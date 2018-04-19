От «Тосно» до «Тосно». Чёрные дни «Спартака»

Второй за четыре года вылет от «Тосно» из Кубка России закольцевал отрезок в спартаковской истории. И «Соккер.ру» нашел на нем другие дни боли и разочарований.

Кубок России 2013/2014, 1/8 финала

12 марта 2014 года. «Спартак» - «Тосно» - 0:1

В том сезоне «Спартак» под руководством Валерия Карпина уверенно провел осеннюю часть чемпионата, считался одним из претендентов на «золото» и победу в Кубке России, но по весне все рухнуло с грохотом и треском. «Красно-белые» сначала проиграли «Тереку» в РФПЛ, а следующим матчем после продолжительных каникул стала домашняя кубковая игра с «Тосно», который на тот момент представлял ПФЛ (второй дивизион). Основное время встречи закончилось со счетом 0:0, эти же цифры сохранялись на табло до 113-й минуты, по после Валентин Филатов похоронил «Спартак» своим голом. Карпин от этого удара так и не оправился: в следующем матче его команда упустила победу над «Анжи», а Валерий Георгиевич отправился в отставку. Вот только «Спартаку» от этого лучше не стало. Скорее наоборот.

Чемпионат России 2013/2014, 22-й тур

22 марта 2014 года. «Краснодар» - «Спартак» - 4:0

Через десять дней после вылета от «Тосно» москвичами руководил уже Дмитрий Гунько, который сейчас возглавляет вторую команду «Спартака». Этот матч с «Краснодаром» нужно выделить по той причине, что поражение, да еще с таким счетом от «быков», стало шоком. Во-первых, до этой игры в семи матчах между «Спартаком» и «Краснодаром» неизменно побеждали «красно-белые». Во-вторых, вылет из Кубка, результаты в матчах с «Тереком» и «Анжи» еще можно было списать на неудачу – везде решал один мяч, но 0:4 – это обухом по голове. В-третьих, три мяча в ворота «Спартака» забил бразилец Ари, которому было отказано в новом контракте на тех условиях, которые просил форвард. Главным образом это фиаско пришибло всех «красно-белых» болельщиков, потому что на момент выезда в Краснодар еще не казалось, что все настолько плохо. Вот когда команда под руководством Мурата Якина уступит «Краснодару» с тем же счетом через несколько месяцев, в этом уже не будет ничего такого прямо уж удивительного.

Чемпионат России 2014/2015, 28-й тур

17 мая 2015 года. «Спартак» - ЦСКА - 0:4

За неделю до этого «Спартак» тоже шокировал своих болельщиков. В матче против «Терека» в Грозном москвичи вели в счете и перед самым перерывом оказались в большинстве, но это не помешало им во втором тайме пропустить четыре гола от десяти подопечных Рашида Рахимова. Но то, что случилось 17 мая 2015 года, все же стоит особняком. Дело в том, что в этот день состоялось первое дерби на новеньком стадионе «Спартака» «Открытие-Арена», а набор господ в красно-белых пижамах под руководством тренера Мурата Якина бездарно проиграл ЦСКА. Все вопросы о победителе были сняты уже к исходу получаса игры, когда дважды Роман Еременко и Зоран Тошич забили за армейцев, а «Спартак» словно забыл выйти на поле. Крупное поражение от принципиального противника в первом по-настоящему домашнем дерби – у «красно-белых» ведь не было своего собственного стадиона прежде, лишило настроения всех, кто чувствует связь с «народной командой».

Лига Европы 2016/2017, третий отборочный раунд

4 августа 2016 года. «Спартак» - АЕК - 0:1

По уровню разочарования вчерашний вылет от «Тосно» из Кубка России можно сравнить с фиаско в противостоянии с АЕКом в Лиге Европы полтора года назад. Киприотов вроде бы должны были проходить с закрытыми глазами, создали кучу моментов, но в концовке встречи Иван Тричковски забил на «Открытие-Арене» гол, который вышиб «Спартак» из розыгрыша Лиги Европы, а Дмитрия Аленичева – из тренерского кресла. Фанаты «красно-белых» даже благодарили Тричковски, ведь из-за его гола сменился тренерский штаб, а под руководством Массимо Карреры «Спартак» стал чемпионом. Но все это было потом, а тот августовский вечер был по-настоящему черным.

Чемпионат России 2017/2018, 4-й тур

6 августа 2017 года. «Зенит» - «Спартак» - 5:1

У команды Массимо Карреры бывали срывы и по ходу чемпионского сезона: 0:4 в Самаре, по 0:3 в Ростове-на-Дону и Туле. Но те неудачи не удручали, не становились причиной смены турнирной обстановки, да еще и тонизировали команду – в следующих матчах «Спартак» побеждал на злости и характере. А вот крупное поражение от «Зенита» в самом начале нового чемпионата и в статусе чемпиона – это, конечно, очень неприятный момент для спартаковцев. «Сине-бело-голубые» ведь не просто выиграли, они разметали «красно-белых» по газону, словно обесценив титул своих противников.

Лига чемпионов 2017/2018, 6-й тур

6 декабря 2017 года. «Ливерпуль» - «Спартак» - 7:0

Совсем не трагично проиграть на «Энфилде», но сам счет располагает к тому, чтобы включить этот матч в список. Турнирная ситуация обязывала «красно-белых» выигрывать в последнем туре в Ливерпуле, чтобы пробиться в плей-офф Лиги чемпионов, а команда Массимо Карреры сыграла в слишком наивный футбол против реактивных ребят Юргена Клоппа. «Спартак» получил семь мячей в свои ворота, но запросто мог пропустить и все десять. Даже с учетом силы соперника – действующего полуфиналиста ЛЧ и претендента на «ушастого», это слишком много.

Кубок России 2017/2018, полуфинал

18 апреля 2018 года. «Спартак» - «Тосно» - 1:1 (4:5 по пенальти)

От «Тосно» до «Тосно». От одного вылета из Кубка России до другого. Конечно, вчерашняя игра и поражение «Спартака» вызвала самые яркие эмоции, причем у всех – и у болельщиков «красно-белых», и у ненавистников, ведь это жирный повод поплясать на чужих похоронах. Конечно, «Спартак» обязан был выходить в финал Кубка России с такой сеткой и брать трофей, но этот шанс безвозвратно упущен. Неужели «Спартак» вернулся в свое обычное для XXI века состояние?

«Спартак» провалился, и это не случайность!