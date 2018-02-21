Форвард Вернблум – залог успеха

«Соккер.ру» впечатлен тонкой наладкой от тренера ЦСКА и тем, как непростого соперника в лице «Црвены Звезды» загнали в футбольный угол.

Ганчаренко – смельчак

Уж извините, но Слуцкий бы сыграл от обороны тактически, пропустил и вылетел. Если кто-то думает, что ЦСКА вернулся в плей-офф еврокубков случайно после неудач в Лиге чемпионов – ошибаетесь. Схему сегодня выбрали верно. Вернблум в атаке это всегда смело, поскольку если попадаешь на соперника, который подстраивается под неудобного форварда, то приходится играть вдесятером. Или даже вдевятером, если Кучаев не смог бы попасть в игру на позиции левого латераля.

Но Ганчаренко доверял своей команде, выбрал правильную тактику – схема «3-5-2» работала против сербов, и в итоге заслуживает похвалы. У тренера ЦСКА получилось разработать четкий план. Не считая перестроения на флангах при самых широких атаках гостей, а также некоторые проколы опорной зоны – тут вина на Витиньо и Дзагоеве, которые не всегда страховали Вернблума, армейцы сыграли почти что образцово. Особенно с учетом скользкого счета первого поединка – нельзя было пропускать и ошибаться в защите. Тактически команда была подготовлена правильно, как и физически.

Вернблум пригодился в атаке

Швед настолько странно принимает решения в атаке, что бывает непредсказуемым даже для напарников. И это круто. Понтус с первых минут обозначил желание играть и по мячу – был важной частью системы прессинга, особенно когда менялся местами с Витиньо, и по эпизодам. Швед пробовал действовать коряво, но неожиданно для соперников. Не будь такого футболиста – «Црвена Звезда» могла бы смотреть в рот Мусе.

И единственному форварду стало бы намного труднее, чем при поддержке Вернблума, Дзагоева и Витиньо. Играя в два форварда, один из которых хавбек, ЦСКА на самом деле действовал с четверкой в атаке, не считая подключений Кучаева и Фернандеса – еще двух ребят, которые атаку любят еще сильнее, чем Вернблум. Понтус отработал впереди и потом пошел в опорную зону – защищать счет.

Поле стало проблемой

В начале матча поле было проблемой, поскольку в холодную погоду газон, по которому не успели побегать, может «вязать» мяч. Было заметно, что многие передачи в первые пятнадцать минут шли к адресату с замедлением. То же самое касается ударов низом – Витиньо пробовал огорчить Боряна таким образом, но даже прострелы давались с трудом. Кучаев ведь сделал голевой пас с рикошетом. Точно на таком передавать мяч низом сложно даже на несколько метров. Угадаешь с точностью – промахнешься с силой.

Числа говорят

Брак в передачах. 24 % - 24 %. В первые полчаса матча соперник ЦСКА браковал каждый четвертый пас. Это много, но понять можно – отчасти сказано выше. А здесь можно отметить, что даже с учетом игры по счету после перерыва ЦСКА неплохо действовал, и хотя комбинационный футбол не был самоцелью, точные передачи были. Другое дело, что не все были умными.

Передачи под удар: 11 - 1. А вот эта разница показательная. ЦСКА не просто провел 15 атак с ударами по воротам, а львиную долю этих выпадов создали с помощью комбинаций, пускай и коротких. Это как с эффективным ударом Кучаева в дальний угол в первом тайме – помучились все, и даже арбитр закрыл глаза на игру лежа и случайную игру рукой.

Удары по воротам (точные): 21 (7) – 8 (1). Предположим, что вам хочется заявить, что «Црвена Звезда» была в шаге от прохода. Да, могли забить в конце, но только случайно. Без моментов сыграли гости, ведь по воротам Акинфеева попали один раз за 90 минут. ЦСКА образцово сыграл в защите, вынужденный уход Васина и выход Набабкина мало что изменил, как вышли чаще добиваться успехов – так и выдержали линию, счет по точным ударам 7:1 – перевес в конкретике очевиден.

Герой поединка. Понтус Вернблум

Нет, не сыграл идеально. Но ведь и ЦСКА в концовке играл с огнем. Зато до этого Понтус создал для напарников четыре момента – это больше, чем Натхо, Кучаев и Дзагоев вместе взятые! Витиньо тоже ассистировал, ведь трижды после его пасов были удары, но неординарного форварда Вернблума хочется отметить. Он не всегда понимал задачу – например, при игре с забеганиями, но запутал сербов и был настырным.

ЦСКА выше классом, чем «Црвена Звезда»?

Безусловно, дальше прошла команда, чей уровень позволяет быть серьезным участником следующей стадии Лиги Европы, и которая сыграла по сумме двух матчей деловитее. Армейцы сыграли против неплохого коллектива, но пресноватого. Настырность вместо хитрости и тонкости. В таких условиях даже без Головина – очень важная фигура, ЦСКА провел поединок, в котором по всем ключевым параметрам не был хуже, чем «Црвена Звезда».

Акинфеев работал? Не было такого, разве что дважды здорово испугался, когда армейцы рисковали пропустить без моментов у гостей, на ровном месте. Но ведь ЦСКА не пропускал в гостях, не пропустил дома, создал подходы в Москве и забил гол. Теперь осталось получить хороший жребий, а матч против «Црвены Звезды» можно назвать разминкой в боевых условиях, ведь ЦСКА показал, как можно без игровой практики показать старательный и победный футбол.

Если найти молодых центральных защитников вместо уходящих на покой ветеранов, если обсудить с Вернблумом новый контракт или подыскать ему замену, дождаться возвращения Щенникова, и удержать Головина – получите состав, с которым можно решать серьезные задачи, ведь схема «3-5-2» с переходом на «3-4-3» сработала и может работать еще лучше, когда наберут ход весной.