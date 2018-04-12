Сказка превратилась в драму

Потрясающий матч в Мадриде закончился скандалом. «Ювентус» едва не совершил чудо. Но «Реал» протиснулся в полуфинал. «Соккер.ру» - о несостоявшемся камбэке.

Подвиг «Ромы» вдохновлял «Ювентус», вселял надежду в болельщиков туринцев, которые могли уже ни во что не верить после первого матча с «Реалом». Наставник «Ромы» Эусебио Ди Франческо после невероятного спасения со счета 1:4 в первой встрече с «Барселоной» признался, что не спал перед игрой до пяти утра, придумывая, как бы одолеть каталонцев.

План на игру

Вероятно, у Массимилиано Аллегри тоже были бессонные ночи, поскольку «Ювентус» бросился в Мадриде реализовывать сценарий «Ромы», но с некоторыми особенностями: играл он в гостях без Дибалы, Барцальи и Бентанкура. Впрочем, у «Реала» отсутствовал Рамос, которого сменил в центре обороны куда менее опытный на фоне сменщика Барцальи Вальехо. Представители «Реала» много говорили о примере «Ромы», об уроках «Барселоны», стараясь держать себя в тонусе, но наверняка подсознательно считали, что с ними-то такой беды не приключится, они-то очень убедительно сыграли в Турине и соперник подавлен.

Но уже первые минуты показали, что «Ювентус» настроен решительно, несколько атак, несколько опасных моментов и гол Манджукича уже на второй минуте. Аллегри верно разобрался, что «Реал» нужно брать штурмом с первых минут, пока мадридцы расслабленно вкатываются в игру. Эта часть плана была отработана блестяще. Да, не получилось сходу забить второй, однако «Ювентус» смог создать дискомфорт противнику, который не сразу раскачался и начал предпринимать ответные меры. А когда разогрелся, «Ювентус» уже четко засел в оборону, жестко играл в прессинге и отборе, стремительно контратаковал. Местами, конечно, туринцам везло. Но без этого и быть не могло – ведь ведется открытый бой с лучшей командой мира 2017 года.

Тренерская смекалка

Стоит похвалить Аллегри за смелость. Во-первых, стартовое рвение и грамотный настрой команды, которая не перегрелась при этом. Во-вторых, очень уверенный разбор в ситуации с Де Шильо. Маттиа был заменен уже на 17-й минуте игры. Причем чисто по тактическим соображениям Аллегри не устроило то, как Де Шильо совмещает работу в обороне и подключения в атаку, как он сдерживает Роналду. Массимилиано не стал сомневаться и ждать перерыва, а закрыл глаза, махнул рукой и сменил Де Шильо на Лихтштайнера немедленно. Штефан здорово влился в командную работу, очень эффективно действовал на всех линиях, а в конце первого тайма и голевой подачей на Манджукича отметился.

В-третьих, Аллегри не стал играть во что-то подковерное. Он указал своим ребятам действовать предельно жестко, на грани. Только так можно было пережимать в центре поля мощный мадридский кулак. Да, туринцы все почти обзавелись желтыми карточками, но игроки «Реала» продирались с кровью буквально к чужой штрафной. В выборе методики работы против «Реала» Аллегри сработал блестяще, всегда бы так.

Что касается Зинедина Зидана, то его задачей было встряхнуть команду, заставить ее отбросить мысль о том, что «Реал» превосходит соперника и после первого матча уже нереально, чтобы «Ювентус» как-то отыгрался. Футболисты «Реала» не могли в это поверить, отсюда и неоднозначное отношение к создаваемым моментам, к концентрации на игре в целом. И Зидан тоже работал уверенно по ходу поединка.

Он уже в перерыве убрал из центра поля Каземиро, чью игру все равно пережимали жесткие цепкие центрхавы «Ювентуса», убрал Бэйла, который, кажется, решает свои личные задачи на поле и уже мыслями не ассоциирует себя с «Реалом», что было заметно по его нашумевшей реакции на голы в Турине. Точнее, по отсутствию реакции. Выпустил Васкеса и Асенсио – молодежь, которая должна была добавить азарта и желания, настроя и мотивации, а также больше расправить крылья атакам «Реала».

Проблемы – в голове

И все равно от мысли, что «Реал» может забить в любую минуту и все решить, футболисты Мадрида не могли избавиться. Это им и мешало. Осознание того, что все может вылиться в плачевную историю, пришло только когда Матюиди забил третий мяч «Ювентуса». Навас совершил грубейшую ошибку, выронив мяч под набежавшего Блеза. Природа этой ошибки все в той же несобранности, в потерянной концентрации, которую собрать получилось лишь за 20 минут до конца поединка. Вот тогда «Реал» заиграл. Этот отрезок – словно отдельный матч. Нужно заметить, что и «Ювентус» не стал сломя голову мчаться сразу за четвертым, понимая, что потрачено много сил, что попытки набежать в атаку в открытую могут стать фатальными.

Возможно, в какой-то момент «Ювентусу» следовало действовать смелее и напористее, но туринцы предпочли сыграть закрыто, чтобы прибавить уже в дополнительное время, которого будет больше, чем оставалось до конца основного – так больше шансов что-то исправить в случае ошибки. А «Реал» только-только понял, что все преимущество первой игры растаяло, потому устроил подобие навала. Зидан проявил свою злость и амбиции, явно поставив команде цель дожать в основное время, хотя рисковал получить контратаку.

Скандальная точка

Можно сказать, что в этом противостоянии оба тренера показали себя здорово по ходу встречи. Но главным все равно в итоге оказался судья Майкл Оливер, который не дал продлиться сказке «Ювентуса» и не дал развития интриге. За 15 секунд до окончания компенсированного времени он назначил пенальти в ворота туринцев. Тут стоит нажать паузу и кое-что отметить. Во-первых, «Реал» мог забивать и раньше, имел массу моментов, но их не реализовал. Такой аргумент в защиту результата будет.

Однако уже сотни раз доказано, что количество моментов – не главный показатель в игре. Во-вторых, «Ювентус» сам позволил очень себя прижать на последних минутах. Оттого пенальти и случился. Ведь Васкес во вратарской опередил Бенатиа, который вынужден был бить по мячу из-за спины Лукаса. В такой позиции очень тяжело обороняться. И Мехди не попал по мячу, врезав в грудь сопернику. Так что у судьи были все основания назначить пенальти. Да, момент невероятно напряженный. Именно поэтому на рефери набросились толпой все туринцы. И вот тут арбитр несколько потерялся.

Сложно сказать, что ему говорили люди в этой толпе. Наверное, много всего неприятного. Но удалить Оливер решил Буффона, главную надежду «Ювентуса» на спасение в сложившемся положении. Скажете, что Джанлуиджи толкнул судью? Но в той ситуации рефери затолкали человек пять – не меньше. Сложно сказать, почему Оливер решил удалить именно Буффона. Это решение только добавило скандальности истории, поскольку Джанлуиджи легенда, его любят все, даже соперники, а со стороны решение кажется непонятным, оттого несправедливым, с чисто эмоциональной точки зрения. Поэтому люди проецируют эту несправедливость и на сам факт назначения пенальти, хотя нарушение имело место. Дальше уже дело техники для Роналду – четкая реализация одиннадцатиметрового. Драма, настоящая драма для «Ювентуса», а «Реал» спас свое лицо, получив попутно урок.