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Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, Финал1X2
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Неудачная прогулка по Петербургу

27 марта 2018, 21:48
Неудачная прогулка по Петербургу

Без особых надежд и без малейших проблесков. Сборная России уступила Франции, и «Соккер.ру» делает некоторые выводы по вполне рядовому товарищескому матчу, который приучает к неудачам.

У сборной России нет тактической гибкости

Можно вспомнить, как бравировал своим ноу-хау Станислав Черчесов, приглашая в отборочном цикле, который сборная России проводила в товарищеских матчах, в состав целую россыпь самых разных персонажей. Создавалась иллюзия большого выбора, широких возможностей и громадных перспектив. На деле же получается, что у сборной России нет никаких запасных ходов и возможностей. Виной тому и травмы, конечно, которые стали безусловной проблемой, но и сам подход к формированию команды. У нее нет костяка, нет видения формы и содержания. Черчесов пытается вставить выдернутых откуда-то исполнителей в свой паззл, никак не учитывая особенности игры соперников и не используя возможности своих игроков, которые оказываются на поле. Дешам ведь сделал подарок, выставив на фланги обороны не просто вторых игроков сборной, а тех, кто вряд ли даже в третьем или четвертом ряду всерьез будет рассчитывать на игру в этих позициях. Казалось бы, что вот возможность надавить. Но подумал об этом не Черчесов, а Жирков и Смольников эпизодически, которые старались напрягать своих визави достойно, и только благодаря этому игра сборной России не выглядела полным стоянием. А Черчесов создал кулак в центре, который благополучно губил талант и мастерство Миранчука, Дзагоева и Головина в противостоянии с тройкой французов: Погба, Канте и Рабьо. Хотя те не отыграли и в 60 процентов своей силы.

Оборона сборной России неповоротлива

Да, конечно, снова будем сетовать на травмы. Но с такой игрой в защите страшно, просто страшно участвовать в чемпионате мира. И пусть у Саудовской Аравии нет технарей уровня Мбаппе, зато у Уругвая есть кому укусить, даже у Египта есть свой Салах. И если Килиан так легко раскладывает по газону перед воротами Нойштедтера раз за разом, находясь в режиме расслабленного товарищеского поединка, то страшно представить, как будут свистеть форварды мимо этой защиты в серьезных матчах. Можно много говорить об отсутствии скорости в силу возраста у Березуцких и Игнашевича, но почему Гранат и Нойштедтер двигаются в режиме слоу-моушн? И в такой ситуации игра в три защитника в центре кажется припаркой мертвому, потому что убирается один игрок из атаки, в центре защиты порядка больше не становится. При такой расстановке следует акценты делать на фланги, но Жирков не Маркос Алонсо, а Смольников даже не Дзаппакоста. Повторимся, даже лишенных толковых флангов французов перетоптать не было сил в этой зоне. Зачем тогда вообще лепить такой тактический вариант?

Скорость игры сборной России ограничена

Еще один подарок сделал Дешам, но и им россияне не воспользовались. Французы играли на крайне низкой скорости и отдавали контроль мяча преднамеренно. Словно тренер сборной Франции отрабатывал со своими ребятами контратаки или учил молодежь как-то самоорганизовываться без возрастных игроков в средней линии и атаке. В какие-то моменты игра напоминала настоящую прогулку, но если французам было достаточно лишь немного ускориться, чтобы закружить голову сопернику, то у сборной России вообще не получалось толком напрягать противника. Возможно, чуть больше вспотели те же самые Павар и Эрнандес, для теста которых будто придумал этот матч Дешам. Ну, еще центральные защитники, которым приходилось эту пару страховать. Остальные толком не напрягались, отыграли в свое удовольствие, чуть местами ускорились, Погба решил личную задачу, восстановив уверенность и реноме прерванной голевой засухой, Мбаппе утвердился в качестве стартера сборной Франции, Дембеле больше думал о «Барселоне», поэтому его присутствия/отсутствия на поле никто не заметил.

Смолов сохранил резкость

Из положительного стоит отметить, что даже на фоне такой безнадеги Смолов старался себя проявить. Видно, что у человека есть и личный мотив, и командное чувство. Что ему не все равно, что хочет побороться и что-то кому-то доказать. Согласитесь, не по всем действиям остальных игроков можно это утверждать. А вот Федор прекрасно создал первый голевой момент в матче на 15-й минуте. Причем на простреле от Дзагоева он опередил классно перед вратарской Умтити, как бы намекая «Реалу», что именно он, а не Бензема может наказывать защитника «Барселоны». Да и гол породистый забил, потом издали лупил в отчаянии, спорил, показывал азарт и демонстрировал отсутствие безразличия к происходящему.

России следовало искать соперников по плечу

Конечно, здорово, что в Россию привезли сборные Бразилии и Франции. Однако с соперниками такого уровня наша команда на чемпионате мира встретится, если повезет, далеко не сразу. А вот чтобы встретиться с ними, нужно пройти испытание другого порядка. И вряд ли опыт получения мешка мячей от Бразилии или Франции как-то поможет сборной России вскрывать защиту Саудовской Аравии или противостоять контратакам Египта. Требуются другие игровые модели и навыки, нежели те, что наигрываются при матчах с оппонентами топ-класса. Не нужно тешить себя лишними иллюзиями, а потом получать удары по голове и терять остатки веры в себя. Эдак можно привыкнуть к поражениям и нормально отнестись, например, к проигрышу Египту или саудитам. Хм, может, к тому и приучают?

Франция может везти на чемпионат мира две сборные

А последний вывод – для французов. Конечно, сборная России не самый показательный соперник, но впечатляет колоссальный потенциал сборной Франции. Сейчас у этой команды выросло такое поколение, что после объявления заявки на чемпионат мира очень много крутых игроков окажутся обиженными на Дешама. Но напрасно, поскольку у несчастного Дидье совсем другая головная боль – у него очень много отличных игроков в обойме. В нынешнем стартовом составе Косьельни и Льорис выглядели пенсионерами в детском саду. Погба там смотрелся как опытнейший убеленный сединами исполнитель, а ведь ему еще 25 лет – остальным и того меньше. Безусловно, французы будут одними из фаворитов на чемпионате мира. Но большой выбор – тоже проблема. Больше 11 человек на поле не выпустишь, и если не угадаешь с вариантом, то потом съест совесть и пресса, кричащая о том, что нужно было выбирать иной вариант, ничуть не уступающий. Но выбор-то делать надо.

Товарищеские матчи с Бразилией и Францией еще отдельно будут переосмыслены, проанализированы, просмотрены. Но сохраняется четкая уверенность, что они не дали никакой практической пользы для подготовки к чемпионату мира, лишь придавив и без того подавленную в общем-то команду. Поединок с условной Чехией или Парагваем дал бы больше материала для обсуждений, больше возможностей для сравнения, больше пищи для размышлений. А так: проиграли тем, кто на несколько голов выше. И что? Кто-то что-то особенное показал? Нет. Как там можно было рассмотреть что-то? Никак. Поскольку слишком велика разница в классе. Не даст пищи для ума спарринг с соперником из другой весовой категории.

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Все комментарии
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Crooclin
28 марта в 21:24
Crooclin:
Уйдёт Акинфеев и его "дырявый" рекорд в ЛЧ будет достойно продолжать Лунев)
Это вряд ли, т.к. Акинфеев сыграл в ЛЧ около 90 матчей. Луневу надо играть до 60 лет, чтобы набрать такое количество игр в ЛЧ. К тому времени ни Зенита, ни Газпрома уже не будет.
Crooclin
Crooclin
28 марта в 20:45
Уйдёт Акинфеев и его "дырявый" рекорд в ЛЧ будет достойно продолжать Лунев)
lobstersss
lobstersss ответил DXTK
28 марта в 18:55
Не пиши более. Пожалуйста. Ты как мутко
Jum13
Jum13 ответил АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
28 марта в 13:46
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ:
я всегда говорил что джигит не тренер что он и доказывает самая неудачная кандидатура, вчера играла добрая половина зинки и что изменилось лунь дырявый,только смольника можно выделить остальные нули про граната и рауша говорить не охота.
Самое смешное - игра было просто медленная
Jum13
Jum13 ответил Ваня лучший
28 марта в 13:44
Ваня лучший:
При назначении Черчесова на пост тренера сборной , как и при назначении на любую работу серьезный работодатель ( в данном случае РФС) обязательно учитывает психологический портрет претендента, причем в деталях, т.к. тренер, кроме профессиональных футбольных навыков должен быть еще и психологом, т.к. команда - это большая группа людей. Что нужно было учесть. Черчесов - очень конфликтная личность. Доказательства работа в Спартаке и изгнание Федотова ( пожалуй лучшего тренера после Романцева и Бескова в Спартаке), дальше работа в Динамо и конфликты, в том числе с Денисовым. Даже уже в сборной истории с Дзюбой и Кокориным. Я не в восторге от работы Слуцкого в сборной ( он был тренером всего несколько месяцев), но у него не было проблем ни с Денисовым, ни с Дзюбой, вообще ни с кем. Даже за одну конфликтность Черчесова нельзя было приглашать в сборную, тем более, что и футбольных успехов у него практически не было ( у Слуцкого 9 титулов в ЦСКА - это к сравнению). Сорвались переговоры Бердыева со Спартаком нужно было приглашать Бердыева. Вместо этого гений Мутко решил в пользу Черчесова. Умственные способности Мутко всем известны, просто удивительно как этот проходимец еще не работает по своей основной специальности , а крутится в правительстве. Мне вообще кажется, что если сегодня уволить Черчесова, то хуже точно не будет. На 2 месяца назначить любого ( Семака, Карпина, Хохлова, Гришина), будет встряска для футболистов. А иначе не просто позор, а позорище, которое сломает карьеру и будущее таких ребят как Головин, Миранчуки, Смолов. Нужна срочно петиция за отставку Черчесова, немедленно.
Это изначально было странное назначение
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
28 марта в 12:39
я всегда говорил что джигит не тренер что он и доказывает
самая неудачная кандидатура, вчера играла добрая половина
зинки и что изменилось лунь дырявый,только смольника можно
выделить остальные нули про граната и рауша говорить не охота.
Ваня лучший
Ваня лучший
28 марта в 12:33
При назначении Черчесова на пост тренера сборной , как и при назначении на любую работу серьезный работодатель ( в данном случае РФС) обязательно учитывает психологический портрет претендента, причем в деталях, т.к. тренер, кроме профессиональных футбольных навыков должен быть еще и психологом, т.к. команда - это большая группа людей. Что нужно было учесть. Черчесов - очень конфликтная личность. Доказательства работа в Спартаке и изгнание Федотова ( пожалуй лучшего тренера после Романцева и Бескова в Спартаке), дальше работа в Динамо и конфликты, в том числе с Денисовым. Даже уже в сборной истории с Дзюбой и Кокориным. Я не в восторге от работы Слуцкого в сборной ( он был тренером всего несколько месяцев), но у него не было проблем ни с Денисовым, ни с Дзюбой, вообще ни с кем. Даже за одну конфликтность Черчесова нельзя было приглашать в сборную, тем более, что и футбольных успехов у него практически не было ( у Слуцкого 9 титулов в ЦСКА - это к сравнению). Сорвались переговоры Бердыева со Спартаком нужно было приглашать Бердыева. Вместо этого гений Мутко решил в пользу Черчесова. Умственные способности Мутко всем известны, просто удивительно как этот проходимец еще не работает по своей основной специальности , а крутится в правительстве. Мне вообще кажется, что если сегодня уволить Черчесова, то хуже точно не будет. На 2 месяца назначить любого ( Семака, Карпина, Хохлова, Гришина), будет встряска для футболистов. А иначе не просто позор, а позорище, которое сломает карьеру и будущее таких ребят как Головин, Миранчуки, Смолов. Нужна срочно петиция за отставку Черчесова, немедленно.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответил Terminator-2010
28 марта в 12:15
Terminator-2010:
Менять тренера, менять лысого - НЕМЕДЛЕННОООООО!!!!!! Этот убивает и тот талант, который есть у некоторых футболистов, выставляя их НЕ на ТЕ позиции (на те, где они играют в своих клубах. УБРААААААТЬ с поста этО 77!!!!!!!
Кого поставить? Уже кто только не был тренером. В России не осталось уже никого. Бердыев разве что только.
Terminator-2010
Terminator-2010
28 марта в 11:27
Менять тренера, менять лысого - НЕМЕДЛЕННОООООО!!!!!! Этот убивает и тот талант, который есть у некоторых футболистов, выставляя их НЕ на ТЕ позиции (на те, где они играют в своих клубах. УБРААААААТЬ с поста этО 77!!!!!!!
abashuka
abashuka
28 марта в 10:27
Еще более неудачная прогулка была недавно и в Москве, зачем акцентировать внимание где спартаковская сборная лихо проиграет?
ChsZ
ChsZ
28 марта в 10:24
Черчесов ловко заменил спартачей Нейштедером и Раушем, потому, как они даже на фоне Кутепова ничто, только зачем они тогда в сборной, кроме как для контрастирования с кутеповцами?
lobsterdam
lobsterdam ответил KURUM
28 марта в 10:12
KURUM:
По началу о Черчесове складывалось лучшее впечатление, теперь он просто игрок на автоматах.. 8 отрон..выиграть не возможно..
странно такое слышать, Черчесов ничего за все время не показал, одни провалы, да и назначение его было воспринято с недоумением!
lobsterdam
lobsterdam
28 марта в 10:11
неверный выбор спарринг-партнера как раз и говорит о том, что наш тренер не имеет понятия о силе своей сборной. Он надеялся, что уже воспитал команду, способную противостоять на равных топ-сборным, но действительность оказалась ужасающей! Снимите розовые очки, г-н Черчесов или перестаньте дурить нам головы! Мы-то все видим!
KURUM
KURUM
28 марта в 10:07
По началу о Черчесове складывалось лучшее впечатление, теперь он просто игрок на автоматах.. 8 отрон..выиграть не возможно..
Аргeнтинeц
Аргeнтинeц ответил Антон Трифонов
28 марта в 09:51
Антон Трифонов:
Не было спартачей, нашелся Нойштедтер) забавно не правда ли)) Незнаю на что надеяться мутко и компания с этим тренером? я бы этого лысого с большими усами на пушечный выстрел к сборной не подпускал) Это не команда, а сброд любимчиков тренера. Мысли - нет, защиты - нет, полузащиты - тоже считай нет. Ничего нет. а ЧСВ будто выиграл недавно Лигу Чемпионов)))
Не было спартачей, нашелся датский вратарь-2
Антон Трифонов
Антон Трифонов
28 марта в 09:48
Не было спартачей, нашелся Нойштедтер) забавно не правда ли))
Незнаю на что надеяться мутко и компания с этим тренером? я бы этого лысого с большими усами на пушечный выстрел к сборной не подпускал) Это не команда, а сброд любимчиков тренера. Мысли - нет, защиты - нет, полузащиты - тоже считай нет. Ничего нет. а ЧСВ будто выиграл недавно Лигу Чемпионов)))
Jum13
Jum13 ответил Бакланы доедают крышу
28 марта в 09:24
Бакланы доедают крышу:
Ну сыграли без игроков Спартака, все тоже самое
Не совсем. Если бы не корявость - 2 должны были забивать. Ну и защита. Это просто печаль-беда (((
Jum13
Jum13 ответил AntiherQ1488
28 марта в 09:21
AntiherQ1488:
у них Мбпае и Погба - а у нас Смолов и Заболотный. Всего то.
Умеешь ты сравнивать. Заболотный - это беда. Как и защита. А Погба красавца положил
arsen09
arsen09
28 марта в 08:41
Помоему это будет грандиозное фиаско на ЧМ. Черчесов просто не того масштаба личность , что бы готовить команду к ЧМ. Выход из группы будет настоящим успехом для нас . Раньше у команды был хоть какой то дух , сейчас серая безликая масса . Наш уровень это реально Саудовская Аравия , Египет и тд. Боюсь шансов против Уругвая у нас просто нет ( Суарес и Кавани просто растопчут такую оборону ). И вообще как то обреченно выглядит наша команда , а ведь надо было подготовиться к данному турниру как к последнему в жизни , а у нас готовятся как к обычному рядовому турниру. Повторюсь жду громкого провала от наших ((
Казанский
Казанский
28 марта в 07:19
Беда(((
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил DXTK
28 марта в 05:32
DXTK:
знаете Франция пока не показывает из себя что-то невероятное, обыграть сборную Россию, у которой игры, неопределенность с основным составом, да и тренер - нету это не велико дело. Другое - матч с Колумбией, где им затрещину поставил более слаженны коллектив, уступая еще и в два мяча. Если сравнивать Францию с Бразилией, то южноамериканцы выглядили против России более грозно, чем французы. в принципе эта игра 1-3, не чем не лучше чем 2-4 два года назад, разница в 2 мяча опять пресутствует. У Франции может и хорошая атака, но вот защита это проходной двор, раз им даже Российские игроки сумели забить. По этому их и колумбия вскрыла. С другой стороны, хорошо что не в сухую, гол престижа Смолов забил, наверно один из немногих кто старался. обидно или уже стандартно опять дежурные 3 мяча пропустили. и это не смотря на то, что вратаря сменили, кто-то там утверждает, что Акинфеев бы спас, может да, а может и нет. Сути не меняет три мяча в сетке. играя с Францией и Бразилией, с командами Топ класса которые попали на ЧМ, может Черчесов готовит российских игроков по модели "тяжело в учении, легко в бою будет" ..... может надо было согласовать товарник со сборной голландией, давно с ними не играли, тем более у оранжевых сейчас тоже смена поколения, и они на второй турнир не попадают. впереди вроде как ждут матчи с Австрией и Турцией с которой еще сыграем и в лиге наций. уже после ЧМ. PS вот это вот необязательное сравнения упоминая Реал и Барселону.........
у них Мбпае и Погба - а у нас Смолов и Заболотный. Всего то.
112910415
112910415
28 марта в 05:31
а я как-то верю г. Фурсенко
а г. Фурсенко знает, что будет триумф
Сантус
Сантус
28 марта в 01:46
А кому то легче от этой аналитики?безнадёга.ru
Delight
Delight ответил Бакланы доедают крышу
28 марта в 01:37
Бакланы доедают крышу:
Ну сыграли без игроков Спартака, все тоже самое
Щас они на бакланов будут гнать.
zamsb
zamsb
27 марта в 23:56
Произошло то, что и должно было произойти. Результаты, вернее содержание игр сборной с командами Бразилии и Франции, в очередной раз показали то, на что готова сборная России. Вернее то, что сумел создать г-н Черчесов за то время, что возглавляет сборную. Никто никогда не утверждал, что Российские футболисты выше по своему уровню игроков из топ-команд мира. Действительно в индивидуальном мастерстве нашим футболистам еще расти и расти до топ-уровня. Была надежда на командный уровень и самоотдачу, но г-н Черчесов и эти компоненты игры толком не смог привить игрокам сборной. Результаты игр со сборными Бразилии и Франции лишь лишний раз показали уровень тренерского мастерства нашей сборной команды. Ну, а каков тренерский штаб, такую игру показывает и сама команда. И какого либо чуда на ЧМ-2018 ждать не приходиться.
Бакланы доедают крышу
Бакланы доедают крышу
27 марта в 23:39
Ну сыграли без игроков Спартака, все тоже самое
DXTK
DXTK
27 марта в 23:19
знаете Франция пока не показывает из себя что-то невероятное, обыграть сборную Россию, у которой игры, неопределенность с основным составом, да и тренер - нету это не велико дело. Другое - матч с Колумбией, где им затрещину поставил более слаженны коллектив, уступая еще и в два мяча.

Если сравнивать Францию с Бразилией, то южноамериканцы выглядили против России более грозно, чем французы. в принципе эта игра 1-3, не чем не лучше чем 2-4 два года назад, разница в 2 мяча опять пресутствует.

У Франции может и хорошая атака, но вот защита это проходной двор, раз им даже Российские игроки сумели забить. По этому их и колумбия вскрыла.

С другой стороны, хорошо что не в сухую, гол престижа Смолов забил, наверно один из немногих кто старался. обидно или уже стандартно опять дежурные 3 мяча пропустили. и это не смотря на то, что вратаря сменили, кто-то там утверждает, что Акинфеев бы спас, может да, а может и нет. Сути не меняет три мяча в сетке.

играя с Францией и Бразилией, с командами Топ класса которые попали на ЧМ, может Черчесов готовит российских игроков по модели "тяжело в учении, легко в бою будет" ..... может надо было согласовать товарник со сборной голландией, давно с ними не играли, тем более у оранжевых сейчас тоже смена поколения, и они на второй турнир не попадают.

впереди вроде как ждут матчи с Австрией и Турцией с которой еще сыграем и в лиге наций. уже после ЧМ.

PS вот это вот необязательное сравнения упоминая Реал и Барселону.........
борька
борька
27 марта в 22:51
Ну, не получается,авось на ЧМ получится! За ,авось! Вся надега на него!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
27 марта в 22:45
Пока ещё есть время есть надо менять Тренера. Хуже не будет. Да и Денисова возьмут в Сборную. И отцепят БАЛАСТ. А иначе Кранты по полной программе.
ndedov
ndedov
27 марта в 22:43
А город тут при чем извините?
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