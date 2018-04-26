Обороняться снова не модно. И это круто!

Игра в защите перестала быть искусством и стала ремеслом. «Соккер.ру» разбирается, как это повлияло на футбол и его восприятие на самом высоком уровне, вроде ЛЧ.

Линии нападения доминируют

Футбол теряет в интеллектуальности из-за явного превосходства форвардов над защитниками? Спорно, любое шоу требует и базового сценария, и импровизации. Все ходы атаки Клоппа расписаны, как и игра в защите. Но Салах, Фирмино и Мане выполняют приказы успешнее коллег из обороны. План на игру надо выполнять, он должен быть интеллектуальным, а не интуитивным.

Атака «Баварии» формально доминировала над обороной «Реала» - создали 17 подходов, но в завершении сыграли без находчивости, кроме удара Киммиха. Сейчас любая сильная атака разорвет в клочья любую сильную защиту. Интересно понять, что атакующий вектор нам, как зрителям, дает? На чемпионате мира, раз остается модным тренд открытой игры, это превосходство может подарить людям голевой праздник и неожиданные развороты сюжета.

Лига чемпионов – голевое шоу

Полуфиналы турнира не всегда радуют результативной игрой. Но сейчас могут побить рекорд 21 века, взяв пример с ЛЕ, где в 8 играх четвертьфиналов забили 31 раз (3.9 за игру). Пять лет назад «Бавария» накидала «Барселоне» семь безответных мячей. А «Боруссия» и «Реал» забили семь раз на двоих. Сейчас новая команда Клоппа в первом матче выполнила норму наполовину. Вчера добавили еще три, причем игроки «Баварии» в один голос твердят, что могли забить больше.

На фоне былых полуфиналов «Атлетико» и «Баварии», а также «Сити» и «Реала» видим совсем другой футбол, даже когда участники наполовину те же. ЛЧ становится более открытой к игре без оглядки. Уже побили рекорд по голам – 387 мячей против 380. Снова прошли отметку в три мяча в среднем за игру, что много даже для чемпионатов, вроде Бундеслиги. Причем дело не в уровне соперников. В четвертьфиналах «Сити» и «Монако» забили 12 раз. Это больше, чем в двух встречах «Спартака» и «Ливерпуля».

Атакующая тактика моднее

Посмотрите на общественное мнение. «Ливерпуль» - красавцы, «Юнайтед» - «автобус». Закрытый «Челси» больше уважали. О «Сити» - 98 голов в АПЛ, говорят чаще, чем про «Атлетико», где тоже мало пропущенных, но по забитым они ниже «Бетиса». Оборонительные команды не так интересны публике, как атакующие, ведь их манера редко срабатывает. «Ювентус» результативен, а когда выбрал против «Наполи» трусливую тактику – проиграл дома этому конкуренту впервые за десятилетие.

Атакующая тактика может выделить даже команды, где объективно не хватает классных исполнителей во всех линиях. «Лацио» мог спокойно оказаться в финале Лиги Европы, ведь у них голов в Серии А столько же, как у «Барселоны» в Ла Лиге! Но вы помните, как «орлы» вылетели? После размена 11 голами с «Зальцбургом». Даже ЦСКА – вот уж кого не обвинить в отсутствии рациональности, предложил «Арсеналу» открытый футбол как единственную возможность. От Манчестера до Москвы каждый приличный тренер знает – атаковать модно и выгодно, подавляющее большинство так и поступает.

Защитники сбавили как класс

Миранда назвал себя лучшим защитником Серии А? Пусть ошибается, но ему, как и «ювентини» - много лет, а заменить их пока некому. Вертонген или Отаменди – не аналоги величайших защитников прошлого. Раньше оборонцы могли ответить форвардам тем же уровнем подготовки и умения читать игру. Сейчас нападающие разных стилей и позиций – Кейн, Иммобиле, Роналду, Месси или Салах, применяют ходы на скорости, которую не тянут игроки обороны с космическими ценниками.

«Манчестер Сити» поставил ряд рекордов, но разве получил оборону мечты? Оборона МЮ тоже близко не надежная, пусть и пропускает для АПЛ мало. В Англии ни у одной команды нет эталонной защиты, «Бернли» пропустил меньше, чем «Челси», «Ливерпуль» и «Арсенал». «Сити» допустил мало ошибок, но потом оказался в ЛЧ и увидел небо в алмазах с атакующим «Ливерпулем». «Барселона» у себя в Испании пропустила 19 голов? Без разницы – «Рома» накидала им пятую часть за две игры.

Впечатляющие успехи Месси и Роналду привели к тому, что все хотят быть форвардами. Как во дворе, все атакуют и рискуют. Нового поколения великих защитников пока нет, у многих сборных на ЧМ-18 сыграют старики. А одна из величайших оборон последних лет – «Ювентуса», в Россию в полном составе не доберется. Исключением остается «Атлетико», но и тут есть объяснение, вокруг Година не все защитники его уровня. Сам уругвайский крепыш не скажет, что всегда оборонялся безупречно.



Вратари становятся суперзвездами

Голкиперы выходят на первый план, когда надо отбиться. Облак вытаскивает космическое количество ударов – процент выше, чем у Де Хеа. А оборона «Барселоны» притворяется мощной за счет голкипера. Но когда Марк-Андре не может спасти – как в Риме, результат сразу видите. У «Атлетико» похожие проблемы, когда одних сэйвов Облака мало. Де Хеа пережил унижение в матче с «Севильей» - МЮ покинул ЛЧ задолго до финала. Защита не выдерживает напор атаки.

Зато приятно смотреть на «Ливерпуль», «Барселону», «Баварию», «Манчестер Сити» или ПСЖ у чужих ворот. Умеют порадовать поклонников голами, а поскольку атаковать в современном футболе научилось подавляющее большинство – ждем сюрпризы в плей-офф больших турниров. И голкиперы теперь большие звезды, чем беки. В мире нет оборонца статуса Буффона. Защитника, который настолько бы влиял на состояние большого клуба – самого доходного в мире, как Де Хеа в МЮ. Алиссон – причина подвигов «Ромы», Фасио с Маноласом не того поля ягоды.

Футбол стал, как в далеком детстве

У кого-то сейчас детство и современная игра – его часть, но суть понятная. Атака определенно воскресает. Каждый решает для себя, плохо это или хорошо. Но поскольку суть в том, чтобы забить на гол больше – деградация обороны как таковой и вырождение ее в форму «автобуса», который ничего не гарантирует даже клубам уровня МЮ, приносит футболу пользу, делая непредсказуемым. Не сказать, что раньше трава была зеленее – в Стамбуле великая защита «Милана» допустила за тайм столько же, как «Барселона» выдумала в Риме.

Современный футбол снова о голах и их количестве. Этого никто не стесняется. Клопп не принуждает «Ливерпуль» к защите даже при 5:0, а тому же «Сити» в отдельных случаях повезло или выручил Эдерсон. При этом Салах стал всего восьмым в истории, кто забил тридцать голов в АПЛ за сезон. Роналду и Месси ставят рекорд за рекордом. Кавани бьет показатель Ибрагимовича в ПСЖ. Левандовски держит марку в Германии, а борьба за «Золотую бутсу» очень агрессивная. Форварды всегда были популярными, но в «France Football» не случайно извинились перед Иньестой, что не дали ему «Золотой мяч».

Никто не важен, кроме авторов голов, и изредка вратарей. Вчера для «Реала» игра на отбой была крайней мерой. Но Зидан знает, что как только Вальверде попробовал навести порядок в защите «Барселоны», то нарвался на «волков». Раньше отыгрывание «Депортиво» против «Милана» был редким явлением, камбэк после разницы в два мяча на высоком уровне был событием. Сейчас «Барселона» и «Рома» выдали вам «Депортиво» дважды за два года. А «Ювентус» был в шаге, чтобы выбить «Реал».

Атакующие игроки сильнее оборонительных, легко представить три гола в ворота абсолютно любой команды высокого уровня. Даже в ворота МЮ или «Атлетико», пока стоящих в стороне от прогресса, но пытающихся набрать трофеев с помощью строгости и двух голкиперов. Посмотрим, что у них получится, а вот в финале ЛЧ точно сыграют атакующие команды. Если футбол двигается в сторону большого количества атак и минимизации скучных матчей, то ни один тренер сборных или клубов не сможет его остановить.

Хорошее время для любителей зрелищной игры. Атакующие игроки феноменальны. Рибери тридцать пять лет, а вчера француз рвал и метал, словно на десять лет младше. Очевидно, что если бы «Бавария» не потеряла Алабу, Видаля и Роббена, даже попытка «Реала» сыграть осторожно легко могла обернуться счетом 5:2 в пользу немцев или даже крупнее. Так что интрига сохраняется всегда, ведь можно победить соперника с разницей в три мяча, а через недельку вылететь, и это в Лиге чемпионов.