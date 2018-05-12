Достижения Манчини в «Зените»

Петербуржцы разрывают контракт с Роберто, а «Соккер.ру» напоминает, почему расставание с ним – подарок для футбольного клуба.

1 июня 2017. Фурсенко осуществил давнюю мечту – затащить Манчини в сборную России не сумел (хотя помним странный контракт), зато подарил это счастье «Зениту». Контракт подписали по схеме «2+1», зарплату не оглашали, но в районе 5 млн евро по разным оценкам.

28 июня 2017. Срыв переговоров с Маноласом. Манчини устроил истерику в день отказа Костаса от контракта с «Зенитом» вместо того, чтобы уладить вопрос как менеджер. Хотя тут виноват не только тренер. Говорят, греку предложили контракт в рублях. Тот вспылил и не приехал на медицинский осмотр. Позже Манолас подтвердил информацию – отказал «Зениту», о чем не жалеет.

16 июля 2017. Первый официальный матч Роберто в «Зените». Проиграв «Лудогорцу» и ЦСКА из Софии на сборах, отправились в Хабаровск. Лескано едва не забил рабоной, игра была равной – до дальнего удара Кузяева по точным выстрелам счет был 3:3. Манчини спас класс исполнителей, а вот схему выбрал неверную, формация «4-4-2» с Жулиано и Дзюбой впереди не сработала. В итоге бразильца выживут, как и Артема.

3 августа 2017. Ужасный домашний влет от «Бней Иегуды». Ах, как отлично «Зенит» Манчини играл на старте сезона – по версии тех, кто не смотрел матчи команды. Что основа мучилась, а не играла, что резерв издевался над болельщиками. Скромный израильский клуб едва не выбил «Зенит» из квалификации ЛЕ, не хватило одного мяча. Манчини хлопал ресницами на бровке, даже отругать резервистов не сумел.

6 августа 2017. Веселый разгром «Спартака». Чего здесь больше - силы «Зенита» или безалаберности обороны Карреры? На выезде «красно-белым» накидать много мячей могут многие. А кто сейчас помнит, что после той победы «Зенит» не обыграл в гостях «Урал»? Таблица помнит – в трех играх «Спартаку», «Ахмату» и «Тосно» забили 35% голов всего чемпионата. Без этих побед остается по 1 голу за игру в среднем, показатель аутсайдера «Анжи».

24 августа 2017. Вползают в группу ЛЕ. Лунев и Кокорин тащили тогда «Зенит». В самой группе Манчини сработал терпимо, уверенно прошли дальше, одерживая дежурные победы. Но «Утрехт» их чудом не выбил на пути в квартет. В Голландии чудил не только Кришито, но Лунев спас, а во втором матче пришлось играть в овертайме, где слово взял Кокорин. Заслуг Манчини не замечено.

1 сентября 2017. Закрытие трансферного окна. Если верить, что Полоз и Ерохин вдруг стали свободными агентами, то «Зенит» потратил летом 85 млн евро на новичков. Набрали одиннадцать человек, пять самых дорогостоящих – аргентинцы. Манчини привезли игроков, которых запрашивал, ведь охота на латиноамериканцев, в отличие от скупки «Ростова», не была инициативой покойного Сарсании. Заработали всего 13 млн евро, разница в 72 млн. Это больше, чем годовой бюджет ЦСКА.

21 сентября 2017. Позорный вылет из Кубка России. «Зенит» вылетел глупо, лишив позже на пару со «Спартаком» финала между этими клубами в Волгограде. «Тосно» и «Авангард» - большие умницы. Но не говорите, что нет вины Карреры и Манчини в том, что не увидели эпичный финал. Петербургское «Динамо», к слову, уступило в следующем раунде «СКА-Хабаровску» - слабейшей команде РФПЛ.

15 октября 2017. Крах позиционных атак с «Арсеналом». Еще одно тренерское поражение Манчини. В это день умер старый доминирующий «Зенит». Божович поставил на колени тренерские идеи Манчини, а потом сделал контрольный выстрел за счет контратаки. Однообразность «Зенита», который в середине октября шел первым, опережая «Локомотив» на два пункта, начала сказываться. Манчини был наблюдателем, его не смутило, что «Зенит» в матче с «Арсеналом» развил всего две удачные атаки.

29 октября 2017. Разгром от чемпиона. «Локомотив» разорвал «Зенит» на контратаках. Многие из Санкт-Петербурга тогда упрекали Семина – мол, повезло ему. Во втором круге Юрий Павлович проучит Роберто, сыграв после перерыва первым номером, а не вторым. Так что 0:3 на стадионе «Санкт-Петербург» - одно из доказательств по делу о халатности Манчини. Ноль влияния на игру, полный провал, как и в матче с ЦСКА за тур до этого – унылые 0:0 позволили Семину догнать «Зенит» еще до очного матча.

27 ноября 2017. Уверенный реванш «Спартака». «Зенит» обыграл подопечных Карреры легко, а вот проиграл им больно и заслуженно. Манчини подумал, что погром «Тосно» 5:0 является доказательством, что все у его команды в порядке? Наивный подход обернулся матчем, в котором Каррера был на голову выше. «Спартак» забил третий гол даже после удаления Фернандо, оборона «Зенита» посыпалась, полузащиту смяли, Кокорин не смог вытащить игру в одиночку.

22 февраля 2018. «Зенит» разгромил «Селтик». Снова тянет спросить, чего в погроме больше? Шотландцы ведь преобразились после домашнего матча, провалились. «Зенит» пару раз за сезон подбирал уроненную соперниками честь и устраивал им погромы. Но давайте без эмоций вспомним, что даже вратарь «Селтика» помогал «Зениту». После этого разгрома Манчини останется без побед на шесть недель до апреля месяца.

23 февраля 2018. В России закрылось зимнее трансферное окно. Зимой Манчини не сумел убедить Фурсенко, что ему нужен сильный нападающий – проиграл дискуссию, получив Заболотного. Сплавил Нобоа, Шатова и Дзюбу, после каждый неплохо смотрелся весной в новых клубах. Получил Оздоева и Набиуллина, коих не просил. Зимой «Зенит» потратил немного, но ослабил состав и не закрыл слабые места вроде опорной зоны или центра атаки.

15 марта 2018. «Зенит» потерял финал Лиги Европы. Именно так, одного гола не хватило российскому клубу, чтобы претендовать на попадание в решающий матч еврокубка. По сетке турнира «Зенит» мог сыграть против «Марселя» - команды со странной защитой, а также «Зальцбурга» - Карасев бы не помог в полуфинале, как французам, но «Зенит» бросил бы все силы на Лигу Европы и мог сыграть против «Атлетико». Не слабее они «Лейпцига», «Марселя» и «Зальцбурга». Манчини глупо упустил исторический шанс.

7 апреля 2018. Роберто умудрился проиграть Мусаеву. Тренер «Краснодара» приехал в Санкт-Петербург и позволил Шатову разреветься после важного гола в ворота «Зенита». Дзюба через пару недель плакать не будет, ведь его «Арсенал» упустит верную победу против Манчини. Но Артем и Олег, как Божович или Мусаев, доказали, что в России все соседи «Зенита» по таблице – даже дальние, вроде «Арсенала», не боятся Роберто, ведь он после первого круга анализ ошибок не провел.

5 мая 2018 года. «Локомотив» становится чемпионом. В матче против «Зенита», благодаря ошибке Полоза и защитников – Игнатьеву дали прострелить, а Эдера оставили без опеки. Решающий матч «Зенита» в концовке сезона можно назвать квинтэссенцией беспомощности итальянского тренера в борьбе за ЛЧ. Против «Локомотива» устраивала только победа. Но все увидели, что Семин снова обыграл Манчини. Кто его только не обыгрывал! От наставника «Бней Иегуды» до тренера питерского «Динамо».

12 мая 2018. Похоже, сегодня Манчини поступил благородно. Задержавшись в «Зените», Роберто мог бы получить в районе 13 миллионов евро. Но говорят, что итальянец уходит в сборную Италии, не обобрав «Зенит». Тогда полюбовное расторжение контракта – маленькая моральная компенсация. Невеста Манчини и одновременно адвокат Сильвия Фортини поступила мудро, если не настаивала на отступных.

Ведь у Роберто не получилось, сам инициирует уход. Очевидный и предсказанный по ходу сезона тренерский провал не снимает ответственность со всего клуба, но напоминает, почему команда скатилась на пятую строчку, а теперь старается искать нелепые оправдания, когда причина бед на поверхности. «Зенит» целый сезон играл без грамотных включений тренера, который в 23 матчах из 44 потерял очки, одержав всего четыре тренерские победы.

Когда тренер помогает в среднем в одной игре из каждых 11, пятое место – большой успех. Как и предполагали еще в ноябре, Манчини стал худшим трансфером сезона, правильно его величали Луческу 2.0. Нет другого кадрового решения, которое обошлось бы покупателю в РФПЛ так дорого. Почти 100 миллионов евро за счет неудачных покупок. 20 миллионов разницы в премиальных между ЛЧ и ЛЕ. Плюс траты на зарплаты.

Соберется около 14 миллиардов рублей убытков после одного неудачного подписания тренера. И ведь итальянца даже нечем оправдать. Состав не хуже, чем у «Локомотива». Нагрузка ниже, чем была у «Спартака», травм меньше. У ЦСКА не было денег, у «Краснодара» маячил на бровке Шалимов. Но «Зенит» оказался хуже всех фаворитов. Ужасный год для тренера Манчини, нежелание продолжать мучения – единственное достижение. Теперь осталось не допустить ошибку при выборе тренера в третий раз подряд.