия там не удел был, и было видно как раз отсутсвие Дмитрия, а Ливер этим и воспользовался ! Лично для Вас это разъяснил!!!
ДА ЧТО ВЫ ГОВОРИТЕ?! А Я ТОЖЕ МАТЧ СМОТРЕЛ И, КАК НИ СТРАННО, УВИДЕЛ ПРОТИВ ЛИВЕРА БЕСХАРАКТЕРНУЮ ДВОРОВУЮ КОМАНДИШКУ, КОТОРАЯ ПОСЛЕ БЫСТРОГО ГОЛА ЖИДЕНЬКО ОБГАДИЛАСЬ И ПОЗВОЛИЛА ДВА ТАЙМА МАКАТЬ СЕБЯ В СВОИ ЖЕ ПРОДУКТЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ...
MAUS
MAUS ответил InKarpinWeTrust
сегодня в 13:26
InKarpinWeTrust:
ТЫ ПОЛАГАЕШЬ, В СПАРТАК С КОМБАРОВЫМ МОЖНО БЫЛО Б НАПИХАТЬ БОЛЬШЕ? БУГГАГАГА
Я не полагаю, а своими глазами увидел, что Джикия там не удел был, и было видно как раз отсутсвие Дмитрия, а Ливер этим и воспользовался ! Лично для Вас это разъяснил!!!
MAUS
MAUS ответил Nikola45
сегодня в 13:22
Nikola45:
Ой да их в Спартаке много! Мешков, Кукоян, Карасев! Причем они на любой позиции играть могут ))
Да что вы говорите, в пользу зенита цска локомотива судья типа ниразу не свистнул? ))))))
InKarpinWeTrust
InKarpinWeTrust ответил MAUS
сегодня в 13:22
MAUS:
Отсутствие Димы в матче с Ливером, как раз и аукнулось! Альтернативы пока 100% не вижу, но искать нужно или кого-то наигрывать на эту позицию.
ТЫ ПОЛАГАЕШЬ, В СПАРТАК С КОМБАРОВЫМ МОЖНО БЫЛО Б НАПИХАТЬ БОЛЬШЕ? БУГГАГАГА
MAUS
MAUS ответил ЧиП
сегодня в 13:19
ЧиП:
Накинулись на парня! Когда Дима откровенно привозил? Фернандо больше привозит и все довольны. А тут в товарняке привёз и началось. То что отсутствует взаимодействие между полузащитой и защитой-молчим, то что хромает подстраховка- молчим. Решили на парня всё скинуть. Все проблемы в игре Димы заключаются в неправильности его использования на поле. Только ленивые не говорили о том, что он по сути не защитник, сменщика не воспитали и не воспитывали. Вот тут автор прав! Посмотрите, сколько голов забивается в футболе, так 90% это привозы.
Отсутствие Димы в матче с Ливером, как раз и аукнулось! Альтернативы пока 100% не вижу, но искать нужно или кого-то наигрывать на эту позицию.
InKarpinWeTrust
InKarpinWeTrust
сегодня в 13:18
    Ген Геныч
    Ген Геныч
    сегодня в 13:11
    Я не спорю,косячит Комбаров ни редко,но он буквально ишачит на поле ,таких у нас в чемпионате ни много,да и с навесов его порой голы залетали.В одном согласен-возраст уже ,надо конечно же кого то искать спартачам.Да и ЦСКА тоже в центр надо искать,а то у нас защита в сборной одни пенсионеры и близкие к ним.
    ЧиП
    ЧиП
    сегодня в 13:05
    Накинулись на парня! Когда Дима откровенно привозил? Фернандо больше привозит и все довольны. А тут в товарняке привёз и началось. То что отсутствует взаимодействие между полузащитой и защитой-молчим, то что хромает подстраховка- молчим. Решили на парня всё скинуть. Все проблемы в игре Димы заключаются в неправильности его использования на поле. Только ленивые не говорили о том, что он по сути не защитник, сменщика не воспитали и не воспитывали. Вот тут автор прав! Посмотрите, сколько голов забивается в футболе, так 90% это привозы.
    Nikola45
    Nikola45 ответил fcspartak
    сегодня в 13:05
    fcspartak:
    уважаемый автор) левый бровочник, лучше Комбарова, с паспортом? )
    Ой да их в Спартаке много! Мешков, Кукоян, Карасев! Причем они на любой позиции играть могут ))
    fcspartak
    fcspartak ответил Евгений Сибель
    сегодня в 13:02
    Евгений Сибель:
    Хотьмдень без Спартака и Зенита возможен?
    возможен) но о ком тогда писать?)
    Nikola45
    Nikola45 ответил Евгений Сибель
    сегодня в 13:02
    Евгений Сибель:
    Хотьмдень без Спартака и Зенита возможен?
    А про кого еще писать? ))
    fcspartak
    fcspartak ответил Jum13
    сегодня в 13:01
    Jum13:
    Вот прям отлично игру Комбарова описал - пожар в защите. Хорошо, что ему можно руками у себя в штрафной играть
    могу только порадоваться что у вас в обороне три пенсионера и васин)
    Nikola45
    Nikola45
    сегодня в 13:01
    Миаф я вам поставил лайк! А вы иногда пишите шедевры! ))
    Евгений Сибель
    Евгений Сибель
    сегодня в 13:01
    Хотьмдень без Спартака и Зенита возможен?
    Nikola45
    Nikola45 ответил Miaf
    сегодня в 13:00
    Miaf:
    Все настоящие мужики ходят в баню
    Согласен но не целоваться там а парится ))
    Nikola45
    Nikola45 ответил MALOVAR
    сегодня в 12:58
    MALOVAR:
    Двойка автору от Маловара ,даже кол. Комбаров не привозит голы на свои ворота ,моменты да ,голы нет. Дима нужен ,таких трудяг нет в чемпе ,он уровень Кришито ,только выше,игрок сборной,лучший край за последние пять семь лет
    Не привозил это потому что разрешали в своей штрафной руками играть!
    Nikola45
    Nikola45
    сегодня в 12:55
    Все хана Семерочке! Кто играть в своей штрафной руками будет? У Комбарова было пожизненная Лицензия!
    Jum13
    Jum13 ответил MAUS
    сегодня в 12:55
    MAUS:
    Что то у вас на этой позиции одни вундеркинды , последние 5~7 лет такая бешенная конкуренция! Двое что меняют друг друга и то только скорее из-за паспорта. Так напомню, Набабкин и Щенников, в атаку по праздникам лезут, а как там оказались - то сразу пожар в защите!
    Вот прям отлично игру Комбарова описал - пожар в защите. Хорошо, что ему можно руками у себя в штрафной играть
    MAUS
    MAUS ответил Jum13
    сегодня в 12:44
    Jum13:
    Прошло всего каких-то 10 лет и наконец пришло осознание, что бегун с мячом Комбаров как защитник полный ноль
    Что то у вас на этой позиции одни вундеркинды , последние 5~7 лет такая бешенная конкуренция! Двое что меняют друг друга и то только скорее из-за паспорта. Так напомню, Набабкин и Щенников, в атаку по праздникам лезут, а как там оказались - то сразу пожар в защите!
    fcspartak
    fcspartak ответил Jum13
    сегодня в 12:41
    Jum13:
    Комбаров - ты что ли? А - ну теперь хоть всё на место встало )))
    нет, я не Дмитрий и не Кирилл
    Jum13
    Jum13 ответил fcspartak
    сегодня в 12:41
    fcspartak:
    уважаемый автор) левый бровочник, лучше Комбарова, с паспортом? )
    Есть там один - но спартачи его не любят )))
    Jum13
    Jum13 ответил fcspartak
    сегодня в 12:19
    fcspartak:
    ваш уровень раскройте пожалуйста)
    Комбаров - ты что ли? А - ну теперь хоть всё на место встало )))
    Dinamo
    Dinamo
    сегодня в 12:16
    В Динамо ДК был быстрым, техничным, умным игроком. Разрывал любого один в один на своём фланге. Что случилось с ним в Спартаке, при чём с первого сезона, непонятно. Сейчас он напоминает вялого увальня с техникой Погребняка в худшие годы. И перевели его в оборону не от плохой жизни, а потому, что не потянул полузащитника.
    Может у них с Кириллом, как в известном анекдоте, есть третий брат, который затесался в основу Спартака с 2010 года?
    Иначе объяснить настолько дикое преображение Дмитрия в худшую сторону просто невозможно.
    sir-5
    sir-5
    сегодня в 12:13
      fcspartak
      fcspartak
      сегодня в 12:06
      уважаемый автор) левый бровочник, лучше Комбарова, с паспортом? )
      fcspartak
      fcspartak ответил Jum13
      сегодня в 12:02
      Jum13:
      Ну "уровень" понятен, раз позволяешь себе такую ахинею писать
      ваш уровень раскройте пожалуйста)
      Jum13
      Jum13 ответил fcspartak
      сегодня в 12:00
      fcspartak:
      спорить не буду) наверное я не разбираюсь футболе) но 10 лет как раз левым защитником и опорником был)
      Ну "уровень" понятен, раз позволяешь себе такую ахинею писать
      Miaf
      Miaf ответил Sully
      сегодня в 11:51
      Sully:
      негры они же пупсики друг друга парят в спартаке, так что не надо приписывать ваши увлечения.
      Нельзя же судить другие команды по тому, как ведет себя баклан-проект
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