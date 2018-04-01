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ЦСКА в погоне за «Спартаком» и «Локомотивом»

01 апреля 2018, 22:21
ЦСКА в погоне за «Спартаком» и «Локомотивом»

Не списывайте команду Вернблума со счетов, «армейцы» нашли свою игру. «Соккер.ру» объясняет редчайшее домашнее поражение «Ростова» от ЦСКА.

Когда ЦСКА последний раз покорял «Олимп-2» в чемпионате?

Пять лет назад Слуцкий обыграл «Ростов» в гостях в полуфинале Кубка России. Но там было дополнительное время, что лишний раз подчеркивает – сегодня «армейцы» встретили самого неудобного гостевого соперника, упрямого и уверенного в себе. «Ростов» до сегодня стабильно отбирал очки у ЦСКА в домашних матчах, было много побед, мало успехов фаворита.

Теперь уже предпоследнюю победу москвичи одержали в октябре 2006 года, с тем же счетом 1:2. Тогда Акинфееву было всего двадцать лет, а на днях Игорь отпраздновал 15-летний юбилей в основе ЦСКА. Игнашевич выступал за «армейцев» в то время всего второй год. В 2006-м чемпионом мира стала сборная Италии, Зидан завершил карьеру ударом в грудь Матерацци. «Реал» забывал, как выглядит кубок чемпионов.

Роналду в те годы только-только учился забивать за сезон более 20 голов. Месси, понятное дело, развивался, набирался сил, и хотя уже был с титулами, в 2006-м году шла речь о крайнем нападающем, который за сезон радовался десяти голам. Позже Лионель в Лиге чемпионов забивал столько же за один круг. Хиддинк в 2006-м году только-только приступил к исполнению обязанностей тренера сборной России, а вот что с тех времен не изменилось – ЦСКА был одним из лидеров чемпионата и даже стал чемпионом.

Что о матче «Ростов» - ЦСКА говорят цифры?

- ЦСКА больше владел мячом в гостях. «Ростову», невзирая на матчи сборных, которые всегда выбивают фаворитов из колеи, не удалось завладеть мячом. С учетом, что «армейцы» умеют переключаться на игру вторым номером, перевес 45 на 55 говорит о хорошей физической готовности команды Ганчаренко. Подопечные Карреры, Семина и Манчини напор «Ростова» могли не выдержать, а ЦСКА справился;

- у Карпина пока не получилось то, что он умеет лучше всего – поставить игру в атаке. «Ростов» дважды попал по чужим воротам, как и ЦСКА, но при этом по общему количеству подходов проиграл 6:12. Одновременно важно отметить, насколько рациональной и конкретной в своих решениях остается команда Ганчаренко. ЦСКА получил два не самых явных и не самых хороших шанса, но оба четко реализовал. Два момента – два гола, классические «армейцы»;

- не понравилось накануне матча против «Арсенала», что немного нервничал Натхо, когда надо было работать в отборе в опорной зоне. С другой стороны, у Бибраса голевая передача и на нем завязан выход ЦСКА в атаку – 8 % игрового времени мяч был именно у израильтянина. Ключевой игрок команды, как и Муса с его четверкой пасов под удар;

- у Ганчаренко по-прежнему работает фишка с подключением крайних центральных защитников к атакам. У братьев Березуцких в семейной копилке не только участие в голевой атаке, но и три удара. Стандарты это или обычная атака – ветераны помогают;

- состояние поля сказалось на качестве пасов. У «Ростова» вообще почти каждая вторая передача – потеря, а у ЦСКА процент точных пасов составил всего 65. Неважное число, но состыкуется с характером игры – ростовчане навязали борьбу, смотрелись прилично, но забили на один гол меньше. Вернблум есть Вернблум, неожиданный форвард снова выручил команду из Москвы.

Скаутам «Арсенала» понравился Головин?

Скорее да, чем нет. Александр провел не лучший свой матч в сезоне. Но при этом играл против жесткого Гацкана, встречался с другими крепкими ребятами из «Ростова». Плюсом является умение Головина пойти в борьбу и выйти из нее победителем. И хотя Натхо в конкретном матче чаще переходил от обороны к атаке, а его молодой напарник ушел в тень, по факту получаете добротный и солидный матч от очень молодого хавбека. «Арсенал» как минимум заинтересовался, но кастинг в клубы АПЛ Головин пройдет в Лиге Европы и на ЧМ-18.

Герой встречи. Понтус Вернблум (ЦСКА)

Швед что-то зло выговаривал Щенникову после того, как крайний защитник забил мяч – возможно, это была особая форма одобрения. Но Георгий, судя по выражению лица, не успел понять, чего от него хотел лидер ЦСКА. Именно лидер, «армейцы» должны организовать акцию болельщиков, чтобы Понтус передумал и не уехал летом домой в Швецию, поскольку речь о футболисте, который задает тон.

Не благодаря технике или мастерству – явно не второй Златан именно в атаке, а из-за характера и настырности. Вернблум играет до конца, и в этом сезоне на его счету 5 голов и 3 ассиста в РФПЛ. Это больше, чем у форварда сборной России Заболотного. Больше, чем у Головина или Дзагоева. Больше, чем у Самедова, Дриусси и многих других игроков группы атаки. Опорник Понтус зажигает на прощание?

ЦСКА навяжет «Локомотиву» борьбу, как и «Спартак»?

Приглашение Виктора Ганчаренко – лучшее, что случалось с ЦСКА за последние годы. Даже лучше открытия стадиона, пока его не научились заполнять. Белорус вполне подходит на роль Наполеона. И хотя Виктор Михайлович ниже первого Бонапарта во всех смыслах, легко может оказаться выше «Зенита» и «Краснодара» в таблице РФПЛ. ЦСКА прямо сейчас контролируется с бровки лучше, чем «Спартак». Так что если Семин и Каррера думают разыгрывать «золото» между собой, пусть не забывают, какая именно команда выдавала впечатляющий чемпионский рывок.

Помним, что у ЦСКА было много проблем, связанных с кадровой асфиксией и отсутствием реальной трансферной подпитки. По «армейцам» здорово ударил мальчишник Еременко – Роман сильно влиял на игру. Но с бедами клуба активно работают, огрехи команды признают. И поскольку у «армейцев» четкое попадание по главному тренеру – появился тактический лоск. Встречаются очень удачные матчи и даже выиграли в Ростове-на-Дону, чего более одиннадцати лет не делали.

Ни один тренер ЦСКА до Ганчаренко не смог убедить «армейцев», что выездные поражения от «Ростова» лишь дань суеверной традиции, а не отражения расклада сил в паре. Теперь неудобного соперника обыгрывают в чемпионате не только в родных стенах, и если ЦСКА победит в перенесенном матче – сравняется по очкам со «Спартаком». Как и в прошлом сезоне, Ганчаренко замечательно поработал зимой, ЦСКА стал еще сильнее и грамотнее, чем был осенью.

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Кошк 47
Кошк 47
03 апреля в 16:38
    Саня Локомотив
    Саня Локомотив ответил cska1948
    03 апреля в 16:26
    Сам себе противоречишь,говоришь:,,Со счётом 1:2 матчи проигрываются",следуя твоей логике нельзя сказать,что ЦСКА выиграл,правильно сказать:,,Ростов проиграл".
    cska1948
    cska1948 ответил Саня Локомотив
    03 апреля в 10:56
    Саня Локомотив:
    А как когда сказать по отношению к ЦСКА???ЦСКА не проиграл Ростову,со счётом:1:2???
    Правильно сказать: ЦСКА выиграл у Ростова 2:1. Какой клуб называется первым, то первым называется количество голов забитых этим клубом. Раз ЦСКА забил больше голов, то он выиграл 2:1. Если называется первым Ростов, то он забил меньше голов и надо говорить: Ростов проиграл 1:2. А ваше "ЦСКА не проиграл Ростову со счётом 1:2" это вообще абра-кадабра. Так в спорте вообще не говорят.
    Саня Локомотив
    Саня Локомотив ответил cska1948
    02 апреля в 20:49
    А как когда сказать по отношению к ЦСКА???ЦСКА не проиграл Ростову,со счётом:1:2???
    Саня Локомотив
    Саня Локомотив ответил sir-5
    02 апреля в 20:45
    С питерцами,в предпоследнем туре,Мы играем,ЦСКА в 28.
    Саня Локомотив
    Саня Локомотив
    02 апреля в 20:38
    Игнаш ушёл к коням в зимнее трансферное окно 2003-2004 гг.,следовательно в октябре 2006 г.,он проводил свой третий сезон за ЦСКА,а не второй...
    Правдин Семён
    Правдин Семён ответил MALOVAR
    02 апреля в 19:28
    Это тоже факт.
    Сергеевич вернулся 1
    Сергеевич вернулся 1
    02 апреля в 18:04
    Гинер! Уходи с РФС. Это будет лучше для клуба. Влияние было и будет, достаточно того, что игроки отмазываются в каждом матче, от игры в игре , и в решение КДК.
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488 ответил Jum13
    02 апреля в 16:42
    Jum13:
    Когда отходишь в трауре - пиши еще, это важно )))
    А с чего у меня траур? Что кони отскочили от самого Ростова?)
    Ты лучше готовься к трауру, Арсенал это не тот, что с шлюбой.
    Сергей Саныч
    Сергей Саныч
    02 апреля в 15:52
    Щас с аглицким Арсеналом разберутся,потом и за наших примутся.
    Не кони,а тихий ужос.
    sir-5
    sir-5 ответил Казанский
    02 апреля в 15:19
    Казанский:
    Кто хочет,тот всегда найдет)))Не мешайте коню фантазировать о победах в ЛЧ...чем он хуже Фурсенки-наркомана?))
    ...или международного афериста от футбола Ахалтекинца.
    sir-5
    sir-5 ответил KURUM
    02 апреля в 15:17
    KURUM:
    Много текста, но по факту просто фарт..
    Кутузов :"Всё повезло,да повезло! Помилуй боже,оставьте хоть что-нибудь на умение!!!"
    sir-5
    sir-5
    02 апреля в 15:14
    Хватит петь хвалебные оды Гончаренко.Чего он добился на короткой дистанции-всем понятно.Но ЦСКА всегда проседал осенью(как следствие хода подготовки,принятой в клубе) и всегда играл сильно весной.Но никогда не ставил(в последние годы) шансы на высшую ступень в зависимость от игры и результата главных конкурентов.А два трудно объяснимых поражения от "Спартака"(при нынешней "откорректированной" системы распределения мест при равенстве очков)делает задачу победы практически неразрешимой,даже если он повторит успех "труса Слуцкого"(как любят говорить его недоброжелатели из всех лагерей),который ликвидировал ещё больший отрыв.Только Слуцкий решал судьбу команды (и её итогового места) в очных поединках с "Локо","Спартаком" и "Зенитом",а теперь два первые "отыграны"(и проиграны),а выезд в Питер в предпоследнем туре может стать уже формальным.Так что Гончаренко,в данном аспекте,остаётся только добиваться стопроцентного результата в оставшихся матчах(кто верит???) и,тихо повизгивая в сторонке,ожидать своей судьбы,которая зависит от других.
    renamed user 515937
    renamed user 515937
    02 апреля в 12:32
    Непонял, почему Гончаренко ниже наполеона во всех смыслах,что за бред?????
    cska1948
    cska1948
    02 апреля в 11:24
    Теперь уже предпоследнюю победу москвичи одержали в октябре 2006 года, с тем же счетом 1:2.
    ------------------------------------------

    К сведению автора статьи. Победы одерживают со счётом 2:1, а со счётом 1:2 матчи проигрывают!
    Russian_spb
    Russian_spb ответил Насри в Зените
    02 апреля в 10:28
    в чемпе я редко (очень редко) их матчи смотрю, но в ЛЕ они не на отскоках дальше всех прошли.
    KURUM
    KURUM
    02 апреля в 10:22
    Много текста, но по факту просто фарт..
    Jum13
    Jum13 ответил Насри в Зените
    02 апреля в 10:21
    Насри в Зените:
    Сомнительно? Ну так другие матчи пересмотри. Все голы с отскока, на добивании, на замыкании. Техники нет, бей-беги. Им только на таких полях играть, они там как рыба в воде.
    Например, спартак-СКА (судья аж напрягся, придумывая липовый штрафной). Или спартак-Тосно - опять главное упасть перед штрафной, а там судья свистнет! По отскокам - спартак лидер чемпионата, правда в еврокубках такое не прокатывает )))
    Насри в Зените
    Насри в Зените ответил Russian_spb
    02 апреля в 10:13
    Russian_spb:
    не поклонник коней, но утверждение сомнительно.
    Сомнительно? Ну так другие матчи пересмотри. Все голы с отскока, на добивании, на замыкании. Техники нет, бей-беги. Им только на таких полях играть, они там как рыба в воде.
    MALOVAR
    MALOVAR ответил Насри в Зените
    02 апреля в 10:13
    да,он опять вчера орал на судью ,какбудто они с одного двора
    Russian_spb
    Russian_spb ответил Насри в Зените
    02 апреля в 10:11
    не поклонник коней, но утверждение сомнительно.
    Насри в Зените
    Насри в Зените ответил Казанский
    02 апреля в 10:08
    Казанский:
    Кто хочет,тот всегда найдет)))Не мешайте коню фантазировать о победах в ЛЧ...чем он хуже Фурсенки-наркомана?))
    Может он внебрачный четвертый брат Еременко? Старший братец похоже угощал его в своё время, и пристрастил видимо)
    Казанский
    Казанский ответил Насри в Зените
    02 апреля в 10:06
    Насри в Зените:
    Мне больше интересно где чел ниже нашёл девять побед в ЛЧ. Он наверное за всю историю выступлений сплюсовал. А там разве есть девять то побед? ЛЧ помнит цска по рекордам Игоря и фееричной серии в 4 года.
    Кто хочет,тот всегда найдет)))Не мешайте коню фантазировать о победах в ЛЧ...чем он хуже Фурсенки-наркомана?))
    Насри в Зените
    Насри в Зените ответил Russian_spb
    02 апреля в 10:03
    Russian_spb:
    а какой еще футбол может быть при такой погоде и полях?
    Причем тут погода и поле? цска другой футбол нигде не показывает.
    Насри в Зените
    Насри в Зените ответил Казанский
    02 апреля в 10:00
    Казанский:
    Что с них взять,диких мустангов у которых табунное чувство лягаться и кусаться?Судьи это понимают))
    Мне больше интересно где чел ниже нашёл девять побед в ЛЧ. Он наверное за всю историю выступлений сплюсовал. А там разве есть девять то побед? ЛЧ помнит цска по рекордам Игоря и фееричной серии в 4 года.
    Казанский
    Казанский ответил Насри в Зените
    02 апреля в 09:56
    Насри в Зените:
    За такие претензии как высказывают в каждом матче гинеровцы в другом чемпионате бы удаляли по пол команды. Они скоро в открытую на всю бригаду будут с кулаками кидаться, а не орать и плевать.
    Что с них взять,диких мустангов у которых табунное чувство лягаться и кусаться?Судьи это понимают))
    Насри в Зените
    Насри в Зените ответил Казанский
    02 апреля в 09:55
    Казанский:
    Опять Вернблум танцевал традиционный шведский танец "Два притопа-три прихлопа"?))
    За такие претензии как высказывают в каждом матче гинеровцы в другом чемпионате бы удаляли по пол команды. Они скоро в открытую на всю бригаду будут с кулаками кидаться, а не орать и плевать.
    Казанский
    Казанский ответил Насри в Зените
    02 апреля в 09:51
    Насри в Зените:
    Просмотрел обзор. Как всегда - два отскока - два гола. "Шикарный" футбол.
    Опять Вернблум танцевал традиционный шведский танец "Два притопа-три прихлопа"?))
    Russian_spb
    Russian_spb ответил Насри в Зените
    02 апреля в 09:51
    а какой еще футбол может быть при такой погоде и полях?
    Russian_spb
    Russian_spb
    02 апреля в 09:50
    а ведь нас всех ждет очень интересная концовка чемпионата.
    может даже доп показатели учитывать придется.
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