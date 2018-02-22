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Моуриньо испортил «Манчестер Юнайтед»

сегодня, 01:13

МЮ мог проиграть команде, которую «Спартак» вынес дома 5:1. Но гостевой статус футбольного испытания не оправдывает действия Жозе в глазах «Соккер.ру».

Цирюльники с тупыми ножницами

Лишь бы не пропустить, лишь бы не проиграть, лишь бы не потерять шансы на проход дальше сразу, лишь бы ошибаться часто и глупо, но реже соперника. Из таких трусливых опасений состояла игра «Севильи» и «Манчестер Юнайтед». Получился слабейший день этой серии в Лиге чемпионов, поскольку многие выбрали для просмотра игру МЮ, хотя прекрасно понимали – в поединке «Шахтера» и «Ромы» будет веселее. Так и оказалось.

Но что творит главный тренер с бедными «Юнайтед»? Раньше «красные» тоже умели играть аккуратно в защите – вспомните ван дер Сара и знаменитых центральных защитников Фердинанда и Видича. Но соперники опасались и полузащиты, и атаки команды Фергюсона. Было уважение по отношению к чемпионам. А что видим сейчас? Бояться некого, Лукаку очень напоминает Оланаре, а порой даже Траоре из ЦСКА. Можно также провести аналогию с Озилом – в центральных матчах форвард МЮ теряется, может забить, только подыграв себе рукой.

Эго тренера стало важнее команды

Почему Погба начал матч на скамейке? Потому что пафосный француз при поддержке своего окружения пытался доказать португальцу, что самый важный в клубе. Но в командах Моуриньо «Особенный» всегда он сам. Поэтому Жозе решил подвергнуть команду еще одному испытанию, проверив на прочность терпение Погба. Поль, если бы не травма Эрреры в дебюте матча, мог появиться только после перерыва. Да, педагогическая подоплека в таком поведении Моуриньо есть. Но за скандалами стоит именно сам наставник.

МЮ раньше управлял Фергюсон, который тоже в людей бутсами бросался, однако и история с Мхитаряном, и ставка на Алексиса, который не зашел стилистически, показывают, что Жозе считается только с собой и ставит личное мнение и «статус» на первое место. Фергюсон заслужил звание крестного отца МЮ победами, Моуриньо его хочет за былые заслуги. В этом проблема, «дьяволы» становятся командой, где конфликты находятся сами. Причем не продуктивные склоки. Если Погба вобьет себе в голову, что зря вернулся в бывший клуб, Райола найдет покупателей. И МЮ дважды не сможет использовать на 100 % таланты сильного хавбека.

«Юнайтед» - предсказуемый соперник

Что ЦСКА, что «Севилья», как и любой другой соперник МЮ, прекрасно понимают, как и почему играет Моуриньо. Подключения Янга? Предсказуемо. Действия Погба в атаке? Поль сам говорил о подобном желании играть в Зидана. Прекрасный Де Хеа? Еще одна не заслуга главного тренера, скорее плюс наставнику вратарей и самому испанцу. «Юнайтед», конечно, обычно не проигрывает в Испании, но и у «Севильи» были шансы на успех.

Санчес в МЮ задает еще один вопрос о текущем состоянии Моуриньо. Лукаку невероятно банальный центральный нападающий при этом тренере – печально, что сделали серьезную ставку на человека, который в очередной раз не готов к игре за фаворита. Наконец, в «автобусе» Моуриньо есть Смоллинг и Линделеф – два защитника, которые могут не только красивый футбол показать. Валенсия, как и Янг, изначально не защитники со всеми вытекающими.  

Потребность в хавбеке обозначил сам тренер. А схема «4-2-3-1» не раскрывает ни сильных сторон Погба, ни плюсов Санчеса. Никакие они все, хотя и стоят под миллиард в сумме. Не позволяет тактика Жозе хавбеку Мате показать себя во всей красе – сравните с тем, что с хавбеками творит Гвардиола в МС, чтобы понять разницу. Фактически у «Юнайтед» не осталось игроков творческих. А раз Санчес, умеющий быть непредсказуемым, пока смотрится в новой команде серо и скучно, неудивительно, что «Севилья» не удивилась тому, что показал МЮ в Испании.

МЮ феноменально скучная команда

Предположим, «Юнайтед» сознательно на выезде сыграл вот так квело. Но как тогда быть с матчами против «Ньюкасла» или «Тоттенхэма»? Можно скучно доиграться до поражения. Но как быть с теми победами, что потом на сайтах персональных поклонников МЮ вызывают общее недовольство качеством футбола? Моуриньо учит свою команду элементарным вещам – вместе возвращаться к прессингу, использовать свободное пространство, играть так, как требует его схема.

Но Жозе превратил некогда главного фаворита английского чемпионата в команду, которая будет цепляться за вторую строчку, но при этом нанесет на четыре удара меньше в среднем, чем «Манчестер Сити». Акцентов в атаке меньше, чем у «Челси», то есть дело не только в «автобусе», но и в его тотальной победе над здравым смыслом. Если бы речь шла о «Порту» или «Интере», которые не были фаворитами, но брали Лигу чемпионов, такой подход можно было бы одобрить.

Великий клуб не может так играть

И не должен, учитывая сотни миллионов фанатов. Моуриньо называл МЮ главным клубом планеты? В таком случае попытка не проиграть в Севилье смотрелась печально. Далеко не последний такой поединок, а когда уйдет Де Хеа и выберут ему на замену менее впечатляющего голкипера – могут пойти минимальные поражения, как против «сорок». Моуриньо будет сложнее убедить руководством, что ему не хватает защитника или хавбека. Жозе, к сожалению, стал крайне унылым тренером. Раньше выбирал стиль, а теперь стиль выбрал и не отпускает его.

Пусть не оправдывает смену парадигмы тем, что стал взрослее, ведь солидности не прибавилось. МЮ не тот, что был, причем сложно будет с таким банальным подходом быстро вернуться в список фаворитов Лиги чемпионов. «Севилье» проиграть сложно, если не уступаешь в классе, но Моуриньо едва не доигрался. Бывает в футболе рационализм, вызывающий понимание и даже уважение. Например, когда слабый играет с заведомо более сильным. Или когда фаворит солидно расчерчивает квадраты на газоне и по ним ведет победный танец.

Но тут никаких красивых нулей, хотя ноли по игре на поле присутствовали. Моуриньо совершает преступления против футбола. Кто первым из МЮ его остановит – спасет великий клуб. Руководство может организовать встречу и обсудить структурные и стилистические проблемы команды Жозе. Ведь тут причина претензий именно в статусе клуба. Один из самых богатых клубов планеты превратили в команду, которая отбивается в Севилье. Боится соперника, которому забивали в гостях многие. От «Хетафе» и «Кадиса» до «Ливерпуля» и «Спартака».

Очень плохо, что «Севилья» не обыграла МЮ, в идеале со счетом 2:0. Если Моуриньо не проучить вовремя – и дальше будет делать вид, что все замечательно. А ведь это не так. Все видят, что игры нет. Нельзя хвалить Жозе за то, что может футболистов уровня МЮ выстроить так, словно тренирует середняка из скромной лиги, который выгрызает нулевые ничьи в Испании. «Манчестер Юнайтед» от шестидесятых и до сих пор - великий клуб, но нынешнего Моуриньо великим тренером точно не назвать. 25:6 – счет по ударам в пользу «Севильи», 8:1 – по точным выстрелам.

Если МЮ и Жозе все рассчитали, почему не смогли к Рико подойти? 8:1 — это не разница ударов при холодном расчете фаворита. Одно попадание за девяносто минут – позор для фаворита, а нулевая ничья на выезде позволяет Монтелле рискнуть и забить на «Олд Траффорд», заставив МЮ отвечать дважды. Посмотрим на действия Моуриньо в таком случае, ведь португалец даже перестраиваться с учетом специфики игр разучился. Время забавных записочек прошло, «Манчестер Юнайтед» имени Жозе никакой. Причем не только в отдельном матче. Мучаются сами и мучают болельщиков, в футбол играет только Де Хеа. 

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Все комментарии
Jazz-
Jazz-
сегодня в 03:21
Интересно как они сыграют с Челси. Вангую что Моур при ничье-поражении, будет ссылаться на дополнительный день отдыха у Челси, а также на то что они не летали в Испанию. Скриньте.
mangoх12
mangoх12
сегодня в 02:03
Если у Вас богатый спонсор , то опытный физрук разведет Ваш клуб на бабло, дорого... Рекомендации имеются.
Fenomen-9
Fenomen-9
сегодня в 02:01
Сегодня посмотрел игру..И как фанат Реала скажу,многие жаловались типа Зидан играет навесами,опрелеленного стиля нет,но то что увидел сегодня дало понять-Реал играет не плохо,когда в форме)) Просто убогая игра МЮ..И фантастика от Де хеа..Этот парень может поцти дальше Касильяса и Буффона,хотя эти двое все выиграли..Санчес трудяга везде носился,как и Мата,а пользы почти никакой..Мауриньо и правда поплыл, и если не измениться,то статус особенного будет носить юмористический характер..
Алекс Фергюссон наверное в недоумении был на трибуне от происходящего)))
myst5
myst5
сегодня в 01:26
Не одного комментария =) болею 20лет за мю. Но блин при мойесе и ван гале хоть включал игры. А тут радуюсь что не смотрю
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