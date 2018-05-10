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Победителям тут не место. «Тосно» - без Лиги Европы

вчера, 12:30
Победителям тут не место. «Тосно» - без Лиги Европы

День Победы оказался двойным праздником для «Тосно», ведь молодой клуб завоевал Кубок России, но тут же стало известно, что путь в Европу закрыт. «Соккер.ру» разбирается. 

Что произошло?

После победы в финале Кубка России «Тосно» поздравляли исключительно с трофеем, но не с прямой путевкой в Лигу Европы, которая по регламенту положена обладателю кубка. Исполняющий обязанности главы РФС Александр Алаев заявил буквально следующее: «У „Тосно“, к моему сожалению, нет шансов пройти лицензирование. Есть процедуры, которые они не успеют пройти. Мне бы хотелось, чтобы клуб продолжал прогрессировать. Разговаривал с руководителем, чтобы в следующий раз не было организационных и финансовых вопросов и ничто не помешало сыграть в еврокубках, если такой шанс выпадет. Дело не только в инфраструктуре. В первую очередь это финансовый критерий. В Лиге Европе будет играть шестая команда РФПЛ. Четвертая команда сразу выйдет в группу, шестая сыграет в квалификации». 

Самая издевательская фраза в этой речи «в следующий раз», потому что следующего раза у «Тосно» может и не быть. И это заявление резонирует с обещанием руководителя департамента профессионального футбола Сергея Куликова, который обещал любую поддержку победителю Кубка России от РФС в вопросе получения лицензии для участия в еврокубках. Впрочем, «Тосно» сам пошел по такому пути, никто не вставлял палки в колеса (по крайней мере, явно), ведь еще в начале мая появились новости о том, что курский «Авангард» подал заявку на прохождение процедуры лицензирования, а «Тосно» не сделал этого. 

На данный момент, по словам главы отдела лицензирования РФС Евгения Летина, нет никаких шансов принять обладателя Кубка России в ряды участников еврокубков от России на будущий сезон: «Александр Александрович Алаев всё сказал. Футбольный клуб „Тосно“ просрочил все сроки подачи заявки на лицензирование для участия в еврокубках. Таким образом, клуб из Ленинградской области никоим образом не сможет принять участие в групповом этапе Лиги Европы». 

Почему так произошло?

Оптимистичный Павел Погребняк считает, что проблему с лицензией все еще можно исправить, а Дмитрий Парфенов отказывается комментировать ситуацию, подчеркивая, что он ответственный только за футбольные вопросы. Как же такое могло произойти, что клуб, претендующий на победу в Кубке России, а также на прямое попадание в Лигу Европы, добровольно отказался от последней «плюшки»? Прикинем варианты – адекватные, заговорщицкие, абсурдные. 

Головотяпство. Никогда не сбрасывайте со счетов это явление, особенно если речь идет о России-матушке. Не знали, забыли, не позаботились подготовить документы, или еще что-то пошло не так – в итоге, отсутствие лицензии. Маловероятный вариант, ведь РФС наверняка напомнил бы, что и как нужно делать, так что рисуем мем с Шоном Бином в футболке «Тосно»: «Нельзя просто так взять и забыть пройти процедуру лицензирования». 

Осознанный отказ. Наличие финансовых проблем у «Тосно» ни для кого не является секретом, тем не менее, клубу удается держаться на плаву. Как именно и за счет каких именно схем – никто толком не знает. Прохождение процедуры лицензирования предполагает полное раскрытие своей финансовой деятельности, что руководители «Тосно» по тем или иным причинам делать не хотят. Либо клуб, находящийся на грани банкротства, банально не может себе позволить ни процедуру лицензирования, ни участие в РФПЛ на будущий сезон, ни Лигу Европы. 

Тайная договорённость с РФС. Вероятно, в РФС заявку «Тосно» на лицензирование все же видели и сразу же указали на ряд финансовых критериев, которым клуб не соответствует и не сможет соответствовать в ближайшее время. Для «Тосно» формальное отсутствие заявки на лицензирование – выглядит как собственное решение, лучше, чем провал этого процесса, а РФС не пришлось бы в случае победы тосненцев в финале Кубка России тянуть из болота безнадежного бегемота (заявка есть – надо помогать, подгонять под различные критерии). Достаточно просто вручить трофей «Тосно», а путевку в Лигу Европы передать шестому клубу РФПЛ, что и было сделано, причем перед заключительным туром чемпионата России, что ставит в известность заинтересованные клубы. 

Жаркий последний тур в РФПЛ

Из-за того что победитель Кубка России не забирает путевку в Лигу Европы, перед 30-м туром РФПЛ почти не осталось немотивированных турнирной ситуацией команд. На шестое место претендуют сразу несколько команд! «Уфа», тульский «Арсенал» и «Ахмат» реально, «Динамо» скорее формально, для него должны сложиться очень уж невероятные расклады. А самое удивительное во всей этой истории, что ныне занимающая шестое место «Уфа», держащая судьбу путевки в своих руках, в 30-м раунде сыграет против «Тосно», стоящего на вылет. Другими словами, выиграв Кубок России, команда Дмитрия Парфенова сделала шестое место в РФПЛ желанным и получила невероятно мотивированного противника в решающем матче сезона, который может подарить «Тосно» шанс в виде стыковых матчей или обернется вылетом в ФНЛ. 

Что будет с «Тосно»?  

А вот этого никто не знает. Недавно ходили слухи о расформировании команды в случае вылета из РФПЛ, сейчас генеральный директор клуба хвастается обещанием губернатора Ленобласти: «С нами встречался губернатор Ленинградской области Александр Юрьевич Дрозденко, который, в какой бы лиге мы ни находились, обещал поддержку, закрыть все долги, не бросить команду и помочь в следующем году». А еще Вячеслав Матюшенко рассказал о том, что «Тосно» все же попытается получить лицензию УЕФА для участия в Лиге Европы: «Мы пытаемся все сделать, готовы пройти лицензирование. Наверное, будут решать те люди, которые должны это решать. Если у нас будет возможность, будем предпринимать попытки сделать все возможное. Ранее у нас были финансовые проблемы, не было возможности их закрыть, поэтому не подали вовремя заявку». Но это похоже на нечто абстрактное вроде «будем бороться до конца», ведь если представители РФС говорят, что все сроки вышли – значит, так и есть? Или же Алаев с Летиным некомпетентны и выдают желаемое (передачу путевки в ЛЕ шестой команде РФПЛ) за действительное (у «Тосно» все еще есть шанс получить лицензию). Скоро все узнаем. 

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Все комментарии
valt134
valt134
вчера в 23:16
Цирк уехал-клоуны остались.
борька
борька
вчера в 20:11
Сплошной блуд! Одни темнилы и воротилы у руля российского футбола!
alfranza
alfranza ответил Lu4nik
вчера в 19:10
Lu4nik:
согласен с вами, но не полностью: последнее предложение все же лишнее. Вполне возможно, что в этот раз Зенит дойдет минимум до полуфинала ЛЕ. Такая вероятность все же есть, согласны?
Такая вероятность есть, но без Заболотного. А вообще с обновленным составом, молодежью и точно другим тренером. Но не в след сезоне, а как минимум через пару лет. Потому что новая команда это не конструктор лего, а живые игроки, и строится она будет не 2 месяца, а год-два.
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответил Ablom
вчера в 18:45
Ablom:
Спартачи в РФС низко отомстили Тосно.
Просто позор!
Евгений Сибель
Евгений Сибель
вчера в 16:19
Самый абсурд это когда Ростов мутузили с Толстых во главе.
Анжи не разрешали дома играть.
denmig
denmig
вчера в 16:01
Хахахахх! Я это сказал еще после Нашего проигрыша ! Удавятся за 6 квот ! Что - правильно! А кубок - отменить раз его даже рфс не ценит!
Олег Пастушков
Олег Пастушков ответил Tott_Hot
вчера в 15:56
Tott_Hot:
Тосно конечно жаль, но очень уж хочется увидеть родную Уфу впервые в еврокубках. Да и клуб предпочтительнее будет по составу + со своим новым стадионом.
Предпочтительнее в Лиге Европы увидеть команду, которая в честной борьбе эту путевку выстрадала. При всем уважении к «Уфе», в этом году ей там не место. «Тосно» — обладатель кубка, пусть Россию и представляют. И не надо нам всех этих подковерных игр...
Бутсы
Бутсы
вчера в 15:39
Фурс хотел протолкнуть свой поставщик в ЛЕ,но Муко даже по старой дружбе запросил чересчур много. Фурса в печальке.

И даже лошади, плак плак.
Бутсы
Бутсы
вчера в 15:37
Чухню прогнали с Европы.
barca200885
barca200885
вчера в 15:33
Третий вариант самый вероятный！
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 15:31
Не приятная это история. Но клубам-однодневкам на что надеяться? В РФПЛ если выходить, нужен классный стадион и стабильное финансирование. А так как получилось, так и получилось. Что посеешь, то и пожнешь КУШАЙТЕ господа хорошие).
Jum13
Jum13 ответил spartach n1
вчера в 15:10
spartach n1:
6 апреля 2018
Каррера: "Хочу выиграть чемпионат и Кубок России"
Сёмин и Парфёнов (вместе): "Хотелка не отросла"
Lu4nik
Lu4nik ответил alfranza
вчера в 15:03
alfranza:
Да к бесу это ЛЕ, если честно. Нет, так нет. Тосно нужно ЖИТЬ, а не быть расформированным. Это главная задача, если они не смогут зацепиться за стыки. А в ЛЕ пусть позорится Зенит с Заболотным.
согласен с вами, но не полностью: последнее предложение все же лишнее. Вполне возможно, что в этот раз Зенит дойдет минимум до полуфинала ЛЕ. Такая вероятность все же есть, согласны?
alfranza
alfranza
вчера в 14:51
Да к бесу это ЛЕ, если честно. Нет, так нет. Тосно нужно ЖИТЬ, а не быть расформированным. Это главная задача, если они не смогут зацепиться за стыки. А в ЛЕ пусть позорится Зенит с Заболотным.
ИСМЕТ 🌟🌟FCSM🌟 FOREVER🌟🌟
ИСМЕТ 🌟🌟FCSM🌟 FOREVER🌟🌟
вчера в 14:48
    Michele_Alboreto
    Michele_Alboreto
    вчера в 14:35
    2014 год: Ростов побеждает в Кубке, из-за чего спартак не попадает в Лигу Европы. Ростов не пускают в ЛЕ (слава Богу, в Лозанне они оспорили это решение).
    2018 год: Тосно выкидывает спартак из Кубка и берёт этот самый Кубок. Тосно не пускают в ЛЕ.

    Чистая случайность , да-да ))
    spartach n1
    spartach n1
    вчера в 14:05
    mikysss
    mikysss ответил Ablom
    вчера в 13:22
    Ablom:
    Спартачи в РФС низко отомстили Тосно.
    в РФС Спартачей нет, а однодневный фарм клуб бомжей не достоин существования
    mikysss
    mikysss
    вчера в 13:20
    Однодневку оформили получили кубок премиальные пойдут чтоб семак в ЛЕ попал плюс орнебург уже в теме, а они про Федуна кукарекают, тут схемы у всех на виду
    Ablom
    Ablom
    вчера в 13:18
    Спартачи в РФС низко отомстили Тосно.
    Tott_Hot
    Tott_Hot
    вчера в 13:08
    Тосно конечно жаль, но очень уж хочется увидеть родную Уфу впервые в еврокубках. Да и клуб предпочтительнее будет по составу + со своим новым стадионом.
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