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От «Тосно» до «Тосно». Чёрные дни «Спартака»

19 апреля 2018, 11:30
От «Тосно» до «Тосно». Чёрные дни «Спартака»

Второй за четыре года вылет от «Тосно» из Кубка России закольцевал отрезок в спартаковской истории. И «Соккер.ру» нашел на нем другие дни боли и разочарований. 

Кубок России 2013/2014, 1/8 финала
12 марта 2014 года. «Спартак» - «Тосно» - 0:1

В том сезоне «Спартак» под руководством Валерия Карпина уверенно провел осеннюю часть чемпионата, считался одним из претендентов на «золото» и победу в Кубке России, но по весне все рухнуло с грохотом и треском. «Красно-белые» сначала проиграли «Тереку» в РФПЛ, а следующим матчем после продолжительных каникул стала домашняя кубковая игра с «Тосно», который на тот момент представлял ПФЛ (второй дивизион). Основное время встречи закончилось со счетом 0:0, эти же цифры сохранялись на табло до 113-й минуты, по после Валентин Филатов похоронил «Спартак» своим голом. Карпин от этого удара так и не оправился: в следующем матче его команда упустила победу над «Анжи», а Валерий Георгиевич отправился в отставку. Вот только «Спартаку» от этого лучше не стало. Скорее наоборот. 

Чемпионат России 2013/2014, 22-й тур
22 марта 2014 года. «Краснодар» - «Спартак» - 4:0

Через десять дней после вылета от «Тосно» москвичами руководил уже Дмитрий Гунько, который сейчас возглавляет вторую команду «Спартака». Этот матч с «Краснодаром» нужно выделить по той причине, что поражение, да еще с таким счетом от «быков», стало шоком. Во-первых, до этой игры в семи матчах между «Спартаком» и «Краснодаром» неизменно побеждали «красно-белые». Во-вторых, вылет из Кубка, результаты в матчах с «Тереком» и «Анжи» еще можно было списать на неудачу – везде решал один мяч, но 0:4 – это обухом по голове. В-третьих, три мяча в ворота «Спартака» забил бразилец Ари, которому было отказано в новом контракте на тех условиях, которые просил форвард. Главным образом это фиаско пришибло всех «красно-белых» болельщиков, потому что на момент выезда в Краснодар еще не казалось, что все настолько плохо. Вот когда команда под руководством Мурата Якина уступит «Краснодару» с тем же счетом через несколько месяцев, в этом уже не будет ничего такого прямо уж удивительного. 

Чемпионат России 2014/2015, 28-й тур
17 мая 2015 года. «Спартак» - ЦСКА - 0:4

За неделю до этого «Спартак» тоже шокировал своих болельщиков. В матче против «Терека» в Грозном москвичи вели в счете и перед самым перерывом оказались в большинстве, но это не помешало им во втором тайме пропустить четыре гола от десяти подопечных Рашида Рахимова. Но то, что случилось 17 мая 2015 года, все же стоит особняком. Дело в том, что в этот день состоялось первое дерби на новеньком стадионе «Спартака» «Открытие-Арена», а набор господ в красно-белых пижамах под руководством тренера Мурата Якина бездарно проиграл ЦСКА. Все вопросы о победителе были сняты уже к исходу получаса игры, когда дважды Роман Еременко и Зоран Тошич забили за армейцев, а «Спартак» словно забыл выйти на поле. Крупное поражение от принципиального противника в первом по-настоящему домашнем дерби – у «красно-белых» ведь не было своего собственного стадиона прежде, лишило настроения всех, кто чувствует связь с «народной командой».

Лига Европы 2016/2017, третий отборочный раунд
4 августа 2016 года. «Спартак» - АЕК - 0:1

По уровню разочарования вчерашний вылет от «Тосно» из Кубка России можно сравнить с фиаско в противостоянии с АЕКом в Лиге Европы полтора года назад. Киприотов вроде бы должны были проходить с закрытыми глазами, создали кучу моментов, но в концовке встречи Иван Тричковски забил на «Открытие-Арене» гол, который вышиб «Спартак» из розыгрыша Лиги Европы, а Дмитрия Аленичева – из тренерского кресла. Фанаты «красно-белых» даже благодарили Тричковски, ведь из-за его гола сменился тренерский штаб, а под руководством Массимо Карреры «Спартак» стал чемпионом. Но все это было потом, а тот августовский вечер был по-настоящему черным.

Чемпионат России 2017/2018, 4-й тур
6 августа 2017 года. «Зенит» - «Спартак» - 5:1

У команды Массимо Карреры бывали срывы и по ходу чемпионского сезона: 0:4 в Самаре, по 0:3 в Ростове-на-Дону и Туле. Но те неудачи не удручали, не становились причиной смены турнирной обстановки, да еще и тонизировали команду – в следующих матчах «Спартак» побеждал на злости и характере. А вот крупное поражение от «Зенита» в самом начале нового чемпионата и в статусе чемпиона – это, конечно, очень неприятный момент для спартаковцев. «Сине-бело-голубые» ведь не просто выиграли, они разметали «красно-белых» по газону, словно обесценив титул своих противников. 

Лига чемпионов 2017/2018, 6-й тур
6 декабря 2017 года. «Ливерпуль» - «Спартак» - 7:0

Совсем не трагично проиграть на «Энфилде», но сам счет располагает к тому, чтобы включить этот матч в список. Турнирная ситуация обязывала «красно-белых» выигрывать в последнем туре в Ливерпуле, чтобы пробиться в плей-офф Лиги чемпионов, а команда Массимо Карреры сыграла в слишком наивный футбол против реактивных ребят Юргена Клоппа. «Спартак» получил семь мячей в свои ворота, но запросто мог пропустить и все десять. Даже с учетом силы соперника – действующего полуфиналиста ЛЧ и претендента на «ушастого», это слишком много.

Кубок России 2017/2018, полуфинал
18 апреля 2018 года. «Спартак» - «Тосно» - 1:1 (4:5 по пенальти)

От «Тосно» до «Тосно». От одного вылета из Кубка России до другого. Конечно, вчерашняя игра и поражение «Спартака» вызвала самые яркие эмоции, причем у всех – и у болельщиков «красно-белых», и у ненавистников, ведь это жирный повод поплясать на чужих похоронах. Конечно, «Спартак» обязан был выходить в финал Кубка России с такой сеткой и брать трофей, но этот шанс безвозвратно упущен. Неужели «Спартак» вернулся в свое обычное для XXI века состояние?
«Спартак» провалился, и это не случайность! 

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Все комментарии
Doping87
Doping87
20 апреля в 12:13
Спартачи молодцы порадовали старика, хехехе!) У Рейнгольда чуть инфаркт миокарда не случился, благо пузырь самогона рядом стоял.
Nerai Sairensa
Nerai Sairensa
20 апреля в 09:50
Другое дело что обидно за такой плевок в душу от любимой команды - им требовалось просто выйти и сыграть на совесть. Хотя бы не опозорились дома настолько сильно как Локо, и то хорошо.
Nerai Sairensa
Nerai Sairensa ответил Правдин Семён
20 апреля в 09:48
Правдин Семён:
Суперматериал!Провокация почти удалась.Комментариев не так много , как хотелось бы. Но тролли разгулялись.Дешёвки одни,правда. Никого из матёрых и солидных.
    Правдин Семён
    Правдин Семён
    19 апреля в 22:55
    Суперматериал!Провокация почти удалась.Комментариев не так много , как хотелось бы. Но тролли разгулялись.Дешёвки одни,правда. Никого из матёрых и солидных.
    Ver
    Ver
    19 апреля в 22:10
    Да, Спартак умеет порадовать...думал за пять минут до конца игры включил, а по сути целый тайм посмотрел, да еще какой! Только спасибо сказать красно-бело-черным...
    rzn88
    rzn88
    19 апреля в 19:49
    Помню классный заголовок статьи после вылета спартака из кубка в четырнадцатом году. "Смотреть Тосно!!!"
    доктоР7
    доктоР7 ответил cpartak60
    19 апреля в 18:28
    cpartak60:
    что ж ты в россии живешь если русские тебе враги!уматывай отсюда!
      cpartak60
      cpartak60 ответил доктоР7
      19 апреля в 17:29
      доктоР7:
      Позор врага - всегда радость..
        доктоР7
        доктоР7 ответил cpartak60
        19 апреля в 17:23
        cpartak60:
        такое радует только таких как ты и школьников!а мне почему то стыдно за цска и зенит!что у них есть такие как ты нищие умом !
        Позор врага - всегда радость..
        cpartak60
        cpartak60 ответил доктоР7
        19 апреля в 17:13
        доктоР7:
        Зенит 5:1, Ливерпуль 7:0, позор с Марибором, теперь Тосно. 7партачек радует простых болельщиков.
        такое радует только таких как ты и школьников!а мне почему то стыдно за цска и зенит!что у них есть такие как ты нищие умом !
        доктоР7
        доктоР7
        19 апреля в 17:05
        Зенит 5:1, Ливерпуль 7:0, позор с Марибором, теперь Тосно. 7партачек радует простых болельщиков.
        Риелтор с берегов Невы
        Риелтор с берегов Невы
        19 апреля в 16:12
        Шоу продолжается: глушаков публично кается, павлюченко публично же его успокаивает, карера просит отставки, а спартаковские фаны матерят их всех. Умеют люди максимум веселья извлечь из одного полуфинала.
        Jum13
        Jum13 ответил MALOVAR
        19 апреля в 14:24
        MALOVAR:
        жаль,что весной вы нам не достались,были бы лакомой булочкой))
        Вы стали лакомой булочкой для 37-летнего пенсионера Атлетика )))
        MALOVAR
        MALOVAR ответил Jum13
        19 апреля в 14:22
        жаль,что весной вы нам не достались,были бы лакомой булочкой))
        Jum13
        Jum13 ответил MALOVAR
        19 апреля в 14:16
        MALOVAR:
        3-1,3-0 последние матчи с конболотом
        Гордитесь этим, покорители пердива )))
        MALOVAR
        MALOVAR
        19 апреля в 14:10
        3-1,3-0 последние матчи с конболотом
        Байкал-38
        Байкал-38 ответил Великолепный
        19 апреля в 13:58
        Великолепный:
        «спартак» обязан был выходить в финал Кубка России с такой сеткой и брать трофей, но этот шанс безвозвратно упущен. Слишком рано поверили, что Кубок России уже у них в кармане!))
        Так болелы Спартака уже билеты на финал купили и гостиницы в Волгограде забронировали!!!
        "Хочешь рассмешить Бога — расскажи ему о своих планах"
        Байкал-38
        Байкал-38 ответил АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
        19 апреля в 13:54
        АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ:
        конечно не очень приятно но чтож сделает но в следующем году будем смотреть в лиге европы убойный тосно и плеватся интересно сколько они положат в копилку россии очков.
        А как мы все смотрели на убитый Спартак! А Тосно или Авангард получат больше чем за эти сезоны Спартак!!! Вы даже проиграть по нормальному не можете! Может протест заявите?
        2011/2012 ЛЕ Раунд плей-офф Легия (Варшава, Польша) 2:2 (г), 2:3 (д)
        2013/2014 ЛЕ Раунд плей-офф Санкт-Галлен (Швейцария) 1:1 (г), 2:4 (д)
        2016/2017 ЛЕ Третий квалиф. раунд Флаг Кипра АЕК (Ларнака, Кипр) 1:1 (г), 0:1 (д)
        Faserkop
        Faserkop ответил АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
        19 апреля в 13:49
        АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ:
        конечно не очень приятно но чтож сделает но в следующем году будем смотреть в лиге европы убойный тосно и плеватся интересно сколько они положат в копилку россии очков.
        Что поделать если фавориты не смогли осилить команды фнл. А всё из-за того что все поддерживают истерию в стиле - РОСПИСАНИЕ СЛИШЕОМ СЛАЖНОЕ НАДО СЛИТЬ КУБОК . Вот теперь получайте.
        Тосно и Авангард (новичок ФНЛ) вышли по праву.
        Литейный 4
        Литейный 4
        19 апреля в 13:40
        Это только начало скорого пути пупсиков в ФНЛ. Гыгыгы
        АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
        АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
        19 апреля в 13:38
        конечно не очень приятно но чтож сделает но в следующем году
        будем смотреть в лиге европы убойный тосно и плеватся
        интересно сколько они положат в копилку россии очков.
        Байкал-38
        Байкал-38
        19 апреля в 13:37
        Да уж, не ту команду назвали ФК «Срем»!!!
        Leningrad 84
        Leningrad 84 ответил spartak kursk
        19 апреля в 12:08
        spartak kursk:
        Тошно от Тосно точно вчера не было.А вот Спартак нагадил в душу будь здоров.....
        Да ладно, не расстраивайся так. У всех бывают черные дни. Возможно, следующий сезон для Вас будет более удачным. Будь и ты здоров...
        spartak kursk
        spartak kursk ответил Leningrad 84
        19 апреля в 12:05
        Leningrad 84:
        Не тошно, а Тосно!
        Тошно от Тосно точно вчера не было.А вот Спартак нагадил в душу будь здоров.....
        Leningrad 84
        Leningrad 84
        19 апреля в 12:04
        Еще автор забыл ничью Спартака 2:2 с Тосно на Петровском в меньшинстве 17.09.2017.
        Leningrad 84
        Leningrad 84 ответил spartak kursk
        19 апреля в 12:01
        spartak kursk:
        Спартак сам закрасил свой полуфинал чёрной краской безразличия и высокомерия. Сделав самый главный шаг,забив гол и побеждая в родных стенах чемпион России и претендент на место обладателя кубка России обязан был доводить дело до логического конца. Но........в очередной раз и уже какой по счёту красно-белые умудрились отдать победу в руки сопернику. Уж слишком рано уверовали в лёгкость победы.А играть нужно всегда до финального свистка и выгрызать каждый участок поля независимо от ранга соперника. В общем тошно от такого Спартака.Такой футбол нам не нужен....И не только нам.
        Не тошно, а Тосно!
        spartak kursk
        spartak kursk
        19 апреля в 11:57
        Спартак сам закрасил свой полуфинал чёрной краской безразличия и высокомерия.

        Сделав самый главный шаг,забив гол и побеждая в родных стенах чемпион России и претендент на место обладателя кубка России обязан был доводить дело до логического конца.

        Но........в очередной раз и уже какой по счёту красно-белые умудрились отдать победу в руки сопернику.

        Уж слишком рано уверовали в лёгкость победы.А играть нужно всегда до финального свистка и выгрызать каждый участок поля независимо от ранга соперника.

        В общем тошно от такого Спартака.Такой футбол нам не нужен....И не только нам.
        178
        178
        19 апреля в 11:56
        Спартак вернулся ,это хорошая новость.
        ЖДЕМ НОВЫХ РЕКОРДОВ.
        Ekkimukk
        Ekkimukk ответил milan-f
        19 апреля в 11:55
        milan-f:
        Чемпионат России 2014/2015, 28 тур 17 мая 2015 года. «Спартак» - ЦСКА - 4:0 Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1045149спартак продул 4:0 я б еще 2:4 от Санкт-Галлена добавил)) но это 2013 год
        Все верно. Спасибо, подправили.
        ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
        ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
        19 апреля в 11:51
        РАЗ УЖ СПАРТАК ПРОИГРАЛ КОМАНДЕ КОТОРАЯ НАЗЫВАЕТСЯ ...О...НО,

        ТО ТЕПЕРЬ ОН И САМ ...О...НО !!!

        ГЫ-ГЫ
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