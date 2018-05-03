За шаг до финала. Рекордные красоты Лиги чемпионов

Полуфинальный рекорд результативности перекрыт, трио Мане – Салах – Фирмино зажигает, а «Реал» штампует финалы. «Соккер.ру» рассказывает об особенных событиях Лиги чемпионов.

Результативность

Новый рекорд полуфинальной стадии (20 голов). Перед стартом полуфинальных противостояний «Реала» и «Баварии», «Ливерпуля» и «Ромы» мы заглядывали в историю и выясняли, в какие сезоны эта стадия выдавалась наиболее результативной. Предыдущим рекордом были 14 голов, забитые в сезоне 2012/2013, когда в полуфиналах играли «Реал», «Бавария» и команда Клоппа, на тот момент «Боруссия». А можете себе представить, что в розыгрыше 2005/2006 было забито всего лишь два гола за четыре полуфинальных матча?! Это антирекорд. А в этом году мы стали свидетелями рекорда – 20 мячей! Фантастическая цифра, в среднем по пять голов на один полуфинальный матч. Семь мячей забили на двоих «Бавария» и «Реал» (1:2; 2:2) и тринадцать «Ливерпуль» и «Рома» (5:2; 2:4). И это тема для отдельного пункта.

Повторение рекорда двухматчевого противостояния (13 голов). Забив 13 голов на двоих «Ливерпуль» и «Рома» повторили рекорд результативности лигочемпионской дуэли, состоящей из двух матчей. Имеются в виду все стадии, не только полуфиналы. Рекорд был установлен девять лет назад: «Бавария» в 1/8 финала жесточайшим образом разделалась с лиссабонским «Спортингом» - 5:0 и 7:1. Очевидно, что голевая феерия, которую устроили «Ливерпуль» и «Рома», значимее – и стадия более весомая, и голы распределены почти поровну, а не в одну калитку.

Командный рекорд («Ливерпуль» - 46 голов в 14 матчах). Почти двадцать лет держался командный рекорд результативности в рамках одного розыгрыша Лиги чемпионов. В сезоне 1999/2000 «Барселона» забила 45 голов в 16 матчах (2.8 гола за игру). «Ливерпуль» перебил это достижение и по абсолютным цифрам, и по относительному соотношению «голы на матч». Гол Джорджиньо Вейналдума в Риме стал 46-м для «красных» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, мерсисайдцы наколотили свои мячи в 14 встречах, то есть в среднем они забивают 3.3 гола за игру. Мощнейший показатель, спасибо «Ливерпулю», накручивающему яркость ЛЧ на максимум. И ведь это не конечные цифры – у команды Юргена Клоппа есть еще финал, чтобы улучшить свой и без того рекордный результат.

Рекорд атакующего трио в розыгрыше (Мане + Салах + Фирмино = 29 голов). Тройка форвардов «Ливерпуля» - самая результативная в рамках отдельно взятого розыгрыша Лиги чемпионов. Теперь официально. Гол Садьо Мане в Риме стал 29-м для атакующего трио «Ливерпуля»: по 10 мячей забили Мохамед Салах и Роберто Фирмино, девятью точными ударами отметился сенегалец. Предыдущий рекорд принадлежал мадридской связке BBC. Бензема, Бэйл и Роналду в сезоне 2013/2014 забили 28 мячей на троих, а «Реал» выиграл «ушастого» в той кампании.

Турнирные достижения

16-й финал. Переиграв «Баварию», мадридский «Реал» обеспечил себе выход в 16-й финал Кубка/Лиги чемпионов в истории. Это рекорд турнира. У ближайшего преследователя – «Милана», 11 финальных матчей. Из предыдущих 15 заходов в решающий поединок «Реал» выходил победителем в 12 случаях (80% успеха).

Третий финал подряд. «Реал» стал первой командой за двадцать лет, которая сыграет в трех финалах Лиги чемпионов подряд. В последний раз это удавалось «Ювентусу», который играл в финалах 1996, 1997 и 1998 года. Но «Старая Синьора» тогда начала с победы, а продолжила двумя поражениями, у «Мадрида» сейчас серия из двух подряд побед в Лиге чемпионов. В последний раз трижды подряд становиться сильнейшей командой Европы удавалось «Баварии» (1974 – 1976), а перед этим аналогичную серию выдал «Аякс» (1971 – 1973).

Роль личности

- Ни один тренер в истории не брал Кубок чемпионов три раза подряд. По две победы одна за другой у Хосе Вильялонги, Луиса Карнильи, Белы Гуттманна, Эленио Эрреры, Штефана Ковача, Деттмара Крамера, Боба Пейсли, Брайана Клафа, Арриго Сакки и Зинедина Зидана. Выиграв в Киеве третий финал кряду, Зизу станет единственным и неповторимым за всю историю великого турнира.

Финалисты

- «Ливерпуль» сыграет в восьмом для себя финале Кубка/Лиги чемпионов и впервые примет участие в главном матче клубного сезона с 2007 года. Статистика предыдущих финалов: 5 побед и 2 поражения (71% успеха). В случае победы в Киеве «красные» выйдут на чистое третье место по количеству завоеванных Кубков чемпионов и будут уступать только «Реалу» и «Милану».

- Оба финалиста проигрывали по ходу текущего розыгрыша. «Ливерпуль» держался дольше и впервые уступил в Риме, в ответном полуфинале против «Ромы» со счетом 2:4. «Реал» проигрывал «Тоттенхэму» на групповой стадии и «Ювентусу» в четвертьфинале с одинаковым счетом 1:3.

- «Реал» и «Ливерпуль» уже играли в финале главного европейского клубного турнира. В сезоне 1980/1981 испанская и английская команды сошлись на «Парк де Пренс» в Париже, где победу одержали «красные». Единственный мяч в концовке встречи забил защитник Алан Кеннеди. Любопытно, что состав полуфиналов был похож на нынешний: «Реал», «Ливерпуль», «Бавария» и итальянский клуб – только «Интер», а не «Рома».

Успехи «Реала» в ЛЧ – общая проблема