Сказка превратилась в драму

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Россия. Премьер-Лига
  • Италия. Серия A
  • Албания. Суперлига
  • Аргентина. Примера
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Бельгия. Плей-офф за место в Лиге Европы
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Италия. Серия B
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Мексика. Лига МХ
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • США. МЛС
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Франция. Лига 1
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Швеция. Аллсвенскан
  • Юношеская Лига УЕФА
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 35 тур1X2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон -:- Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл2.253.33.25
Испания. Примера 2017/2018, 34 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М 0:0 Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис1.553.756.8
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик Б -:- Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте1.673.65.5
Италия. Серия А 2017/2018, 34 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус 0:1 Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи2.23.23.4
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Дженоа (Генуя)Дженоа -:- Логотип футбольный клуб ВеронаВерона1.454.27.6
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 27 тур1X2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат1.484.57.8
Франция. Лига 1 2017/2018, 34 тур1X2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БордоБордо 0:1 Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ6.54.51.47
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, Финал1X2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (до 19) (Лондон)Челси (до 19) -:- Логотип футбольный клуб Барселона (до 19)Барселона (до 19)---

Сказка превратилась в драму

12 апреля 2018, 00:56
Сказка превратилась в драму

Потрясающий матч в Мадриде закончился скандалом. «Ювентус» едва не совершил чудо. Но «Реал» протиснулся в полуфинал. «Соккер.ру» - о несостоявшемся камбэке.

Подвиг «Ромы» вдохновлял «Ювентус», вселял надежду в болельщиков туринцев, которые могли уже ни во что не верить после первого матча с «Реалом». Наставник «Ромы» Эусебио Ди Франческо после невероятного спасения со счета 1:4 в первой встрече с «Барселоной» признался, что не спал перед игрой до пяти утра, придумывая, как бы одолеть каталонцев.

План на игру

Вероятно, у Массимилиано Аллегри тоже были бессонные ночи, поскольку «Ювентус» бросился в Мадриде реализовывать сценарий «Ромы», но с некоторыми особенностями: играл он в гостях без Дибалы, Барцальи и Бентанкура. Впрочем, у «Реала» отсутствовал Рамос, которого сменил в центре обороны куда менее опытный на фоне сменщика Барцальи Вальехо. Представители «Реала» много говорили о примере «Ромы», об уроках «Барселоны», стараясь держать себя в тонусе, но наверняка подсознательно считали, что с ними-то такой беды не приключится, они-то очень убедительно сыграли в Турине и соперник подавлен.

Но уже первые минуты показали, что «Ювентус» настроен решительно, несколько атак, несколько опасных моментов и гол Манджукича уже на второй минуте. Аллегри верно разобрался, что «Реал» нужно брать штурмом с первых минут, пока мадридцы расслабленно вкатываются в игру. Эта часть плана была отработана блестяще. Да, не получилось сходу забить второй, однако «Ювентус» смог создать дискомфорт противнику, который не сразу раскачался и начал предпринимать ответные меры. А когда разогрелся, «Ювентус» уже четко засел в оборону, жестко играл в прессинге и отборе, стремительно контратаковал. Местами, конечно, туринцам везло. Но без этого и быть не могло – ведь ведется открытый бой с лучшей командой мира 2017 года.

Тренерская смекалка

Стоит похвалить Аллегри за смелость. Во-первых, стартовое рвение и грамотный настрой команды, которая не перегрелась при этом. Во-вторых, очень уверенный разбор в ситуации с Де Шильо. Маттиа был заменен уже на 17-й минуте игры. Причем чисто по тактическим соображениям Аллегри не устроило то, как Де Шильо совмещает работу в обороне и подключения в атаку, как он сдерживает Роналду. Массимилиано не стал сомневаться и ждать перерыва, а закрыл глаза, махнул рукой и сменил Де Шильо на Лихтштайнера немедленно. Штефан здорово влился в командную работу, очень эффективно действовал на всех линиях, а в конце первого тайма и голевой подачей на Манджукича отметился.

В-третьих, Аллегри не стал играть во что-то подковерное. Он указал своим ребятам действовать предельно жестко, на грани. Только так можно было пережимать в центре поля мощный мадридский кулак. Да, туринцы все почти обзавелись желтыми карточками, но игроки «Реала» продирались с кровью буквально к чужой штрафной. В выборе методики работы против «Реала» Аллегри сработал блестяще, всегда бы так.

Что касается Зинедина Зидана, то его задачей было встряхнуть команду, заставить ее отбросить мысль о том, что «Реал» превосходит соперника и после первого матча уже нереально, чтобы «Ювентус» как-то отыгрался. Футболисты «Реала» не могли в это поверить, отсюда и неоднозначное отношение к создаваемым моментам, к концентрации на игре в целом. И Зидан тоже работал уверенно по ходу поединка.

Он уже в перерыве убрал из центра поля Каземиро, чью игру все равно пережимали жесткие цепкие центрхавы «Ювентуса», убрал Бэйла, который, кажется, решает свои личные задачи на поле и уже мыслями не ассоциирует себя с «Реалом», что было заметно по его нашумевшей реакции на голы в Турине. Точнее, по отсутствию реакции. Выпустил Васкеса и Асенсио – молодежь, которая должна была добавить азарта и желания, настроя и мотивации, а также больше расправить крылья атакам «Реала».

Проблемы – в голове

И все равно от мысли, что «Реал» может забить в любую минуту и все решить, футболисты Мадрида не могли избавиться. Это им и мешало. Осознание того, что все может вылиться в плачевную историю, пришло только когда Матюиди забил третий мяч «Ювентуса». Навас совершил грубейшую ошибку, выронив мяч под набежавшего Блеза. Природа этой ошибки все в той же несобранности, в потерянной концентрации, которую собрать получилось лишь за 20 минут до конца поединка. Вот тогда «Реал» заиграл. Этот отрезок – словно отдельный матч. Нужно заметить, что и «Ювентус» не стал сломя голову мчаться сразу за четвертым, понимая, что потрачено много сил, что попытки набежать в атаку в открытую могут стать фатальными.

Возможно, в какой-то момент «Ювентусу» следовало действовать смелее и напористее, но туринцы предпочли сыграть закрыто, чтобы прибавить уже в дополнительное время, которого будет больше, чем оставалось до конца основного – так больше шансов что-то исправить в случае ошибки. А «Реал» только-только понял, что все преимущество первой игры растаяло, потому устроил подобие навала. Зидан проявил свою злость и амбиции, явно поставив команде цель дожать в основное время, хотя рисковал получить контратаку.

Скандальная точка

Можно сказать, что в этом противостоянии оба тренера показали себя здорово по ходу встречи. Но главным все равно в итоге оказался судья Майкл Оливер, который не дал продлиться сказке «Ювентуса» и не дал развития интриге. За 15 секунд до окончания компенсированного времени он назначил пенальти в ворота туринцев. Тут стоит нажать паузу и кое-что отметить. Во-первых, «Реал» мог забивать и раньше, имел массу моментов, но их не реализовал. Такой аргумент в защиту результата будет.

Однако уже сотни раз доказано, что количество моментов – не главный показатель в игре. Во-вторых, «Ювентус» сам позволил очень себя прижать на последних минутах. Оттого пенальти и случился. Ведь Васкес во вратарской опередил Бенатиа, который вынужден был бить по мячу из-за спины Лукаса. В такой позиции очень тяжело обороняться. И Мехди не попал по мячу, врезав в грудь сопернику. Так что у судьи были все основания назначить пенальти. Да, момент невероятно напряженный. Именно поэтому на рефери набросились толпой все туринцы. И вот тут арбитр несколько потерялся.

Сложно сказать, что ему говорили люди в этой толпе. Наверное, много всего неприятного. Но удалить Оливер решил Буффона, главную надежду «Ювентуса» на спасение в сложившемся положении. Скажете, что Джанлуиджи толкнул судью? Но в той ситуации рефери затолкали человек пять – не меньше. Сложно сказать, почему Оливер решил удалить именно Буффона. Это решение только добавило скандальности истории, поскольку Джанлуиджи легенда, его любят все, даже соперники, а со стороны решение кажется непонятным, оттого несправедливым, с чисто эмоциональной точки зрения. Поэтому люди проецируют эту несправедливость и на сам факт назначения пенальти, хотя нарушение имело место. Дальше уже дело техники для Роналду – четкая реализация одиннадцатиметрового. Драма, настоящая драма для «Ювентуса», а «Реал» спас свое лицо, получив попутно урок.

Поделиться
Другие материалы по теме
«Лас-Пальмас» проиграл «Алавесу» и вылетел из Примеры
Сегодня, 00:00 6
ПСЖ одержал победу над «Бордо»
Вчера, 23:52 1
«Атлетико» и «Бетис» голов не забили
Вчера, 23:42 11
«Наполи» вырвал победу у «Ювентуса», забив гол на 90-й минуте матча
Вчера, 23:38 152
Ван Перси впервые выиграл трофей в Голландии
Вчера, 22:56 8
Игроки «Наполи» и «Ювентуса» поддержали акцию против насилия в отношении женщин
Вчера, 22:46 2
Обсудить
Все комментарии
NOVA
NOVA
17 апреля в 21:51
да пеналь был и все тут!!! а Реалу удчи дальше!!!
Непотопляемый Князь
Непотопляемый Князь ответил A Alsanyan
16 апреля в 08:07
A Alsanyan:
Очередном раз нам наивним болела Ювентуса показали очень дишевыи и сраный сценарию уличного цирка .судя Оливер да будь он проклят и ети сраные и грязные деньги которы получил это су..а пусть потратит на похороны своеи семьи и как можно скорее чтобы знал что означает похоронить мечту милонов болельщиков в том числе и детеи. Но это шкура во главе с УЕФА не могла сделать ето одном. ети сранные обе матчи были согласованы заранее со свсеми сторанами и каждыи получал свою долью .так что уважаемые болели Юве мои совет не рвите волосы они етого не стоят. Если Юве деиствително хотел ь выграть то не слил бы первым матч .но посколько им сделали приличное предложение они не могли не согласится палачом выбрали оливера...а если я ошибаюс и руководство Ювентуса не при делах тогда зачем вообше участвовать в лч все равно нету шансов а 7 скудето это уже можно спустить в подвал и чем то залит.
    lobstersss
    lobstersss ответил MALOVAR
    13 апреля в 14:42
    Надо было Зидану тебя подписывать!
    V V S
    V V S
    12 апреля в 23:12
    Судья просто ШАЙЗЕ. Пеналя не было Бенатиа сыграл в мяч была мужская борьба, а глор ишпанец обыкновенный симулянт.Рональдо если бы раньше оголился ниже пояса был бы не один пендель.
    moralesoul
    moralesoul
    12 апреля в 19:22
    Судья козёл. А реал ещё больше теперь не люблю..
    Миклухо Маклаевич
    Миклухо Маклаевич
    12 апреля в 16:57
      наблюдатель_13
      наблюдатель_13
      12 апреля в 14:52
      Ладно, все мы люди, как и Буффон, ну можно его понять, он был на эмоциях, но зачем же ты судья, за оскорбления и толчок удаляешь Буффона? Он же на эмоциях, а ты продажная козлина а не человек, у тебя нету эмоций... Вот так вот мы рассуждаем...Васкес был в убойной позиции, поставь туда ещё одного Буффона всё равно шанс забить был куда очевиднее(потому как Васкес не Бензема) и Бенатия во первых прыгнул на Васкеса и затем попробовал сыграть в мяч, но он в него не сыграл, и тем не менее есть те кто утверждает что это не нарушение и что Буффон удалён что бы у Ювентуса не было шанса взять пенальти)) Также стоить отметит что Реал включился в игру и создавал моменты, а 3:0 Ювентус не переводил в полуфинал а только отсрочил бы неизбежное на доп время или серию пенальти.
      A Alsanyan
      A Alsanyan
      12 апреля в 14:48
      Очередном раз нам наивним болела Ювентуса показали очень дишевыи и сраный сценарию уличного цирка .судя Оливер да будь он проклят и ети сраные и грязные деньги которы получил это су..а пусть потратит на похороны своеи семьи и как можно скорее чтобы знал что означает
      похоронить мечту милонов болельщиков в том числе и детеи. Но это шкура во главе с УЕФА не могла сделать ето одном. ети сранные обе матчи были согласованы заранее со свсеми сторанами и каждыи получал свою долью .так что уважаемые болели Юве мои совет не рвите волосы они етого не стоят. Если Юве деиствително хотел ь выграть то не слил бы первым матч .но посколько им сделали приличное предложение они не могли не согласится палачом выбрали оливера...а если я ошибаюс и руководство Ювентуса не при делах тогда зачем вообше участвовать в лч все равно нету шансов а 7 скудето это уже можно спустить в подвал и чем то залит.
      lobsterdam
      lobsterdam ответил Так Себе Аналитик
      12 апреля в 14:21
      Так Себе Аналитик:
      Не вижу смысл выделять фразу про "все основания". Хотя я сам считаю сейчас, что пенальти "скорее нужно было назначить, чем нет", но это не равно "пенальти скорее был, чем нет". В штрафной, как правило, если только это не касается РПЛ, нужно железобетонное нарушение, чтобы судья указал на точку, это логично, потому что это решение судьи может стать решающим вообще в матче. Мы же видим, что рассинхрон в действии Бенатиа, который, да, помешал Васкесу, и самого Васкеса, который в принципе играть в том моменте не собирался и падал акцентированно. Именно поэтому многие видные судьи уже не согласились с действиями арбитра и посчитали их чрезмерными. И я их понимаю. Момент очень тонкий. P.S. Ну зачем Буффона-то удалять...
      а если этот буфон позволил себе оскорбления?чего все так бросились защищать буфона?
      lobsterdam
      lobsterdam
      12 апреля в 14:20
      оливер совсем и не растерялся, а жестко поставил на место зарвавшегося буфона, который невесть что о себе вообразил! Он что, неприкасаемый?
      drimmer
      drimmer
      12 апреля в 14:03

      http://www.sportzone.ru/sport/rules.html?sport=football
      Видеоповтор и чтение правил все ставят на свои места (по пенальти)
      Геннадий Ларионов
      Геннадий Ларионов ответил MALOVAR
      12 апреля в 13:34
      MALOVAR:
      Васкес бы не успел обработать этот мяч ,его бы накрыл Бенатиа в любом случае ,просто в нашем случае он сделал это грязно . Реал не заслужил этот пенальти за 90 мин безсовестно плохой игры
      чушь несешь - посмотри видео -как толкнули а потом врезали бутсой в грудь напу Реала-это не пенальти? а морду буфона когда на судью наезжал-тут 2 красных надо и надеюсь дисква матча на 3-4 ( P.S.-не болельщик ни Реала ни Ювентуса) а про то что Реал не заслужил пенальти-а 3-й гол халявный Ювентус заслужил?
      Пепс
      Пепс ответил MALOVAR
      12 апреля в 13:02
      MALOVAR:
      плохая игра ,плохая,вот в Турине хорошая была ,а разорвал там что-то Реал когда Юве его уже подвел под пропасть ,да и сил много Юве на камбэк потратил . Тем не менее ,Реал не забил с игры и даже моментов не имел
      Да имел... ток перекладина спасла разок
      trimetil
      trimetil ответил MALOVAR
      12 апреля в 12:05
      MALOVAR:
      я чеканю по 500 раз обеими ногами ,так что не надо ,я бы в падении головой замкнул,но Васкес промедлил ,а в таких матчах два касания ни кто не даст сделать
      Не путай жонглеров с футболистами...
      Roger Young
      Roger Young
      12 апреля в 10:55
      Прекрасно осознавая, что назначение пенальти за 30 секунд до конца игры это смертный приговор судья все равно ставит мяч на точку.
      Зачем и кому это нужно по моему известно.

      УЕФА продажная мафия, которая тащит в высокие стадии только клубы с высоким рейтингом просмотров.

      Арбитр не просто сделал то что от него требовалось, он кардинально изменил итог встречи. Когда на кону стоит проход в полуфинал и уже маячит овертайм, а может и серия пенальти не многие отважатся на такой поступок,потому что знают, что у команды были моменты забить и пусть клубы доказывают что достойны пройти забив честно и самостоятельно

      Оливер Майкл не захотел нормального честного поединка, потому что был изначально заряжен за одну из команд.
      MALOVAR
      MALOVAR ответил lobstersss
      12 апреля в 10:41
      я чеканю по 500 раз обеими ногами ,так что не надо ,я бы в падении головой замкнул,но Васкес промедлил ,а в таких матчах два касания ни кто не даст сделать
      MALOVAR
      MALOVAR ответил AntonioForaldo
      12 апреля в 10:39
      плохая игра ,плохая,вот в Турине хорошая была ,а разорвал там что-то Реал когда Юве его уже подвел под пропасть ,да и сил много Юве на камбэк потратил . Тем не менее ,Реал не забил с игры и даже моментов не имел
      lobstersss
      lobstersss ответил MALOVAR
      12 апреля в 10:27
      Это ты не обработал бы этот мяч. А Васкес - профи.
      lobstersss
      lobstersss ответил DXTK
      12 апреля в 10:24
      Смотри, как бы не разорвало тебе чего-нибудь
      AntonioForaldo
      AntonioForaldo ответил MALOVAR
      12 апреля в 10:21
      MALOVAR:
      Васкес бы не успел обработать этот мяч ,его бы накрыл Бенатиа в любом случае ,просто в нашем случае он сделал это грязно . Реал не заслужил этот пенальти за 90 мин безсовестно плохой игры
      Какой плохой игры)_)))) вы угараете там чтоли, или помутнее в глазах от вчерашнего удаления, реал просто напросто центр поля разорвал. проблемы были на флангах.
      dimagas1
      dimagas1 ответил Probos
      12 апреля в 10:07
      Probos:
      Хейтеры радуйтесь, что удалили Буффона. Так хоть есть на что сетовать - "если б не удалили может и отбил")) Судья сделал вам услугу. А пенальти заслуженно, вне зависимости от того какой был накал и минута матча...
      А может и не отбил.Как теперь поступать?..... гадать на кофейной гуще или Вангу воскрешать?
      DXTK
      DXTK
      12 апреля в 10:06
      Очередной театр на Бернабеу, в том году Баварию убрали таким же образом, сегодня Ювентус. все как всегда Удаление у соперника и пенка для статистики.
      Beyond Infinity
      Beyond Infinity ответил Правдин Семён
      12 апреля в 09:58
      Правильно вот в чем отличие матчей Ромы и Ювентуса, гол на выезде Ромы праатически вывел их в полуфинал, чего не хватило Юве, в играх ЛЧ каждый гол очень многое решает.
      Ruslan3132
      Ruslan3132
      12 апреля в 09:53
      Шикарный был матч. Валидольный, но отличный. Играли 2 мужские команды, Юве заслуженно забил 2 гола и на везении 3й. Буффон тащил все, что шло в створ, а шло не мало, это вам не барса в Риме была. Зидан поставил все на кон, при счете 0-2 послал всех в атаку, на это не каждый решится! Жаль, что Васкеса сбили, лучше бы он там сам забил, а забил бы он след.касанием...Уважение Юве и Поздравления с заслуженным выходом по сумме 2х матчей Реалу!
      MALOVAR
      MALOVAR
      12 апреля в 09:24
      Васкес бы не успел обработать этот мяч ,его бы накрыл Бенатиа в любом случае ,просто в нашем случае он сделал это грязно . Реал не заслужил этот пенальти за 90 мин безсовестно плохой игры
      Ragnar_Lodbrok
      Ragnar_Lodbrok
      12 апреля в 09:21
      Очередная судейская победа Реала в ЛЧ, как же это надоело
      Правдин Семён
      Правдин Семён
      12 апреля в 08:57
      Лучше бы пенальти не было. Тогда бы мы узнали кто сильнее. Но Ювентусу стоило также играть в Турине. И не пришлось бы надеяться на камбэк.Реал идёт дальше по делу.
      Gahi
      Gahi
      12 апреля в 08:27
      В этот вечер на поле был один человек это Зидан который очень хорошо понимал и сочуствовал драме Буффона как никто другой сам испытавший трагедию Ч/М 2006 года.
      zenit_forever2014
      zenit_forever2014
      12 апреля в 08:16
      Поставил бы такой пенальти в финале ЧМ на последней минуте....да конечно нет....основания.....а удаление...видимо арбитр правду о себе услышал....прав во всём Буффон....не знаю, что он ему сказал, но подписываюсь под каждым словом....
      МКС
      МКС
      12 апреля в 07:51
      В каждой лиге есть свой Еськов.
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100