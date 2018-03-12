«Зенит» и его кадровые проблемы. Спорим с Манчини

После матча с «Ростовом» Манчини в течение нескольких минут успел пожаловаться на дефицит защитников и игроков, умеющих забивать. «Соккер.ру» выясняет, прав ли Роберто.

Роберто Манчини недоволен составом «Зенита». Итальянца не устраивают сразу несколько моментов. Во время флеш-интервью сразу после матча с «Ростовом» главный тренер «сине-бело-голубых» сказал следующее: «Главная проблема заключается не в том, что мы не смогли играть по схеме с тремя центральными защитниками после травмы Мамманы. Главная проблема в том, что у нас важный игрок травмирован, а других нет. Мы хотели взять больше защитников, однако не смогли. Поэтому сейчас травма Мамманы — главное. Это станет большой проблемой в будущих матчах».

Оставим без комментариев выражение «других нет», Манчини просто умело мотивирует игроков, которым предстоит заменить Мамману в стартовом составе. Только факты. Через несколько минут после флеш-интервью Роберто пришел на пресс-конференцию, где выделяет жирным шрифтом уже другую проблему: «Я бы не сказал, что мы находимся в кризисе. Мы столкнулись с проблемой, причем довольно давно: голы у нас забивает только Саша Кокорин. Если не забивает он, то не забивает никто. Зависимость от Кокорина — большая наша проблема. Я просил футболистов, которые могли бы забивать голы, — мне их не дали. До сих пор мы находимся в тех же условиях. Проблеме несколько месяцев».

Проблема с защитниками

Понимаю, что такие заявления Манчини не добавляют ему популярности и вызывают благородную публику на резкие ответы, но Роберто достаточно обсуждали и осуждали, сейчас хочется хладнокровно оценить требования тренера. Итак, защитники.

Правый фланг: профильные игроки Смольников и Терентьев + универсал Иванович.

Центр обороны: профильные защитники Маммана и Мевля + универсалы Иванович и Кришито.

Левый фланг: профильный исполнитель Набиуллин + универсалы Кришито и Жирков.

Восемь игроков на четыре позиции – это идеальное соотношение в футболе. Другое дело, что конкуренция в обороне «Зенита» выстроена не равномерно: на флангах насыщенность выше, чем в центре. В идеальном мире при рабочей схеме с двумя центральными защитниками в вашем распоряжении должно быть четыре исполнителя этого амплуа. Нормальный вариант – три профильных игрока и один универсал. Говоря, что «других игроков нет», Манчини подразумевает, что остался с одним Мевлей. И действительно, в двух последних матчах Лиги Европы Роберто выпускал в стартовом составе сразу четырех игроков, которые в теории могут сыграть в центре обороны – Иванович и Кришито выходили на краях.

Но ведь в первой половине сезона Иванович преимущественно действовал в центре обороны вместе с Мамманой, Мевля был на подхвате. Если Роберто предполагал сместить Бранислава направо, тогда зачем там нужен и Смольников, и Терентьев (а ведь был еще Анюков!) – последнего нужно было разменять на толкового центрального бека, можно было пригласить того же Беляева из «Арсенала». Сейчас же получается, что Манчини, придумав перемену амплуа для Ивановича, напирает на отсутствие защитников. На самом деле, у него остается солидная по меркам РФПЛ связка Мевля – Иванович (правый фланг без Бано не осиротеет) и Кришито на подстраховке. Разве этого мало?

А как у конкурентов?

Лидирующий «Локомотив» провел первую часть сезона без травмированного лидера обороны Ведрана Чорлуки. По сути, Юрий Семин оставался с двумя номинальными центрбеками – Пейчиновичем и Кверквелией. Опционально дополнял их связку Бариновым или Михаликом, когда переходил на трех защитников. В ЦСКА схема 3-5-2 является основной, но в составе вы не встретите даже пятерых оборонцев: Васин плюс ветераны Игнашевич и братья Березуцкие. Виктор сейчас травмирован, остаются три возрастных футболиста, приходится призывать на помощь Вернблума, который поиграл во всех линиях, либо Кирилла Набабкина. У «Краснодара» три футболиста на две позиции: Гранквист, Мартынович и Грицаенко. «Спартак» был лучше всех «упакован» - четырьмя центральными защитниками, но Джикия повредил крестообразные связки, Боккетти и Таски играть не могут, так что Каррера в матчах с «Локомотивом» и «СКА-Хабаровском» остался с единственными двумя здоровыми центрбеками – новичком Максимовичем и Кутеповым. Тоже не жаловался.

Вердикт. Манчини не прав. У «Зенита» хорошо укомплектованная оборонительная линия, а подстелить соломку на случай любых травм невозможно. Справляться с кадровыми сложностями – часть тренерской работы, к тому же, в «Зените» не патовая ситуация. Выбыл из строя важный игрок, но ему найдется замена, и это не ребята из второй команды или академии – вот в таком случае тренеру можно посочувствовать.

Проблема с «забиваками»

Тема – зависимость «Зенита» от Кокорина. Проведем небольшое исследование: в топ-5 командах РФПЛ, с которыми питерцы ведут борьбу за высокие места, подсчитаем, сколько процентов голов на счету главного бомбардира.

«Зенит». 58 голов забито, на счету Кокорина – 19 (32.7%)

«Локомотив». 47 голов забито, на счету Фарфана – 12 (25.5%)

ЦСКА. 45 голов забито, на счету Витиньо – 10 (22.2%)

«Краснодар». 45 голов забито, на счету Смолова – 12 (26.7%)

«Спартак». 58 голов забито, на счету Промеса – 15 (25.9%)

Зависимость «Зенита» от голов своего лучшего снайпера действительно наиболее выражена среди клубов «большой пятерки» РФПЛ. Почти треть голов «сине-бело-голубых» в этом сезоне забиты Кокориным. Но кроме него отличились еще десять человек, это тоже быль. Ригони и Дриусси забивали в Аргентине? Так точно. Дзюба был лучшим бомбардиром «Зенита» в двух сезонах подряд до прихода Манчини, а после ухода в тульский «Арсенал» уже успел отметиться голом и двумя результативными передачами. Значит, тоже может? За одну команду с Артемом выступает Лука Джорджевич, который забил больше любого зенитовца, кроме Кокорина, в нынешнем розыгрыше РФПЛ. А помните Жулиано? Манчини не видел его в своих планах, а бразилец феерит в «Фенербахче»: 12 голов в 22 матчах. А зимой в «Зените» появился Антон Заболотный, форвард, который в первой половине сезона забивал за «Тосно» в чемпионате России.

Вердикт. Кокорин, Полоз, Заболотный, Дриусси, Ригони. Пять человек на две-три позиции в атаке (в зависимости от того, используется схема 4-3-3 или 4-4-2). Три игрока сборной России, два кандидата в сборную Аргентины, которые обошлись в 25 миллионов евро прошлым летом. Эти люди, не только Кокорин, могут и должны забивать. Создать условия для этого – задача тренера. Кстати, четыре нападающих, все, кроме Кокорина, появились в «Зените» уже при Манчини – при его молчаливом согласии, а в случае с иностранцами даже при содействии.

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