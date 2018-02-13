«Манчестер Сити» и Англии снова нет равных

Превращение чемпионата Англии в НБА уже состоялось? «Соккер.ру» считает, что опасения главы испанской лиги подтверждаются, о чем говорят сухие цифры.

В последнее время модно составлять всяческие рейтинги и списки, основанные на каких-то финансовых отчетах, показателях. Денежный вопрос в современном футболе обсуждается чуть ли не интенсивнее, чем непосредственно спортивные дела. Оно и не должно удивлять: каждый раз все с большим рвением бьются трансферные рекорды, цифры и суммы достигают новых пределов, перепрыгивают их. Аналитики из CIES Football Observatory посчитали, сколько потратили клубы на сбор своих нынешних составов денег. Учитывались только клубы из топ-5 чемпионатов. Картина получилась весьма красноречивой – финансовый отрыв английских клубов колоссален.

Английская Премьер-Лига

В топ-50 – 20 клубов. Лидеры: «Манчестер Сити» - 777 млн фунтов, «Манчестер Юнайтед» - 661 млн фунтов, «Челси» - 524 млн фунтов, «Ливерпуль» - 396 млн фунтов, «Арсенал» - 356 млн фунтов.

Чемпионат Англии просто всех разделал под орех. Все 20 клубов из Премьер-Лиги попали топ-50 рейтинга по тратам на свои нынешние составы. Вполне логичным и не самым поразительным кажется лидерство «Манчестер Сити» в общем рейтинге. Да и последние усилия МЮ позволили клубу Жозе Моуриньо подняться на третье место. Но поражают некоторые позиции команд, которые в футбольном плане не блещут. Например, «Эвертон» занимает десятое место среди всех клубов топ-5 чемпионатов! Он опережает по тратам на свой состав даже «Баварию». Кстати, его позиция парадоксальна даже по английским меркам. Например, он впереди «Тоттенхэма», чего не скажешь по результатам – тут и демонстрируется то, насколько грамотно потрачены деньги. Очевидно, что менеджерам «Эвертона» хвастаться нечем. Обращает на себя внимание еще то, что «Саутгемптон» и «Кристал Пэлас» потратили на состав больше, чем, допустим, лидер Серии А «Наполи».

Испанская Ла Лига

В топ-50 – 6 клубов. Лидеры: «Барселона» - 641 млн фунтов, «Реал» - 439 млн, «Атлетико» - 263 млн, «Севилья» - 141 млн, «Валенсия» - 130 млн.

Испанские клубы в финансовом плане держатся за счет «Барселоны» и «Реала», которые неизменно обитают высоко во всяческих экономических рейтингах, постоянно на виду в плане результатов, что позволяет многим сомневаться в первенстве Англии как футбольной державы. Но вот в финансовом плане Испания точно не может тягаться с англичанами. И если «Барселона» по тратам на нынешний состав стала четвертой, сделав рывок за нынешний сезон, посвященный дорогим покупкам, то несколько замедливший темп дорогих приобретений «Реал» опустился на шестое место, где поджимается «Ливерпулем». Остальные испанские клубы почти не тратят. Кое-как держит марку «Атлетико», занимающий 14-е место, но вот «Севилья» уже 25-я, проигрывает даже немецкому «Вольфсбургу». И в целом в первых 50 номерах рейтинга только шесть испанских клубов. Остальные предпочитают жестко экономить, перебиваться недорогими трансферами.

Немецкая Бундеслига

В топ-50 – 9 клубов. Лидеры: «Бавария» - 321 млн фунтов, «Боруссия» Д – 237 млн, «Вольфсбург» - 144 млн, «Байер» - 140 млн, «Боруссия» М – 108 млн.

У немцев, безусловно, выбивается вперед «Бавария», но на общеевропейской картине она не кажется такой уж безумной, занимает всего лишь 11-е место. В Мюнхене уже не раз подчеркивали, что не разделяют трансферного сумасшествия последних лет, поэтому продолжают сдерживаться и не поддаваться веяниям перегретого рынка. Возможно, тут остался голос разума, хотя «Баварию» обвиняют в других грехах издавна: в сманивании игроков у конкурентов, например. Но даже такой режим не мешает мюнхенцам постоянно ходить в фаворитах Лиги чемпионов и держать в целом планку. Хотя лидеры не молодеют – скоро придется выйти на рынок, а он ударит евро и фунтом больно.

Итальянская Серия А

В топ-50 – 10 клубов. Лидеры: «Ювентус» - 396 млн фунтов, «Милан» - 269 млн, «Рома» - 231 млн, «Интер» - 192 млн, «Наполи» - 180 млн.

Может показаться странным, но Италия делегировала в этот рейтинг приличное количество клубов. Сразу десять команд, представляющих Серию А, поднялись в число первых 50 в Европе. Хотя у лидера не такие и большие показатели на фоне всяких клубов из Манчестера. «Ювентус» занимает лишь восьмое место в рейтинге. Денежки, подкинутые спонсорами, помогают держаться относительно высоко «Милану» и «Интеру». Но вот КПД этих трат совершенно несоизмеримый. «Милан» по тратам аж на 13-м месте, а на игре команды что-то такие вложения в состав не сказываются особо позитивно. Да и в целом соотношение успехов итальянских команд в Европе с тем, сколько они потратили на свои составы, показывает, что кадровым ресурсом в Италии не слишком хорошо распоряжаются. И нельзя сказать, что все прямо такие уж бедные.

Война за статус. Сколько в Европе топ-клубов?

Французская Лига 1

В топ-50 – 5 клубов. Лидеры: ПСЖ – 713 млн фунтов, «Монако» - 253 млн, «Марсель» - 99 млн, «Лион» - 88 млн, «Лилль» - 71 млн.

Самые скромные показатели ожидаемо у Лиги 1. Там за всю зверскую экономику отвечает ПСЖ, который занимает второе место в европейском рейтинге трат на нынешний состав. Уступают только «Манчестер Сити». Занимающий второе место во Франции «Монако» крайне скромен на этом фоне – лишь 15-й в Европе. А остальные французские клубы совсем мало потратили на комплектацию составов. Можно отметить традиционно сильный экономически «Лион», а «Марсель» и «Лилль» попали сюда после смены владельцев на более богатых. Но даже они, как видим, не слишком раскошеливаются на этом сумасшедшем рынке. И опять нельзя не упомянуть о КПД, который у того же «Лилля», обитающего у зоны вылета, невероятно низок. Например, он всего на два очка опережает «Труа», который потратил менее двух миллионов на свой нынешний состав – это, кстати, самый низкий показатель во всем рейтинге.

Этот рейтинг иллюстрирует наглядно несколько вещей. Во-первых, он доказывает тезис о расслоении клубов по финансовым возможностям из-за разных телевизионных контрактов лиг. Царские контракты позволяют даже английским аутсайдерам тратить на уровне некоторых топовых клубов других лиг. Во-вторых, рейтинг может показать качество работы менеджеров клубов. Ведь за играющих ныне футболистов заплачены конкретные деньги, а траты должны как-то коррелировать с результатами. В некоторых случаях мы видим чудовищные провалы в этой связи.