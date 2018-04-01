ЦСКА в погоне за «Спартаком» и «Локомотивом»

Не списывайте команду Вернблума со счетов, «армейцы» нашли свою игру. «Соккер.ру» объясняет редчайшее домашнее поражение «Ростова» от ЦСКА.

Когда ЦСКА последний раз покорял «Олимп-2» в чемпионате?

Пять лет назад Слуцкий обыграл «Ростов» в гостях в полуфинале Кубка России. Но там было дополнительное время, что лишний раз подчеркивает – сегодня «армейцы» встретили самого неудобного гостевого соперника, упрямого и уверенного в себе. «Ростов» до сегодня стабильно отбирал очки у ЦСКА в домашних матчах, было много побед, мало успехов фаворита.

Теперь уже предпоследнюю победу москвичи одержали в октябре 2006 года, с тем же счетом 1:2. Тогда Акинфееву было всего двадцать лет, а на днях Игорь отпраздновал 15-летний юбилей в основе ЦСКА. Игнашевич выступал за «армейцев» в то время всего второй год. В 2006-м чемпионом мира стала сборная Италии, Зидан завершил карьеру ударом в грудь Матерацци. «Реал» забывал, как выглядит кубок чемпионов.

Роналду в те годы только-только учился забивать за сезон более 20 голов. Месси, понятное дело, развивался, набирался сил, и хотя уже был с титулами, в 2006-м году шла речь о крайнем нападающем, который за сезон радовался десяти голам. Позже Лионель в Лиге чемпионов забивал столько же за один круг. Хиддинк в 2006-м году только-только приступил к исполнению обязанностей тренера сборной России, а вот что с тех времен не изменилось – ЦСКА был одним из лидеров чемпионата и даже стал чемпионом.

Что о матче «Ростов» - ЦСКА говорят цифры?

- ЦСКА больше владел мячом в гостях. «Ростову», невзирая на матчи сборных, которые всегда выбивают фаворитов из колеи, не удалось завладеть мячом. С учетом, что «армейцы» умеют переключаться на игру вторым номером, перевес 45 на 55 говорит о хорошей физической готовности команды Ганчаренко. Подопечные Карреры, Семина и Манчини напор «Ростова» могли не выдержать, а ЦСКА справился;

- у Карпина пока не получилось то, что он умеет лучше всего – поставить игру в атаке. «Ростов» дважды попал по чужим воротам, как и ЦСКА, но при этом по общему количеству подходов проиграл 6:12. Одновременно важно отметить, насколько рациональной и конкретной в своих решениях остается команда Ганчаренко. ЦСКА получил два не самых явных и не самых хороших шанса, но оба четко реализовал. Два момента – два гола, классические «армейцы»;

- не понравилось накануне матча против «Арсенала», что немного нервничал Натхо, когда надо было работать в отборе в опорной зоне. С другой стороны, у Бибраса голевая передача и на нем завязан выход ЦСКА в атаку – 8 % игрового времени мяч был именно у израильтянина. Ключевой игрок команды, как и Муса с его четверкой пасов под удар;

- у Ганчаренко по-прежнему работает фишка с подключением крайних центральных защитников к атакам. У братьев Березуцких в семейной копилке не только участие в голевой атаке, но и три удара. Стандарты это или обычная атака – ветераны помогают;

- состояние поля сказалось на качестве пасов. У «Ростова» вообще почти каждая вторая передача – потеря, а у ЦСКА процент точных пасов составил всего 65. Неважное число, но состыкуется с характером игры – ростовчане навязали борьбу, смотрелись прилично, но забили на один гол меньше. Вернблум есть Вернблум, неожиданный форвард снова выручил команду из Москвы.

Скаутам «Арсенала» понравился Головин?

Скорее да, чем нет. Александр провел не лучший свой матч в сезоне. Но при этом играл против жесткого Гацкана, встречался с другими крепкими ребятами из «Ростова». Плюсом является умение Головина пойти в борьбу и выйти из нее победителем. И хотя Натхо в конкретном матче чаще переходил от обороны к атаке, а его молодой напарник ушел в тень, по факту получаете добротный и солидный матч от очень молодого хавбека. «Арсенал» как минимум заинтересовался, но кастинг в клубы АПЛ Головин пройдет в Лиге Европы и на ЧМ-18.

Герой встречи. Понтус Вернблум (ЦСКА)

Швед что-то зло выговаривал Щенникову после того, как крайний защитник забил мяч – возможно, это была особая форма одобрения. Но Георгий, судя по выражению лица, не успел понять, чего от него хотел лидер ЦСКА. Именно лидер, «армейцы» должны организовать акцию болельщиков, чтобы Понтус передумал и не уехал летом домой в Швецию, поскольку речь о футболисте, который задает тон.

Не благодаря технике или мастерству – явно не второй Златан именно в атаке, а из-за характера и настырности. Вернблум играет до конца, и в этом сезоне на его счету 5 голов и 3 ассиста в РФПЛ. Это больше, чем у форварда сборной России Заболотного. Больше, чем у Головина или Дзагоева. Больше, чем у Самедова, Дриусси и многих других игроков группы атаки. Опорник Понтус зажигает на прощание?

ЦСКА навяжет «Локомотиву» борьбу, как и «Спартак»?

Приглашение Виктора Ганчаренко – лучшее, что случалось с ЦСКА за последние годы. Даже лучше открытия стадиона, пока его не научились заполнять. Белорус вполне подходит на роль Наполеона. И хотя Виктор Михайлович ниже первого Бонапарта во всех смыслах, легко может оказаться выше «Зенита» и «Краснодара» в таблице РФПЛ. ЦСКА прямо сейчас контролируется с бровки лучше, чем «Спартак». Так что если Семин и Каррера думают разыгрывать «золото» между собой, пусть не забывают, какая именно команда выдавала впечатляющий чемпионский рывок.

Помним, что у ЦСКА было много проблем, связанных с кадровой асфиксией и отсутствием реальной трансферной подпитки. По «армейцам» здорово ударил мальчишник Еременко – Роман сильно влиял на игру. Но с бедами клуба активно работают, огрехи команды признают. И поскольку у «армейцев» четкое попадание по главному тренеру – появился тактический лоск. Встречаются очень удачные матчи и даже выиграли в Ростове-на-Дону, чего более одиннадцати лет не делали.

Ни один тренер ЦСКА до Ганчаренко не смог убедить «армейцев», что выездные поражения от «Ростова» лишь дань суеверной традиции, а не отражения расклада сил в паре. Теперь неудобного соперника обыгрывают в чемпионате не только в родных стенах, и если ЦСКА победит в перенесенном матче – сравняется по очкам со «Спартаком». Как и в прошлом сезоне, Ганчаренко замечательно поработал зимой, ЦСКА стал еще сильнее и грамотнее, чем был осенью.