Все хотят Малкома

23 марта 2018, 10:28

Английские топ-клубы сражаются с «Баварией» за вингера «Бордо». Блогер «Соккер.ру» Доскен Бахытулы считает, что нездоровый ажиотаж вокруг Малкома создается игроком и его окружением.

Интересная ситуация складывается вокруг нападающего «Бордо» Малкома. Если верить ему и некоторым СМИ, то вот-вот уже этот 21-летний бразилец отправится в один из топ-клубов Европы и будет там грозой авторитетов и всех вратарей. Однако непосвященному как-то сложно представить, с чего вдруг этот форвард имеет такие авансы, отчего его сватают всюду от «Баварии» до «Арсенала».

Это на самом деле такая драгоценность или просто грамотная раскрутка от «Бордо» и ушлого агента Малкома? Если посмотреть только на статистику форварда, то она ничего конкретного не скажет. «Бордо» не блещет, а скорее даже проводит сезон практически провально, если не считать отдельных всплесков. Причем команда играет в оборонительный футбол и забивает довольно мало, так что отыскать тут невероятный талант в атаке довольно сложно.

Да и Малком, получается, в 27 матчах в нынешнем сезоне Лиги 1 забил всего восемь мячей и сделал шесть голевых передач. Статистика не такая, чтобы за него грызли горло друг другу топовые клубы. Но в его позиции и не стоит ориентироваться только на статистику, ведь бразилец играет в основном крайнего нападающего, и в этом его ценность. Малком действует в основном на правом краю атаки, но может играть эпизодически или по нужде и в центре, и слева.

Это дает массу возможностей той команде, которая его приобретет. И не вина игрока в том, что он попал в команду, которая не использует сполна его таланты, а лишь эксплуатирует его возможности в своей глубоко контратакующей модели. И становится ясно, почему «Бавария» фигурирует в числе основных претендентов на Малкома.

Ведь в составе мюнхенцев не молодеют Франк Рибери и Арьен Роббен. И если француза сменит его соотечественник Кингсли Коман, то у голландца такой замены нет. И вот Малком – в самый раз. Причем довольно честные и открытые представители «Баварии» даже имели неосторожность подтвердить интерес к Малкому. Почему неосторожность?

Потому что теперь не обходится ни одного интервью Юппа Хайнкеса или Хасана Салихамиджича, чтобы их не спросили о том, как продвигаются дела по Малкому и на самом ли деле он им интересен. Дошло до того, что старик Хайнкес в сердцах заявил, что никакой Малком вообще им уже не нужен. Понятно, что он лукавит, дыма без огня не бывает, да и сам Хайнкес подтверждал этот интерес парой недель ранее.

Но раскрутка темы в СМИ – это уже плоды деятельности агента бразильца, поскольку обычно работа по персонажам его уровня и в клубах наподобие «Бордо» ведется со стороны топ-клубов осторожно и без лишней суеты. Конечно, Малком очень интересный футболист, который способен прибавить в качестве игры, в результативности, в дриблинге, выносливости и скорости. Поэтому это хорошее вложение. Но перегревать ажиотаж вокруг него может быть опасно.

Молодых и талантливых хватает даже по более сходной цене. Ведь только Transfermarkt оценивает его в 45 миллионов евро. А трансферы осуществляются как правило по более высокой стоимости, особенно когда речь идет о молодых футболистах. Хотя тому же «Бордо» удалось выцепить Малкома зимой 2016 года всего за пять миллионов евро у «Коринтианса». Так что к концу чемпионата за плечами бразильца будут два полноценных сезона в «Бордо», которые он проводит примерно на одном уровне.

Нынешний чуть поярче, поскольку Малком заметно прибавил в физической мощи – этого ему не хватало поначалу. К тому же он адаптировался в Европе, что тяжело для молодого игрока из Бразилии. Неплохо освоился в довольно жестком французском чемпионате, пройдя определенную школу, от которой страдает, кстати, и на которую жалуется тот же Неймар, получающий в Лиге 1 по ногам в два раза чаще, чем это было в Испании.

Основные игровые достоинства Малкома в том, что это классический очень резкий вингер, обладающий высокой скоростью, юркостью, взрывной и техничный, способный взять на себя игру и решить эпизод, найдя нестандартное решение. Это все здорово, конечно, но нельзя сказать, что уровень его футбола какой-то прорывной, сумасшедший. К тому же во Франции игроков такого типажа хватает: от Алана Сен-Максимена до Бертрана Траоре и Максвелла Корне.

И тут приходят на ум слова того же Хайнкеса, который скептически заметил, что про Малкома шумят в каждое трансферное окно, но подписывать его не спешат почему-то. Дескать, раз такой замечательный и шикарный, то почему все эти толпы топ-клубов его не вырвут из «Бордо»? Или нет интереса такого уж большого? Назывались же почти все топ-клубы Англии за исключением разве что «Манчестер Сити». Очевидно, что кто-то набивает цену.

Футболист хороший, но за обозначенные более 50 миллионов евро можно найти альтернативы точно. И складывается ощущение, что и сам игрок уже убежден, что скоро перейдет в топ-клуб. Он об этом твердит постоянно. Подыгрывают ему и его агенту и боссы «Бордо», утверждавшие, например, что «Арсеналу» будет сложно купить Малкома. Не потянут, мол. Обамеянга потянули, а Малкома не потянут, стало быть. Интересно.

Кажется, кому-то стоит меньше создавать искусственного ажиотажа и сделать так, чтобы «Бордо» финишировал как можно выше в чемпионате Франции, причем обратив на себя внимание по-настоящему взрывной игрой. Тогда летом может пойти речь о той же «Баварии» даже, которая на самом деле за ним следила. Если же Малком и его агент продолжат только нагнетать обстановку и всюду подчеркивать, что игрок хочет уйти из «Бордо», то и самих аквитанцев это достанет: отправят в условный «Вест Хэм» покорять мир.