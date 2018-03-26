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Аршавин на ЧМ-2018 - это не бред

26 марта 2018, 17:41
Аршавин на ЧМ-2018 - это не бред

В последние дни в СМИ активно обсуждается тема возможного участия Андрея Аршавина в ЧМ-2018. Блогер «Соккер.ру» Железный Арнольд рассказывает, почему вызов Аршавина в сборную - это нормально.

В последние дни в отечественных СМИ начали педалировать тему возможного участия Андрея Аршавина в ЧМ-2018. Тему развили настолько основательно, что отвечать на вопрос о возможном вызове Андрея в сборную пришлось главному тренеру Черчесову. И сделал он это на полном серьезе, отметив, что Аршавин в сборную не проходит по возрастному цензу. Мол, команда у нас молодая, а Аршавин, которому на момент старта ЧМ-2018 будет 37 лет и 16 дней - слишком старый.

В этой связи мне захотелось обратиться к истории чемпионатов мира и посмотреть, действительно ли возраст Аршавина является таким уже критичным для участия в главном футбольном турнире планеты. Итак, давайте взглянем на то, насколько старые футболисты участвовали в ЧМ. На данный момент рекорд принадлежит колумбийцу Фариду Мондрагону, который в 2014 году сыграл на мундиале в Бразилии в возрасте 43 лет и 3 дней. Помимо Мондрагона есть еще 5 человек, сыгравших на ЧМ после того, как их возраст перевалил за 40. В основном это, конечно, вратари - Дженнингс, Шилтон, Дзофф и Бумнижел.

Лишь один полевой футболист играл на ЧМ, когда ему было за 40 - это Роже Милла, который в 1994 году не просто сыграл, но и забил на мундиале в США.

Впрочем, Аршавину до 40 еще далековато, а потому давайте обратим внимание на то, сколько игроков, более старых, чем Аршавин на момент начала ЧМ-2018, участвовали в финальных стадиях первенства планеты. Их, включая уже вышеупомянутую 6-ку, насчитывается аж 39 человек! Согласитесь, не такая это уж и каста избранных. Оказывается, что сыграть на мундиале после 37 лет - вполне себе реально и это не нечто экстраординарное. Конечно, среди долгожителей на мундиалях чаще встречаются вратари, но и полевых игроков, и достаточно именитых, среди этих 39 футболистов предостаточно.

Давайте взглянем на тех полевых игроков после 37 лет, которые участвовали в последних 5 чемпионатах мира, и оценим их вклад в командные достижения на турнире.

1. В возрасте 37 лет 1 месяца и 13 дней сыграл свой последний матч на ЧМ американец Томас Дули. Защитник принял участие во всех трех поединках группового этапа ЧМ-98, что не помогло его команде успешно провести турнир. Сборная США проиграла все три встречи.

2. В возрасте 37 лет 1 месяца и 26 дней сыграл на ЧМ-98 бельгийский опорник Франки ван дер Эльст. Он, как и Дули, принял участие в трех матчах группового турнира, но его команда дальше не прошла. Трех ничьих оказалось мало для выхода в 1/8 финала.

3. В возрасте 38 лет и 3 месяцев сыграл на ЧМ-2006 легендарный иранский форвард Али Даеи. В чем-то он схож с Аршавиным по уровню значимости для национального футбола - такая же легенда, чьи лучшие годы в 2006-м, конечно, были далеко позади. Тем не менее, в 2006 году Даеи принял участие в 2 матчах финального этапа ЧМ. В этих играх Иран набрал 1 очко, сыграв вничью с Анголой и уступив Мексике. Выйти из группы иранцам не удалось.

4. В возрасте 37 лет 3 месяцев и 13 дней свой последний матч на ЧМ провел Лотар Маттеус. Во Франции-98 Маттеус играл уже на позиции центрбека, и тот чемпионат вряд ли ему можно занести в актив. Немцы со скрипом продвигались по турнирной сетке, а в итоге были выбиты хорватами в 1/4 финала - 0:3. Не лучшее прощание для ветерана Маттеуса с мундиалями.

5. В возрасте 37 лет 3 месяцев и 23 дней сыграл на ЧМ-2014 известный греческий хавбек Георгиос Карагунис. Один из героев Евро-2004 оказался футбольным долгожителем и до последних дней игровой карьеры входил в обойму сборной. В Бразилии Карагунис принял участие во всех 4 матчах сборной и помог грекам выйти в 1/8 финала. Каши Карагунис в той команде не портил, даже наоборот, был одним из ее лидеров.

6. В возрасте 37 лет 5 месяцев и 5 дней попрощался с мундиалями знаменитый мексиканец Куаутемок Бланко. Он сыграл свой последний матч на ЧМ-2010. Бланко принял участие во всех трех встречах группового этапа и помог команде выйти в плей-офф. Хотя, конечно, в той сборной Мексики Бланко играл уже не самую заметную роль.

7. В возрасте 37 лет 10 месяцев и 18 дней засветилась на ЧМ звезда футбола Тринидада и Тобаго Рассел Лэтэйпи. Атакующий хавбек принял участие всего в 1 поединке - против Парагвая, который ТиТ проиграл 0:2. Из группы островитяне тогда, понятное дело, не вышли.

8. В возрасте 38 лет 5 месяцев и 21 дня сыграл на ЧМ-2014 стоппер сборной Колумбии Марио Йепес. Надо сказать, что центрбек играл заметную роль в том составе колумбийцев, стабильно выходил на поле и пропустил лишь 1 матч группового этапа против Японии, который никакого значения для колумбийцев уже не имел.

9. В возрасте 38 лет 9 месяцев и 20 дней сыграл на ЧМ-2002 датский защитник-ветеран Ян Хайнце. Футболист принял участие в двух стартовых матчах чемпионата против Уругвая и Сенегала, в которых датчане взяли 4 очка.

Выводы. Как видим, участие полевых игроков-ветеранов на последних чемпионатах мира не является чем-то необычным. Более того, во многих случаях подобные футболисты играли если не одну из ключевых ролей в составах своих команд, то по крайней мере входили в основную обойму и имели четкую роль в структуре команды. Конечно, каких-то сверхподвигов от полевых игроков в возрасте 37+ тоже не было, но тем не менее при грамотном использовании их участие вполне было оправдано. К тому же мы видим, что зачастую на мундиали в таком возрасте берут как раз таки знаковых для своих стран людей - это и Даеи, и Бланко, и Маттеус, и ван дер Эльст. То есть это люди, имевшие за плечами блестящую карьеру, и способные передать этот опыт новому поколению в боевых условиях - непосредственно на ЧМ.

Поэтому если бы Россия вдруг все-таки включила Аршавина в заявку на ЧМ-2018, то вряд ли это можно было бы назвать каким-то экстраординарным событием. И уж точно никто не стал бы показывать на Черчесова пальцем и кричать о том, что нам нужна обязательно сборная, в которой не будет никого старше 33 или 34. Мест в заявке 23, и если одно из них было бы отведено легенде российского футбола, которая к тому же пребывает в неплохой форме, пусть и в Казахстане, то это было бы не просто красивое и знаковое событие, но и, вероятно, в некоторой степени оправданное с точки зрения построения отношений в коллективе и закалки молодого поколения.

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Все комментарии
Nikasss
Nikasss
03 апреля в 12:03
Браво!Я рад за Черчесова!
yrasikos22
yrasikos22
03 апреля в 07:46
alexamit
alexamit
01 апреля в 14:52
В 1988 году перед Олимпиадой в Сеуле сменили тренера и выиграли олимпийское золото.Может нам тренера сменить перед домашним ЧМ?Я думаю,Аршавин на фоне посредственной сборной погоды не испортит.
ermak6848
ermak6848
31 марта в 19:21
Если допустить в сборную, то думаю Андрей выложится и сборная выйдет из группы, а там видно будет.
Пусть сыграет
Наталья Богачева
Наталья Богачева
31 марта в 15:09
Всех надо пробовать и Аршавина тоже,хотя толку не будет бездарные игроки,бездарный тренер.Короче позорище будет на чм это факт
Знатог
Знатог
31 марта в 07:56
А если серьёзно, то у всех этих людей, про которых писали, была хорошая физика. а Аршавин её давно потерял. в этом вся разница.
Знатог
Знатог
31 марта в 07:54
А Черчесова на ворота.
shur
shur
30 марта в 22:31
...чем лучше никчемный на лавке Заболотный старины Андрея Сергеевича с таким багажом опыта за плечами,НЕ ПОНИМАЮ???!!!
Руслан Амиров 1
Руслан Амиров 1 ответил albucid
30 марта в 19:46
albucid:
Чего мелочиться? В качестве нападающего Карпина в сборную позвать нужно. Волера этим колхозникам-огородникам поможет... колхоз пропить! Выиграть, конечно, ничего не выиграют, но зато поржать можно будет всласть, а то на нынешнее убожество без слёз смотреть невозможно. Такой откровенно слабой сборной никогда ещё не было!
а о себе Черчесина ничего не сказала? например, что он физрук. на эту тему ничего не звучало?
Но Аршавина не надо. ну-прям точно
Александр Кузнецов 5
Александр Кузнецов 5
28 марта в 21:41
Никому не приходит в голову, что Аршавину не нужны эти подачки? У него достаточно достижений в футболе. А сборная скорее всего провалится. Неужели он хочет, чтобы на закате карьеры его смешали с 62ом за неудачу на ЧМ? Тем более Аршавин, даже в лучшие годы, не подошёл бы под примитивный футбол Черчесова.
BESTjuventus10
BESTjuventus10
28 марта в 15:55
В такой Сборнаяй Аршавин не только каши не испортит но еще и подсластит ее. Там нечего портить и так дна достигли уже давно) А так на опыте Андрюхи мож кой че и выгорит.
albucid
albucid
28 марта в 10:16
Чего мелочиться? В качестве нападающего Карпина в сборную позвать нужно.
Волера этим колхозникам-огородникам поможет... колхоз пропить!
Выиграть, конечно, ничего не выиграют, но зато поржать можно будет всласть, а то на нынешнее убожество без слёз смотреть невозможно.
Такой откровенно слабой сборной никогда ещё не было!
ekliziast
ekliziast ответил Deville
27 марта в 14:20
Deville:
Мирослав Клозе вроде как в 35 играл на ЧМ 2014 и даже два гола сделал, став на флажке карьеры Чемпионом мира, именно его заменил Гетце. Аршавин картины не испортит, просто в сборной портить и так нечего. а польза возможна.
Не смеши, ровнять чипсоеда и Клозе это кощунство.
ekliziast
ekliziast
27 марта в 14:14
Он в 2012 уже был лишним. Уровень Казахстана и Европы не сопоставим.
Олег Борткевич
Олег Борткевич
27 марта в 10:35
Не знаю, буду ли сегодня смотреть мачт сборной. А вот если бы играл Аршавин точно бы смотрел. Я долго не мог понять, откуда в его игре чувствуется что-то очень знакомое и кого Аршавин мне напоминает. Потом сообразил, то же ожидание чуда от его игры, как и от игры Валерия Харламова.
Roman73
Roman73
27 марта в 08:14
При чём тут возраст ? В футбол не по паспорту играют.
Нет бы порассуждать об амплуа на поле, о футбольном искусстве Аршавина,
о его физических кондициях, о сыгранности с партнёрами, о тактических схемах, которые позволят сыграть Аршавину хотя бы 30 минут за матч.
Сборной как раз не хватает ещё ветерана на себе таскать.
Можно подумать запас прочности на пару лишних позиции на поле.
Об чём речь, господа ?
zim289
zim289
27 марта в 02:30
Надо вызвать. Лишним не будет. Как минимум, на замену на 70 минуте можно будет выпустить.
Гигз и Занетти в 40 играли на недостижимом для наших уровне. Влияние возраста безусловное, но относительное. Кто-то ломается в 32, а кто-то и в 40 тащит.
rubin kazzzan
rubin kazzzan
26 марта в 22:24
куда катимся??????? а уже прикатились!!!!!????? нет еще не финиш!!!!)))))
shur
shur ответил alfranza
26 марта в 21:24
alfranza:
Я против. Считаю, что Аршавина надо оставить в покое уже. Играет в Казахстане и все. Пусть другие молодые футболлеры хлебнут д............
...как ты не въедешь в тему,предложить заслуженному мастеру закончить красиво карьеру футболиста в России,независимо от результата(в который каждый второй не верит)связанный с огромным опытом созидателя и исполнителя,это было бы справедливо!!!
alfranza
alfranza
26 марта в 20:00
Я против. Считаю, что Аршавина надо оставить в покое уже. Играет в Казахстане и все. Пусть другие молодые футболлеры хлебнут д............
Ver
Ver
26 марта в 19:49
Если б был опробован в паре матчей с этим составом, то возможно, а так . с тем же успехом можно приглашать тогда всю сборную 2008-го года...
Deville
Deville
26 марта в 18:39
Мирослав Клозе вроде как в 35 играл на ЧМ 2014 и даже два гола сделал, став на флажке карьеры Чемпионом мира, именно его заменил Гетце.

Аршавин картины не испортит, просто в сборной портить и так нечего. а польза возможна.
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