Повторение финала и английская рубка. Четвертьфиналы ЛЧ

Андрей Шевченко оперативно справился со своей миссией и определил четвертьфинальные пары Лиги чемпионов. «Соккер.ру» - о том, что из этого вышло.

«Реал» vs «Ювентус» = 50% на 50%

Понятно, что все соперничества развернутся в рамках одной стадии и каждый победитель получит путевку в полуфинал, но всегда есть ключевые противостояния, и в четвертьфинале нынешней Лиги чемпионов – это битва «Реала» и «Ювентуса». Не стану настаивать на том, что «Старая Синьора» мечтает непременно отомстить «Мадриду» за крупное поражение в Кардиффе, пусть и это и стало затрещиной по честолюбию. Нет, в первую очередь, «Юве» просто хочет выиграть Лигу чемпионов, а кто попадется на пути – не столь важно. Интересно, что о командах Аллегри и Зидана вот так сходу не скажешь: стали они сильнее или слабее с момента последней встречи в начале лета прошлого года? Опыт и класс с обеих сторон мощнейший, но и «Реал», и «Ювентус» столкнулись с мотивационными проблемами, а «сливочные» после потери глубины состава не смогли бороться на несколько фронтов. Но применительно к Лиге чемпионов все эти условности спадают, здесь мадридцы и туринцы действуют на 100% от своих возможностей.

Тем не менее, в 1/8 финала ни «Реал», ни «Ювентус» не считались заведомыми фаворитами противостояний с ПСЖ и «Тоттенхэмом». Скорее небольшое преимущество даже отдавалось дерзким оппонентом. Кстати, с английскими «шпорами» в этом сезоне столкнулись уже оба клуба. «Реал» на групповой стадии сыграл 1:1 дома и уступил 1:3 на «Уэмбли», а «Юве» после домашних 2:2 сумел переиграть «Тоттенхэм» на выезде 2:1 и вырвать путевку в четвертьфинал. А напоследок нужно напомнить вот о чем. «Реал» дважды побеждал «бьянконери» в финалах Лиги чемпионов, но двухматчевые дуэли не выигрывал никогда. Когда речь шла об играх по системе «дома и на выезде», а такое между «Реалом» и «Ювентусом» в Кубке/Лиге чемпионов случалось пять раз, дальше неизменно проходил итальянский клуб.

«Ливерпуль» vs «Манчестер Сити» = 50% на 50%

Английские клубы не слишком охотно заглядывали на поздние стадии Лиги чемпионов в последние сезоны, но в этот раз точно не обойдется без английского полуфиналиста, потому что двое оставшихся в розыгрыше представителей АПЛ сыграют между собой. Если вы заглянете в турнирную таблицу чемпионата Англии и хотя бы краем уха слышали о том, что Гвардиола построил новую футбольную «машину» в Манчестере, то назовете фаворита без сомнений. Однако спешить не нужно. «Ливерпуль» - команда резкая, дерзкая, непредсказуемая и с яркими кубковыми чертами. Чего стоит только уже привычное «робингудство», которое процветает при Юргене Клоппе: побеждай «богатых», совершая осечки в матчах с «бедными»! «Сити» против «Ливерпуля» - это соперничество само в себе, лидерство «горожан» в турнирной таблице АПЛ никакого отношения к нему не имеет.

Клопп против Гвардиолы у руля английских клубов играли друг против друга так: 1:0 в пользу «Ливерпуля» и 1:1 в прошлом сезоне; 5:0 победа «Сити» и домашний реванш «красных» 4:3 (по ходу игры счет достигал 4:1). Если разбить на два отдельных противостояния, то на счету каждой из команд по одному «проходу» в следующую стадию. В сентябрьской встрече, когда «Ливерпуль» проиграл 0:5, случилась катастрофа, но в целом Клопп и его парни с реактивными ранцами видятся чуть ли не самым неприятным оппонентом для «Сити» на этой стадии.

«Барселона» vs «Рома» = 90% на 10%

Перед началом жеребьевки в составе четвертьфиналистов просматривалась формула «6+2», где «2» - это «Севилья» и «Рома», команды второго эшелона, в отличие от шести остальных. Таким образом, вытащить одного из этих соперников было большой удачей, и «Барселоне» повезло. А учитывая, что это именно «Барселона», рационализированная Вальверде, с убийственно эффективными парнями в нападении и Лионелем Месси, который раскочегарился к весне, интригу в этом противостоянии рассмотреть просто невозможно. Разве что Алиссон Беккер совершит полсотни сэйвов и деморализует всех каталонцев. Серьезно, «Барселона» - в полуфинале, иных вариантов просто нет, как бы Франческо Тотти ни пытался быть оптимистом. Может быть, даже увидим что-нибудь разгромное, как во время последней встречи между этими командами три года назад, когда «Барса» выиграла 6:1. Не в обиду «волкам» это будет сказано, но для них выход в четвертьфинал уже успех. И потолок на данном этапе развития команды.

«Севилья» vs «Бавария» = 20% на 80%

Выбившая «Манчестер Юнайтед» «Севилья» определенно не так проста, как кажется. Хотя, после выноса МЮ уже вовсе и не кажется никому сладкой булочкой. Но «Севилье» дико не повезло со жребием. Нет, андалусийцы в любой возможной паре не выглядели бы фаворитами, разве что с «Ромой» могли разделить равные шансы, но спокойная и уверенная в своих силах «Бавария», прущая как танк к победам, это, похоже, приговор. Мюнхенцы не расслабятся, они не будут бояться, как «Манчестер Юнайтед». Команда Юппа Хайнкеса сыграет так, чтобы подчеркнуть разницу в классе между собой и соперником. Это качество больших команд, которые привыкли к победам. Между прочим, только у этой пары четвертьфиналистов нет за плечами истории личного соперничества: «Бавария» и «Севилья» встретятся впервые. Но кто-то обязательно должен победить. А кого вы хотите видеть в полуфиналах?