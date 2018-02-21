Форвард Вернблум – залог успеха

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Кто виноват в поражении «Спартака» от «Атлетика» в первом матче 1/16 финала ЛЕ?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Карта
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Лига Европы
  • Кубок Либертадорес
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Копа Судамерикана
  • Россия. Кубок ФНЛ
Лига Европы 2017/2018, 1/16 финала1X2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М -:- Логотип футбольный клуб НиццаНиццаФонбет2.33.353.1
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М -:- Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген---
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К -:- Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК---
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит -:- Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)СелтикФонбет1.645.5
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг -:- Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиФонбет1.853.754
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал -:- Логотип футбольный клуб ЛионЛионФонбет2.053.53.55
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П -:- Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан---
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб ФКСБ (Бухарест)ФКСБ---
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг -:- Логотип футбольный клуб АстанаАстана---
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик Б -:- Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак МФонбет1.93.64
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург -:- Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал СосьедадФонбет2.33.43.05
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб МиланМилан -:- Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец---
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал -:- Логотип футбольный клуб ЭстерсундЭстерсунд---
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб БрагаБрага -:- Логотип футбольный клуб МарсельМарсельФонбет2.83.32.55
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта -:- Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия ДФонбет2.43.42.85
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
12:00 сегодня Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика -:- Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М---
  • Главные новости
  • Все новости
03:09
Моуриньо: «Спрошу Бекхэма, Роя Кина и Скоулза, что они делали, когда МЮ терял мяч»1
00:38
Гол Фреда со штрафного принес «Шахтеру» победу над «Ромой»57
00:35
«Севилья» и «Манчестер Юнайтед» голов не забивали117
22:34
«Реал» добыл волевую победу над «Леганесом»53
21:51
ЦСКА вышел в 1/8 финала Лиги Европы296
03:40
Зидан: «Когда „Реал“ пропускает, мы должны верить в то, что можем всё исправить»0
02:32
Фонсека: «Забей Феррейра на последней минуте, и для „Ромы“ всё стало бы сложнее»1
02:17
Монтелла: «Мы наиграли на гол или два, но Де Хеа был великолепен»2
02:02
Моуриньо: «Ответная игра с „Севильей“ будет непростой»0
01:37
Ди Франческо: «После первого гола „Шахтёра“ мне нужно было менять половину команды»4
01:16
Де Хеа: «„Севилья“ владела мячом и имела лучшие шансы на гол»3
00:55
Алиссон: «Игроки „Шахтера“ способны натворить дел, если оставить им свободные зоны»1
00:29
Защитник «Црвены Звезды»: «Пожелаю ЦСКА удачи, но поддерживаем мы только „Спартак“»10
00:01
Кучаев: «По двум играм с „Црвеной Звездой“ было видно, что ЦСКА сильнее»6
23:57
Определились все участники 1/4 финала Юношеской Лиги УЕФА3
23:35
Бартомеу: «Месси подписал четырехлетний контракт, но он не станет последним»3
23:26
«Реал» не проигрывал в 18 последних матчах Ла Лиги без Роналду10
23:16
Ганчаренко хотел бы встретиться с киевским «Динамо» в Лиге Европы8
23:11
Эррера получил травму на 16-й минуте матча с «Севильей». Андера заменил Погба0
23:03
Россиянина задержали в Мюнхене по подозрению в участии в беспорядках на Евро-20164
22:51
Тренер «Црвены Звезды»: «Для нас не было сюрпризом видеть Вернблума в нападении»3
22:44
Каррера: «Футболисты „Спартака“ выложатся на 130 процентов ради победы над „Атлетиком“»36
22:34
Ганчаренко: «Игра была нервная, сложная»6
21:46
«Шахтер» и «Рома» объявили стартовые составы3
21:42
«Севилья» - «Манчестер Юнайтед»: Погба остался в запасе11

Форвард Вернблум – залог успеха

вчера, 22:19

«Соккер.ру» впечатлен тонкой наладкой от тренера ЦСКА и тем, как непростого соперника в лице «Црвены Звезды» загнали в футбольный угол.

Ганчаренко – смельчак

Уж извините, но Слуцкий бы сыграл от обороны тактически, пропустил и вылетел. Если кто-то думает, что ЦСКА вернулся в плей-офф еврокубков случайно после неудач в Лиге чемпионов – ошибаетесь. Схему сегодня выбрали верно. Вернблум в атаке это всегда смело, поскольку если попадаешь на соперника, который подстраивается под неудобного форварда, то приходится играть вдесятером. Или даже вдевятером, если Кучаев не смог бы попасть в игру на позиции левого латераля.

Но Ганчаренко доверял своей команде, выбрал правильную тактику – схема «3-5-2» работала против сербов, и в итоге заслуживает похвалы. У тренера ЦСКА получилось разработать четкий план. Не считая перестроения на флангах при самых широких атаках гостей, а также некоторые проколы опорной зоны – тут вина на Витиньо и Дзагоеве, которые не всегда страховали Вернблума, армейцы сыграли почти что образцово. Особенно с учетом скользкого счета первого поединка – нельзя было пропускать и ошибаться в защите. Тактически команда была подготовлена правильно, как и физически.

Вернблум пригодился в атаке

Швед настолько странно принимает решения в атаке, что бывает непредсказуемым даже для напарников. И это круто. Понтус с первых минут обозначил желание играть и по мячу – был важной частью системы прессинга, особенно когда менялся  местами с Витиньо, и по эпизодам. Швед пробовал действовать коряво, но неожиданно для соперников. Не будь такого футболиста – «Црвена Звезда» могла бы смотреть в рот Мусе.

И единственному форварду стало бы намного труднее, чем при поддержке Вернблума, Дзагоева и Витиньо. Играя в два форварда, один из которых хавбек, ЦСКА на самом деле действовал с четверкой в атаке, не считая подключений Кучаева и Фернандеса – еще двух ребят, которые атаку любят еще сильнее, чем Вернблум. Понтус отработал впереди и потом пошел в опорную зону – защищать счет.

Поле стало проблемой

В начале матча поле было проблемой, поскольку в холодную погоду газон, по которому не успели побегать, может «вязать» мяч. Было заметно, что многие передачи в первые пятнадцать минут шли к адресату с замедлением. То же самое касается ударов низом – Витиньо пробовал огорчить Боряна таким образом, но даже прострелы давались с трудом. Кучаев ведь сделал голевой пас с рикошетом. Точно на таком передавать мяч низом сложно даже на несколько метров. Угадаешь с точностью – промахнешься с силой.

Числа говорят

Брак в передачах. 24 % - 24 %. В первые полчаса матча соперник ЦСКА браковал каждый четвертый пас. Это много, но понять можно – отчасти сказано выше. А здесь можно отметить, что даже с учетом игры по счету после перерыва ЦСКА неплохо действовал, и хотя комбинационный футбол не был самоцелью, точные передачи были. Другое дело, что не все были умными.

Передачи под удар: 11 - 1. А вот эта разница показательная. ЦСКА не просто провел 15 атак с ударами по воротам, а львиную долю этих выпадов создали с помощью комбинаций, пускай и коротких. Это как с эффективным ударом Кучаева в дальний угол в первом тайме – помучились все, и даже арбитр закрыл глаза на игру лежа и случайную игру рукой.  

Удары по воротам (точные): 21 (7) – 8 (1). Предположим, что вам хочется заявить, что «Црвена Звезда» была в шаге от прохода. Да, могли забить в конце, но только случайно. Без моментов сыграли гости, ведь по воротам Акинфеева попали один раз за 90 минут. ЦСКА образцово сыграл в защите, вынужденный уход Васина и выход Набабкина мало что изменил, как вышли чаще добиваться успехов – так и выдержали линию, счет по точным ударам 7:1 – перевес в конкретике очевиден.

Герой поединка. Понтус Вернблум

Нет, не сыграл идеально. Но ведь и ЦСКА в концовке играл с огнем. Зато до этого Понтус создал для напарников четыре момента – это больше, чем Натхо, Кучаев и Дзагоев вместе взятые! Витиньо тоже ассистировал, ведь трижды после его пасов были удары, но неординарного форварда Вернблума хочется отметить. Он не всегда понимал задачу – например, при игре с забеганиями, но запутал сербов и был настырным.

ЦСКА выше классом, чем «Црвена Звезда»?

Безусловно, дальше прошла команда, чей уровень позволяет быть серьезным участником следующей стадии Лиги Европы, и которая сыграла по сумме двух матчей деловитее. Армейцы сыграли против неплохого коллектива, но пресноватого. Настырность вместо хитрости и тонкости. В таких условиях даже без Головина – очень важная фигура, ЦСКА провел поединок, в котором по всем ключевым параметрам не был хуже, чем «Црвена Звезда».

Акинфеев работал? Не было такого, разве что дважды здорово испугался, когда армейцы рисковали пропустить без моментов у гостей, на ровном месте. Но ведь ЦСКА не пропускал в гостях, не пропустил дома, создал подходы в Москве и забил гол. Теперь осталось получить хороший жребий, а матч против «Црвены Звезды» можно назвать разминкой в боевых условиях, ведь ЦСКА показал, как можно без игровой практики показать старательный и победный футбол.

Если найти молодых центральных защитников вместо уходящих на покой ветеранов, если обсудить с Вернблумом новый контракт или подыскать ему замену, дождаться возвращения Щенникова, и удержать Головина – получите состав, с которым можно решать серьезные задачи, ведь схема «3-5-2» с переходом на «3-4-3» сработала и может работать еще лучше, когда наберут ход весной.

Поделиться
Другие материалы по теме
ЦСКА вышел в 1/8 финала Лиги Европы
Вчера, 21:51 296
Волонтерами чемпионата мира станут 17040 человек из 112 стран
Вчера, 17:25 2
РФПЛ сменит логотип с сезона-2018/19
Вчера, 16:33 6
Все VIP-ложи «Екатеринбург-Арены» на игры группового этапа ЧМ-2018 выкуплены за $198 тыс.
Вчера, 15:30 2
«Спартак» проводит заключительную тренировку в Эстепоне
Вчера, 14:17 68
Набиуллин и Оздоев тренируются с «Зенитом»
Вчера, 11:18 45
Обсудить
Все комментарии
Ген Геныч
Ген Геныч
сегодня в 01:01
Вообще то Црвена Звезда ни чуть ни слабее ЦСКА а по игре она была,если брать оба матча,даже по сильнее!!!!!Да и в конце матча могли пропустить легко.Вернблум в нападении))))))))))))это вообще что то с чем то))))Ну ЦЗ ,если брать наш чемпионат то делила бы сейчас с ЦСКА 5-ую строчку.
drimmer
drimmer
сегодня в 00:50
Красавцы ЦСКА) в кои-то веки отечественный футбол на международной арене несет сплошь положительные эмоции.
Великолепный
Великолепный
вчера в 23:36
ЦСКА выше классом, и прошел «Црвену Звезду»!

У пупсиков которые топили за них - печалька! хе-хе
Великолепный
Великолепный
вчера в 23:31
Вернблум универсал, может сыграть практически везде - таких игроков очень мало!))
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
вчера в 22:29
В любом случае, более классная команда заслуженно идёт дальше !
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
вчера в 22:28
ВОЗВРАЩАЙСЯ В СБОРНУЮ, ПОНТУС!
Аксинья
Аксинья
вчера в 22:22
Это не успех - это отскок, боец...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100