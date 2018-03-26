Состав Моуриньо vs трансферные цели МЮ

«Соккер.ру» проводит любопытный эксперимент: сравним текущий состав МЮ со сборной трансферных целей, приписываемых команде Моуриньо.

Вратари

Де Хеа – Облак

МЮ не хочет терять Де Хеа. Но если Давид сам уедет – надо найти ему замену. И лучше вратаря, чем Ян Облак, трудно будет найти. Сразу вопрос цены, сумма выкупа контракта равна 100 млн евро, но по классу словенец подходит, тоже вратарь-чудотворец из клуба, за который раньше играл сам Де Хеа.

Результат баттла: победа МЮ.

Защитники

Валенсия – Хисай

Раньше в МЮ активно сватали Фабиньо, но бразильского универсала в новостях заменил защитник «Наполи». Албанец рад интересу больших клубов, и поскольку Валенсия не молодеет – ему точно ищут замену. Быть может, из Серии А, хотя цена вопроса немаленькая – 50 млн евро.

Результат баттла: победа новичка.

Смоллинг – Алдервейрелд

В МЮ не скрывают, что расстанутся со Смоллингом. Пусть есть Байи и Линделеф, но первый в шутку посылает Ибрагимовича, а второй тоже пока не запомнился весомыми подвигами. Алдервейрелд – возможный новичок «Юнайтед», и не исключено, что «шпоры» без него проживут. Бельгиец не слабее Криса и адаптирован в АПЛ.

Результат баттла: победа новичка.

Джонс – Варан

В прошлом Моуриньо работал с Вараном. Позже называл его лучшим молодым центральным защитником в мире. Сейчас говорят, что сделка с «Реалом» по Де Хеа теоретически возможна, только если МЮ достанется Рафа. Что знаем точно – француз не хуже Джонса в центре защиты и опытнее, чем Линделеф.

Результат баттла: победа новичка.

Янг – Алекс Сандро

Скорее МЮ купит кого-то вроде Тирни из «Селтика». Но можно помечтать об Алексе – топовый левый бек, опытный, но перспективнее, чем старенький Янг. У Эшли в карме есть плюс за борьбу над Салахом, но уже тридцать три, поздно вингеру учиться играть в защите совсем без ошибок.

Результат баттла: победа новичка.

Полузащитники

Матич – Верратти

Конечно, МЮ скорее найдет деньги на бельгийца Дендонкера, чем вывалит ПСЖ огромную сумму за Верратти. Но оба варианта будут ошибкой, если говорить о перспективе игры хавбеков в опорной зоне Матича. Серб застолбил за собой место, и даже если бы Марко был чистым опорником – подходит хуже.

Результат баттла: победа МЮ.

Погба - Кроос

Жан Сери, Сергей Милинкович-Савич, Фред – три хавбека, к которым МЮ присматривается. А Кроос – кандидат мечты. Погба не разговаривает с Моуриньо после того, как Жозе заявил, что уважение тренера надо заслужить? Француз вряд ли уйдет, но инфантильный футболист не полезнее великого чемпиона Тони.

Результат баттла: ничья.

Эррера - Жоржиньо

Сери это умный пас и движение, Милинкович-Савич – напор и настрой, а Жоржиньо – количество точных передач, выносящих мозг любому футбольному гику. Бразильский итальянец хорош в «Наполи», но ему может не подойти стиль АПЛ и МЮ. Одна из ставок, способных усилить команду Моуриньо, пусть Эррера и МакТоминэй – большие умницы.

Результат баттла: победа новичка.

Линия атаки

Санчес – Бэйл

Гарет дошел до того, что приценивается к жизни в Китае. Но Алексис Санчес в похожем состоянии. По смыслу его можно поменять в основе на Бэйла, который тоже умеет закрыть оба фланга, и МЮ от этого только выиграет, особенно если валлиец вспомнит прошлое и зажжет в АПЛ. Но в этом случае важно учитывать травмы. Оба игрока очень высокого уровня, но с оговорками.

Результат баттла: ничья.

Рэшфорд – Дибала

Можно поставить на Лемара или Малкома – интересные кандидаты. Но Марсьяль уже есть, и Моуриньо не смог сделать его грозой защитных линий соперников МЮ в решающих матчах. Также есть Сессеньон, но Райану посоветуют не связываться с Моуриньо. А вот Дибалой, говорят, интересуются. Серьезная ставка, но согласится ли Пауло?

Результат баттла: победа новичка.

Лукаку – Бензема

Моуриньо настаивает, что МЮ прямо сейчас не ищет вингера или форварда. Но если Марсьяля летом заберет другой клуб, то после ухода Златана появится место в резерве и в атаке. Рэшфорд может сыграть в центре, «Реал» предлагал МЮ купить Бензема. Но дешевле купить слона и выделить ему место на скамейке.

Результат баттла: победа МЮ.

Общий счет. Сборная трансферов 6:3 состав «Манчестер Юнайтед»

Неудивительно, что разница в пользу потенциальных новичков. В клуб сватают замечательных игроков, хотя не все они подходят. Зато Моуриньо не скрывает летнюю задачу своей команды. Говорил, что будь у него 600 млн фунтов на шесть игроков по сотке – он бы их нашел и подписал. Но португалец понимает, что у МЮ нет таких денег. Зато новички будут, и будет их много.

А конфликт с Полем Погба и интерес к Давиду Де Хеа со стороны ПСЖ и «Реала» как минимум позволяет ждать не только крупных покупок, но и заметных продаж. И при сравнении состава из трансферных новостей и текущей основы «Манчестер Юнайтед» получаем любопытный вывод – развиваться есть куда, ведь новички вправду могут усилить команду, где не все звезды на пике формы.

Никто не наберет целых одиннадцать именитых человек за лето, бюджета не хватит, а Матича и Де Хеа убирать из основы точно не хочется. Но если грамотно соединить лидеров МЮ с лучшими из кандидатов – получится новый, более сильный вариант. На это и расчет. Моуриньо хочет потратить минимум 200 миллионов фунтов и, быть может, даже деньги, вырученные после продажи Погба. На горизонте могут возникнуть новые крупные ставки – охота будет увлекательной.