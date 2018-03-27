Неудачная прогулка по Петербургу

Без особых надежд и без малейших проблесков. Сборная России уступила Франции, и «Соккер.ру» делает некоторые выводы по вполне рядовому товарищескому матчу, который приучает к неудачам.

У сборной России нет тактической гибкости

Можно вспомнить, как бравировал своим ноу-хау Станислав Черчесов, приглашая в отборочном цикле, который сборная России проводила в товарищеских матчах, в состав целую россыпь самых разных персонажей. Создавалась иллюзия большого выбора, широких возможностей и громадных перспектив. На деле же получается, что у сборной России нет никаких запасных ходов и возможностей. Виной тому и травмы, конечно, которые стали безусловной проблемой, но и сам подход к формированию команды. У нее нет костяка, нет видения формы и содержания. Черчесов пытается вставить выдернутых откуда-то исполнителей в свой паззл, никак не учитывая особенности игры соперников и не используя возможности своих игроков, которые оказываются на поле. Дешам ведь сделал подарок, выставив на фланги обороны не просто вторых игроков сборной, а тех, кто вряд ли даже в третьем или четвертом ряду всерьез будет рассчитывать на игру в этих позициях. Казалось бы, что вот возможность надавить. Но подумал об этом не Черчесов, а Жирков и Смольников эпизодически, которые старались напрягать своих визави достойно, и только благодаря этому игра сборной России не выглядела полным стоянием. А Черчесов создал кулак в центре, который благополучно губил талант и мастерство Миранчука, Дзагоева и Головина в противостоянии с тройкой французов: Погба, Канте и Рабьо. Хотя те не отыграли и в 60 процентов своей силы.

Оборона сборной России неповоротлива

Да, конечно, снова будем сетовать на травмы. Но с такой игрой в защите страшно, просто страшно участвовать в чемпионате мира. И пусть у Саудовской Аравии нет технарей уровня Мбаппе, зато у Уругвая есть кому укусить, даже у Египта есть свой Салах. И если Килиан так легко раскладывает по газону перед воротами Нойштедтера раз за разом, находясь в режиме расслабленного товарищеского поединка, то страшно представить, как будут свистеть форварды мимо этой защиты в серьезных матчах. Можно много говорить об отсутствии скорости в силу возраста у Березуцких и Игнашевича, но почему Гранат и Нойштедтер двигаются в режиме слоу-моушн? И в такой ситуации игра в три защитника в центре кажется припаркой мертвому, потому что убирается один игрок из атаки, в центре защиты порядка больше не становится. При такой расстановке следует акценты делать на фланги, но Жирков не Маркос Алонсо, а Смольников даже не Дзаппакоста. Повторимся, даже лишенных толковых флангов французов перетоптать не было сил в этой зоне. Зачем тогда вообще лепить такой тактический вариант?

Скорость игры сборной России ограничена

Еще один подарок сделал Дешам, но и им россияне не воспользовались. Французы играли на крайне низкой скорости и отдавали контроль мяча преднамеренно. Словно тренер сборной Франции отрабатывал со своими ребятами контратаки или учил молодежь как-то самоорганизовываться без возрастных игроков в средней линии и атаке. В какие-то моменты игра напоминала настоящую прогулку, но если французам было достаточно лишь немного ускориться, чтобы закружить голову сопернику, то у сборной России вообще не получалось толком напрягать противника. Возможно, чуть больше вспотели те же самые Павар и Эрнандес, для теста которых будто придумал этот матч Дешам. Ну, еще центральные защитники, которым приходилось эту пару страховать. Остальные толком не напрягались, отыграли в свое удовольствие, чуть местами ускорились, Погба решил личную задачу, восстановив уверенность и реноме прерванной голевой засухой, Мбаппе утвердился в качестве стартера сборной Франции, Дембеле больше думал о «Барселоне», поэтому его присутствия/отсутствия на поле никто не заметил.

Смолов сохранил резкость

Из положительного стоит отметить, что даже на фоне такой безнадеги Смолов старался себя проявить. Видно, что у человека есть и личный мотив, и командное чувство. Что ему не все равно, что хочет побороться и что-то кому-то доказать. Согласитесь, не по всем действиям остальных игроков можно это утверждать. А вот Федор прекрасно создал первый голевой момент в матче на 15-й минуте. Причем на простреле от Дзагоева он опередил классно перед вратарской Умтити, как бы намекая «Реалу», что именно он, а не Бензема может наказывать защитника «Барселоны». Да и гол породистый забил, потом издали лупил в отчаянии, спорил, показывал азарт и демонстрировал отсутствие безразличия к происходящему.

России следовало искать соперников по плечу

Конечно, здорово, что в Россию привезли сборные Бразилии и Франции. Однако с соперниками такого уровня наша команда на чемпионате мира встретится, если повезет, далеко не сразу. А вот чтобы встретиться с ними, нужно пройти испытание другого порядка. И вряд ли опыт получения мешка мячей от Бразилии или Франции как-то поможет сборной России вскрывать защиту Саудовской Аравии или противостоять контратакам Египта. Требуются другие игровые модели и навыки, нежели те, что наигрываются при матчах с оппонентами топ-класса. Не нужно тешить себя лишними иллюзиями, а потом получать удары по голове и терять остатки веры в себя. Эдак можно привыкнуть к поражениям и нормально отнестись, например, к проигрышу Египту или саудитам. Хм, может, к тому и приучают?

Франция может везти на чемпионат мира две сборные

А последний вывод – для французов. Конечно, сборная России не самый показательный соперник, но впечатляет колоссальный потенциал сборной Франции. Сейчас у этой команды выросло такое поколение, что после объявления заявки на чемпионат мира очень много крутых игроков окажутся обиженными на Дешама. Но напрасно, поскольку у несчастного Дидье совсем другая головная боль – у него очень много отличных игроков в обойме. В нынешнем стартовом составе Косьельни и Льорис выглядели пенсионерами в детском саду. Погба там смотрелся как опытнейший убеленный сединами исполнитель, а ведь ему еще 25 лет – остальным и того меньше. Безусловно, французы будут одними из фаворитов на чемпионате мира. Но большой выбор – тоже проблема. Больше 11 человек на поле не выпустишь, и если не угадаешь с вариантом, то потом съест совесть и пресса, кричащая о том, что нужно было выбирать иной вариант, ничуть не уступающий. Но выбор-то делать надо.

Товарищеские матчи с Бразилией и Францией еще отдельно будут переосмыслены, проанализированы, просмотрены. Но сохраняется четкая уверенность, что они не дали никакой практической пользы для подготовки к чемпионату мира, лишь придавив и без того подавленную в общем-то команду. Поединок с условной Чехией или Парагваем дал бы больше материала для обсуждений, больше возможностей для сравнения, больше пищи для размышлений. А так: проиграли тем, кто на несколько голов выше. И что? Кто-то что-то особенное показал? Нет. Как там можно было рассмотреть что-то? Никак. Поскольку слишком велика разница в классе. Не даст пищи для ума спарринг с соперником из другой весовой категории.