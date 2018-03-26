Аршавин на ЧМ-2018 - это не бред

В последние дни в СМИ активно обсуждается тема возможного участия Андрея Аршавина в ЧМ-2018. Блогер «Соккер.ру» Железный Арнольд рассказывает, почему вызов Аршавина в сборную - это нормально.

В последние дни в отечественных СМИ начали педалировать тему возможного участия Андрея Аршавина в ЧМ-2018. Тему развили настолько основательно, что отвечать на вопрос о возможном вызове Андрея в сборную пришлось главному тренеру Черчесову. И сделал он это на полном серьезе, отметив, что Аршавин в сборную не проходит по возрастному цензу. Мол, команда у нас молодая, а Аршавин, которому на момент старта ЧМ-2018 будет 37 лет и 16 дней - слишком старый.

В этой связи мне захотелось обратиться к истории чемпионатов мира и посмотреть, действительно ли возраст Аршавина является таким уже критичным для участия в главном футбольном турнире планеты. Итак, давайте взглянем на то, насколько старые футболисты участвовали в ЧМ. На данный момент рекорд принадлежит колумбийцу Фариду Мондрагону, который в 2014 году сыграл на мундиале в Бразилии в возрасте 43 лет и 3 дней. Помимо Мондрагона есть еще 5 человек, сыгравших на ЧМ после того, как их возраст перевалил за 40. В основном это, конечно, вратари - Дженнингс, Шилтон, Дзофф и Бумнижел.

Лишь один полевой футболист играл на ЧМ, когда ему было за 40 - это Роже Милла, который в 1994 году не просто сыграл, но и забил на мундиале в США.

Впрочем, Аршавину до 40 еще далековато, а потому давайте обратим внимание на то, сколько игроков, более старых, чем Аршавин на момент начала ЧМ-2018, участвовали в финальных стадиях первенства планеты. Их, включая уже вышеупомянутую 6-ку, насчитывается аж 39 человек! Согласитесь, не такая это уж и каста избранных. Оказывается, что сыграть на мундиале после 37 лет - вполне себе реально и это не нечто экстраординарное. Конечно, среди долгожителей на мундиалях чаще встречаются вратари, но и полевых игроков, и достаточно именитых, среди этих 39 футболистов предостаточно.

Давайте взглянем на тех полевых игроков после 37 лет, которые участвовали в последних 5 чемпионатах мира, и оценим их вклад в командные достижения на турнире.

1. В возрасте 37 лет 1 месяца и 13 дней сыграл свой последний матч на ЧМ американец Томас Дули. Защитник принял участие во всех трех поединках группового этапа ЧМ-98, что не помогло его команде успешно провести турнир. Сборная США проиграла все три встречи.

2. В возрасте 37 лет 1 месяца и 26 дней сыграл на ЧМ-98 бельгийский опорник Франки ван дер Эльст. Он, как и Дули, принял участие в трех матчах группового турнира, но его команда дальше не прошла. Трех ничьих оказалось мало для выхода в 1/8 финала.

3. В возрасте 38 лет и 3 месяцев сыграл на ЧМ-2006 легендарный иранский форвард Али Даеи. В чем-то он схож с Аршавиным по уровню значимости для национального футбола - такая же легенда, чьи лучшие годы в 2006-м, конечно, были далеко позади. Тем не менее, в 2006 году Даеи принял участие в 2 матчах финального этапа ЧМ. В этих играх Иран набрал 1 очко, сыграв вничью с Анголой и уступив Мексике. Выйти из группы иранцам не удалось.

4. В возрасте 37 лет 3 месяцев и 13 дней свой последний матч на ЧМ провел Лотар Маттеус. Во Франции-98 Маттеус играл уже на позиции центрбека, и тот чемпионат вряд ли ему можно занести в актив. Немцы со скрипом продвигались по турнирной сетке, а в итоге были выбиты хорватами в 1/4 финала - 0:3. Не лучшее прощание для ветерана Маттеуса с мундиалями.

5. В возрасте 37 лет 3 месяцев и 23 дней сыграл на ЧМ-2014 известный греческий хавбек Георгиос Карагунис. Один из героев Евро-2004 оказался футбольным долгожителем и до последних дней игровой карьеры входил в обойму сборной. В Бразилии Карагунис принял участие во всех 4 матчах сборной и помог грекам выйти в 1/8 финала. Каши Карагунис в той команде не портил, даже наоборот, был одним из ее лидеров.

6. В возрасте 37 лет 5 месяцев и 5 дней попрощался с мундиалями знаменитый мексиканец Куаутемок Бланко. Он сыграл свой последний матч на ЧМ-2010. Бланко принял участие во всех трех встречах группового этапа и помог команде выйти в плей-офф. Хотя, конечно, в той сборной Мексики Бланко играл уже не самую заметную роль.

7. В возрасте 37 лет 10 месяцев и 18 дней засветилась на ЧМ звезда футбола Тринидада и Тобаго Рассел Лэтэйпи. Атакующий хавбек принял участие всего в 1 поединке - против Парагвая, который ТиТ проиграл 0:2. Из группы островитяне тогда, понятное дело, не вышли.

8. В возрасте 38 лет 5 месяцев и 21 дня сыграл на ЧМ-2014 стоппер сборной Колумбии Марио Йепес. Надо сказать, что центрбек играл заметную роль в том составе колумбийцев, стабильно выходил на поле и пропустил лишь 1 матч группового этапа против Японии, который никакого значения для колумбийцев уже не имел.

9. В возрасте 38 лет 9 месяцев и 20 дней сыграл на ЧМ-2002 датский защитник-ветеран Ян Хайнце. Футболист принял участие в двух стартовых матчах чемпионата против Уругвая и Сенегала, в которых датчане взяли 4 очка.

Выводы. Как видим, участие полевых игроков-ветеранов на последних чемпионатах мира не является чем-то необычным. Более того, во многих случаях подобные футболисты играли если не одну из ключевых ролей в составах своих команд, то по крайней мере входили в основную обойму и имели четкую роль в структуре команды. Конечно, каких-то сверхподвигов от полевых игроков в возрасте 37+ тоже не было, но тем не менее при грамотном использовании их участие вполне было оправдано. К тому же мы видим, что зачастую на мундиали в таком возрасте берут как раз таки знаковых для своих стран людей - это и Даеи, и Бланко, и Маттеус, и ван дер Эльст. То есть это люди, имевшие за плечами блестящую карьеру, и способные передать этот опыт новому поколению в боевых условиях - непосредственно на ЧМ.

Поэтому если бы Россия вдруг все-таки включила Аршавина в заявку на ЧМ-2018, то вряд ли это можно было бы назвать каким-то экстраординарным событием. И уж точно никто не стал бы показывать на Черчесова пальцем и кричать о том, что нам нужна обязательно сборная, в которой не будет никого старше 33 или 34. Мест в заявке 23, и если одно из них было бы отведено легенде российского футбола, которая к тому же пребывает в неплохой форме, пусть и в Казахстане, то это было бы не просто красивое и знаковое событие, но и, вероятно, в некоторой степени оправданное с точки зрения построения отношений в коллективе и закалки молодого поколения.