Называем победителя Лиги чемпионов!

Не успел состояться рестарт ЛЧ, а уже с новой силой разгораются споры о том, кто фаворит турнира и кто поднимет «ушастого» над головой. «Соккер.ру» вносит свою лепту.

Год назад в феврале мы тоже увлеченно пытались определить победителя Лиги чемпионов. Тогда на этапе прогнозирования статистика и традиции оказались против мадридского «Реала», но они в итоге не помешали «Королевскому клубу» защитить свой титул – мадридцы первые сделали это в современной истории турнира. С одной стороны, призываем читателей не быть буками и не включать режим лютой серьезности – мы понимаем, что прогнозы пишутся вилами на воде. С другой стороны, предлагаем поучаствовать ради веселья: оставляйте свои комментарии, угадывайте победителя турнира и предсказывайте сюжетные повороты. Представляйте, как похвастаетесь перед друзьями или тыкнете носом своих оппонентов в свои февральские комментарии в мае месяце, когда окажется, что именно вы заранее описали развязку Лиги чемпионов 2017/18.

А мы со своей стороны предлагаем три метода:

1. «Диванная аналитика». Рассчитаем весь турнир «на бумаге», учтем состояние команд и твердость шага в сезоне, добавим немного интуиции и дадим ответ на главный вопрос.

2. Статистика, традиции, особенности, закономерности, суеверия Лиги чемпионов и прочее. Сплошная апофения, как вы понимаете, но забавно.

3. Доверяемся Его Величество Случаю. Никакого анализа и статистики, просто летающая монетка, которая всех расставит по местам.

Метод №1. Виртуальный розыгрыш турнира с помощью «аналитики»

1/8 финала

«Базель» - «Манчестер Сити». После результата первого матча у кого-то еще есть сомнения, кто выйдет в четвертьфинал? Крупная победа «Ман Сити» в помощь предсказателям – одну из восьми сильнейших команд Лиги чемпионов уже знаем.

«Ювентус» - «Тоттенхэм». Чемпион Италии и финалист предыдущего розыгрыша не сумел довести домашнюю встречу до победы. «Тоттенхэм» перехватил инициативу не только во вчерашнем матче, но и во всем противостоянии. Даже Массимилиано Аллегри, кажется, это понимает.

«Реал» - ПСЖ. Как-то очень легко все записали в фавориты этой пары ПСЖ. И это тоже может сыграть на руку «Реалу», который к решающей части сезона нащупывает свою форму и может на опыте пройти нуворишей из Парижа. Соглашусь с мудрым Юппом Хайнкесом: глупо хоронить победителя двух предыдущих розыгрышей раньше времени.

«Порту» - «Ливерпуль». Не вижу аргументов в пользу португальского клуба. «Ливерпуль» должен уверенно преодолевать эту стадию.

«Бавария» - «Бешикташ». Мюнхенский клуб уверенно, а зачастую жестоко расправляется в плей-офф Лиги чемпионов с соперниками, которые априори уступают в классе. Не удивлюсь, если все решится уже в первом матче.

«Челси» - «Барселона». Чемпионов Англии штормит, а вот Эрнесто Вальверде без криков и шума перестраивает «Барселону», которая становится, возможно, несколько более скучной, зато прибавляет в тактической грамотности и сбалансированности. И это при наличии таких джокеров, как Месси и Суарес. Этот английский клуб сойдет с дистанции после первого же раунда плей-офф.

«Севилья» - «Манчестер Юнайтед». Моуриньо не упустит возможности вытащить свою команду в четвертьфинал Лиги чемпионов, «Севилья» не тот соперник, который поджарит «красных дьяволов» на адском пламени.

«Шахтёр» - «Рома». Пожалуй, самая сложная для прогнозирования пара в 1/8 финала. На групповой стадии «горняки» превзошли нынешнего лидера Серии A – «Наполи», но сейчас на стороне «Ромы» будет игровой тонус. Допущу, что удача улыбнется «Шахтеру», как и несколько лет назад, когда команды так же встречались в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Четвертьфиналы

Участники: «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Реал», «Ливерпуль», «Бавария», «Барселона», МЮ, «Шахтер».

Самый непонятный участок – жеребьевки, которые могут оказать решающее влияние на судьбу турнира. При таком наборе участников 1/4 финала «Шахтер» покажется сладкой булочкой для любого клуба (впрочем, «Рома» тоже будет самой желанной). Учитывая наличие четырех английских клубов, наверняка в четвертьфинале состоится «чисто английское противостояние», ведь все ограничения сняты. Еще принято считать, что «Реалу» несказанно везет на жеребьевках, значит, «Шахтер» отправляем в Мадрид. Представим такие вот пары.

«Манчестер Сити» - «Тоттенхэм». «Шпоры» хороши и пригожи, но «Манчестер Сити» сильнее и укатает симпатичную команду Почеттино, которую Гвардиола успел изучить вдоль и поперек.

«Реал» - «Шахтёр». Мадридцы пробьются в полуфинал уверенно, подтвердив изначальный расклад сил в паре.

«Бавария» - «Манчестер Юнайтед». Афиша одного из самых знаменитых финалов Лиги чемпионов повторится в четвертьфинале, и никакого чудесного сюжетного переворота манкунианцы не совершат. Команда Моуриньо упрется, но Левандовски воспользуется своими возможностями.

«Барселона» - «Ливерпуль». Фаворитом такого противостояния выглядит «Барселона», но «Ливерпуль» преподнесет сенсацию благодаря идеальной работе на пространстве. Тем самым, «красные» передадут привет перебежчику Коутиньо.

Полуфиналы

«Манчестер Сити» - «Бавария». Хосеп Гвардиола против своей бывшей команды выступит удачно и впервые с 2011 года пробьется в финал Лиги чемпионов.

«Реал» - «Ливерпуль». Тем временем, «Ливерпуль» хлопнет «Реал» вслед за «Барселоной». Команде Юргена Клоппа будут рукоплескать за яркую игру и победы над испанскими грандами, но…

Финал

«Манчестер Сити» - «Ливерпуль». В решающей схватке сильнее выступят манкунианцы, Клопп проиграет очередной финал еврокубка. Победа «Манчестер Сити» станет логичным завершением идеального сезона «горожан», но покажется несправедливостью для «Ливерпуля», который покажет шоу в плей-офф Лиги чемпионов.

Победитель: «Манчестер Сити»

Пожалуй, сейчас логичнее всего предположить победу именно этого английского клуба в Лиге чемпионов, а декорации могут быть разными. Есть все предпосылки, что увидим мононациональный финал, английский, как вы понимаете.

Метод №2. Статистика, традиции, закономерности

Шаг за шагом отсеиваем команды на основании статистики, закономерностей и примет.

1. Лига чемпионов – турнир для богатых и знаменитых. Лишь в трех из 25 финалов играли команды не из топ-5 лиг: дважды «Аякс» и «Порту». Они даже одержали по одной победе, но все остальные успехи на счету представителей команд из сильнейших первенств Старого Света. Оставляем только испанцев, англичан, итальянцев, немцев и французов. Остальные – долой. «Базель», «Бешикташ», «Порту» и «Шахтер» не выиграют Лигу чемпионов. Остается 12 претендентов.

2. Жестокая примета, которая отбросит парочку явных претендентов, но таковы традиции Лиги чемпионов: этот турнир очень неохотно пускает в зал славы новых триумфаторов. После 61 розыгрыша Кубком чемпионов владели 22 клуба, а за последние 20 лет список обладателей трофея лишь однажды подвергался правке – после победы «Челси» в 2012-м. Таким образом, впервые выиграть турнир тяжелее, чем добиться уже испытанного успеха. Кто там не выигрывал ЛЧ? «Ман Сити», ПСЖ, «Тоттенхэм», «Рома» и «Севилья» исключаются.

3. Важно, какое место занимает команда на групповой стадии турнира: после перехода на современный формат розыгрыша 10 из 12 побед в Лиге чемпионов на счету победителей осенних квартетов. Дважды первенствовали команды, занимавшие вторые места («Интер» в 2010-м и «Реал» в предыдущем розыгрыше). Но все-таки пока это исключение из правил, поэтому оставляем только победителей групп: «Манчестер Юнайтед», «Барселона» и «Ливерпуль».

4. «Порту» - черная метка для «Ливерпуля». Дело в том, что существует закономерность, согласно которой Лигу чемпионов никогда не выигрывает команда, переигравшая португальцев в 1/8 финала. Так что «драконов» мерсисайдцы пройдут, но тем самым себя из числа потенциальных триумфаторов исключат.

5. «Манчестер Юнайтед» или «Барселона». Точнее сказать сложно, но праздник будет либо на «Олд Траффорд», и Моуриньо вновь обретет славу футбольного волшебника, выиграв Кубок чемпионов с третьим клубом, либо в Каталонии, где жаждут взять Лигу чемпионов, ведь у «Реала» три победы в четырех последних розыгрышах.

Метод №3. Виртуальный розыгрыш турнира, в основе которого случай

Пусть решает случай. В этом методе можно прибегнуть к различным средствам – хоть игровые кости, хоть виджет, хоть монетка, как у меня. Команда, которая первый матч играет дома – «решка», гости – «орёл». На каждый матч на стадии 1/8 финала – три подброса, в четвертьфинале – пять, в полуфинале – семь, в финале – девять. Так что цифры рядом с названиями команд это вовсе не предполагаемый счет, а всего лишь число выпавших сторон. Жеребьевка после каждой стадии тоже будет проводиться вручную – с помощью записок и шапки, как в детстве, всякое вмешательство разума исключено.

1/8 финала

«Базель» - «Манчестер Сити» - 1:2

«Ювентус» - «Тоттенхэм» - 3:0

«Реал» - ПСЖ – 0:3

«Порту» - «Ливерпуль» - 1:2

«Бавария» - «Бешикташ» - 3:0

«Челси» - «Барселона» - 1:2

«Севилья» - «Манчестер Юнайтед» - 1:2

«Шахтёр» - «Рома» - 3:0

Четвертьфиналы

Участники: «Манчестер Сити», «Ювентус», ПСЖ, «Ливерпуль», «Бавария», «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Шахтер».

ПСЖ – «Шахтёр» - 4:1

«Ювентус» - «Барселона» - 3:2

«Манчестер Сити» - «Ливерпуль» - 3:2

«Бавария» - «Манчестер Юнайтед» - 1:4

Полуфиналы

Участники: «Манчестер Сити», «Ювентус», ПСЖ, «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Сити» - ПСЖ – 4:3

«Ювентус» - «Манчестер Юнайтед» - 4:3

Финал

«Манчестер Сити» - «Ювентус» - 5:4

Удивительно, но случай тоже на стороне «Манчестер Сити»! Подтасовок не было, ручаюсь – да и какой от них смысл? Похоже, шансы команды Пепа Гвардиолы на большую победу континентального значения в нынешнем сезоне действительно велики, если уж два метода из трех указывают на победу «Сити». А кто ваш фаворит?