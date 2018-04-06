Чемпионское дерби Манчестера

Гвардиола может стать чемпионом Англии в матче с «Манчестер Юнайтед», и после погрома «Сити» в Ливерпуле «Соккер.ру» не завидует Моуриньо.

«Манчестер Сити» изменил планы на дерби?

Опытный Гвардиола совершил дилетантскую ошибку накануне матча против «Ливерпуля». Намекнул, что может проигнорировать дерби против «Юнайтед», позволив ряду основных игроков получить отдых между четвертьфинальными матчами Лиги чемпионов. Загадывание наперед в футболе часто ведет к расплате и жестким курьезам - фанатов «горожан» сразу возмутила такая идея. А после 3:0 на «Энфилд Роуд» у Гвардиолы хорошего выбора не осталось.

В домашней битве против МЮ будущий чемпион Англии будет работать на победу и вряд ли допустит много изменений в стартовом составе. Зато будут перестановки с целью усилить игру в атаке, ведь ливерпульская тактика провалилась. До игры в Ливерпуле «Юнайтед» мог рассчитывать на расслабленный и обычный «Сити». С таким можно сыграть вничью, а теперь Хосепу некуда отступать. Позади и впереди команда Клоппа, изменившая подход Гвардиолы к дерби Манчестера, где поражение может надломить.

Какую тактику и составы выберут тренеры?

У «Манчестер Сити» несколько вариантов. Схемы могут быть как «3-5-2», так и «4-3-3» с вариациями. У «Манчестер Юнайтед» все несколько проще, ведь модели «4-1-4-1» и «4-2-3-1» перетекают одна в другую и вполне сочетаются с игровыми параметрами Санчеса, Погба, Лукаку, Матича или центральных защитников, которым трудно играть три в линию без фонтанов ошибок, которые потом расхлебывать Де Хеа.

Хорошо, что накануне дерби в лазарете команд только Ромеро, Менди и Блинд. Еще лучше, что Гвардиоле надо выбрать, кому доверять после «Ливерпуля»? Только Агуэро – если может сыграть в основе, или Жезусу дадут еще один шанс вместе с аргентинцем в паре? Де Брюйне и Сильва поддержат Фернандиньо, или Гюндогана вернут в центр поля? Делф или Зинченко сыграют слева, или Ляпорта оставят на бровке? Кто станет напарником Отаменди в этот раз? Вариантов немало, и все интересные.

Ориентировочные составы

«Манчестер Сити» (4-3-3): Эдерсон – Уокер, Стоунз, Отаменди, Ляпорт (Зинченко) – Фернандиньо, Де Брюйне, Сильва (Гюндоган) – Стерлинг, Сане – Агуэро (Жезус).

«Манчестер Юнайтед» (4-1-4-1): Де Хеа – Валенсия, Байи, Смоллинг, Янг – Матич – Мата (Рэшфорд), Лингард, Погба, Санчес – Лукаку.

Возможно повторение рекорда по голам в дерби?

Только если Агуэро не просто успеет восстановиться, но и отправит в ворота МЮ три мяча, во что верится с огромным трудом. У лучшего снайпера в истории МС восемь мячей в дерби, и это четвертый результат в истории, равный показателю Эрика Кантона. На первом месте Уэйн Руни, и его рекорду из 11 голов ничто не угрожает, ведь даже если вдруг Моуриньо выведет команду из состояния «автобуса», Де Хеа три за вечер пропускать не захочет.

Ключевые противостояния

Лукаку – Отаменди и Стоунз

МС пережил атаку на автобус, а теперь пришла очередь атак «автобуса»? Узнаем, как поживает защита «Манчестер Сити» после встречи с Мане и Салахом. Отаменди, скорее всего, сыграет не с Компани, а со Стоунзом, но молодость напарника не гарантирует, что им будет просто против Лукаку – одного из самых успешных молодых форвардов АПЛ в истории. Ромелу быстро забил сотый мяч в лиге и теперь попробует доказать, что учится сильно проводить и топовые матчи.

Фернандиньо – Матич

Волнорезу МЮ надо остановить Фернандиньо, как это сделал Хендерсон на неделе. «Ливерпуль» не мешал бразильцу касаться мяча, но при этом оставлял его в позиции, которая не приводила к обострению и была уязвимой в защите. В дерби МС будет атаковать, и от действий Матича многое для МЮ зависит. Тем более ему параллельно нужно ловить не только Фернандиньо, но и Де Брюйне, и напарника Кевина.

Де Брюйне – Янг и Валенсия

Против «Ливерпуля» Кевин оказывался на флангах чаще, чем в центре. Если конкретизировать, то на полуфлангах, но поскольку Погба и Лингард не большие мастера игры в отборе, то можно смело допускать, что и против МЮ бельгиец доберется до крайних защитников соперника. Основное давление на ветеранов будут осуществлять Сане и Стерлинг, но Де Брюйне коварен – важно его закрыть, как это сделал «Ливерпуль». Иначе голевых передач у бельгийца прибавится.

Уокер – Санчес или Рэшфорд

Как любой английский защитник нового поколения, Уокер ничего необычного собой не представляет. По футбольному интеллекту даже близко не Дани Алвес, как и по технике, скорости действий или мышлению. Зато в обороне Кайл так же плох, как бразильский собиратель трофеев. Против «Ливерпуля» все видели, как Уокер умеет «подстраховать», и для Санчеса игра против такого соперника – шанс показать, что за него не зря заплатили столько денег. Ну а если слева будет Рэшфорд, то мастер оставить хорошее первое впечатление применит ту же тактику – скоростные рывки со смещениями в центр.

Агуэро или Жезус – Байи, Смоллинг

Гвардиола не большой поклонник талантов Серхио, но как только ветеран не смог сыграть с «Ливерпулем» - Жезус не справился в центре атаки. Ноль точных ударов по воротам Кариуса за полтора часа – яркая иллюстрация к провалу «Манчестер Сити». Многие в Англии не верят, что Серхио успеет восстановиться полностью, не исключают, что его поберегут на игру против «Ливерпуля». Но от того, как форвард МС раскроется в борьбе с центральными защитниками МЮ, может зависеть судьба дерби.

Гвардиола – Моуриньо

20 встреч, 10 побед Хосепа, 6 ничьих, 4 победы Жозе – у португальца не такая роскошная статистика матчей против команд испанца, как у Юргена Клоппа. У Моуриньо пока больше трофеев, но он работает дольше и опыт не мешает часто пропускать от команд Гвардиолы. По голам разница 32:20, причем важно отметить, что очень редко команды этих тренеров при встрече обходятся без голов. У Гвардиолы всего 6 «сухарей» после 20 поединков, у Моуриньо и вовсе 4. Тренерское противостояние многое определит.

Важная статистика накануне матча

- «Манчестер Сити» выиграл 26 из последних 29 поединков АПЛ. Проиграли только «Ливерпулю» в перестрелке 3:4, но сегодня такой футбол маловероятен, ведь в трех последних дерби Манчестера на поле «горожан» забили всего два мяча. До этого была домашняя победа «Сити» 4:1, но с той поры прошло почти пять лет;

- МС является лучшей командой сезона в АПЛ по забитым мячам (88, у «Ливерпуля» 75 и на один матч больше), частоте ударов по чужим воротам (17.5), их точности (41.1 %), игровому времени с мячом (66.6 %) и точности передач (феноменальные 88.9 %). Также по допущенным ударам (всего 6.3 за игру), выстрелам в створ (создают по 7 моментов в среднем) и комбинационным атакам с завершающими ударами (по 13.4 таких примера в среднем). Просто лучшие;

- не претендуя на числовые лавры соседей, «Ливерпуля» или «Тоттенхэма», МЮ прибавил в АПЛ по многим параметрам по сравнению с собственным прошлым сезоном. Забил после 31 тура на 12 голов больше, пропустил на 1 меньше, выиграл дополнительно 5 поединков, хотя сократил количество ничьих в пользу двух дополнительных поражений;

- Моуриньо стал играть ниже – меньше отборов, намного больше допущенных по воротам Де Хеа ударов, меньше осуществленных пасов. Также изменился подход в атаке, МЮ сократил количество ударов с 526 до 425, но при этом улучшилась реализация, что позволило набрать на восемь пунктов больше после 31 сыгранного тура в сравнении с аналогичным отрезком прошлого сезона. МЮ не идеален, но в отдельно взятом дерби очень опасен;

Цитата в тему дерби

Мануэль Пеллегрини: «Многие думали, что с приходом Пепа „Сити“ опередит всех на 15 пунктов? В Англии это невозможно».

Бывший наставник «горожан» ошибся, сейчас «Манчестер Сити» опережает «Манчестер Юнайтед» на 16 пунктов, а чемпионская разница может составить все 19 очков.

«Манчестер Сити» станет чемпионом в дерби?

В Англии нет традиции чемпионских коридоров, как в Испании. Но если Гвардиола не станет чемпионом в дерби против МЮ, ему сложно будет рассчитывать даже на овации «Этихад Стэдиум» в следующий вторник, когда в гости нагрянет «Ливерпуль». По словам Компани, в «Манчестер Сити» нет ни одного человека, не верящего в возможность камбэка против «красных», но если не обыграют соседей с тем же цветом футболок – ни о каком грандиозном для «горожан» сезоне речь идти не будет.

«Голубая луна» станет чемпионом Англии не сегодня так завтра. Но феноменальным успехом назовут только рыцарскую реакцию на показательный влет от «Ливерпуля». Заодно выясним в ближайшие дни, современный Гвардиола тренер-чемпион или тренер чемпионов? Ведь между этими понятиями есть разница.

Погром в ЛЧ точно изменил планы «Манчестер Сити» на матч с «Манчестер Юнайтед». Теперь проигрывать опасно, ведь второй подряд влет накануне священной битвы с «Ливерпулем» может подкосить уверенность «горожан» в собственной исключительности.