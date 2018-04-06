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Феномен Роналду. Заход на шестой «Золотой мяч»

06 апреля 2018, 19:00
Феномен Роналду. Заход на шестой «Золотой мяч»

В этом году определяющим для Месси и Роналду может стать турнир в России, но Криштиану начал рывок. «Соккер.ру» делится впечатляющими числами.

В середине января мадридское издание провело интересный опрос среди 125 тысяч фанатов «Реала» и испанского футбола. 67.5 % респондентов проголосовали за то, чтобы Роналду покинул клуб. Только треть опрошенных людей поддержала португальца. На тот момент у Криштиану было 4 мяча в 14 матчах Ла Лиги. Сейчас у него 22 гола, средняя результативность последних девяти матчей в чемпионате – 2.44 мяча за игру, а до этого было 0.29.

Теперь в подобном опросе за уход Роналду проголосуют разве что фанаты «Барселоны»? В ЛЧ дела у португальца идут так же феноменально. 14 голов в 9 играх, 3 ассиста. Мяч Роналду в ворота Буффона – один из самых красивых в истории. Хотя есть и другие замечательные примеры. Симеоне вспомнил удар кумира Зидана – Энцо Франческоли, и даже отметил, что уругваец забил красивее, поскольку принял мяч на грудь в непростой ситуации, а затем жахнул в падении через себя.

Можно вспомнить, что красиво бисиклетой отличился Руни в игре с «Манчестер Сити». В похожем стиле забивал Бышовец в ворота Австрии. Внимания заслуживает легендарный удар Ривалдо по воротам Каньисареса, ведь тот мяч был крайне важным для «Барселоны» в бою с «Валенсией» и случился в концовке поединка. На более низком уровне хватает красивых голов через себя, вот только мяч Роналду выделяют еще и потому, что Криштиану сейчас 33 года. После тридцати у элитных нападающих бывают финальные рывки.

Но не похоже, чтобы успех Криштиану был случайным и последним. Скорее невезением можно объяснить результативность начала сезона. По качеству созданных моментов португалец Роналду опережает Месси в Примере – xG отличаются на единицу, а вот по голам разница в пользу аргентинца. Другими словами, Лионель забил чуть больше, чем создал, а Роналду наверстал упущенные шансы только сейчас. А до этого мазал из идеальных позиций, и та серия собрала более 60 промахов!

Так что на наших глазах произошла удивительная для футбола метаморфоза. Стабильность Месси и Роналду впечатляет, а природа у этих явлений разная. Криштиану играет в другой манере и на другой позиции. Нет в Лиге чемпионов форварда, который смог бы наносить в среднем более 5 ударов за матч из штрафной площади. У Роналду показатель этого сезона – 7.3 удара всего, и 5.7 удара из пределов штрафных площадей соперников. Кроме того, Роналду пробегает за игру в ЛЧ на целый километр больше, чем Месси.

И это с учетом, что Лионель играет по всему полю, а португалец – ближе к чужим воротам. Фанатам Месси не стоит обижаться, если их любимца называют «пешеходом», поскольку так и есть. В этой ЛЧ только Эрик Байи умудрился перемещаться полем меньше. Для понимания этих чисел: Милнер выдает в среднем по 12.5 километров пробега в каждой игре ЛЧ, и хотя у нападающих и хавбеков разные задачи, показатель Роналду подтверждает его форму, а скромные цифры Месси напоминают, что давно ходит полем, сохраняя силы на рывки.

А португалец бегает и прыгает. Нога Криштиану была на высоте 2.23 метра в момент удара по воротам Буффона, что для выстрела через себя – невероятно высоко. Даже когда Роналду забивал мячи головой после высоких прыжков, то в сборной долетел до 2.88 метра, а в составе «Реала» огорчал МЮ, оказавшись на высоте во всех смыслах – 2.93 метра. И если Месси для достижения похожих вершин по результативности не нужно набирать невероятную физическую форму, то идеальная физика – отличительная черта Роналду.

Хотя и таланты Криштиану не обсуждаются. В восьмой раз подряд может забить более пятидесяти мячей за календарный год, ведь уже придумал 24 гола в 2018-м, выполнил половину «нормы». Пока заметно отстает от Салаха в споре за «Золотую бутсу» - 22 мяча против 29 у Мохамеда, но и эту войну португалец пока не проиграл. Причем если думаете, что Роналду и Месси забивают только «всяким „Леванте“», то не забывайте, что эти ребята – рекордсмены ЛЧ по голам. А у Криштиану 22 мяча в 19 четвертьфиналах турнира. Забил в десяти подряд матчах впервые в истории турнира – 16 голов.

Общий счет у витой пары пока 119 против 100 голов в пользу португальца, причем в ЛЧ мало клубов, которые забили больше голов в турнире, чем он. Можно сравнивать с целыми клубами! У Роналду идет седьмой сезон с десятью и более голами в Лиге чемпионов. На его счету 7 хет-триков в турнире, а всего у Криштиану больше тройных подвигов, чем у двадцатисемилетнего форварда Уэлбека голов в клубной карьере. Феноменальная статистика!

Многие привыкли упрекать Роналду из-за мячей «с метра». Тот же Месси вправду чаще забивает из-за штрафной площади. Но при этом из вратарских владений у него на один гол больше, если брать четыре последних года. Почему кажется, что у Роналду позиции проще? Португалец чаще бьет с центра вратарской, поскольку физически мощнее, а Лионелю надо уйти в сторону, чтобы забить почти с линии ворот. Кроме того, у Криштиану намного больше голов головой, что подразумевает удары не из-за штрафной площади.

Разница в манере, а цифры почти идентичные. За четыре последних сезона у Месси 132 гола в Примере, у Роналду – 130, но погоня продолжается. Судя по настрою Роналду и готовности «Реала» Зидана уничтожать соперников в ЛЧ без оговорок и с позиции силы, даже «Барселоне», «Ливерпулю» или «Баварии» будет сложно остановить их по пути в очередной финал. И если снова Криштиану финиширует в ЛЧ выше команды Месси, по ходу дела придумывая такие шедевры, как в ворота Буффона, многие забудут о промахах начала сезона, результатах «сливочных» в Примере, закроют глаза на ЧМ-18 и снова наградят Роналду рекордным шестым «Золотым мячом».

Криштиану живет согласно девизу Олимпиад. «Быстрее. Выше. Сильнее». 39 голов в новом сезоне изумляют, поскольку все начиналось для Роналду дикими промахами и вялыми матчами. Но Криштиану проявил чемпионский характер. Наверное, в футболе нет игрока, который был бы одержим победами и результатами сильнее. Тем фанатам «Реала», что в середине января гнали Роналду из клуба, а также многим, кто не верил, что подобный рывок возможен в тридцать три года – а почти никто не верил, и эта ставка была логичной, пора сделать то, что фанаты «Ювентуса» на неделе. Поаплодировать Роналду, португалец заслужил.

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Все комментарии
kind pennywise
kind pennywise ответил PavleG
19 апреля в 14:33
PavleG:
В этом году определяющим для Месси и Роналду может стать турнир в России. Скорее, определяющим станет выступление клуба в ЛЧ. Даже если сборная Португалии не выйдет из группы, но Реал в третий раз подряд получит "ушастого" с голом, как в ворота Юве, вопросов об обладателе ЗМ возникать не будет. Ну и с Месси, ситуация аналогичная.
не совсем согласен, если Ливерпуль возьмет ЛЧ, а сюорная Египта выйдет в полуфинал ЧМ, то ЗМ точно будет у Салаха
fan_Sycheva
fan_Sycheva
13 апреля в 13:36
Впечатляющий спортсмен...
Tereza Khachatryan
Tereza Khachatryan ответил vovinho11
12 апреля в 01:26
vovinho11:
:-) А в чем он отстает? Игрок одной команды, правильно и делает, что не бегает как девка типа Неймара, Роналду тоже бегунок. А в сборной Аргентины упрекать ему не в чем, если смотреть матчи внимательно. Легенда ЧЕ, что сделал? Легенда ЧЕ Пепе, он лучший игрок поправу
в футболе должны бегать а не стоять как барсук
Tereza Khachatryan
Tereza Khachatryan ответил FERIS
12 апреля в 01:21
FERIS:
Бурная у тебя фантазия однако. Тебе только фантастические блокбастеры писать.
все равно 6 золотой мяч получит Роналду отомучто он лучший в мире
shur
shur ответил alexfor
11 апреля в 20:27
alexfor:
вингером он был, а не плеймейкером. рвал на фланге и на еще не раскушенных финтах и простреливал в штрафную, типичная игра для апл.
...не, давай будем стоячий ана.изм хвалить,миллион поперечных, бестолковых передач и в итоге,ну ты вчера привет от Ромы получил скорей всего!!! Кстати о
финтах,посмотри финты Гарринча,раскусывали,раскусывали и всё велись и велись на них,одно движение правой ногой и всё....
AntonioForaldo
AntonioForaldo ответил vovinho11
11 апреля в 10:05
vovinho11:
:-) А в чем он отстает? Игрок одной команды, правильно и делает, что не бегает как девка типа Неймара, Роналду тоже бегунок. А в сборной Аргентины упрекать ему не в чем, если смотреть матчи внимательно. Легенда ЧЕ, что сделал? Легенда ЧЕ Пепе, он лучший игрок поправу
ЛИОНЕЛЬЧИК ГРОМКО ПЛАЧЕТ ! НЕ ПРОШЕЛ В ПОЛУФИНАЛЬЧИК!
vovinho11
vovinho11
09 апреля в 23:52
Подобие мужика, вид 3,14дора. Фу, мерзость...
vovinho11
vovinho11 ответил Тyson
09 апреля в 23:51
Тyson:
Великолепен, лучший из всех..Легенда Апл,Ла лиги и ЧЕ..Аргентинская блоха игрок одной команды и вечно отстающий от Роналду..Поздравляю барсу с голом Роналду в ворота Юве,они ведь тоже смотрели)))
:-) А в чем он отстает? Игрок одной команды, правильно и делает, что не бегает как девка типа Неймара, Роналду тоже бегунок. А в сборной Аргентины упрекать ему не в чем, если смотреть матчи внимательно. Легенда ЧЕ, что сделал? Легенда ЧЕ Пепе, он лучший игрок поправу
Caniggia
Caniggia
09 апреля в 10:24
То что в свои 33 Рон пребывает в феноменальной форме - это очевидно и обсуждению не подлежит!
PavleG
PavleG
08 апреля в 02:29
В этом году определяющим для Месси и Роналду может стать турнир в России.

Скорее, определяющим станет выступление клуба в ЛЧ. Даже если сборная Португалии не выйдет из группы, но Реал в третий раз подряд получит "ушастого" с голом, как в ворота Юве, вопросов об обладателе ЗМ возникать не будет.
Ну и с Месси, ситуация аналогичная.
alexfor
alexfor ответил benderivan
07 апреля в 16:16
benderivan:
Простреливал в штрафную и получил ЗБ? смешной ты, впрочем, как и всегда.
лолик, я говорю про его гп. а если насчет голов, так и не так их там много было, как в испании, когда он поселился в штрафной и вся команда стала катать на его стату.
alexfor
alexfor ответил Реал Мадрид (Villivallo)
07 апреля в 16:15
Реал Мадрид (Villivallo):
Рональду и Месси очередние жертвы своей эпохи.То что делает Месси делал раньше Рональду,но то что делает Рональду сейчас,Месси не сделает никогда!!!!
роналду никогда не делал того, что делает и делал месси. хотя месси раньше тоже много замыкал, как роналду сейчас.
benderivan
benderivan ответил alexfor
07 апреля в 15:49
alexfor:
вингером он был, а не плеймейкером. рвал на фланге и на еще не раскушенных финтах и простреливал в штрафную, типичная игра для апл.
Простреливал в штрафную и получил ЗБ? смешной ты, впрочем, как и всегда.
benderivan
benderivan
07 апреля в 15:46
А я верил, что у него всё получится в этом сезоне, и думал что было бы здоров, если он внезапно в итоге выиграл бы и бутсу и ЗМ, жаль, что в этом сезоне вряд ли станет лучшим бомбардиром, много матчей пропустил с легкими соперниками.
Crooclin
Crooclin
07 апреля в 12:04
После такого рывка трудно Неуважать Роналду. Он действительно феномен!
NOVA
NOVA
07 апреля в 11:09
Рон супер!!!
dimagas1
dimagas1 ответил Happyboy Barca
07 апреля в 10:54
Happyboy Barca:
в стартовом составе красавице не найдется место в 11 легенд апл. да и апл это не предел футбола
Есть с чего просто выбрать.Но это субъективно.
Naimi Nabi
Naimi Nabi
07 апреля в 06:05
БЫЛ ЕСТЬ И ОСТАНЕТСЯ ВЕЛИКИМ ИГРОКОМ
Agamaga
Agamaga ответил RDeanW
07 апреля в 05:52
ЛОЛ, СК когда было? До начала сезона.
FERIS
FERIS ответил Happyboy Barca
07 апреля в 02:26
Happyboy Barca:
в стартовом составе красавице не найдется место в 11 легенд апл. да и апл это не предел футбола
    Happyboy Barca
    Happyboy Barca ответил Тyson
    07 апреля в 01:06
    Тyson:
    Игра Роналду в апл-это просто красота футбола..Это шикарно и восхитительно..И создавал,и забивал..Дриблингом и финтами на пятак сажал игроков противника..И самое главное,он сделал то,чего не сможет сделать никогда аргентинская блоха-стал легендой АПЛ..
    в стартовом составе красавице не найдется место в 11 легенд апл. да и апл это не предел футбола
    cevin cigan
    cevin cigan
    07 апреля в 00:52
    Последняя фраза убила хейтеров:"Поопладируйте Роналду,португалец заслужил," от себя"и охладите свои точки!"
    Реал Мадрид (Villivallo)
    Реал Мадрид (Villivallo)
    06 апреля в 23:42
    Рональду и Месси очередние жертвы своей эпохи.То что делает Месси делал раньше Рональду,но то что делает Рональду сейчас,Месси не сделает никогда!!!!
    ozdo
    ozdo
    06 апреля в 23:27
    я с 2008 года говорил, что он лучший....
    Тyson
    Тyson
    06 апреля в 22:16
    Игра Роналду в апл-это просто красота футбола..Это шикарно и восхитительно..И создавал,и забивал..Дриблингом и финтами на пятак сажал игроков противника..И самое главное,он сделал то,чего не сможет сделать никогда аргентинская блоха-стал легендой АПЛ..
    RDeanW
    RDeanW ответил Agamaga
    06 апреля в 22:01
    Agamaga:
    Перед сезоном? Почему бы тебе и прошлый сезон не вспомнить для еще большего бреда.
    "перед сезоном"

    лол
    Дмитрий Роганов
    Дмитрий Роганов
    06 апреля в 21:59
    да без вариков он красавчик
    FERIS
    FERIS ответил Roman73
    06 апреля в 21:45
    Roman73:
    У Реала 5 проигрышей в чемпионате, проигрыш на кубок и проигрыш в группе Тотенхему. До Нового Года, то есть пол-сезона нарцисса не было даже в десятке бомбардиров.
    Просто тогда у Рона был спад и полоса невезений,вот и всё.
    FERIS
    FERIS
    06 апреля в 21:44

    Мало таких технарей в АПЛ.
    Roman73
    Roman73 ответил FERIS
    06 апреля в 21:39
    FERIS:
    Бурная у тебя фантазия однако. Тебе только фантастические блокбастеры писать.
    У Реала 5 проигрышей в чемпионате, проигрыш на кубок и проигрыш
    в группе Тотенхему.
    До Нового Года, то есть пол-сезона нарцисса не было даже в десятке бомбардиров.
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