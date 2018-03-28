10 лучших голов Франческо Тотти за «Рому»

Сегодня исполняется 25 лет со дня дебюта Франческо Тотти за «Рому». Блогер «Соккер.ру» Тот самый Babangida показывает десятку лучших голов Императора и рассказывает о матчах, в которых они были забиты.

10 место. 1996 год. «Рома» - «Милан» - 3:0

Будущий Император только-только отметил свой 20-й день рождения (игра состоялась 12 октября, а Тотти родился 27 сентября 1976 года). Приезд действующего чемпиона Италии с Роберто Баджо в составе вызвал в Риме грандиозный ажиотаж, а еще нужно обязательно сказать, что до этой встречи «волки» на протяжении девяти лет не могли выиграть у «россонери» - редкие нулевые ничьи разбавляли привычные поражения. Но в этот вечер получилось во многом благодаря молодому парню под 17-м номером, который открыл счет в матче аккуратнейшим ударом шведкой над головами защитников, предварительно обокрав вратаря.

9 место. 2004 год. «Рома» - «Сампдория» - 3:1

В середине второго тайма «Рома» вела со счетом 2:1, а «Сампдория» осаждала ворота римлян. И вот, Тотти подхватывает мяч в центре поля и начинает движение к воротам: один защитник остается не у дел, второй, а потом выход на рандеву с вратарем и издевательская подсечка мимо его рук. Франческо – хитрый футболист, часто он получал преимущество благодаря тому, что моментально принимал нечитаемые решения, вот и здесь соперники не поверили его дерзости – что ломанется к воротам, а голкипер Антониоли ждал стандартного завершения.

8 место. 2004 год. «Эмполи» - «Рома» - 0:2

В этом матче Франческо сначала реализовал пенальти, а вскоре сотворил настоящий шедевр. Оказавшись на линии штрафной площади значительно правее ворот, Тотти оценил позицию вратаря и исполнил «черпачок» ему за спину. Потрясающий по задумке и исполнению гол!

7 место. 1998 год. «Рома» - «Парма» - 2:2

Возвращаемся в 90-е годы, насладимся забитым мячом 21-летнего Франческо в ворота «Пармы», представлявшей тогда грозную силу. Здесь, конечно же, нужно отметить не только действия Тотти, но и шикарный пас из центра поля, разрезавший оборону «крестоносцев». Франческо бодро стартовал между двух защитников, на рывке первым прибыл к мячу и первым же касанием с левой ноги пустил его над головой – кого бы вы думали? – Джанлуиджи Буффона, который слишком наивно сыграл в этом эпизоде. Тотти против Буффона – это классика, больше 20 лет играли друг против друга в Серии A.

6 место. 2015 год. «Рома» - «Лацио» - 2:2

Голы в римском дерби всегда особенные. Этот мяч забил уже состоявшийся Император, готовящийся к уходу на покой, но не забывавший показывать молодым, как надо играть против «Лацио». «Орлы» вели после первого тайма 2:0, но во втором тайме Тотти сначала отыграл один мяч, а потом в акробатическом прыжке замкнул подачу Холебаса с левого фланга. Именно этот гол на шестом месте.

5 место. 2002 год. «Рома» - «Торино» - 1:0

Победный гол в ворота «Торино» не похож ни на один из представленных выше. Здесь Франческо Тотти вывалился с глазу на глаз с голкипером, переиграл его за счет проката подошвой, потом ложным движением, перекладывая мяч с ноги на ногу, заставил защитника упасть к своим ногам и только после всех этих красивейших манипуляций катнул мяч в пустые ворота.

4 место. 2000 год. «Рома» - «Удинезе» - 2:1

Технически идеально исполненный удар: мяч после подачи с правого фланга Франческо поймал на левую ногу, что подчеркивает значимость гола – бил-то с «тещиной», и в касание отправил его в дальний верхний угол. Тут важен и баланс тела – необходимо было скоординироваться особым образом, и развитая «слабая» нога, и работа голеностопом. В общем, все вместе сложилось в очередной маленький шедевр от Тотти.

3 место. 2002 год. «Лацио» - «Рома» - 1:5

И все-таки любимое орудие Франческо Тотти – это «черпачок», проверить вратарю «шиворот», как только он нерасчетливо вышел из ворот. В этом римском дерби у «Ромы» получалось почти все, вот и Император сумел отличиться эдакой разновидностью «паненки» с игры, поразив ворота неприятеля метров с 24-х.

2 место. 2006 год. «Сампдория» - «Рома» - 2:4

У Тотти, как показывает этот список, есть любимые «клиенты» для красивых голов. «Лацио» появился дважды, теперь очередь «Сампдории». В 2006-м году «Рома» поехала в Геную веселиться, команды забили на двоих шесть мячей, а жемчужиной вечера стал невероятный удар Франческо. «Парашютик» от Касетти из центра поля он принял примерно на середине боковой линии штрафной и в касание с левой ноги, прижав мяч к газону, пробил в дальний угол. Шик!

1 место. 2005 год. «Интер» - «Рома» - 2:3

Ну и еще один «черпачок» на первом месте. К слову, это официальный рейтинг ФК «Рома», составленный при участии самого Франческо, а не моя фантазия. Здесь Император здорово прошел по центру, заходил вроде бы на не очень сильный удар, но потом решил излюбленным приемом наказать Жулио Сезара. Пожалуй, никто лучше Тотти не исполнял этот прием, хотя, как видим, порой он открывает чудесные возможности.

Спасибо за магию, Франческо!