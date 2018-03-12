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«Зенит» и его кадровые проблемы. Спорим с Манчини

12 марта 2018, 13:15
«Зенит» и его кадровые проблемы. Спорим с Манчини

После матча с «Ростовом» Манчини в течение нескольких минут успел пожаловаться на дефицит защитников и игроков, умеющих забивать. «Соккер.ру» выясняет, прав ли Роберто.

Роберто Манчини недоволен составом «Зенита». Итальянца не устраивают сразу несколько моментов. Во время флеш-интервью сразу после матча с «Ростовом» главный тренер «сине-бело-голубых» сказал следующее: «Главная проблема заключается не в том, что мы не смогли играть по схеме с тремя центральными защитниками после травмы Мамманы. Главная проблема в том, что у нас важный игрок травмирован, а других нет. Мы хотели взять больше защитников, однако не смогли. Поэтому сейчас травма Мамманы — главное. Это станет большой проблемой в будущих матчах».

Оставим без комментариев выражение «других нет», Манчини просто умело мотивирует игроков, которым предстоит заменить Мамману в стартовом составе. Только факты. Через несколько минут после флеш-интервью Роберто пришел на пресс-конференцию, где выделяет жирным шрифтом уже другую проблему: «Я бы не сказал, что мы находимся в кризисе. Мы столкнулись с проблемой, причем довольно давно: голы у нас забивает только Саша Кокорин. Если не забивает он, то не забивает никто. Зависимость от Кокорина — большая наша проблема. Я просил футболистов, которые могли бы забивать голы, — мне их не дали. До сих пор мы находимся в тех же условиях. Проблеме несколько месяцев».

Проблема с защитниками

Понимаю, что такие заявления Манчини не добавляют ему популярности и вызывают благородную публику на резкие ответы, но Роберто достаточно обсуждали и осуждали, сейчас хочется хладнокровно оценить требования тренера. Итак, защитники.

Правый фланг: профильные игроки Смольников и Терентьев + универсал Иванович.

Центр обороны: профильные защитники Маммана и Мевля + универсалы Иванович и Кришито.

Левый фланг: профильный исполнитель Набиуллин + универсалы Кришито и Жирков.

Восемь игроков на четыре позиции – это идеальное соотношение в футболе. Другое дело, что конкуренция в обороне «Зенита» выстроена не равномерно: на флангах насыщенность выше, чем в центре. В идеальном мире при рабочей схеме с двумя центральными защитниками в вашем распоряжении должно быть четыре исполнителя этого амплуа. Нормальный вариант – три профильных игрока и один универсал. Говоря, что «других игроков нет», Манчини подразумевает, что остался с одним Мевлей. И действительно, в двух последних матчах Лиги Европы Роберто выпускал в стартовом составе сразу четырех игроков, которые в теории могут сыграть в центре обороны – Иванович и Кришито выходили на краях.

Но ведь в первой половине сезона Иванович преимущественно действовал в центре обороны вместе с Мамманой, Мевля был на подхвате. Если Роберто предполагал сместить Бранислава направо, тогда зачем там нужен и Смольников, и Терентьев (а ведь был еще Анюков!) – последнего нужно было разменять на толкового центрального бека, можно было пригласить того же Беляева из «Арсенала». Сейчас же получается, что Манчини, придумав перемену амплуа для Ивановича, напирает на отсутствие защитников. На самом деле, у него остается солидная по меркам РФПЛ связка Мевля – Иванович (правый фланг без Бано не осиротеет) и Кришито на подстраховке. Разве этого мало?

А как у конкурентов?

Лидирующий «Локомотив» провел первую часть сезона без травмированного лидера обороны Ведрана Чорлуки. По сути, Юрий Семин оставался с двумя номинальными центрбеками – Пейчиновичем и Кверквелией. Опционально дополнял их связку Бариновым или Михаликом, когда переходил на трех защитников. В ЦСКА схема 3-5-2 является основной, но в составе вы не встретите даже пятерых оборонцев: Васин плюс ветераны Игнашевич и братья Березуцкие. Виктор сейчас травмирован, остаются три возрастных футболиста, приходится призывать на помощь Вернблума, который поиграл во всех линиях, либо Кирилла Набабкина. У «Краснодара» три футболиста на две позиции: Гранквист, Мартынович и Грицаенко. «Спартак» был лучше всех «упакован» - четырьмя центральными защитниками, но Джикия повредил крестообразные связки, Боккетти и Таски играть не могут, так что Каррера в матчах с «Локомотивом» и «СКА-Хабаровском» остался с единственными двумя здоровыми центрбеками – новичком Максимовичем и Кутеповым. Тоже не жаловался.

Вердикт. Манчини не прав. У «Зенита» хорошо укомплектованная оборонительная линия, а подстелить соломку на случай любых травм невозможно. Справляться с кадровыми сложностями – часть тренерской работы, к тому же, в «Зените» не патовая ситуация. Выбыл из строя важный игрок, но ему найдется замена, и это не ребята из второй команды или академии – вот в таком случае тренеру можно посочувствовать.

Проблема с «забиваками»

Тема – зависимость «Зенита» от Кокорина. Проведем небольшое исследование: в топ-5 командах РФПЛ, с которыми питерцы ведут борьбу за высокие места, подсчитаем, сколько процентов голов на счету главного бомбардира.

«Зенит». 58 голов забито, на счету Кокорина – 19 (32.7%)

«Локомотив». 47 голов забито, на счету Фарфана – 12 (25.5%)

ЦСКА. 45 голов забито, на счету Витиньо – 10 (22.2%)

«Краснодар». 45 голов забито, на счету Смолова – 12 (26.7%)

«Спартак». 58 голов забито, на счету Промеса – 15 (25.9%)

Зависимость «Зенита» от голов своего лучшего снайпера действительно наиболее выражена среди клубов «большой пятерки» РФПЛ. Почти треть голов «сине-бело-голубых» в этом сезоне забиты Кокориным. Но кроме него отличились еще десять человек, это тоже быль. Ригони и Дриусси забивали в Аргентине? Так точно. Дзюба был лучшим бомбардиром «Зенита» в двух сезонах подряд до прихода Манчини, а после ухода в тульский «Арсенал» уже успел отметиться голом и двумя результативными передачами. Значит, тоже может? За одну команду с Артемом выступает Лука Джорджевич, который забил больше любого зенитовца, кроме Кокорина, в нынешнем розыгрыше РФПЛ. А помните Жулиано? Манчини не видел его в своих планах, а бразилец феерит в «Фенербахче»: 12 голов в 22 матчах. А зимой в «Зените» появился Антон Заболотный, форвард, который в первой половине сезона забивал за «Тосно» в чемпионате России.

Вердикт. Кокорин, Полоз, Заболотный, Дриусси, Ригони. Пять человек на две-три позиции в атаке (в зависимости от того, используется схема 4-3-3 или 4-4-2). Три игрока сборной России, два кандидата в сборную Аргентины, которые обошлись в 25 миллионов евро прошлым летом. Эти люди, не только Кокорин, могут и должны забивать. Создать условия для этого – задача тренера. Кстати, четыре нападающих, все, кроме Кокорина, появились в «Зените» уже при Манчини – при его молчаливом согласии, а в случае с иностранцами даже при содействии.

Пошлый «Зенит» и судейский скандал

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Все комментарии
Гражданиннн
Гражданиннн ответил LOpp
14 марта в 09:34
LOpp:
с приходом манекена шарфов в Зените было куплено 18 футболистов на сумму более 100 миллионов бюджетных денег. и ради чего? чтобы бороться с Уфой за еврокубковое место. тьфу, стыдобище.
Ну что же ты обижаешься.... Манчини хочет увидеть в Зените топ игроков. А руководители Зенки не купили ему этих игроков. 100 млн что это, деньги что ли щас... Один Коутиньо дороже стоит все купленные игроки Зенита при макаронника
Gahi
Gahi
13 марта в 06:26
Вот это да получается что Луческу ангел по сровнению с Манчини.
alfranza
alfranza
12 марта в 22:26
Самая большая проблема Зенита не трансферная, а психологическая. Что это за тренер, который не может мотивировать своих игроков забивать? Он что вчера на свет родился?! Ей богу, что за ересь! Почему тот же Каррера не жалуется на то, что у него там нету, берет и играет теми, что есть. А Ганчаренко? А Шалимов? Думаю, что они были бы не прочь приобрести какого-нибудь звездного плеймейкера. Но у них есть, то что есть и они оперируют ими. Пока они все - лучше Манчини.
И вообще, что значит "других нет"? Других половина молодежки, выбирай - не хочу! У молодых зенитовцев мотивации хоть отбавляй, если им доверять, так они всех аргентинцев из состава вытеснят. Но... с ними нужно РАБОТАТЬ, ибо еще не обстрелянные, пороха не нюхали. А тут вот господа типа Фурсенко, хотят чтобы все было за один день. Сказок пересмотрели на ночь. Не бывает так чтобы команда формировалась за месяц, и даже год.
Смотришь матч, ужас какой-то. Наигранных связей нет. Смола пасует на фланг..... а там ни-ко-го! Полузащитники создают момент, а удар в "молоко". Кто виноват? Поля? Судьи? Автобусы соперника?
Такой Зенит не желающий играть и забивать Питеру не нужен. Да и Высшей Лиге футбола тоже. Пусть валят в ФНЛ, снимаются в Чемпионата, да все что угодно. За такой футбол стыдно и горько.
olegmih1987
olegmih1987 ответил Zeychba
12 марта в 21:20
Юра, привет! Никогда Манчини не был хорошим тренером, там игроки тянули!
Сибирь за Спартак
Сибирь за Спартак
12 марта в 21:09
миллер щас бьет морды своим замам, которые наобещали ему небо в алмазах с бакланами, хехе. Главное потратить пару триллионов долларов на трансферы и выиграем лигу чемпионов, хехе

середнячки
Сибирь за Спартак
Сибирь за Спартак
12 марта в 21:07
пожизненные хлюзди бакалны наняли себе плаксу и нытика.

перефирия
DonaDonni
DonaDonni ответил LOpp
12 марта в 19:24
LOpp:
с приходом манекена шарфов в Зените было куплено 18 футболистов на сумму более 100 миллионов бюджетных денег. и ради чего? чтобы бороться с Уфой за еврокубковое место. тьфу, стыдобище.
Это не стыдобище это натуральная коррупция
DonaDonni
DonaDonni
12 марта в 19:24
Зенит 2017/2018 ЭТО ПРОСТО ПРОВАЛ. Столько вбухать денег на трансферы и получить ноль отдачи. Да где это видано. что Амкар игроки которого стоят одного Паредеса играет на ничью. Да это грандиозный распил денег. Вы там в Зените не футболом а распилом бабла занимаетесь. С чем Вас болелы Зенита и поздравляю этот год да и будущий пока не наваруют чемпионом Зенит не станет
pachkevi4
pachkevi4 ответил LOpp
12 марта в 19:18
LOpp:
с приходом манекена шарфов в Зените было куплено 18 футболистов на сумму более 100 миллионов бюджетных денег. и ради чего? чтобы бороться с Уфой за еврокубковое место. тьфу, стыдобище.
Много тут за про "народные"лайков себе 20вают.И не надоест.
pachkevi4
pachkevi4 ответил LOpp
12 марта в 19:12
LOpp:
с приходом манекена шарфов в Зените было куплено 18 футболистов на сумму более 100 миллионов бюджетных денег. и ради чего? чтобы бороться с Уфой за еврокубковое место. тьфу, стыдобище.
шариков?полиграф полиграфыч?Вы?Желаю что бы все.Забрать и поделить(народные).Истребитель котов нынче в счетоводы метит?
pachkevi4
pachkevi4
12 марта в 19:06
нужно купить для манчини хорошего тренера.Тренер будет тренировать,а манчини пусть корону натирает.
Petr Makovenko
Petr Makovenko
12 марта в 17:45
Надо зарплату поднять в 2 раза
drimmer
drimmer ответил turist82
12 марта в 17:37
turist82:
Семин, Каррера, Гончаренко - лучше него. И не ноют никогда. Нытье - не достйно уважения
а как-же кбб) тащер-то образцовый
mugik1973
mugik1973 ответил zenit_forever2014
12 марта в 17:36
Если Манчини такой крутой, то почему он отстойных тренеров с командами не может обыграть и выиграть ЧР за явным премуществом, как это делает Гвардиола?
patra
patra
12 марта в 17:20
Так дайте ему "Забиваку", символ ЧМ.
mikysss
mikysss
12 марта в 16:42
Манчини хороший тренер, уж не хуже Карреры точно (учитывая что он тренирует 2-й год), ему просто попалась не та команда (и я щас не троллю бомжей) - хотя тенденция на лицо Луческу
Манчини... А всё ясно Дзюба же там
AmIIIeR89
AmIIIeR89 ответил zenit_forever2014
12 марта в 16:19
zenit_forever2014:
Если Манчини манекен, то остальные кто? Дворники или физруки.... Как тренер Командные Флаг Италии «Фиорентина» Обладатель Кубка Италии: 2000/01 Итого: 1 трофей Флаг Италии «Лацио» Обладатель Кубка Италии: 2003/04 Итого: 1 трофей Флаг Италии «Интернационале» Чемпион Италии: 2005/06, 2006/07, 2007/08 Обладатель Кубка Италии: 2004/05, 2005/06 Обладатель Суперкубка Италии: 2005 Итого: 6 трофеев Флаг Англии «Манчестер Сити» Чемпион Англии: 2011/12 Обладатель Кубка Англии: 2010/11 Обладатель Суперкубка Англии: 2012 Итого: 3 трофея Флаг Турции «Галатасарай» Обладатель Кубка Турции: 2013/14 Кто-то способен в нашем чемпионате из тренеров?
Кубки страны вообще не показатель. А так он только чемпион Англии (при сумасшедших затратах и не менее сумасшедшем везении - гол Агуэро на последних секундах последнего матча) и Чемпион Италии, что вообще смешно (быть чемпионом во время кальчополи сильнейших команд)
sir_Alex
sir_Alex
12 марта в 15:58
Дайте Манчини поработать!
Валерыч
Валерыч
12 марта в 15:51
М-да... Манчини до Карреры и Сёмина, ещё расти, да расти...
По сравнению с Палычем, Манчини, вообще - салага.
Miaf
Miaf
12 марта в 15:23
Только Дзюба мог спасти бомжей.
Аксинья
Аксинья ответил zenit_forever2014
12 марта в 15:15
zenit_forever2014:
Если Манчини манекен, то остальные кто? Дворники или физруки.... Как тренер Командные Флаг Италии «Фиорентина» Обладатель Кубка Италии: 2000/01 Итого: 1 трофей Флаг Италии «Лацио» Обладатель Кубка Италии: 2003/04 Итого: 1 трофей Флаг Италии «Интернационале» Чемпион Италии: 2005/06, 2006/07, 2007/08 Обладатель Кубка Италии: 2004/05, 2005/06 Обладатель Суперкубка Италии: 2005 Итого: 6 трофеев Флаг Англии «Манчестер Сити» Чемпион Англии: 2011/12 Обладатель Кубка Англии: 2010/11 Обладатель Суперкубка Англии: 2012 Итого: 3 трофея Флаг Турции «Галатасарай» Обладатель Кубка Турции: 2013/14 Кто-то способен в нашем чемпионате из тренеров?
Так в Зените все становятся манекенами и тренеры и игроки...Перечислять не буду - пальцев загибать на руках и ногах не хватит...
Аксинья
Аксинья
12 марта в 15:11
Зениту необходимо еще как минимум 15 человек - одного вратаря, двух нападающих, трех полузащитников, четырех защитников и пять пенальтистов (на случай равенства счета в ЛЕ)
Zeychba
Zeychba ответил zenit_forever2014
12 марта в 15:08
zenit_forever2014:
Ну да...а где такая же фигня у других российских тренеров....если это так просто, чё они тогда в России сидят....Почему тогда они хотя бы ЛЕ не выигрывают, если это так просто....Что касается Англии...ты у Почеттино спроси про баблищё, насколько Тоттенхем богаче Лестера был и однако пролетели как фанера...почему баблище не помогло им...
Ну в свое время Манчини был крут, имя он себе сделал, возможно он и сейчас хорош, но он не хочет работать, он бабки зашибает. Подписывает жирные контракты, получает за них неустойки и едет дальше в ожидании интересной ему должности. С турков он вообще хотел изначально 20 лямов выбить за сезон, не вышло, но все равно ручки погрел. С Зенитом сумму контракта не знаю, но не меньше 10 за два сезона. Ща разорвет и либо получит заветную должность тренера Италии, либо поедет дальше кидать дурачков. Что касается наших тренеров, то некоторые на самом деле специалисты очень не плохие, тем более они знакомы со спецификой чемпионата, в нем как рыба в воде. А в Европе их заслуги ничего не значат, чтобы там себе сделать имя надо начать с низов, желающих что-то нет. Вот Слуцкий попытался, первый блин комом вышел.
Великий Князь
Великий Князь ответил Ragnar_Lodbrok
12 марта в 15:05
Ragnar_Lodbrok:
Нужно больше аргентинцев
    Великий Князь
    Великий Князь ответил zenit_forever2014
    12 марта в 15:04
    zenit_forever2014:
    Если Манчини манекен, то остальные кто? Дворники или физруки.... Как тренер Командные Флаг Италии «Фиорентина» Обладатель Кубка Италии: 2000/01 Итого: 1 трофей Флаг Италии «Лацио» Обладатель Кубка Италии: 2003/04 Итого: 1 трофей Флаг Италии «Интернационале» Чемпион Италии: 2005/06, 2006/07, 2007/08 Обладатель Кубка Италии: 2004/05, 2005/06 Обладатель Суперкубка Италии: 2005 Итого: 6 трофеев Флаг Англии «Манчестер Сити» Чемпион Англии: 2011/12 Обладатель Кубка Англии: 2010/11 Обладатель Суперкубка Англии: 2012 Итого: 3 трофея Флаг Турции «Галатасарай» Обладатель Кубка Турции: 2013/14 Кто-то способен в нашем чемпионате из тренеров?
    Флаг Италии вычеркни. В том периоде все кубки кабинетные)
    Ragnar_Lodbrok
    Ragnar_Lodbrok
    12 марта в 14:52
    Нужно больше аргентинцев
    zenit_forever2014
    zenit_forever2014 ответил Zeychba
    12 марта в 14:51
    Zeychba:
    Фигня это все, былые заслуги ничего не значат. После действительно успешной работы в Интере (а ушел он из интера аж в далеком 2008) результат Манчини показывал крайне скромный. В Англии с МС по-хорошему он не смог добиться вообще ничего, особенно при том, сколько баблища в него вливали, одно чемпионство взял, молодец какой. И вылет из ЛЧ по кулдауну. Ужаснейший результат. В Турции успехом его период тоже не назвать, придя в команду, которая до этого дважды становилась чемпионом с Теримом, он он занял второе место, правда вышел в плей-офф ЛЧ. Затем возвращение в Интер - тотальный провал, после такого на карьере в топ клубах ставится окончательный крест. В Зените мы пока видим его как нулевого специалиста.
    Ну да...а где такая же фигня у других российских тренеров....если это так просто, чё они тогда в России сидят....Почему тогда они хотя бы ЛЕ не выигрывают, если это так просто....Что касается Англии...ты у Почеттино спроси про баблищё, насколько Тоттенхем богаче Лестера был и однако пролетели как фанера...почему баблище не помогло им...
    zenit_forever2014
    zenit_forever2014 ответил turist82
    12 марта в 14:46
    turist82:
    Семин, Каррера, Гончаренко - лучше него. И не ноют никогда. Нытье - не достйно уважения
    Может они как люди и лучше, но хороший человек не профессия....а вот как тренеры они физруки...они не тренировали в лучших лигах, не добивались результатов....Манчини это имя, а тех кого ты перечислил, что они выигрывали.....почему их не зовут работать в Европу....почему они не выигрывали хотя бы ЛЕ....
    Zeychba
    Zeychba ответил zenit_forever2014
    12 марта в 14:44
    zenit_forever2014:
    Если Манчини манекен, то остальные кто? Дворники или физруки.... Как тренер Командные Флаг Италии «Фиорентина» Обладатель Кубка Италии: 2000/01 Итого: 1 трофей Флаг Италии «Лацио» Обладатель Кубка Италии: 2003/04 Итого: 1 трофей Флаг Италии «Интернационале» Чемпион Италии: 2005/06, 2006/07, 2007/08 Обладатель Кубка Италии: 2004/05, 2005/06 Обладатель Суперкубка Италии: 2005 Итого: 6 трофеев Флаг Англии «Манчестер Сити» Чемпион Англии: 2011/12 Обладатель Кубка Англии: 2010/11 Обладатель Суперкубка Англии: 2012 Итого: 3 трофея Флаг Турции «Галатасарай» Обладатель Кубка Турции: 2013/14 Кто-то способен в нашем чемпионате из тренеров?
    Фигня это все, былые заслуги ничего не значат. После действительно успешной работы в Интере (а ушел он из интера аж в далеком 2008) результат Манчини показывал крайне скромный. В Англии с МС по-хорошему он не смог добиться вообще ничего, особенно при том, сколько баблища в него вливали, одно чемпионство взял, молодец какой. И вылет из ЛЧ по кулдауну. Ужаснейший результат. В Турции успехом его период тоже не назвать, придя в команду, которая до этого дважды становилась чемпионом с Теримом, он он занял второе место, правда вышел в плей-офф ЛЧ. Затем возвращение в Интер - тотальный провал, после такого на карьере в топ клубах ставится окончательный крест. В Зените мы пока видим его как нулевого специалиста.
    zenit_forever2014
    zenit_forever2014 ответил turist82
    12 марта в 14:42
    turist82:
    Я сужу здесь и сейчас. И сейчас он - нытик. Причем не скрывающий что хочет свалить подальше. А по сему - медаль ему с гравировкой "дайте еще 80 миллионов"
    Тогда кто Сёмин был тогда....или Гаджиев...когда Манчини побеждал в лучших Лигах...физруками....
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