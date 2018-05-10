Победителям тут не место. «Тосно» - без Лиги Европы

День Победы оказался двойным праздником для «Тосно», ведь молодой клуб завоевал Кубок России, но тут же стало известно, что путь в Европу закрыт. «Соккер.ру» разбирается.

Что произошло?

После победы в финале Кубка России «Тосно» поздравляли исключительно с трофеем, но не с прямой путевкой в Лигу Европы, которая по регламенту положена обладателю кубка. Исполняющий обязанности главы РФС Александр Алаев заявил буквально следующее: «У „Тосно“, к моему сожалению, нет шансов пройти лицензирование. Есть процедуры, которые они не успеют пройти. Мне бы хотелось, чтобы клуб продолжал прогрессировать. Разговаривал с руководителем, чтобы в следующий раз не было организационных и финансовых вопросов и ничто не помешало сыграть в еврокубках, если такой шанс выпадет. Дело не только в инфраструктуре. В первую очередь это финансовый критерий. В Лиге Европе будет играть шестая команда РФПЛ. Четвертая команда сразу выйдет в группу, шестая сыграет в квалификации».

Самая издевательская фраза в этой речи «в следующий раз», потому что следующего раза у «Тосно» может и не быть. И это заявление резонирует с обещанием руководителя департамента профессионального футбола Сергея Куликова, который обещал любую поддержку победителю Кубка России от РФС в вопросе получения лицензии для участия в еврокубках. Впрочем, «Тосно» сам пошел по такому пути, никто не вставлял палки в колеса (по крайней мере, явно), ведь еще в начале мая появились новости о том, что курский «Авангард» подал заявку на прохождение процедуры лицензирования, а «Тосно» не сделал этого.

На данный момент, по словам главы отдела лицензирования РФС Евгения Летина, нет никаких шансов принять обладателя Кубка России в ряды участников еврокубков от России на будущий сезон: «Александр Александрович Алаев всё сказал. Футбольный клуб „Тосно“ просрочил все сроки подачи заявки на лицензирование для участия в еврокубках. Таким образом, клуб из Ленинградской области никоим образом не сможет принять участие в групповом этапе Лиги Европы».

Почему так произошло?

Оптимистичный Павел Погребняк считает, что проблему с лицензией все еще можно исправить, а Дмитрий Парфенов отказывается комментировать ситуацию, подчеркивая, что он ответственный только за футбольные вопросы. Как же такое могло произойти, что клуб, претендующий на победу в Кубке России, а также на прямое попадание в Лигу Европы, добровольно отказался от последней «плюшки»? Прикинем варианты – адекватные, заговорщицкие, абсурдные.

Головотяпство. Никогда не сбрасывайте со счетов это явление, особенно если речь идет о России-матушке. Не знали, забыли, не позаботились подготовить документы, или еще что-то пошло не так – в итоге, отсутствие лицензии. Маловероятный вариант, ведь РФС наверняка напомнил бы, что и как нужно делать, так что рисуем мем с Шоном Бином в футболке «Тосно»: «Нельзя просто так взять и забыть пройти процедуру лицензирования».

Осознанный отказ. Наличие финансовых проблем у «Тосно» ни для кого не является секретом, тем не менее, клубу удается держаться на плаву. Как именно и за счет каких именно схем – никто толком не знает. Прохождение процедуры лицензирования предполагает полное раскрытие своей финансовой деятельности, что руководители «Тосно» по тем или иным причинам делать не хотят. Либо клуб, находящийся на грани банкротства, банально не может себе позволить ни процедуру лицензирования, ни участие в РФПЛ на будущий сезон, ни Лигу Европы.

Тайная договорённость с РФС. Вероятно, в РФС заявку «Тосно» на лицензирование все же видели и сразу же указали на ряд финансовых критериев, которым клуб не соответствует и не сможет соответствовать в ближайшее время. Для «Тосно» формальное отсутствие заявки на лицензирование – выглядит как собственное решение, лучше, чем провал этого процесса, а РФС не пришлось бы в случае победы тосненцев в финале Кубка России тянуть из болота безнадежного бегемота (заявка есть – надо помогать, подгонять под различные критерии). Достаточно просто вручить трофей «Тосно», а путевку в Лигу Европы передать шестому клубу РФПЛ, что и было сделано, причем перед заключительным туром чемпионата России, что ставит в известность заинтересованные клубы.

Жаркий последний тур в РФПЛ

Из-за того что победитель Кубка России не забирает путевку в Лигу Европы, перед 30-м туром РФПЛ почти не осталось немотивированных турнирной ситуацией команд. На шестое место претендуют сразу несколько команд! «Уфа», тульский «Арсенал» и «Ахмат» реально, «Динамо» скорее формально, для него должны сложиться очень уж невероятные расклады. А самое удивительное во всей этой истории, что ныне занимающая шестое место «Уфа», держащая судьбу путевки в своих руках, в 30-м раунде сыграет против «Тосно», стоящего на вылет. Другими словами, выиграв Кубок России, команда Дмитрия Парфенова сделала шестое место в РФПЛ желанным и получила невероятно мотивированного противника в решающем матче сезона, который может подарить «Тосно» шанс в виде стыковых матчей или обернется вылетом в ФНЛ.

Что будет с «Тосно»?

А вот этого никто не знает. Недавно ходили слухи о расформировании команды в случае вылета из РФПЛ, сейчас генеральный директор клуба хвастается обещанием губернатора Ленобласти: «С нами встречался губернатор Ленинградской области Александр Юрьевич Дрозденко, который, в какой бы лиге мы ни находились, обещал поддержку, закрыть все долги, не бросить команду и помочь в следующем году». А еще Вячеслав Матюшенко рассказал о том, что «Тосно» все же попытается получить лицензию УЕФА для участия в Лиге Европы: «Мы пытаемся все сделать, готовы пройти лицензирование. Наверное, будут решать те люди, которые должны это решать. Если у нас будет возможность, будем предпринимать попытки сделать все возможное. Ранее у нас были финансовые проблемы, не было возможности их закрыть, поэтому не подали вовремя заявку». Но это похоже на нечто абстрактное вроде «будем бороться до конца», ведь если представители РФС говорят, что все сроки вышли – значит, так и есть? Или же Алаев с Летиным некомпетентны и выдают желаемое (передачу путевки в ЛЕ шестой команде РФПЛ) за действительное (у «Тосно» все еще есть шанс получить лицензию). Скоро все узнаем.