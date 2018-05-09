«Авангард» vs «Тосно». Трудная дорога в финал

«Соккер.ру» напоминает, как стала возможной встреча в решающем матче Кубка России именно этих клубов. Живописные маршруты «Авангарда» и «Тосно», а также прогноз на финал ждут вас.

Сегодня, в День Победы, в городе-герое Волгограде состоится финал Кубка России, в котором не примет участия ни один из ведущих клубов РФПЛ. Сыграет команда, стоящая на вылет в высшем дивизионе, а также середняк Футбольной Национальной Лиги. У тех, кто невнимательно следил за Кубком России на протяжении всех десяти месяцев турнирной дистанции, возникает резонный вопрос: как такое вообще получилось? Пройдемся вместе по дорожкам и мостикам, которые привели «Тосно» и «Авангард» в Волгоград.

1/32 финала

«Динамо» (Брянск) - «Авангард» - 0:1. «Тосно» вступит в борьбу на следующей стадии как представитель РФПЛ, а куряне стартовали с 1/32 финала, как и положено бойцам из ФНЛ. Жребий определил в соперники брянское «Динамо», на выезде «Авангард» выиграл со счетом 1:0 благодаря голу Дмитрия Коробова, известного по выступлениям за «Урал» и принимавшего участие в прошлогоднем финале Кубка России в Сочи против «Локомотива», пусть и в качестве запасного. Кстати, эту победу «Авангард» добыл под руководством Игоря Беляева, а во всех последующих матчах командой управлял Хасанби Биджиев, впрочем, прежний главный тренер тоже вошел в его штаб – нечасто такое увидишь.

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1/16 финала

«Авангард» - ЦСКА – 1:0. Своего самого статусного противника куряне обыграли в 1/16 финала под руководством Хасанби Биджиева, назначенного на пост главного тренера за три дня до игры. Конечно, Виктор Ганчаренко выставил смешанный состав, но на поле были Набабкин, Васин, Натхо, Миланов, Головин, Оланаре, Чалов – боеспособная команда. «Авангард» зацепился за нулевую ничью в основное время, а в концовке овертайма хозяева заработали право на пенальти, а потом все тот же Дмитрий Коробов забил решающий мяч.

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«Тюмень» - «Тосно» - 1:2. Между тем, борьба «Тосно» за Кубок России началась в Тюмени, где в рядах команды Дмитрия Парфенова нашелся герой: Максим Палиенко в течение пятиминутки первого тайма забил два мяча и обеспечил «Тосно» комфортное преимущество в счете. «Тюмень» отыграла один гол сразу после перерыва, но больше счет на табло не менялся.

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1/8 финала

«Тамбов» - «Авангард» - 0:2. После 1/8 финала «Авангард» мог похвастаться любопытным достижением: куряне после трех стадий Кубка России выбили из розыгрыша представителей трех разных дивизионов – ПФЛ, РФПЛ и ФНЛ. «Тамбов» вообще оказался удобным соперником для «Авангарда» в этом сезоне, несмотря на то, что команда Андрея Талалаева выше в турнирной таблице ФНЛ и претендует на повышение в классе. Курский клуб одержал победы в обеих встречах чемпионата, да еще и из кубка «Тамбов» благополучно высадил благодаря автоголу и позднему голу Федчука, который поставил точку на 85-й минуте.

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«Тосно» - «Томь» - 0:0 (6:5 по пенальти). «Тосно» путевку в четвертьфинал вымучил в упорной борьбе с «Томью». В основное и дополнительное время голов забито не было, зато потом они обрушились лавиной – в серии пенальти. «Тосно» реализовал 6 из 7 попыток, томичи – на одну меньше. Дважды подопечные Валерия Петракова проигрывали дуэли вратарю Михаилу Опарину, которому Дмитрий Парфенов доверил место в воротах в этой игре.

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Четвертьфинал

«Амкар» - «Авангард» - 0:0 (6:7 по пенальти). Переносимся в 2018 год. Морозный матч в Перми, где хозяева очень хотели победить, но не смогли ничего сделать с выскочкой нынешнего розыгрыша Кубка России. Пришлось бить пенальти, а здесь удача улыбнулась курянам. Александр Кобзев совершил два сэйва, еще разок игрок «Амкара» не попал в створ ворот – еще одним представителем РФПЛ в кубке стало меньше, а «Авангард» продвинулся по турнирной сетке так далеко, что голова кругом. Не только у игроков «Авангарда», у всех свидетелей тоже. Любопытно, что в этом матче за «Амкар» играл Аарон Оланаре, который дважды в одном сезоне вылетел из Кубка России от курского клуба – сначала с ЦСКА, а затем и с пермяками.

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«Тосно» - «Луч-Энергия» - 2:1. Еще один очень холодный матч, состоявшийся 28 февраля. За право сыграть в полуфинале «Тосно» соперничал с «Лучом», который тогда еще возглавлял сам Александр Григорян. Победа была одержана «по схеме» матча против «Тюмени» двумя раундами раньше: два мяча в течение пяти минут первого тайма, а затем пробоина в начале второй половины, которая мобилизует все силы и концентрацию на остаток встречи. За «Тосно» забивали защитник Андрей Буйволов и (барабанная дробь) Павел Погребняк, перебравшийся в клуб из Ленинградской области зимой. К сожалению, в финале Павел сыграть не сможет. В следующей игре Кубка России против «Спартака» он получит травму ахилла, но это уже другая история.

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Полуфинал

«Авангард» - «Шинник» - 1:0. К моменту встречи в полуфинале Кубка России дружины из Ярославля и Курска провели оба матча чемпионата между собой. В обоих случаях побеждал «Шинник» - 2:1 и 1:0, однако в кубковом турнире удача улыбнулась команде Биджиева. Никто не хотел уступать, однако на 79-й минуте Игорь Киреев забил мяч, который остался единственным и открыл «Авангарду» дорогу в финал.

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«Спартак» - «Тосно» - 1:1 (4:5 по пенальти). Наверное, самый драматичный матч нынешнего розыгрыша: тут и масса моментов, и остросюжетные повороты, и крах фаворита, причем фаворита не только отдельного матча, но и всего розыгрыша. «Спартак» играл с солидным преимуществом, Зе Луиш вывел «красно-белых» вперед, а потом в ворота Юрченко мог залететь и второй, и третий мячи, но это не случилось. Зато «Тосно» в концовке основного времени воспользовался неразберихой в обороне «Спартака» и перевел игру в овертайм, где москвичи снова были близки к голам, но не забили. В серии пенальти команде Массимо Карреры дорого обошлись ошибки Фернандо и Глушакова, а Давид Юрченко стал главным героем этого противостояния.

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Финал

«Тосно» - «Авангард». «Тосно» считается фаворитом финала Кубка России, но это все условности, да и «Авангард» уже показал, что в статусе «андердога» чувствует себя более чем комфортно. Ходят слухи, что путевка в Лигу Европы обладателю Кубка России не достанется, однако статус, медали и память останутся навсегда. За это команды и будут биться в Волгограде. По мрачным предсказаниям, «Тосно» вообще может прекратить существование, если вылетит из РФПЛ, но тренер Парфенов и ряд футболистов отлично себя зарекомендовали, чтобы остаться на виду в любом случае. Победа же «Авангарда» станет самой настоящей историей золушки, для большинства футболистов этого клуба это единственная возможность в карьере что-то выиграть, поэтому рубиться куряне будут отчаянно. И все-таки…

Прогноз «Соккер.ру»: победа «Тосно» со счетом 2:0. Мужики в обеих командах, но у Дмитрия Парфенова они более квалифицированные как футболисты.