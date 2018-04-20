Футболисты из ФНЛ, которых ждут в РФПЛ

«Соккер.ру» и Дмитрий Болотин расскажут о футболистах из клубов ФНЛ, которые в следующем сезоне, скорее всего, окажутся в РФПЛ.

Артем Кулишев, фланговый полузащитник, 24 года «Динамо» (Санкт-Петербург)



Кулишева многие болельщики узнали после 1/16 финала Кубка России, когда Артем дважды огорчил „Зенит“. Ростовчанину не удалось закрепиться в родном клубе, он довольствовался выступлениями лишь в молодежном первенстве РФПЛ. Во взрослом футболе Артем раскрылся в подольском „Витязе“. Проведя добротный сезон в Подмосковье, Кулишев перешел в питерское „Динамо“. Вместе с клубом ему понадобилось два сезона, чтобы добиться повышения в классе. В этом сезоне Кулишев будто не заметил, что играет лигой выше. В прошлом чемпионате зоны „Запад“ он забил 13 мячей за 25 игр. В текущем первенстве ФНЛ он уже повторил этот результат, а впереди еще 5 туров.

После матча с „Зенитом“ пошли слухи, что главная команда Санкт-Петербурга готова пригласить Кулишева в свой состав. Также есть вариант поскромнее - пермский „Амкар“. Помимо этого в Премьер-Лигу хавбек может перебраться в составе „Оренбурга“, который уже прощупывал почву по этому трансферу в зимнее окно.

Кирилл Заика, фланговый защитник, 25 лет, „Химки“ (Химки)

Наш следующий претендент на повышение в классе также имеет опыт выступлений в молодежном составе „Ростова“. Заика, как и Кулешев, до основы донской команды не дорос. Зато имел шансы попасть в команду Премьер-Лиги перед сезоном 2017/18, когда его пригласил на просмотр „Амкар“. Однако тренерскому штабу Гаджиева он не приглянулся. Зимой были разговоры о переходе в „Урал“ и „Краснодар“. Но „быки“ предпочли Игоря Калинина из „Волгаря“, а вот клуб из Екатеринбурга может вернуться к кандидатуре Заики в ближайшее межсезонье.

Антон Григорьев, центральный защитник, 32 года, „Волгарь“ (Астрахань)

Пожалуй самое неожиданное появление в нашем списке. Но действительно есть информация, что своего воспитанника может вернуть ЦСКА. До сих пор не решено, продолжат ли карьеру Игнашевич и братья Березуцкие, а замену искать уже пора. Вернется из аренды Никита Чернов, наверняка придется вспомнить времена ФК „Москва“ Кириллу Набабкину, где он играл в центре обороны, восстановится Виктор Васин. Однако альтернативы этой тройке не будет. Вот и вспомнили „красно-синие“ о некогда подававшем огромные надежды Григорьеве, который в составе армейцев трижды становился победителем Кубка России.

Павел Шакуро, левый защитник, 20 лет, „Тюмень“ (Тюмень)

В зимнее трансферное окно Шакуро должен был перейти в московский „Спартак“, однако вето на трансфер наложил генеральный директор сибиряков Александр Попов, мотивируя отказ тем, что тюменцам необходимо спасать свое место в ФНЛ. Думаю, в случае провала дорога в РФПЛ для Шакуро будет открыта. Не удивлюсь, если конечной точкой станет тот же „Спартак“. А „Тюмень“ в такой ситуации явно может забыть о тех 10 миллионах рублей компенсации, которые чемпионы предлагали в феврале.

Сенин Себаи, нападающий, 24 года, „Балтика“ (Калининград)



Калининградцы отчаянно борются с „Тамбовом“ за четвертое место, которое дает надежду на повышение в классе с помощью стыковых матчей против 13-й команды Премьер-Лиги. Себаи уже вошел в историю Калининграда как автор первого гола на новом стадионе, который был построен к чемпионату мира. Всего же этих голов в текущем первенстве настрелял 10. Большинство из них с передач Дмитрия Скопинцева. Было бы интересно посмотреть на их воссоединение в „Ростове“. Если не срастется ни с „Ростовом“, ни с выходом „Балтики“ в РФПЛ, то возобновит свой интерес „Енисей“, у которого шансы подняться в элитный дивизион гораздо выше, чем у калининградцев.

Марат Быстров, правый/левый защитник, 25 лет, „Тамбов“, (Тамбов)

Историю этого паренька из казахстанской глубинки слышали уже многие пользователи интернета. Марат начал заниматься футболом лишь в 12 лет, а после института отслужил в армии и уже готовился стать спасателем в МЧС. Но на одном из матчей первенства КФК его присмотрели тренеры ФК «Челябинск», транзитом через который он попал в «Тамбов» Андрея Талалаева. Теперь за этим талантом позднего созревания следят «Локомотив» и ЦСКА. Будем надеяться, что Марат справится с психологическим давлением, свалившимся на него в последнее время, из-за чего он потерял место в стартовом составе «волков».

Владислав Сиротов, правый полузащитник, 26 лет, «Зенит-2» (Санкт-Петербург)

Воспитанник питерской «Смены» начинал свою карьеру в амплуа нападающего. На то, что это не его позиция Владиславу указал только Александр Побегалов в «Шиннике», переведя петербуржца на правый фланг полузащиты. В новом амплуа Сиротов вновь стал интересен родному клубу, а зимой прошлого года был выкуплен у ярославской команды. Отметим, что за два последних сезона Владислав забил в официальных матчах больше, чем за все предыдущие годы карьеры в качестве форварда. Пробиться в основу «Зенита» Сиротову вряд ли под силу, но «Амкар» (уже просматривавший футболиста), «Урал» и «Уфа» ему могут прекрасно подойти. Ходили даже разговоры об интересе к хавбеку со стороны бельгийских клубов - «Стандарта» и «Антверпена». Но есть сомнения, что Сиротов решится покинуть Россию.

Андрей Панюков, нападающий, 23 года, «Зенит-2» (Санкт-Петербург)

Панюков на детско-юношеском уровне поиграл почти за все московские команды. «Спартак», «Локомотив», «Москва». Но выпускался из школы «Динамо». Не получив шанса закрепиться в клубе Премьер-Лиги, рискнул отправиться в командировку в литовский «Атлантас», где наколотил 17 голов за 15 матчей. После были «Аяччо» из французской Лиги 2 и португальская «Брага». С Пиренейского полуострова его и выдернули в «Зенит», где Панюков сразу стал лидером второй команды и уже забил 14 мячей в составе одного из аутсайдеров чемпионата. Манчини аккуратно подпускает форварда к основе. Учитывая травму Кокорина, Андрей мог бы рассчитывать и на большее количество игрового времени. Если же надоест сидеть под основой «Зенита», то в родном «Динамо» Панюков смог бы получить столь желанную практику в Премьер-Лиге.

Илья Зуев, центральный защитник, 24 года, «Зенит-2» (Санкт-Петербург)

Так совпало, что свой список я решил завершить сразу тремя футболистами «Зенита-2». Никто не спорит, что в Питере полным-полно талантливой молодежи, которая часто не дожидается своего шанса. И я очень рад, что напарник Зуева по центру обороны «Зенита-2» Максим Карпов уже штурмует Премьер-Лигу в составе «СКА-Хабаровска» (пусть и не совсем удачно). Зуев перед началом текущего первенства был на просмотре в Перми. К сожалению, штаб Гаджиева впечатлить не удалось. К несчастью Зуева, во второй половине чемпионата РФПЛ Манчини раскрыл Илью Скроботова, что сводит почти к нулю шансы другого Ильи заиграть в основе. Однако уверен, что тот же «Амкар», возможно, вернется к кандидатуре Зуева, который однозначно заслужил шанс попробовать силы в Премьер-Лиге.

Конечно, селекционеры клубов РФПЛ могут преподнести сюрпризы и раскрыть кого-то из игроков, не представленных в моем списке, но уверен на 100%, что хотя бы половина из этих ребят пойдет на повышение уже ближайшим летом.



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