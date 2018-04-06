Феномен Роналду. Заход на шестой «Золотой мяч»

В этом году определяющим для Месси и Роналду может стать турнир в России, но Криштиану начал рывок. «Соккер.ру» делится впечатляющими числами.

В середине января мадридское издание провело интересный опрос среди 125 тысяч фанатов «Реала» и испанского футбола. 67.5 % респондентов проголосовали за то, чтобы Роналду покинул клуб. Только треть опрошенных людей поддержала португальца. На тот момент у Криштиану было 4 мяча в 14 матчах Ла Лиги. Сейчас у него 22 гола, средняя результативность последних девяти матчей в чемпионате – 2.44 мяча за игру, а до этого было 0.29.

Теперь в подобном опросе за уход Роналду проголосуют разве что фанаты «Барселоны»? В ЛЧ дела у португальца идут так же феноменально. 14 голов в 9 играх, 3 ассиста. Мяч Роналду в ворота Буффона – один из самых красивых в истории. Хотя есть и другие замечательные примеры. Симеоне вспомнил удар кумира Зидана – Энцо Франческоли, и даже отметил, что уругваец забил красивее, поскольку принял мяч на грудь в непростой ситуации, а затем жахнул в падении через себя.

Можно вспомнить, что красиво бисиклетой отличился Руни в игре с «Манчестер Сити». В похожем стиле забивал Бышовец в ворота Австрии. Внимания заслуживает легендарный удар Ривалдо по воротам Каньисареса, ведь тот мяч был крайне важным для «Барселоны» в бою с «Валенсией» и случился в концовке поединка. На более низком уровне хватает красивых голов через себя, вот только мяч Роналду выделяют еще и потому, что Криштиану сейчас 33 года. После тридцати у элитных нападающих бывают финальные рывки.

Но не похоже, чтобы успех Криштиану был случайным и последним. Скорее невезением можно объяснить результативность начала сезона. По качеству созданных моментов португалец Роналду опережает Месси в Примере – xG отличаются на единицу, а вот по голам разница в пользу аргентинца. Другими словами, Лионель забил чуть больше, чем создал, а Роналду наверстал упущенные шансы только сейчас. А до этого мазал из идеальных позиций, и та серия собрала более 60 промахов!

Так что на наших глазах произошла удивительная для футбола метаморфоза. Стабильность Месси и Роналду впечатляет, а природа у этих явлений разная. Криштиану играет в другой манере и на другой позиции. Нет в Лиге чемпионов форварда, который смог бы наносить в среднем более 5 ударов за матч из штрафной площади. У Роналду показатель этого сезона – 7.3 удара всего, и 5.7 удара из пределов штрафных площадей соперников. Кроме того, Роналду пробегает за игру в ЛЧ на целый километр больше, чем Месси.

И это с учетом, что Лионель играет по всему полю, а португалец – ближе к чужим воротам. Фанатам Месси не стоит обижаться, если их любимца называют «пешеходом», поскольку так и есть. В этой ЛЧ только Эрик Байи умудрился перемещаться полем меньше. Для понимания этих чисел: Милнер выдает в среднем по 12.5 километров пробега в каждой игре ЛЧ, и хотя у нападающих и хавбеков разные задачи, показатель Роналду подтверждает его форму, а скромные цифры Месси напоминают, что давно ходит полем, сохраняя силы на рывки.

А португалец бегает и прыгает. Нога Криштиану была на высоте 2.23 метра в момент удара по воротам Буффона, что для выстрела через себя – невероятно высоко. Даже когда Роналду забивал мячи головой после высоких прыжков, то в сборной долетел до 2.88 метра, а в составе «Реала» огорчал МЮ, оказавшись на высоте во всех смыслах – 2.93 метра. И если Месси для достижения похожих вершин по результативности не нужно набирать невероятную физическую форму, то идеальная физика – отличительная черта Роналду.

Хотя и таланты Криштиану не обсуждаются. В восьмой раз подряд может забить более пятидесяти мячей за календарный год, ведь уже придумал 24 гола в 2018-м, выполнил половину «нормы». Пока заметно отстает от Салаха в споре за «Золотую бутсу» - 22 мяча против 29 у Мохамеда, но и эту войну португалец пока не проиграл. Причем если думаете, что Роналду и Месси забивают только «всяким „Леванте“», то не забывайте, что эти ребята – рекордсмены ЛЧ по голам. А у Криштиану 22 мяча в 19 четвертьфиналах турнира. Забил в десяти подряд матчах впервые в истории турнира – 16 голов.

Общий счет у витой пары пока 119 против 100 голов в пользу португальца, причем в ЛЧ мало клубов, которые забили больше голов в турнире, чем он. Можно сравнивать с целыми клубами! У Роналду идет седьмой сезон с десятью и более голами в Лиге чемпионов. На его счету 7 хет-триков в турнире, а всего у Криштиану больше тройных подвигов, чем у двадцатисемилетнего форварда Уэлбека голов в клубной карьере. Феноменальная статистика!

Многие привыкли упрекать Роналду из-за мячей «с метра». Тот же Месси вправду чаще забивает из-за штрафной площади. Но при этом из вратарских владений у него на один гол больше, если брать четыре последних года. Почему кажется, что у Роналду позиции проще? Португалец чаще бьет с центра вратарской, поскольку физически мощнее, а Лионелю надо уйти в сторону, чтобы забить почти с линии ворот. Кроме того, у Криштиану намного больше голов головой, что подразумевает удары не из-за штрафной площади.

Разница в манере, а цифры почти идентичные. За четыре последних сезона у Месси 132 гола в Примере, у Роналду – 130, но погоня продолжается. Судя по настрою Роналду и готовности «Реала» Зидана уничтожать соперников в ЛЧ без оговорок и с позиции силы, даже «Барселоне», «Ливерпулю» или «Баварии» будет сложно остановить их по пути в очередной финал. И если снова Криштиану финиширует в ЛЧ выше команды Месси, по ходу дела придумывая такие шедевры, как в ворота Буффона, многие забудут о промахах начала сезона, результатах «сливочных» в Примере, закроют глаза на ЧМ-18 и снова наградят Роналду рекордным шестым «Золотым мячом».

Криштиану живет согласно девизу Олимпиад. «Быстрее. Выше. Сильнее». 39 голов в новом сезоне изумляют, поскольку все начиналось для Роналду дикими промахами и вялыми матчами. Но Криштиану проявил чемпионский характер. Наверное, в футболе нет игрока, который был бы одержим победами и результатами сильнее. Тем фанатам «Реала», что в середине января гнали Роналду из клуба, а также многим, кто не верил, что подобный рывок возможен в тридцать три года – а почти никто не верил, и эта ставка была логичной, пора сделать то, что фанаты «Ювентуса» на неделе. Поаплодировать Роналду, португалец заслужил.