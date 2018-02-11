Не защитник. «Спартак» увольняет Комбарова

Каррера сказал, что команде нужен левый защитник с российским паспортом. Блогер Соккер.ру» Neomorph объясняет причины, почему Комбарова пора убрать из обороны.

Причина № 1. Комбаров - не защитник

Обычно, когда фанату «Спартака» вдруг хочется защитить Дмитрия, пишут: «Так Комбаров – не защитник». А разве это не причина не использовать в основе не защитника слева… в обороне? Комбаров столько лет обучается игре в обороне и не смог вырасти в новом амплуа – он сам доказал невозможность такого симбиоза. Главное оправдание по игре Дмитрия как раз и служит первой причиной найти более качественного защитника.

Причина № 2. Травма Георгия Джикии

Выбыл из игры не только основной центральный, но и запасной левый бек. А что, если Комбаров вылетит по любой из причин весной? Точно нужно наигрывать сменщика. Конечно, памятуя, как Георгий сыграл в Ливерпуле слева в защите, можно не считать его первым дублером Комбарова в основе. Но раз Тигиев не входит в планы Карреры, раз хавбеку Зобнину неудобно на месте левого защитника, впрочем, как и немолодому Ещенко, то после травмы Джикии разговор о зимней покупке левофлангового россиянина – чтобы в лимит вписаться, стал еще актуальнее.

Причина № 3. Солидный возраст Комбарова

Банально, но факт. Не самый перспективный игрок в «Спартаке». В тридцать три или тридцать четыре года можно претендовать на место в основе «красно-белых», как это делали Ещенко и Самедов в первой части сезона. Но в тридцать один год Комбаров с каждым месяцем ближе к физическому старению, которое скажется на резкости и скорости флангового футболиста. Для чемпионата России сойдет? «Спартак» такие отговорки использовать не может. Комбаров не относится к медлительным игрокам, но почему тогда так часто не успевает вернуться в защиту?

Причина № 4. Дмитрий привык «привозить»

На днях на сборах из-за Комбарова команда пропустила мяч от «Спарты» – взялся обыгрывать соперника на боковой линии штрафной, соперник обокрал и забил. После матча Глушаков защитил друга - защитник признал, что «привез». А что, были варианты? Плохо, если Дмитрий привык к подобным ошибкам так, как привыкли центральные защитники Акинфеева пропускать в Лиге чемпионов. Виноваты, что психологически были каждый вечер на протяжении десятка лет готовы к своим ошибкам. Комбаров тоже смирился, что часто «привозит».

Причина № 5. Комбаров не разбирает ляпы

В обороне можно научиться играть, молодой Лам был куда более атакующим игроком, чем зрелый, но подучился. А Комбаров не считает, что ему надо менять себя ради основы «Спартака», поскольку лимит за много лет приучил россиян в ведущих клубах – достаточно быть уровнем выше Макеева или Кирилла Комбарова, и можно годами выходить на поле. Но смотрите на факты. По перехватам Комбаров скатился за четыре сезона на треть, падает выносливость? По отборам после чемпионского сезона сполз почти в два раза. А зачем стараться? Даже по блокам чужих ударов Дмитрий так себе, хотя и получил репутацию «вратаря». Все показатели посредственные. Чтобы вам было легче ориентироваться, сначала данные Кришито: 2.8 отбора за игру, 2 перехвата, 3.2 выноса, 0.4 блока. Такой игры в защите у Комбарова не было никогда в жизни, а ведь Кришито тоже 31 год!

Оборонительные показатели Комбарова в РФПЛ Сезон Отборы* Перехваты Выносы Блоки 2014/15 1.9 2.8 2.3 0.1 2015/16 2.0 2.2 2.0 0.1 2016/17 2.1 2.0 1.5 0.1 2017/18 1.3 1.9 2.2 0.2

* - всюду в среднем за игру (по данным whoscored.com)

Причина № 6. Отсутствие конкуренции расслабило

Как видите по лучшим матчам Комбарова, причина его промашек не в уровне игры, не в мастерстве. Просто Дмитрий не из тех, кто привык стараться, ему и так неплохо. Он классический российский футболист. Играет, как мяч на ногу ляжет. Возможно, если подключить молодого Рассказова, если добавить не старого Набиуллина, то у Комбарова появится мотивация? Причем важно выбрать именно россиян, ведь опыт игры Мельгарехо слева в защите не поможет – Лоренцо и сам плох в обороне, и лимит мешает на флангах ставить иностранцев, если их немало на других позициях, как у «Спартака».

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Причина № 7. Атакующий потенциал переоценен

Если бы Комбаров мог играть впереди на уровне Промеса – его бы перевели в атаку, купив защитника за спину. Но почему не делают этого? Профессионалы из числа тренеров «Спартака» понимают, что даже его шесть десятков голевых пасов в РФПЛ не мешают заключить, что его эффективность впереди низкая. Например, в этом сезоне после 26 его передач под удары и 19 кроссов забили всего 2 мяча, причем из всех навесов только 3 были точными (16 %). Возможно, Комбаров мог бы успешнее играть при схеме «3-5-2»? Но Каррера не будет переходить к модели, которая может привести к большему количеству ошибок, чтобы Дмитрию стало удобнее реже возвращаться в защиту. Тем более, только в чемпионском сезоне Комбаров был эффективен как ассистент:

Атакующая эффективность Комбарова в РФПЛ Сезон Ассисты* Пасы под удар Навесы КПД пасов под удар 2014/15 3 1.6 1.8 7.3 % 2015/16 3 1.6 1.1 7.5 % 2016/17 4 1.3 0.9 11.4 % 2017/18 2 1.5 1.1 7.7 %

* - всюду в среднем за игру (по данным whoscored.com).

«Спартак» не настолько хорош, чтобы играть без левого защитника

Трагедия Комбарова может быть в том, что его сильнейшие стороны – навесы и умение отрезать много соперников одним низовым пасом в центре поля, плохо сочетаются с позициями, на которых его можно использовать именно в «Спартаке» с четверкой в обороне. Если ставить ветерана левым вингером, то получите слишком примитивного полузащитника, который оправдает одно из своих прозвищ. Такой всегда ищет навес в штрафную площадь, не имеет поставленного удара, а по дриблингу в этом сезоне оказался слабее Петковича.

Сомнительной тонкости игрок получается для атаки. Одновременно в центре поля играет рискованно и умнее, чем в защите при отборах мяча, но нередко обрезается. Комбаров часто выступает на уровне РФПЛ, но редко показывает нечто большее. Даже если бы задались целью в юности, из него не вышел бы центральный хавбек со смещением на левый край. Главные проблемы, похоже, завязаны на лени и на недостаточной физической подготовке для игры хавбеком. Но раз Дмитрий слаб в защите, не любит бороться и выполнять черновую работу, то пора найти солидного конкурента.

Каррера не может допускать круговую поруку. Ему и ошибок Глушакова, от которого в этом сезоне нахватался плохих привычек в центре поля Фернандо, достаточно. Если за семь сезонов в «Спартаке» Комбаров не стал сильным левым защитником, то и в ближайшие годы не станет. Такой игрок нужен, если будет относиться к работе, как Мельгарехо в последнее время. Также такой футболист пригодится сборной России, если готов сыграть три матча с идеальной отдачей в защите – на случай, если будет готов лучше Рауша, Жиркова и остальных.

Быть может, Комбарова, раз старенький Самедов выходит у «Спартака» на противоположном фланге, изредка можно ставить в полузащиту, когда ситуация обяжет или соперник будет с проблемным правым беком. Но основной защитник Дмитрий – горе в спартаковской семье. А что за столько лет, прекрасно зная о больших минусах, бывшему хавбеку не подготовили молодого и стабильного сменщика – прокол менеджеров «Спартака». Не первый и не последний, как и пропущенные голы после ошибок Комбарова.

Важно понимать, что Дмитрий не всегда крайний – у «Спартака» оборона давно странная, мягко говоря. Но закрывать глаза на давние проблемы игрока, который и в лучшие годы придумывал голы в ворота своей команды, недорабатывая, было бы странным решением со стороны Карреры. Комбаров не просто левый, а откровенно левый защитник. И «Спартаку» пора на это обратить внимание, ведь по пропущенным голам действующий чемпион идет двенадцатым в новом сезоне.