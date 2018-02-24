Нелепые травмы: опасные коровы, собаки и игрушечные машинки

Травмы – самое печальное, что может быть в футболе. Но иногда они случаются при весьма нелепых обстоятельствах. «Соккер.ру» нашел новый пример и вспомнил известные случаи.

Сэм Хендерсон

19-летний вратарь шотландского клуба «Куин оф зе Саут» пожалел, вероятно, что его семья обладает собственной фермой. Ведь это, оказывается, не только огромный труд, но и большой риск. Хендерсону было поручено задание вернуть на ферму сбежавшую корову, но та опьянела от запаха свободы и чувствительно ударила футболиста, который пытался ее укротить. Причем она пыталась на него напасть еще раз, но он увернулся, отделавшись, впрочем, травмой плеча, которая не позволит ему в ближайшее время играть.

Эвер Банега

Порой такие нелепые травмы оказываются очень серьезными. Одна из самых серьезных была получена Банегой, который за пределами поля растерял концентрацию и по забывчивости не поставил свою машину на ручник. Та покатилась, наехав незадачливому полузащитнику на ногу. Как результат – перелом и полгода вне игры. Очень дорогая цена за минутную невнимательность.

Сантьяго Канисарес

Но куда обиднее, наверное, было испанскому вратарю Канисаресу, который попал было в заявку на чемпионат мира 2002 года, получив прекрасный шанс выйти из тени более известных испанских вратарей. Но судьба сыграла с Сантьяго злую шутку. Во время бритья в своей ванной он поранился об осколок флакона с одеколоном, который разбился, упав с полки. Причем рана оказалась слишком серьезной – он порезал ступню, задев сухожилие, так что на планах о ЧМ-2002 пришлось поставить крест.

Яри Литманен

Зачастую травмы футболисты получают не по нелепой случайности, а от притупленного чувства самосохранения. Поэтому, кстати, часто в контрактах клубы прописывают запрет на занятия различными экстремальными видами спорта. Впрочем, и без них риск окружает повсюду. Литманен как-то в «Мальме» поспорил со спортивным директором клуба, что добавляет особой пикантности истории, что сможет открыть стеклянную бутылку газировки глазом. Несколько недель Литманену пришлось провести вне игры из-за повреждения органа зрения.

Отар Хизанейшвили

Проблемы с глазом выбили из игры и этого грузинского защитника. Но виной тому стала не бутылка, а – внезапно – икона. Религиозный футболист всюду возил с собой ее, не слишком надежно закрепляя при многочисленных переездах. Однажды он повесил ее у изголовья кровати, а ночью неудачно дернулся, сбив икону, которая угодила ему прямо в глаз. Врачам пришлось постараться, чтобы вообще спасти глазное яблоко футболиста.

Дариус Васселл

Одна из самых кровавых и глупых травм за пределами футбольного поля, которые мы тут собираем. «Смекалистый» форвард решил заняться самолечением и избавиться от очень неприятного явления – вросшего ногтя, который начал гноиться и ныть. Васселл не нашел лучшего способа, чем вскрыть рану самостоятельно, причем обычной дрелью. Такой неаккуратный подход лишил его ногтя и нескольких недель футбола.

Алан Нильсен

Возвращаясь к теме проблем с глазами, вспомним про датского игрока «Тоттенхэма», который в середине 90-х одним из первых испытал проблемы со зрением после вполне бытового инцидента. Причем виновником стала его новорожденная дочь. Нильсен так склонился над ребенком, что тот рефлекторно ткнул Алану в глаз. И так неудачно, что на несколько недель Нильсен выбыл из игры и мог больше времени уделять семье.

Даррен Бернард, Карло Кудичини, Марко Арнаутович

Очевидно, что в контракты футболистов нужно вписать не только запрет на экстремальные виды спорта, но и на игры с собаками. Сразу три случая вспомнилось нам в связи с травмами, полученными игроками в результате взаимодействия с питомцами. Неплохой в принципе вратарь Кудичини потерял бдительность, гуляя со своей собакой. Та так рванула с места, что Карло не удержался и упал неудачно на колено, так что потребовалась операция. Арнаутович тоже повредил колено, развлекаясь со своим псом на природе. А вот травма Бернарда оказалась более опосредованной. Щенок Даррена нагадил дома, чего футболист не заметил. Он неудачно наступил на продукты жизнедеятельности собаки, поскользнулся и получил серьезные травмы связок.

Рио Фердинанд

Со связками и сухожилиями, кстати, у многих были проблемы. Причем из-за повреждений, не имеющих отношения к футболу. Одним из самых громких случаев, конечно, стал эпизод с Фердинандом, который из не самой удобной позы при просмотре телевизора у себя дома потянулся за зазвонившим телефоном. В результате получил повреждение сухожилия.

Алессандро Неста

Досуг принес неприятности и другому легендарному защитнику. Неста развлекался чуть более активно, чем Рио – играл в приставку. Но делал это с таким азартом, что умудрился порвать сухожилие. Посмотришь на подобные нелепые травмы и подумаешь, что клубам следует вообще футболистам запрещать заниматься любой деятельностью вне футбола. Тот, конечно, тоже травмоопасен, но получить повреждение от джойстика…

Джером Боатенг

Этот защитник нередко получает травмы, но обычно они все же связаны с футболом. Однажды он завершал восстановление после очередного игрового повреждения и усугубил свое положение неудачным выходом со своего места в самолете. Боатенг не заметил тележки с напитками в проходе и налетел на нее со всего маху, продлив срок своего отсутствия в игре.

Шон Флинн

Сложно сказать, более нелепа ли травма Флинна, чем Боатенга. Шон тоже не заметил нечто на колесиках. Но им оказалась игрушечная машина его ребенка. Как в классическом комедийном эпизоде Флинн наступил на нее и рухнул с размаху оземь, получив сразу несколько повреждений, включая перелом носа.

Еще многие футболисты получали травмы в курьезных ситуациях непосредственно на поле, налетая на рекламные щиты или неуклюже празднуя победы и голы. Но это совсем другая история. Мы же собрали наиболее запоминающиеся истории, не связанные с футбольным полем никак.