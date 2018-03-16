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Повторение финала и английская рубка. Четвертьфиналы ЛЧ

16 марта 2018, 15:39
Повторение финала и английская рубка. Четвертьфиналы ЛЧ

Андрей Шевченко оперативно справился со своей миссией и определил четвертьфинальные пары Лиги чемпионов. «Соккер.ру» - о том, что из этого вышло.

«Реал» vs «Ювентус» = 50% на 50%

Понятно, что все соперничества развернутся в рамках одной стадии и каждый победитель получит путевку в полуфинал, но всегда есть ключевые противостояния, и в четвертьфинале нынешней Лиги чемпионов – это битва «Реала» и «Ювентуса». Не стану настаивать на том, что «Старая Синьора» мечтает непременно отомстить «Мадриду» за крупное поражение в Кардиффе, пусть и это и стало затрещиной по честолюбию. Нет, в первую очередь, «Юве» просто хочет выиграть Лигу чемпионов, а кто попадется на пути – не столь важно. Интересно, что о командах Аллегри и Зидана вот так сходу не скажешь: стали они сильнее или слабее с момента последней встречи в начале лета прошлого года? Опыт и класс с обеих сторон мощнейший, но и «Реал», и «Ювентус» столкнулись с мотивационными проблемами, а «сливочные» после потери глубины состава не смогли бороться на несколько фронтов. Но применительно к Лиге чемпионов все эти условности спадают, здесь мадридцы и туринцы действуют на 100% от своих возможностей.

Тем не менее, в 1/8 финала ни «Реал», ни «Ювентус» не считались заведомыми фаворитами противостояний с ПСЖ и «Тоттенхэмом». Скорее небольшое преимущество даже отдавалось дерзким оппонентом. Кстати, с английскими «шпорами» в этом сезоне столкнулись уже оба клуба. «Реал» на групповой стадии сыграл 1:1 дома и уступил 1:3 на «Уэмбли», а «Юве» после домашних 2:2 сумел переиграть «Тоттенхэм» на выезде 2:1 и вырвать путевку в четвертьфинал. А напоследок нужно напомнить вот о чем. «Реал» дважды побеждал «бьянконери» в финалах Лиги чемпионов, но двухматчевые дуэли не выигрывал никогда. Когда речь шла об играх по системе «дома и на выезде», а такое между «Реалом» и «Ювентусом» в Кубке/Лиге чемпионов случалось пять раз, дальше неизменно проходил итальянский клуб.

«Ливерпуль» vs «Манчестер Сити» = 50% на 50%

Английские клубы не слишком охотно заглядывали на поздние стадии Лиги чемпионов в последние сезоны, но в этот раз точно не обойдется без английского полуфиналиста, потому что двое оставшихся в розыгрыше представителей АПЛ сыграют между собой. Если вы заглянете в турнирную таблицу чемпионата Англии и хотя бы краем уха слышали о том, что Гвардиола построил новую футбольную «машину» в Манчестере, то назовете фаворита без сомнений. Однако спешить не нужно. «Ливерпуль» - команда резкая, дерзкая, непредсказуемая и с яркими кубковыми чертами. Чего стоит только уже привычное «робингудство», которое процветает при Юргене Клоппе: побеждай «богатых», совершая осечки в матчах с «бедными»! «Сити» против «Ливерпуля» - это соперничество само в себе, лидерство «горожан» в турнирной таблице АПЛ никакого отношения к нему не имеет.

Клопп против Гвардиолы у руля английских клубов играли друг против друга так: 1:0 в пользу «Ливерпуля» и 1:1 в прошлом сезоне; 5:0 победа «Сити» и домашний реванш «красных» 4:3 (по ходу игры счет достигал 4:1). Если разбить на два отдельных противостояния, то на счету каждой из команд по одному «проходу» в следующую стадию. В сентябрьской встрече, когда «Ливерпуль» проиграл 0:5, случилась катастрофа, но в целом Клопп и его парни с реактивными ранцами видятся чуть ли не самым неприятным оппонентом для «Сити» на этой стадии.

«Барселона» vs «Рома» = 90% на 10%

Перед началом жеребьевки в составе четвертьфиналистов просматривалась формула «6+2», где «2» - это «Севилья» и «Рома», команды второго эшелона, в отличие от шести остальных. Таким образом, вытащить одного из этих соперников было большой удачей, и «Барселоне» повезло. А учитывая, что это именно «Барселона», рационализированная Вальверде, с убийственно эффективными парнями в нападении и Лионелем Месси, который раскочегарился к весне, интригу в этом противостоянии рассмотреть просто невозможно. Разве что Алиссон Беккер совершит полсотни сэйвов и деморализует всех каталонцев. Серьезно, «Барселона» - в полуфинале, иных вариантов просто нет, как бы Франческо Тотти ни пытался быть оптимистом. Может быть, даже увидим что-нибудь разгромное,  как во время последней встречи между этими командами три года назад, когда «Барса» выиграла 6:1. Не в обиду «волкам» это будет сказано, но для них выход в четвертьфинал уже успех. И потолок на данном этапе развития команды.

«Севилья» vs «Бавария» = 20% на 80%

Выбившая «Манчестер Юнайтед» «Севилья» определенно не так проста, как кажется. Хотя, после выноса МЮ уже вовсе и не кажется никому сладкой булочкой. Но «Севилье» дико не повезло со жребием. Нет, андалусийцы в любой возможной паре не выглядели бы фаворитами, разве что с «Ромой» могли разделить равные шансы, но спокойная и уверенная в своих силах «Бавария», прущая как танк к победам, это, похоже, приговор. Мюнхенцы не расслабятся, они не будут бояться, как «Манчестер Юнайтед». Команда Юппа Хайнкеса сыграет так, чтобы подчеркнуть разницу в классе между собой и соперником. Это качество больших команд, которые привыкли к победам. Между прочим, только у этой пары четвертьфиналистов нет за плечами истории личного соперничества: «Бавария» и «Севилья» встретятся впервые. Но кто-то обязательно должен победить. А кого вы хотите видеть в полуфиналах?

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Igo0rek
Igo0rek ответил CSKA2012
02 апреля в 09:19
CSKA2012:
в 1/2 Ювентус, Ливерпуль, Барса и Севилья.
Такой себе из тебя Нострадамус... Только Барселону разве что угадал.
CSKA2012
CSKA2012
19 марта в 21:38
в 1/2 Ювентус, Ливерпуль, Барса и Севилья.
Roman73
Roman73
19 марта в 17:35
По рангу и статусу всё понятно,но это кубок и Барса часто бывает спотыкается об незаметные грабли, а уж граблями Роме под силу быть.
И Сити слишком долго и сильно форсит в сезоне, бывает и у Гагарина развязываются шнурки. Самое время опрокинуть талантливых абсолютов.
Реал и Ювентус вцепятся бульдогами в друг -друга. За итальянцев +1 %, они пролетели мимо чемпионата Мира нужна компенсация. Бавария? Бавария не ошибается, как профессиональный убийца, вряд ли Севилья совершит невиданный подвиг. Будем посмотреть, кто выиграет--тот и достойный будет.
lobsterdam
lobsterdam
17 марта в 13:38
севилья должна пройти баварию как это ни парадоксально прозвучит, реал пройдет ювентус, сити ливерпуль, ну и естественно барса несчастную рому. полуфиналы: севилья барса, сити реал. финал - барса реал. там, как масть пойдет как карта ляжет, не берусь судить. но третий кубок подряд для реала сильнейшая мотивация, впрочем как и для барсы не допустить этого тоже.
Mister_Leo
Mister_Leo
17 марта в 09:23
МЮ канечно же лоханулся по полной , как можно было не обыграть Севилью .. щас бы Бавария Мю было бы мощное противостояние .. теперь Бавария уже в полуфинале
Funny_Smailik
Funny_Smailik ответил Kirill Erokhin
17 марта в 08:38
Kirill Erokhin:
Думаешь команда Пепа настолько сильнее Ливерпуля, я бы не был так уверен, так как по статистике Ливерпуль чаще обыгрывал МС чем проигрывал, в этом сезоне МС выиграл второй раз у Ливерпуля за последние 3 года, да победа получилось хорошая, но не думаю, что в 1\4 ЛЧ, МС удаться так же легко разобраться с Ливерпулем я бы дал 60-40 в пользу МС, но многое будет значить первый матч на Энфилде.
Присоединяюсь к этому мнению, Ливер часто встречается с МС чем клубы с других чемпионатов, а значит знает как играть против них, тем более философия игры у обоих британская. Ливер своего рода криптонит МС, как Атлетико для Реала. Может и порвать :)
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил Alean
16 марта в 23:39
Alean:
«Ливерпуль» vs «Манчестер Сити» = 50% на 50% Что то тут не так Ливерпуль не соперник Мансити, 20% на 80% было бы более актуально ну ладно 30% на 70%. но ни как не 50% на 50%.
Думаешь команда Пепа настолько сильнее Ливерпуля, я бы не был так уверен, так как по статистике Ливерпуль чаще обыгрывал МС чем проигрывал, в этом сезоне МС выиграл второй раз у Ливерпуля за последние 3 года, да победа получилось хорошая, но не думаю, что в 1\4 ЛЧ, МС удаться так же легко разобраться с Ливерпулем я бы дал 60-40 в пользу МС, но многое будет значить первый матч на Энфилде.
дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий ответил Crooclin
16 марта в 23:19
Crooclin:
Если я не увижу Барсу в полуфинале, то поменяю аватарку!!
Тогда беги продавать квартиру а лучше всё имущество чтоб проплатить судью
Alean
Alean
16 марта в 22:55
«Ливерпуль» vs «Манчестер Сити» = 50% на 50%
Что то тут не так Ливерпуль не соперник Мансити, 20% на 80% было бы более актуально ну ладно 30% на 70%. но ни как не 50% на 50%.
Crooclin
Crooclin
16 марта в 22:20
Если я не увижу Барсу в полуфинале, то поменяю аватарку!!
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил Ragnar_Lodbrok
16 марта в 21:09
Ragnar_Lodbrok:
В Итали сейчас мало местных талантов, прям как в Голландии.
Две великие футбольные державы!
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Napoleon Bonapart
16 марта в 20:58
Napoleon Bonapart:
Да, согласен, именно итальянские клубы консервативные, впрочем, как и сборная этой страны, от которой к сожалению ничего не осталось.... Трудно даже себе представить, что Италии не будет в России.... Однажды, великий Пеле сказал: "Без Италии, чемпионат мира можно и не открывать".
В Итали сейчас мало местных талантов, прям как в Голландии.
Igo0rek
Igo0rek ответил fantazior
16 марта в 20:28
fantazior:
Ты давно в мс играешь? Не боится он, орнул с тебя знатно))) на поле то выходил хоть раз, "бесстрашный" ты наш?)
    Napoleon Bonapart
    Napoleon Bonapart ответил Ragnar_Lodbrok
    16 марта в 20:13
    Ragnar_Lodbrok:
    Итальянские клубы кстати такие же консервативные, как немецкие. В Италии итальянцы добиваются наибольших успехов
    Да, согласен, именно итальянские клубы консервативные, впрочем, как и сборная этой страны, от которой к сожалению ничего не осталось.... Трудно даже себе представить, что Италии не будет в России.... Однажды, великий Пеле сказал: "Без Италии, чемпионат мира можно и не открывать".
    Ragnar_Lodbrok
    Ragnar_Lodbrok ответил Napoleon Bonapart
    16 марта в 20:05
    Napoleon Bonapart:
    Да, абсолютно с Вами согласен, именно немец. Менталитет немецкого футбола, подразумевает исключительно немецкого тренера. Германия не Испания, и здесь, традиции сильнее всего!
    Итальянские клубы кстати такие же консервативные, как немецкие. В Италии итальянцы добиваются наибольших успехов
    Napoleon Bonapart
    Napoleon Bonapart ответил Ragnar_Lodbrok
    16 марта в 20:01
    Ragnar_Lodbrok:
    Пеп хорош, но в Баварии не смог достигнуть главной цели - выиграть ЛЧ, хотя в сезоне 2013/14 была отличная возможность защитить этот трофей. Ну как говорится, Баварии нужен только тренер немец.
    Да, абсолютно с Вами согласен, именно немец. Менталитет немецкого футбола, подразумевает исключительно немецкого тренера. Германия не Испания, и здесь, традиции сильнее всего!
    fantazior
    fantazior ответил Igo0rek
    16 марта в 19:54
    Ты давно в мс играешь? Не боится он, орнул с тебя знатно))) на поле то выходил хоть раз, "бесстрашный" ты наш?)
    Ragnar_Lodbrok
    Ragnar_Lodbrok ответил Napoleon Bonapart
    16 марта в 19:53
    Napoleon Bonapart:
    Хорошо, пусть будет так! Я, Клоппа, видел много раз в Штутгарте, когда он приезжал в этот город еще с Боруссией. Этот человек всеобщий любимец. Но Гвард, мне нравится больше, еще по работе в Барселоне.
    Пеп хорош, но в Баварии не смог достигнуть главной цели - выиграть ЛЧ, хотя в сезоне 2013/14 была отличная возможность защитить этот трофей. Ну как говорится, Баварии нужен только тренер немец.
    реал-король
    реал-король
    16 марта в 19:51
    Перес купил жребий для барсы.
    Было бы здорово если
    Бавария -Ливерпуль,
    МС- барса,
    Реал -Ювентус,
    Рома-Севилья
    Ну, если по парам, то
    МС-Ливерпуль,
    Реал -барса,
    Бавария -Ювентус
    Рома -Севилья
    NOVA
    NOVA
    16 марта в 19:43
    а так конечно удачи и проходить дальше Реалу!!! юве будет очень настроен!!
    NOVA
    NOVA
    16 марта в 19:41
    баварию и рому поменять местами бы, тогда везде было бы 50 на 50!!!
    Napoleon Bonapart
    Napoleon Bonapart ответил Ragnar_Lodbrok
    16 марта в 19:39
    Ragnar_Lodbrok:
    Гвардиола любит прагматичный футбол, нацеленный на положительный результат. Футбол Юргена это рок н ролл, как он сам сказал. Да и сам Клопп необычный, харизматичный тренер. Так что я за него и за матч Баварии против Ливерпуля в полуфинале, или даже в финале.
    Хорошо, пусть будет так! Я, Клоппа, видел много раз в Штутгарте, когда он приезжал в этот город еще с Боруссией. Этот человек всеобщий любимец. Но Гвард, мне нравится больше, еще по работе в Барселоне.
    Ragnar_Lodbrok
    Ragnar_Lodbrok ответил Napoleon Bonapart
    16 марта в 19:31
    Napoleon Bonapart:
    Добрый вечер! Ничего не имею против, всегда уважал Ливерпуль, как великий клуб, с великими традициями!
    Гвардиола любит прагматичный футбол, нацеленный на положительный результат. Футбол Юргена это рок н ролл, как он сам сказал. Да и сам Клопп необычный, харизматичный тренер. Так что я за него и за матч Баварии против Ливерпуля в полуфинале, или даже в финале.
    Napoleon Bonapart
    Napoleon Bonapart ответил Ragnar_Lodbrok
    16 марта в 19:27
    Ragnar_Lodbrok:
    Добрый вечер! Буду надеяться, что из англичан дальше пройдет Ливерпуль. Все-таки бешенный футбол Клоппа нравится многим
    Добрый вечер!
    Ничего не имею против, всегда уважал Ливерпуль, как великий клуб, с великими традициями!
    Ragnar_Lodbrok
    Ragnar_Lodbrok ответил Napoleon Bonapart
    16 марта в 19:24
    Napoleon Bonapart:
    Ну, так, на первый взгляд все очевидно- Реал, Барса, Бавария, ну и скорее всего МС, хотя, здесь под вопросом.....
    Добрый вечер! Буду надеяться, что из англичан дальше пройдет Ливерпуль. Все-таки бешенный футбол Клоппа нравится многим
    Ruslan3132
    Ruslan3132
    16 марта в 18:56
    А кого вы хотите видеть в полуфиналах?
    Реал, Ливер, Бавария, Рома )
    Руслан Амиров 1
    Руслан Амиров 1
    16 марта в 18:50
    автор отсталый как-будто. Роме дал 10% а Севилья получила 20.
    Napoleon Bonapart
    Napoleon Bonapart
    16 марта в 18:48
    Ну, так, на первый взгляд все очевидно- Реал, Барса, Бавария, ну и скорее всего МС, хотя, здесь под вопросом.....
    greck
    greck
    16 марта в 18:42
    Однозначно хорошо, что Рому не свели с Севильей. В полуфинале будет заруба в каждом матче.
    Igo0rek
    Igo0rek ответил Aidos Ayazov
    16 марта в 18:16
    Aidos Ayazov:
    Чтобы пойти по стопам ПСЖ?
    Во-первых, я считаю ПСЖ хуже Манчестер Сити раз так в десять. У ПСЖ нет команды, а ее зачатки уничтожает Неймар.
    Во-вторых, я хочу чтобы Манчестер Сити бился с сильнейшими. Либо мы едем домой, проиграв сильнейшему, либо выносим их!

    Реал, Бавария, Барселона - 1/4, 1/2, финал. Это идеально!

    Я не из тех, кто боится сложного соперника. Чем сложнее, тем лучше! Я хочу чтобы МЮ против нас играл так, как будто это их последний матч. Тоже самое касается всех топов! Только в жесточайшей конкуренции рождается прогресс. А кто этого боится, тому нечего делать в спорте.
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