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Новая чистка Моуриньо

19 марта 2018, 22:32
Новая чистка Моуриньо

В «Манчестер Юнайтед» грядет новая волна перестановок. «Соккер.ру» называет имена тех, кого главный тренер МЮ считает недостойными продолжения пути с ним.

Руководство «Манчестер Юнайтед» уже достаточно отчаялось, чтобы затевать новые тренерские перестановки в ближайшее время. Поэтому недовольство результатами, очевидно, придется заливать деньгами. Жозе Моуриньо выдана определенная свобода в распоряжении кадровыми ресурсами.

Британские СМИ объявили, что португалец получил определенный карт-бланш и заверения в том, что боссы будут на его стороне в случае конфликта с игроками. Предпосылки к этому есть всегда, когда результаты команды Моуриньо не устраивают его. Специалист не стал скрывать, что считает полезной критику игроков. Однако не все футболисты одинаково благосклонно к ней относятся, особенно если она сопровождается посадкой в резерв.

Оценив некоторые посылы со стороны Моуриньо, его отношения с командой, его взгляды на игру, те же самые английские СМИ выдали предположение о том, что португалец летом устроит грандиозную чистку состава и МЮ станет одной из наиболее тратящих команд в Европе. Хотя он уже не в последних рядах по этому показателю. Интересно взглянуть, кого же пресса отправляет на списание по воле Моуриньо.

Защита

По обороне МЮ говорилось много всего. Адекватное восприятие игры команды в защите искажается одним когнитивным парадоксом. Если смотреть на статистику по пропущенным мячам, то оборона МЮ оказывается второй по надежности в Премьер-Лиге. Если же смотреть именно на содержание игр, то приходишь к выводу, что это одна из слабейших зон в команде. Как так получается? Очень просто. Большая часть защитной нагрузки лежит на вратаре Де Хеа, а также на опорнике Матиче и бровочниках Валенсии и Янге. То есть непосредственно центр обороны, основной кулак в защите не участвует так, как должен был.

Поэтому если кому-то из соперников удается проскочить мимо заградительных отрядов к защитникам, а Де Хеа при этом не на очередной волне куража, то это почти наверняка ошибка обороны и гол. То есть нужно понимать, что надежность МЮ в тылу – это не результат качественной игры непосредственно защитников. Что касается называемых имен защитников под списание, то говорят о Блинде, Шоу и Смоллинге. Видимо, надежностью Джонса Моуриньо доволен, а Байи и Линделеф достаточно молоды, чтобы еще прибавить. Рохо и Дармиан воспринимаются как сменщики, но если МЮ получит по ним предложение, то вряд ли будет упираться.

Полузащита

В средней линии у «Юнайтед» тоже есть определенные проблемы. Конечно, покупка Матича – это большая находка, огромная удача для команды. Этот футболист приносит невероятно много пользы. Чего пока нельзя сказать о Погба. Но в Поля вложены огромные средства, так что МЮ постарается до последнего выжимать из него и его отношений с Моуриньо что-то дельное, к тому же сложно будет найти достойного покупателя для такого дорогостоящего француза. И это еще будет репутационной потерей. Так что среди тех, кого Моуриньо планирует продать летом, Погба нет.

По версии британских СМИ, напоминаем. Зато есть Мата, Феллаини и Эррера. Весьма интересный список, который показывает, что МЮ придется фактически перестраивать летом всю полузащиту. Ведь в той или иной степени каждый из этой троицы в нынешнем сезоне становился важным исполнителем на какой-то отрезок. Кто же останется тогда из выраженных полузащитников, кроме Погба и Матича? Поэтому Моуриньо уже сейчас открыто говорил о том, что ему нужны игроки в среднюю линию. Уже ведется большая работа по привлечению хавбека уровня Крооса. И очевидно, что не одного, раз пойдет такая пьянка.

Атака

А вот в группе атаки у МЮ проблем нет. Моуриньо и об этом прямо говорил, без всяких намеков и инсайдов со стороны британских СМИ. Правда, те все же называют Марсьяля как кандидата на продажу. Это выглядит более-менее логично, учитывая, что у португальца собралась солидная компания амбициозных игроков атаки, которые отчасти друг друга дублируют. Конечно, без ротации состава впереди не обойтись, и поэтому нужен широкий выбор, но не все готовы мириться с отводимой им ролью. Марсьяль сразу как-то подвергался недоброму взгляду со стороны Моуриньо.

Потом португалец вроде как стал доверять французу, но это доверие все равно носило эпизодический характер. Антони приходил в МЮ с большими авансами и помнит об этом, поэтому наверняка сам даже летом захочет сменить обстановку, чтобы играть регулярно в другом месте и не думать о том, благосклонным ли к нему будет настроение тренера сегодня или нет. Лучше сосредоточиться на футболе. И уход Марсьяля, за которого МЮ наверняка попросит хорошие деньги, позволит Моуриньо выпросить еще одного футболиста в группу атаки, но уже того, кого он сам выберет под свое настроение и видение игры.

Продажа всех этих футболистов должна принести неплохие деньги МЮ, однако стоит иметь в виду нынешний перегретый рынок. Чтобы «Юнайтед» смог купить звезду уровня того же Крооса, а судя по продажам, таких нужно приобретать не в одном экземпляре, боссам клуба придется еще солидные средства положить сверх вырученных. Но можно не сомневаться, что скауты и представители МЮ уже вовсю изучают многообразие вариантов пополнения состава с учетом пожеланий Моуриньо в том числе по тем, кого он больше в команде видеть не хочет.

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Все комментарии
Алексей Буренин
Алексей Буренин
26 марта в 14:50
Моуриньо особенный тренер
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил дяденька Онуфрий
26 марта в 09:44
дяденька Онуфрий:
ай ай ай какой бедный и глупый глейзер - мауриньйо состав менять хочет и пустить америкоса по миру ай ай ай какой бедный ну прямо маур у него последний кусок хлеба отобрать хочет чтоб за 150 лямов гризмана купить -ай ай ай
Понятно,что Глейзер не обанкротится, если потратит еще 500 млн, другое дело какие дивиденды в виде успешного выступления МЮ это принесет. Пока МЮ тратит много, возможно в прошлом году была выиграна ЛЕ, в этом возможно Кубок Англии, но это малая доля того чего ожидают от МЮ после таких вложений.
lobsterdam
lobsterdam ответил Владимиpъ Григорянъ
24 марта в 15:01
Владимиpъ Григорянъ:
Одно слово - ФИЗРУК.
    дяденька Онуфрий
    дяденька Онуфрий ответил Kirill Erokhin
    21 марта в 09:59
    Kirill Erokhin:
    Бедный Ави Глейзер, Моуриньо еще одно перестроение состава задумал, эти перестроения ему наверное уже в страшных снах сняться. Опять 300-500 млн., и еще не известно принесет ли это дивиденды в виде победы в АПЛ и удачного выступления в ЛЧ.
    ай ай ай какой бедный и глупый глейзер - мауриньйо состав менять хочет и пустить америкоса по миру ай ай ай какой бедный ну прямо маур у него последний кусок хлеба отобрать хочет чтоб за 150 лямов гризмана купить -ай ай ай
    ARMENIAN
    ARMENIAN
    20 марта в 21:04
    одни покупают недорогих игроков которые являются никем, находят им место в составе и делают из них звёзд, а другие покупают звёзд и не могут найти им применение, именно этим и отличается сильный тренер от слабого...
    hoper
    hoper
    20 марта в 18:25
    Ну вот где логика?В такой ситуации даже ежу понятно что проще заменить тренера.Найти просто толкового работягу и он с таким составом что сейчас будет выносит всех и вся.надо просто правильно использовать качества игроков.Хотя кое-кого в принципе можно и продать.Маур на выход
    hohoл
    hohoл
    20 марта в 17:48
    САФ в Шоке навверно
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin
    20 марта в 13:37
    Бедный Ави Глейзер, Моуриньо еще одно перестроение состава задумал, эти перестроения ему наверное уже в страшных снах сняться. Опять 300-500 млн., и еще не известно принесет ли это дивиденды в виде победы в АПЛ и удачного выступления в ЛЧ.
    Shineheart
    Shineheart
    20 марта в 11:18
    И смех и грех. Уж сколько денег в состав вбухали. А всё не так.
    борька
    борька
    20 марта в 07:54
    Торговля идет полным ходом, выбирай Купец товар!
    yudin_duda
    yudin_duda
    20 марта в 07:48
    Опять бред какой-то, Де Хеа и кураж - вещи несовместимые, он всегда все делает спокойно и хладнокровно...
    Аксинья
    Аксинья
    20 марта в 07:31
    Чистку надо проводить пердивом, пардон, Чемпионшипом...
    ndedov
    ndedov
    20 марта в 07:11
    Зачистка
    Владимир Ушаков
    Владимир Ушаков
    20 марта в 06:54
    Моуриньо знает что надо сделать и каких игроков взять.
    Ragnar_Lodbrok
    Ragnar_Lodbrok
    20 марта в 06:10
    Дайте Мауру еще 500 млн и он обыграет Севилью
    Viduka
    Viduka
    20 марта в 01:18
    Сколько комплектующие не меняй, суть все равно одна.
    Владимиpъ Григорянъ
    Владимиpъ Григорянъ
    20 марта в 00:01
    Одно слово - ФИЗРУК.
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