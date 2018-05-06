  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Примера
  • Россия. Премьер-Лига
  • Италия. Серия A
  • Франция. Лига 1
  • Аргентина. Примера
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Норвегия. Высшая лига
  • Португалия. Примейра
  • Россия. 2-й дивизион. Восток
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Румыния. Лига 1
  • США. МЛС
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Швеция. Аллсвенскан
Испания. Примера 2017/2018, 36 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона 2:2 Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал---
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганес -:- Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте2.073.253.7
Италия. Серия А 2017/2018, 36 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб КальяриКальяри 0:1 Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома84.71.38
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 29 тур1X2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи -:- Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат2.73.32.6
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин -:- Логотип футбольный клуб УфаУфа1.773.25.5
Франция. Лига 1 2017/2018, 36 тур1X2
22:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб МарсельМарсель 2:1 Логотип футбольный клуб НиццаНицца1.773.74.4

Пятый клуб РФПЛ. Что сделать с «Зенитом»?

вчера, 15:01
Пятый клуб РФПЛ. Что сделать с «Зенитом»?

Расформирование вместо «Тосно» не предлагать – хотя нашлись бы сторонники кардинальной идеи. Блогер «Соккер.ру» Игнат Березин оценивает, как «Зенит» скатился и что можно сделать.

Вдумчиво выбрать наставника

Мечтают об Анчелотти. А в «Зените» в курсе, что Карло в основном сильно работал с командами, где собирался тренерский совет из опытных игроков? И где были Берлускони, Галлиани и Перес – уникальные проныры. А в «Челси» или ПСЖ главные задачи наставник не решал. Выигрывал чемпионства и в РФПЛ может стать первым, но Карло вряд ли мечтает о «Зените», имея вариант с тем же «Арсеналом». Да и с «Баварией» крупно просчитался, хотя она опытная, а Хенесс – немецкий Перес.

Возможно, Анчелотти сбавил? Ведь поступил, как Манчини с «Интером» в прошлом – взял паузу, чтобы немцы и дальше отстегивали ему миллионы. Странная кандидатура в 2018 году, как и Венгер. В «Зените» смотрели матчи «Арсенала»? Там безвольных поединков полно, как у Манчини в последнее время. Петербуржцы сейчас без вожака, так что правильный выбор человека, который заменит на посту главного тренера Луческу – последнего, кто пытался влиять на игру, нужно считать приоритетным летним заданием.

Идеального кандидата нет, но есть известные иностранцы, готовые припарковаться в городе на Неве в обмен на мешок денег. «Зениту» нетрудно найти именитого наставника, сложнее подписать человека, который будет жить потребностями клуба и верой в чемпионство. Команду ведь надо вытаскивать из болота. Отмывать и превращать в чемпионскую. А это труднее, чем думают. Не верят – пускай спросят «Спартак», как сложно вернуться.

Выработать новую тактику

«Зенит», заложенный Адвокатом и развитый Спаллетти, себя исчерпал. А зомби-схемы используют до сих пор. Позиционные атаки команды – скука. Контратаки – унылость. Работа флангами – обрубленные впереди попытки. Построение игры через высокого центрального форварда – полный провал. Опорная зона весь сезон отсутствует, поскольку Краневиттер средний игрок, а Паредес не видит себя чернорабочим.

Последние матчи по результату не были худшими, но по качеству футбола именно такими являлись. «Зенит» умел провалиться, но раньше не был тактически уродливой командой. До сих пор не был. Сейчас Манчини мечется от схемы к схеме по ходу матчей, для его команды подвиг развить атаку с пятеркой интересных передач. «Зенит» стал невероятно банальным, на что указывает очень низкая результативность и вялость игры.

В более успешные годы команда забивала под шестьдесят мячей, а теперь всего сорок голов за тур до конца. Нет тактики – нет грамотного завершения атак, и хватает важных пропущенных мячей, даже когда общее количество ошибок обороны терпимое. Но достаточно пропустить на один мяч меньше, как против «Локомотива» или «Краснодара». Заметьте, что Семин использовал навал как метод, а Мусаев – быструю игру флангами, и оба преуспели. «Арсенал» Божовича тоже раздавил «Зенит» тактически, но не хватило класса, и Кузяев бойкий попался.

Не менять собственника

Важно сохранить дистанцию между клубом и генеральной линией партии. Ведь были дикие слухи о передаче «Зенита» Ротенбергам. Но такой вариант вряд ли устраивает как Миллера, так и сам клуб. Во-первых, «Динамо» из Москвы уже управлялось структурами, связанными с миллиардерами, и завершилось все первым в истории вылетом в ФНЛ. Во-вторых, тезки динамовцев из Санкт-Петербурга в ближайшее время могут переехать в Сочи и сменить название.

Чтобы «Зенит» не стал саранским клубом через пару лет или не оказалось, что у них долгов на сотни миллионов, лучше сохранить нынешнего главного руководителя. Миллер любит футбол и понимает, сколько ошибок было сделано за последние годы. А вот насчет будущего Фурсенко как президента – надо думать. Ведь речь о человеке, который летом кричал фанатам: «Кризис прошел. Мы будем всех рвать. Я вам обещаю».

Впрочем, предыдущие менеджеры были не лучше, а даже хуже. Но старт старого знакомого в «Зените» навеял разговоры о Геркусе. А суть по-прежнему в «Газпроме» - без их поддержки «Зенит» скатится заметно и, скорее всего, бесповоротно. Ведь академии нет, чтобы выжить за счет внутренних резервов. Невероятно важно для клуба, чтобы у Миллера оставался доступ к миллиардам, мог вкладывать сотни миллионов в футбол. Если что-то меняется при дворе – «Зениту» крышка.

Продумывать трансферы

Зачем подписали Новосельцева, Набиуллина, Оздоева, Терентьева, Ерохина, Полоза, Заболотного и многих других россиян? Ведь птица-символ не сорока, чтобы тащить всех засветившихся. Зачем было заключать контракты с Нобоа, Дзюбой, Шатовым и Жулиано, если раздали людей, способных созидать в разных фазах атак, а потом жаловались, что некому забивать? Роберто не верит ни в одного из своих футболистов. Зачем было соглашаться и подписывать контракт с «Зенитом»?

Нельзя строить трансферную политику таким образом. Теперь же, после ухода Кришито, у «Зенита» останется минимум три хороших не возрастных игрока – Лунев, Кузяев и Кокорин. Уже полдела, осталось правильно выбрать еще восьмерых. Но стоит помнить о слабой мотивации Паредеса, возрасте Ивановича или Жиркова, ошибках Краневиттера, нестабильности Ригони и Дриусси. Покупок было много, но команда не создана. Значит, последуют трансферные перемены.

Избавиться от репутации

Провинциальность, скандальность и железная привязка к деньгам – три причины, почему «Зенит» становится пятым в лиге. Первое выражается в постоянном поиске врагов и концентрации на их оценке вместо анализа собственных ошибок. Именно из-за провинциальности столько разговоров о «Спартаке». Пока отвлекались, прозевали момент со сменой поколений – ушли россияне возраста Малафеева-Широкова, уехали легионеры уровня Витселя-Халка. Пока «Зенит» видел во всех врагов – потерял время.

Скандальность объяснять не стоит, где эта команда – там повод для споров. Луческу в прошлом сезоне бузил, теперь Манчини вечно жалуется. И хотя можно поверить Шатову, что атмосфера в «Зените» не ужасная, как бывало, а терпимая – просто команда разделена на иностранцев и местных, нужно работать с коллективом, чтобы получить целостную и гармоничную основу и надежный запас. Наконец, стоит разорвать ассоциативный ряд «Зенит» равно «деньги», поскольку глупые траты – одна из основных причин, почему над командой и клубом насмехаются.

Признать ответственность

Сейчас многие подкалывают Боярского, ведь вчера актер посетил игру «Тосно» и был в шарфе этого клуба. Но ведь он объяснил позицию – остается поклонником «Зенита», но протестует против того, до чего команду довели. Многие наивно не понимают, что пустая и глупая растрата средств и возможностей – преступление. У «Зенита» ведь есть все для гегемонии, «золотых дублей» и даже финала Лиги Европы при удачном жребии.

В этом сезоне достаточно было забить больше «Лейпцига», «Марселя» и «Зальцбурга», и можно было готовиться к финалу против «Атлетико». Но нет, «Зенит» ноет и проигрывает. У Луческу крайними были боссы, не давшие денег на банду бразильцев, и «московские арбитры». У Манчини – футболисты, которые не дотягивают до уровня Роналду и Месси. Привычка переводить стрелки приелась и вызывает ухмылку. А когда тебя смешит бывший чемпион, то автоматически становится голым царем.

«Зенит» раздел сам себя, больше некого винить в провалах в трех сезонах подряд. Зато достаточно найти правильного тренера и провести вменяемую летнюю трансферную кампанию – «Зенит» через год не узнаете. Но если повторят все в точности, как в сезонах, когда пропускали выше ЦСКА, «Ростов», «Спартак» и «Локомотив», в следующем году останутся на пятом месте, проиграв и «Краснодару». А если вдруг Бердыев удивит – будут шестыми.

Петербуржцы заслужили унизительную для себя позицию, не играли как команда из ЛЧ. Грустный сезон, ведь третий подряд провальный. Но выступить еще хуже после разорения «Рубина» с «Ростовом» крайне сложно. Значит ли это, что через год «Зенит» вернется и будет показывать футбол, после которого не стыдно? Учитывая лавину странных решений клуба, игроков и тренеров – не факт. Ведь кризис в разгаре, а вместо пустых обещаний всех порвать нужно долго и грамотно работать.    

Поделиться
Другие материалы по теме
Хабиб Нурмагомедов нанесет первый удар в матче «Анжи» - «Ахмат»
Сегодня, 15:44 3
Провожая на трон. «Зенит» и другие коронователи чемпионов
Сегодня, 13:08Александр Чистяков в блоге "Соккер" Хронограф9
Заболотный поработал воспитателем в детском саду
Сегодня, 11:39 36
Аккаунт «Зенита» забанил болельщика, поздравившего клуб с выходом в Лигу Европы
Сегодня, 11:00 53
Недолго отсутствовали
Сегодня, 10:25Ivan1908 в блоге РФПЛ - лучшая лига мира!6
«Зенит» снова не попал в Лигу чемпионов
Вчера, 21:03 231
Обсудить
Все комментарии
Завтра
Завтра ответил lejnin
сегодня в 15:52
lejnin:
И что? Лукойл на 100% частная компания, а в Газпроме более 50% акций у РФ, т.е. компания государственная...и если ты, мил человек, не шестиклассник, разницу понять должен )))
Открою секрет: Газпром - это не "государственная" компания, а 51% акций КОММЕРЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ под названием публичное АКЦИОНЕРНОЕ общество Газпром, принадлежит Государству.
"Если не шестиклассник, разницу понять должен."
Завтра
Завтра ответил Бравый пупсик
сегодня в 15:46
Бравый пупсик:
"...Первое выражается в постоянном поиске врагов и концентрации на их оценке вместо анализа собственных ошибок. Именно из-за провинциальности столько разговоров о «Спартаке». Пока отвлекались, прозевали момент со сменой поколений – ушли россияне возраста Малафеева-Широкова, уехали легионеры уровня Витселя-Халка. Пока «Зенит» видел во всех врагов – потерял время..." Золотые слова! Зенит существует только как "анти"-Спартак. Не будь великого красно-белого клуба, не было бы голубого проекта))
"Первое выражается в постоянном поиске врагов и концентрации на их оценке вместо анализа собственных ошибок." - это "Спартак" с 2002-17 год. То "Гинер/Миллер всё купили!" у Спартака, то "кабинетные", то "админресурс", то "судья" у вас был виноват в неудачах "Спартака" в недавнем прошлом. При этом, ни на свою отвратительную(до сих пор) трансферную политику(из удачного, только Алекс и Промес за 10 лет), ни непонятно куда разбазариваемый второй в лиге, 120$ миллионный бюджет клуба, который на 108 месте в Европе(не Мире, а Европе) идёт сразу перед 109 "Ростовым", у которого бюджет = 30млн $, что в 4(четыре) раза меньше чем у "наинароднейшего", ни на многолетнюю чехарду с тренерами и профнепригодностью администрации(до 2017 года), ни на мизерное количество заработанных в Еврокубках очков для российского футбола, почти никто из местных спартаковцев, не в состоянии был смотреть. Про анализировать - вообще невозможно.
А тут, смотри внимательно, 5 место "Зенита" - это "провал". Понимаешь?? Опять Лига Европы - это реально провал! Да такой "провал" многим за счастье был бы.
Ты понимаешь теперь, какой РЕАЛЬНО это клуб, раз даже "мясные" пишут, что это провал! Ещё раз - я согласен, этот сезон провален, хотя начали очень мощно. Возможно, смерть Сарсании подкосила, но сезон провален, так как ЛЕ, а не ЛЧ.
Ну что же - будем готовится к следующему, где задача-минимум, как и предыдущие 10 лет, будет - Лига Чемпионов. За эти 10 лет, тот же "Спартак" сыграл в нём всего лишь 3 раза - в 2011, 2013 и 2017.
Так что, как ты верно написал - начинать надо с "анализа собственных ошибок", а не чужих, как сам это делаешь.
Завтра
Завтра ответил nikot
сегодня в 15:35
nikot:
Прекратить выдавать бесплатные билеты на матчи зенита и начать приплачивать зрителям и народ потянется,а за ним и игра пойдет!
Да где их выдают, расскажите наконец нам???
Я бы с удовольствием не платил за поход на стадион, но у меня, петербуржца, так ни разу не получалось!
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил Бравый пупсик
сегодня в 15:30
Бравый пупсик:
"...Первое выражается в постоянном поиске врагов и концентрации на их оценке вместо анализа собственных ошибок. Именно из-за провинциальности столько разговоров о «Спартаке». Пока отвлекались, прозевали момент со сменой поколений – ушли россияне возраста Малафеева-Широкова, уехали легионеры уровня Витселя-Халка. Пока «Зенит» видел во всех врагов – потерял время..." Золотые слова! Зенит существует только как "анти"-Спартак. Не будь великого красно-белого клуба, не было бы голубого проекта))
Похоже у кого-то мания величия.
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил Максим Садаев
сегодня в 15:16
Максим Садаев:
А Зенит со СКА-Хабаровском разберётся?
Надеюсь, что игра будет интересной и победной для Зенита.
Бравый пупсик
Бравый пупсик
сегодня в 15:14
"...Первое выражается в постоянном поиске врагов и концентрации на их оценке вместо анализа собственных ошибок. Именно из-за провинциальности столько разговоров о «Спартаке». Пока отвлекались, прозевали момент со сменой поколений – ушли россияне возраста Малафеева-Широкова, уехали легионеры уровня Витселя-Халка. Пока «Зенит» видел во всех врагов – потерял время..."

Золотые слова! Зенит существует только как "анти"-Спартак. Не будь великого красно-белого клуба, не было бы голубого проекта))
nikot
nikot
сегодня в 14:30
Прекратить выдавать бесплатные билеты на матчи зенита и начать приплачивать зрителям и народ потянется,а за ним и игра пойдет!
Завтра
Завтра ответил alfranza
сегодня в 14:10
alfranza:
Хорошая статья. Не аналитическая, конечно, но все козыри и антикозыри учтены. Только вот о болельщиках, по-прежнему стабильно посещающих матчи - ни слова. А на них ведь больше всего ...поклали, простите. Причем боооольшую кучу. Особенно обидно, когда Фурса все время орал, что "футбол для болельщиков", а в итоге футбол оказался для отмывания того самого. Зенит заслужил унижения и порицание, но это ничего не поменяет, пока не поменяется отношение к футболу, как к профессиональному спорту, а не как к бизнесу. Я предвидела такой расклад. Мало того, если тактика и трансферная политика не поменяется, Зенит превратится в Ростов, и будет в след году бороться за выживание, как Тосно. Уже не вызывает вопросов: кто виноват? и что делать? Вопрос один: когда все это кончится?
"Какие вы все умные! Что же вы строем не ходите и тельник не носите, если все знаете, мазуты штатские?!" (с) Командующий ракетно-торпедного катера. к/ф "Особенности национальной рыбалки."
Завтра
Завтра ответил Леонид Прохорцев 1
сегодня в 14:05
Леонид Прохорцев 1:
О чем глаголет Игнатий не совсем понятно. Суть происходящего в Зените ясна, ка яркий солнечный день. Зенит повторяет путь, ранее пройденный Анжи. Были выделены огромные бюджетные деньги. На их распил был приглашён опытный менеджер Фурсенко, который блестяще справился с поставленной задачей. Покупались игроки без всякого разбора, главное, чтобы были солидные откаты.Так как у нас за крупные преступления никто не отвечает, могут быть два варианта. Первый, Миллер продолжит выделять деньги, но это ещё не значит, что они будут использованы по прямому назначению. Однако Зенит продолжит своё существование. Если вливаний не будет, команду ждёт судьба Анжи.
"Были выделены огромные бюджетные деньги."))))))

А скажите, товарищ эксперт, на сербскую "Црвену Звезду" и немецкий "Шальке", а так же "Челси" и Лигу Чемпионов, и помимо этого на фк "Оренбург", "Волгу", "Сахалин" и волейбольный "Зенит-Казань" тоже выделяются мифические "бюджетные" деньги??
Лично мне, в Ваших словах, "ясно, как яркий солнечный день", нечто другое.
alfranza
alfranza
сегодня в 13:15
Хорошая статья. Не аналитическая, конечно, но все козыри и антикозыри учтены. Только вот о болельщиках, по-прежнему стабильно посещающих матчи - ни слова. А на них ведь больше всего ...поклали, простите. Причем боооольшую кучу. Особенно обидно, когда Фурса все время орал, что "футбол для болельщиков", а в итоге футбол оказался для отмывания того самого.
Зенит заслужил унижения и порицание, но это ничего не поменяет, пока не поменяется отношение к футболу, как к профессиональному спорту, а не как к бизнесу.
Я предвидела такой расклад. Мало того, если тактика и трансферная политика не поменяется, Зенит превратится в Ростов, и будет в след году бороться за выживание, как Тосно.
Уже не вызывает вопросов: кто виноват? и что делать? Вопрос один: когда все это кончится?
Леонид Прохорцев 1
Леонид Прохорцев 1
сегодня в 13:15
О чем глаголет Игнатий не совсем понятно. Суть происходящего в Зените ясна, ка яркий солнечный день. Зенит повторяет путь, ранее пройденный Анжи. Были выделены огромные бюджетные деньги. На их распил был приглашён опытный менеджер Фурсенко, который блестяще справился с поставленной задачей. Покупались игроки без всякого разбора, главное, чтобы были солидные откаты.Так как у нас за крупные преступления никто не отвечает, могут быть два варианта. Первый, Миллер продолжит выделять деньги, но это ещё не значит, что они будут использованы по прямому назначению. Однако Зенит продолжит своё существование. Если вливаний не будет, команду ждёт судьба Анжи.
Завтра
Завтра
сегодня в 13:03
Когда можно будет прочитать статью:
"Между "Мальмё" и "Ростовом" - №108 клуб УЕФА. Что делать со "Спартаком"??"

Или:
"Как, наконец, обогнать румынскую "Астру", восемнадцатого "Халл Сити" в Чемпионшипе и хорватскую "Риеку"?? Что делать с Чемпионом России 2016/17 "Спартаком"?"

Ну или даже:
"120 миллионов долларов - это ли бюджет 108 команды в Европе или надо больше? Что делать со "Спартаком"?"

Наверное ответ - "никогда", да?
Завтра
Завтра
сегодня в 12:54
Лучше скажите что надо сделать на соккере, чтобы пристрастные "мясные" авторы не писали свои "очерки" о "Зените" - о команде, которую они не любят!?
ЧТО СДЕЛАТЬ??
Nerai Sairensa
Nerai Sairensa ответил Miaf
сегодня в 11:58
Miaf:
Предлагаю переименовать в фк Зенитушка.
Зенит уже не тот. Совсем не тот.
ЗЫ: если есть випка, подбрось картиночек в огонь)

https://cdn.tribuna.com/fetch/?url=https%3A%2F%2Fpbs.twimg.com%2Fmedia%2FDaPu_TzX0AAeqRy.jpg

https://cdn.tribuna.com/fetch/?url=https%3A%2F%2Fpbs.twimg.com%2Fmedia%2FDaPu_T2WkAAdcrb.jpg
-Бульдозер-
-Бульдозер-
сегодня в 11:32
пусть будет так как сейчас. всем только хорошо от этого
Russian_spb
Russian_spb
сегодня в 10:13
что делать с Зенитом?
"понять и простить"))
drive45
drive45
сегодня в 10:07
Все дело в руководстве.Три сезона без достойного результата -это перебор .
Miaf
Miaf
сегодня в 08:56
Предлагаю переименовать в фк Зенитушка.
lejnin
lejnin ответил Махнатик
сегодня в 08:44
Махнатик:
Как можно 59ть о финансах зенита, если бюджет спартака наполняется из лукойла.
И что? Лукойл на 100% частная компания, а в Газпроме более 50% акций у РФ, т.е. компания государственная...и если ты, мил человек, не шестиклассник, разницу понять должен )))
Максим Садаев
Максим Садаев ответил Leningrad 84
сегодня в 06:21
А Зенит со СКА-Хабаровском разберётся?
Leningrad 84
Leningrad 84
вчера в 23:07
"Кризис в разгаре" - это в Спартаке, а в Зените - просто неудачный сезон. Посмотрим, как вы еще с Динамо сыграете, любители потроллить Зенит.
Nerai Sairensa
Nerai Sairensa ответил MALOVAR
вчера в 22:14
MALOVAR:
сколько же мне пива надо выпить ,чтобы у меня была такая физиономия?)))
Болотным нельзя стать. Болотным можно только родиться.
Nerai Sairensa
Nerai Sairensa ответил blitz
вчера в 22:13
blitz:
Рано пупсики обрадовались, скоро и у них физрук может отправиться на родину. Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера дал согласие возглавить «Ювентус» в том случае, если команду покинет её нынешний наставник Массимилиано Аллегри, сообщает calciomercato24.com со ссылкой на Corriere di Bergamo. По информации источника, руководство туринского клуба обратилось к Каррере с целью узнать его мнение о возможной работе в качестве главного тренера команды, на что специалист ответил положительно. Ранее сообщалось, что генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта не хочет оказаться неподготовленным к уходу Аллегри из команды. Отмечалось, что Маротта заинтересован заранее получить от Карреры согласие на тренерскую работу в «Ювентусе», что даст некоторые гарантии.
Массимо за два сезона принес нам золото и серебро, его провожать будут стоя и с аплодисментами. А чем провожать будут Манчини?)
Nerai Sairensa
Nerai Sairensa
вчера в 22:09
Выражаясь словами конских кумиров:

Банду - геть!
Смитерс
Смитерс
вчера в 22:01
Как можно сделать что-то с тем, кого нет уже 11 лет? Ну а что касается лазурняка, то в Ленинграде есть Динамо (тот, кто вышвырнул немытых из Кубка) , вот это клуб, достойный представлять Ленинград в РФПЛ. А лазурняк расформировать и с позором вычеркнуть из Истории России. Баклан-Арену отмыть, освятить и передать ленинградскому Динамо.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 21:43
    Махнатик
    Махнатик ответил d_fincher
    вчера в 21:33
    d_fincher:
    Это не тот случай, когда нужно что-то делать. Весь смысл Зенита, вся его суть - это трата наших налогов на чудовищные прожекты, не связанные с реальностью. будь то стадион ценой в 11 стадионов Ювентуса, или топ-тренеры, которые занимают 5-е место, накупив целые составы, скопом, тратя на них сотни миллионов евро наших налогов. Сам дух Зенита - это дух богатых, грузных, очень хорошо думающих о себе бездельников. Пытаться как-то их переубеждать, как-то их воспитывать - это неправильный подход. Аршавин говорил, что их проигрыш - наши проблемы, Широков грозился ушатать, Бухаров орал в аэропорту, что он Бухаров, он из Зенита, он пусть и пьян, но самый крутой, а Денисов - лицо и воспитанник Газпром-проекта - откровенно заявил, что на Питер ему наплевать, если ему не заплатят вот столько денег. Ну ушло то поколение, и что же? Пришло новое. И ведет себя точно так же. Дзюба празднует проигрыши сборной, шутя в инстаграме, Кокорин распивает шампанское за 250 тыс. евро из наших налогов, ездит по встречке, купленные топовые аргентинцы из сборной Аргентины - ноют, плачут, падают от дуновение ветра. Это Зенит. Менталитет такой. Так принято в этом клубе- заваливать камазами денег из пенсий наших стариков и налогов налогоплательщиков. Зачем что-то менять? Этот проект надо закрыть. И это будет правильно. Весь наш футбол пропитан Зенитом - один Мутко (бывший президент Зенита) чего стоит. нет смысла ремонтировать разбившийся фужер. Его надо выбросить на помойку.
    Как можно 59ть о финансах зенита, если бюджет спартака наполняется из лукойла.
    112910415
    112910415
    вчера в 21:24
    смешные и нелепые
    kostjan 58
    kostjan 58 ответил ЦСКА Самый титулованный
    вчера в 20:53
    ЦСКА Самый титулованный:
    Дайте эту статью почитать Ангел неБесГрешен, а то у него во всех бедах Зенита виноват Гинер!
    гинер своих не может вытащить в чемпионы...не до зени
    kostjan 58
    kostjan 58 ответил dimarik_86
    вчера в 20:49
    dimarik_86:
    Идеальный вариант-расформировать зенит!бабло государственное на второсортных аргов тратить неправильно!
    какое какое бабло???
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100