Доменико – домой

Один из символов «Зенита» последних лет – Доменико Кришито. Но всему приходит конец. «Соккер.ру» вспоминает основные вехи карьеры итальянца.

7 июня 2003 года. Дебют в «Дженоа»

В Геную Кришито перебрался из скромного клуба «Виртус Волла», где начал карьеру. Причем заметили его довольно быстро скауты «Дженоа», так что дебют за эту команду у Кришито состоялся аж в 16 лет. Это был матч Серии В с «Козенцой», которую «Дженоа» обыграл со счетом 3:0.

2004 год. Переход в «Ювентус»

Талант Кришито не остался незамеченным и на еще более высоком уровне. Однако туринцы поспешили с подписанием Доменико, хотя предусмотрительно купили у «Дженоа» только часть прав на него. Закрепиться в Турине молодой защитник не мог.

Весна 2006 года. Победа в молодежном первенстве Италии

Если с основной командой «Ювентуса» у Кришито не складывалось, хотя он несколько раз попадал в заявку, но не выходил на поле даже на замену, то в молодежном составе туринцев у защитника все было хорошо. И в 2006 году он выиграл первый трофей – молодежное первенство Италии.

Лето 2006 года. Возвращение в «Дженоа»

Кришито требовалась практика на взрослом уровне, поэтому он вернулся в «Дженоа», причем это не была аренда, поскольку генуэзцы продолжали владеть правами на футболиста, но частично, совместно с «Ювентусом». Туринцы от прав на него не отказывались, более того, выкупили в итоге оставшуюся часть, вернув Кришито к себе в 2007 году.

Декабрь 2006 года. Первый гол на взрослом уровне

Кришито оказался достаточно результативным защитником. Для него голы в итоге не такая и редкость. А свой первый мяч он наверняка очень хорошо помнит, поскольку он принес его команде победу над «Фрозиноне» со счетом 3:2 в драматичном матче.

25 августа 2007 года. Дебют за «Ювентус»

Кришито все-таки своего добился и смог перебраться в «Ювентус» достаточно зрелым, чтобы рассчитывать на место в основном составе. Он дебютировал в игре с «Ливорно» (5:1), провел несколько первых матчей в составе, казалось, что Доменико удастся там остаться, однако он проиграл в итоге конкуренцию другим защитникам «Ювентуса» и покинул в следующем году Турин, проведя там на высоком уровне только девять матчей.

4 января 2008 года. Новое возвращение в «Дженоа»

Постепенно становится понятно, почему Кришито так тепло отзывается о «Дженоа», почему готов туда переходить снова и снова. По сути, там себя он чувствует как дома, поскольку во все непростые периоды возвращался в Геную, где его принимали и делали игроком основного состава. Перефразируя известную поговорку: в любой непонятной ситуации возвращайся в «Дженоа». На этот раз речь шла об аренде с правом выкупа, которым генуэзцы воспользовались в 2009 году.

7 июля 2009 года. Свадьба с Памелой

Вероятно, 2009 год Кришито запомнит как очень позитивный: и в карьере продвижение, и в личной жизни сдвиги. Он женился на Памеле, с которой живет до сих пор. У них уже два сына: Альфредо родился в 2012 году, а год спустя на свет появился Алессандро.

12 августа 2009 года. Дебют в сборной Италии

Кришито привлекался в молодежную команду с 2006 года, в 2009-м оказался во взрослой команде и дебютировал в товарищеском матче со Швейцарией в Базеле. Марчелло Липпи рассчитывал на 22-летнего перспективного парня. Однако с 2014 года Кришито стал вызываться очень редко в сборную, да и то оказывался на скамейке в таком случае.

27 июня 2011 года. Переход в «Зенит»

Начался длительный российский этап карьеры Кришито. Петербуржцы выиграли конкуренцию за Доменико у «Наполи» и «Интера», которые вели переговоры по его покупке. У «Зенита» нашлись финансовые аргументы в его пользу, а сумма трансфера составила 11 миллионов евро, если верить «Дженоа», в составе которого Кришито в итоге провел 165 матчей, забив десять мячей.

16 марта 2012 года. Первый гол за «Зенит»

Дебютный мяч в составе петербуржцев Кришито забил в ворота московского «Динамо», поучаствовав в крупной победе. Как уже говорилось, для него не проблема забивать мячи, несмотря на амплуа. К сегодняшнему дню у Доменико набралось 20 голов за «Зенит», есть даже дубль в ворота тульского «Арсенала» в августе 2014 года.

Май 2012 года. Первый чемпионский титул

Кришито взял свой первый трофей на взрослом уровне, выиграв с «Зенитом» звание чемпиона России. Этот чемпионат был особенно длинным, переходным. «Зениту» удалось взять чемпионский титул, обойдя «Спартак» и ЦСКА с довольно солидным преимуществом.

Май 2012 года. Подозрение в участии в договорных матчах

Итальянская полиция накопала материал для серьезного дела о договорных матчах. Каким-то боком причастен к этой истории оказался и Кришито, которому пришлось побывать на допросе в полиции. Однако в его адрес обвинений не последовало, хотя сама история сильно подпортила перспективы, поскольку Чезаре Пранделли отцепил футболиста от сборной, которая готовилась к чемпионату Европы.

15 марта 2015 года. Примерил капитанскую повязку

В истории «Зенита» не так часто легионеры становились капитанами. До Кришито капитанскую повязку получали всего пять человек. Доменико впервые удостоился такой чести в матче с московским «Торпедо», начав закрепляться уже окончательно в статусе лидера и одного из фундаментальных игроков команды.

Май 2015 года. Второй чемпионский титул

Кришито с «Зенитом» взял второе чемпионство, причем команда ударно начала сезон, выиграв восемь стартовых туров. Статус сильнейшего в России в том сезоне «Зенит» подтвердил снова с большим преимуществом, опередив ЦСКА и «Краснодар». В том же году Кришито выиграл и Суперкубок России.

2016 гол. Кубковые успехи

«Зениту» удалось снова выиграть Суперкубок России, также была одержана победа в Кубке страны. А в чемпионате петербуржцы выступили не так удачно, заняв лишь третье место. Кришито начал задумываться об уходе и возвращении в Италию, где к нему возобновился интерес.

8 мая 2018 года. Объявлено об уходе Кришито из «Зенита»

Слухи о том, что Кришито уйдет, ходили уже не один год. Интересовались им самые разные клубы Серии А. И тот же «Интер», говорили даже о «Ювентусе», но наиболее предметный интерес проявлял «Дженоа». Президент генуэзцев подтвердил, что Кришито вернется летом к ним в статусе свободного агента.

«Зенит» попрощается с итальянцем 13 мая. Это должно быть торжественное расставание, поскольку Доменико отдал свои лучшие футбольные годы петербургскому клубу, завоевал тут свои главные на данный момент трофеи. А теперь настало время возвращаться домой. Последние семь лет «Зенита» во многом будут ассоциироваться в том числе с игрой Кришито, чьи дети уже говорят по-русски, поскольку здесь выросли. Да и сам Доменико стал немного русским.