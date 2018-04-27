Титулы – везунчикам. «Локомотив» и доля случая

«Зенит» всегда должен лидировать? «Соккер.ру» не согласен, но предлагает подключить к дискуссии факты. Выясним, чем выделялись чемпионы России последних лет.

Эксперт Кирьяков прав по форме – «Зенит» не на своем месте, потенциал позволял лидировать в последние годы в РФПЛ, что можно доказать с помощью современных способов оценки команд на длительной дистанции. А по сути эксперт ошибся, ведь «Зенит» именно на своем месте. Впрочем, разве команды, которое его опередили, были намного мощнее? Давайте вспомним.

Сезон 2015/16. Везунчик - ЦСКА

Сложно объяснить, откуда и как возникли именно эти конкуренты – ЦСКА и «Ростов». Ладно, Слуцкий, но Бердыев благодаря голам Дьякова сохранил прописку в РФПЛ, а уже через год готовился к старту в ЛЧ, чтобы через два сезона при Карпине снова рисковать оказаться в ФНЛ. Халк, Гарай и Витсель уступили сенсации из Ростова-на-Дону, а титул отдали тому, кто смог похвастаться везением.

- ЦСКА стал чемпионом, забив на 10 голов меньше, чем лидер по этому показателю – «Зенит»;

- «армейцы» по пропущенным занимали то же место, что и по забитым – третье. Делили его с «Краснодаром» и уступали на целых пять мячей «Ростову». Бердыев увидел всего 20 ошибок своей защиты;

- в том чемпионате дома ЦСКА сыграл с «Зенитом» 2:2, в гостях проиграл 0:2. С «Ростовом» - победа дома 2:1 и поражение 0:2 в гостях. Конкурента «армейцы» опередили на два пункта;

- по xG в атаке суммарная победа «Зенита». ЦСКА заметно отстал, хотя наиграл почти на столько голов при оценке, что и в реальности;

- «Зенит» также лидировал в категории «оборона», когда говорим о xGА. Странная у Виллаш-Боаша была команда – упустили верный титул;

- ЦСКА десять из двадцати побед одержал с разницей в один мяч. Если бы не успехи против «Мордовии» - 7:1 дома и 4:6 в гостях, то средняя результативность команды составляла бы жалкие 1.36 гола за игру;

- «Зенит» при расчете ожидаемых очков опередил реального чемпиона ЦСКА на пять пунктов;

- получается, чемпионом стала команда, которая потеряла очки в 10 турах из 30 и не опережала конкурентов по качеству игры в защите или атаке. Кто помнит сэйв Акинфеева в Казани – не скажет, что ЦСКА стал чемпионом без доли везения.

Сезон 2016/17. Везунчик – «Спартак»

«Зенит» снова фаворит и снова дозиметр глупости зашкаливает, как внутри ядерного реактора. На ровном месте немощный в обороне «Спартак» с новым тренером начал собирать победы с разницей в один мяч, а команда Луческу потеряла первое место. «Спартак» держал удачу за хвост – голы на последних минутах, почти полное отсутствие ничьих. Даже кривая игра в обороне не мешала в большинстве случаев.

- в 15 матчах из 22 победных «Спартак» Карреры обыгрывал соперников в один мяч. Ходили по грани почти в каждом из успешных матчей, но чудом избегали ничьих;

- в прошлом году чемпионом стала команда, чья надежность обороны была десятой по сумме опасных моментов соперников. Десятой! Защитники «Спартака» чудили чаще, чем у вылетевшего «Оренбурга»;

- по сумме xG у чужих ворот «Спартак» проиграл не только «Зениту» - почти на 10 пунктов, но и ЦСКА – команде, в чьей атаке играли Траоре, Ионов и Оланаре. Более того, чемпион забил на 10 голов больше, чем наиграл по моментам – более везучим при реализации был только «Ростов»;

- по ожидаемым очкам «Спартак» оказался лишь шестым – невероятно низкое место для чемпиона. «Зенит» опережал лидера на 13 очков. У «Спартака» разница между фактическими и теоретическими пунктами составила 24 очка. Это расстояние от первого места до седьмого;

- «Спартак» Карреры всего трижды сыграл вничью, лучший показатель нового века. В последнем году двадцатого столетия у «Спартака» Романцева была одна ничья, но в те времена вторая команда лиги отставала на 12 очков;

- оборона «красно-белых» пропустила 27 голов – шестое место в лиге, и забила 46 – третья строчка. Как ни крути, но чемпион, которого переиграли «Уфа», «Крылья Советов» и «Ростов» (похожий синдром поражений середнякам есть и у «Локомотива»), и который 15 из 22 побед одержал в один мяч – везучий.

Сезон 2017/18. Везунчик – «Локомотив»

Лидер проклюнулся с восьмой строчки, включил мелодию «Спартака» – победы в один мяч. У «железнодорожников» лучше, чем у соседей, поставлен режим «добавки» за счет контратакующей природы. Поэтому у них найдете матчи на разницу в гол по сюжету, но с двумя или даже тремя голами. Но очевидно, что даже качественная игра в обороне не делает команду Семина флагманом лиги.

- у «Локомотива» на данный момент 11 побед с разницей в один мяч – много рискованных результатов, результат между показателями везучих чемпионских ЦСКА и «Спартака»;

- «железнодорожники» - первый за три года лидер, победивший хотя бы по одному основному параметру. Меньше вратарей Семина никто не пропустил – всего 17 раз;

- по показателям в атаке «Локомотив» всего четвертая команда чемпионата, причем из первой пятерки по факту никого не опережают – у «Зенита» тоже 40 голов после 27 туров. Это на семь меньше, чем у лидера «Спартака»;

- по сумме созданных моментов команда Семина всего четвертая – уступают «Спартаку» на целых десять пунктов, а по xGA – моментам соперников, лидер второй после «Зенита»;

- разумеется, как и предыдущие чемпионы, «Локомотив» не лидирует при подсчете ожидаемых очков, исходя из качества созданных и допущенных моментов. Москвичи всего третьи, уступают «Спартаку» и «Зениту», которые могли делить титул, но синхронно подарили шанс конкурентам;

- «Локомотив» проигрывал «Тосно», «Амкару» и «Уфе» - середнякам и аутсайдерам. «Железнодорожники» точно не «стабильные» или «высококлассные», ведь стабильная команда не проигрывает два раза дома «Амкару».

Зато у Юрий Павловича волевая, бегущая, дерущаяся банда. Но когда переходим к аргументации фактами, то видим второй чемпионский «Спартак» Карреры – команду, играющую со всех сил, как в последний раз.

Лидеры последних сезонов случайно оказались на вершине?

Правильнее, наверное, использовать словосочетание «волей случая», но вы не ждали «Ростов» в Лиге чемпионов, не врите. А «Спартак» или «Локомотив» мало кто видел первым в последних двух сезонах. Не принижая достижения Бердыева, Карреры или Семина, стоит признать, что все успехи добыли на фоне удивительно слабой реализации потенциала команды, с которой почти все играют вторым номером.

«Зенит» собирал моменты, не подпускал многих оппонентов к воротам, но в итоге становится главным неудачником последних сезонов. Третий год подряд могли устроить всем соперникам «Ювентус» с «Баварией», но ограничились английской манерой чемпионов уходить, не прощаясь. Удивительная серия – вероятнее всего, третий год подряд успехов добьются клубы, которые проявили волю к победе и выгрызали очки.

А тот, кто создал вал моментов, укомплектован так, что даже после серии травм собирает достойную основу и располагает условиями для создания победного коллектива, окажется ниже второй строчки. Трижды подряд «Зенит» на своем месте, и его эта позиция не устраивает. Но даже детвора понимает, что важен случай, академичность не всегда спасает. По науке «Барселона» и «Манчестер Сити» - команды из полуфиналов ЛЧ. Вместо них там «Рома» и «Ливерпуль».

Вот так и в чемпионатах России последних лет происходит. Ни один из чемпионов не был «заслуженным» академично – уступал по большинству параметров. Это нормально, ведь если бы до начала сезона было ясно, что чемпионом может стать только самый богатый – «Зенит», лига стала бы скучнее. Семин пока не стал чемпионом, нужна одна победа в трех матчах, если конкуренты не помогут, но вы сами все прекрасно видите.

За исключением ЦСКА Слуцкого, следующие лидеры не имели малейшего опыта удачливого прохода по дистанции сезона. Никогда так круто не играли, и не факт, что заиграют. Если восьмая команда прошлого чемпионата возьмет «золото» - мотивацию получит на следующий год каждый из первой пятерки. И это здорово, ведь если чем РФПЛ и может выделяться на фоне часто предсказуемых европейских лиг с заведомо известными фаворитами, так это интригой.

Никто не заявляет, что ЦСКА, «Спартак» или «Локомотив» не заслужили первые строчки, кто лидирует – у того и чемпионская игра. Но очевидно, что мотивация, драйв и умение выгрызать победы влияют сильнее, чем во многих лигах. На голом классе исполнителей далеко в РФПЛ не заедешь, одного явного лидера нет. Синхронные провалы конкурентов и победы на грани ничьих – два определяющих фактора по дороге к титулу на протяжении последних лет. А такие успехи невозможны без удачливости, в чем убеждаемся, изучив числа.