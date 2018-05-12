Достижения Манчини в «Зените»

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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 38 тур1X2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХаддерсфилдХаддерсфилд -:- Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал5.34.61.55
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув1.187.214
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд1.424.757.3
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл -:- Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси641.57
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон -:- Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити6.44.81.45
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм -:- Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити1.375.57
Испания. Примера 2017/2018, 37 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 6:0 Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)Сельта1.256.310
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона---
Италия. Серия А 2017/2018, 37 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер 1:2 Логотип футбольный клуб СассуолоСассуоло1.16815
16:00 25’ Логотип футбольный клуб КротонеКротоне 0:1 Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио4.253.51.85
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан2.023.253.85
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус2.752.952.8
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)Сампдория -:- Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи4.854.51.58
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 30 тур1X2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов 1:0 Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал---
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Амкар (Пермь)Амкар 0:0 Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат1.923.553.9
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 0:1 Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М1.454.67.1
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА 2:1 Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи1.17717
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т 2:0 Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М2.023.553.55
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит 6:0 Логотип футбольный клуб СКА-ХабаровскСКА-Хабаровск1.12920
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар 1:1 Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин1.63.86

Достижения Манчини в «Зените»

вчера, 15:00
Достижения Манчини в «Зените»

Петербуржцы разрывают контракт с Роберто, а «Соккер.ру» напоминает, почему расставание с ним – подарок для футбольного клуба. 

1 июня 2017. Фурсенко осуществил давнюю мечту – затащить Манчини в сборную России не сумел (хотя помним странный контракт), зато подарил это счастье «Зениту». Контракт подписали по схеме «2+1», зарплату не оглашали, но в районе 5 млн евро по разным оценкам. 

28 июня 2017. Срыв переговоров с Маноласом. Манчини устроил истерику в день отказа Костаса от контракта с «Зенитом» вместо того, чтобы уладить вопрос как менеджер. Хотя тут виноват не только тренер. Говорят, греку предложили контракт в рублях. Тот вспылил и не приехал на медицинский осмотр. Позже Манолас подтвердил информацию – отказал «Зениту», о чем не жалеет. 

16 июля 2017. Первый официальный матч Роберто в «Зените». Проиграв «Лудогорцу» и ЦСКА из Софии на сборах, отправились в Хабаровск. Лескано едва не забил рабоной, игра была равной – до дальнего удара Кузяева по точным выстрелам счет был 3:3. Манчини спас класс исполнителей, а вот схему выбрал неверную, формация «4-4-2» с Жулиано и Дзюбой впереди не сработала. В итоге бразильца выживут, как и Артема. 

3 августа 2017. Ужасный домашний влет от «Бней Иегуды». Ах, как отлично «Зенит» Манчини играл на старте сезона – по версии тех, кто не смотрел матчи команды. Что основа мучилась, а не играла, что резерв издевался над болельщиками. Скромный израильский клуб едва не выбил «Зенит» из квалификации ЛЕ, не хватило одного мяча. Манчини хлопал ресницами на бровке, даже отругать резервистов не сумел. 

6 августа 2017. Веселый разгром «Спартака». Чего здесь больше - силы «Зенита» или безалаберности обороны Карреры? На выезде «красно-белым» накидать много мячей могут многие. А кто сейчас помнит, что после той победы «Зенит» не обыграл в гостях «Урал»? Таблица помнит – в трех играх «Спартаку», «Ахмату» и «Тосно» забили 35% голов всего чемпионата. Без этих побед остается по 1 голу за игру в среднем, показатель аутсайдера «Анжи». 

24 августа 2017. Вползают в группу ЛЕ. Лунев и Кокорин тащили тогда «Зенит». В самой группе Манчини сработал терпимо, уверенно прошли дальше, одерживая дежурные победы. Но «Утрехт» их чудом не выбил на пути в квартет. В Голландии чудил не только Кришито, но Лунев спас, а во втором матче пришлось играть в овертайме, где слово взял Кокорин. Заслуг Манчини не замечено.  

1 сентября 2017. Закрытие трансферного окна. Если верить, что Полоз и Ерохин вдруг стали свободными агентами, то «Зенит» потратил летом 85 млн евро на новичков. Набрали одиннадцать человек, пять самых дорогостоящих – аргентинцы. Манчини привезли игроков, которых запрашивал, ведь охота на латиноамериканцев, в отличие от скупки «Ростова», не была инициативой покойного Сарсании. Заработали всего 13 млн евро, разница в 72 млн. Это больше, чем годовой бюджет ЦСКА. 

21 сентября 2017. Позорный вылет из Кубка России. «Зенит» вылетел глупо, лишив позже на пару со «Спартаком» финала между этими клубами в Волгограде. «Тосно» и «Авангард» - большие умницы. Но не говорите, что нет вины Карреры и Манчини в том, что не увидели эпичный финал. Петербургское «Динамо», к слову, уступило в следующем раунде «СКА-Хабаровску» - слабейшей команде РФПЛ. 

15 октября 2017. Крах позиционных атак с «Арсеналом». Еще одно тренерское поражение Манчини. В это день умер старый доминирующий «Зенит». Божович поставил на колени тренерские идеи Манчини, а потом сделал контрольный выстрел за счет контратаки. Однообразность «Зенита», который в середине октября шел первым, опережая «Локомотив» на два пункта, начала сказываться. Манчини был наблюдателем, его не смутило, что «Зенит» в матче с «Арсеналом» развил всего две удачные атаки. 

29 октября 2017. Разгром от чемпиона. «Локомотив» разорвал «Зенит» на контратаках. Многие из Санкт-Петербурга тогда упрекали Семина – мол, повезло ему. Во втором круге Юрий Павлович проучит Роберто, сыграв после перерыва первым номером, а не вторым. Так что 0:3 на стадионе «Санкт-Петербург» - одно из доказательств по делу о халатности Манчини. Ноль влияния на игру, полный провал, как и в матче с ЦСКА за тур до этого – унылые 0:0 позволили Семину догнать «Зенит» еще до очного матча. 

27 ноября 2017. Уверенный реванш «Спартака». «Зенит» обыграл подопечных Карреры легко, а вот проиграл им больно и заслуженно. Манчини подумал, что погром «Тосно» 5:0 является доказательством, что все у его команды в порядке? Наивный подход обернулся матчем, в котором Каррера был на голову выше. «Спартак» забил третий гол даже после удаления Фернандо, оборона «Зенита» посыпалась, полузащиту смяли, Кокорин не смог вытащить игру в одиночку. 

22 февраля 2018. «Зенит» разгромил «Селтик». Снова тянет спросить, чего в погроме больше? Шотландцы ведь преобразились после домашнего матча, провалились. «Зенит» пару раз за сезон подбирал уроненную соперниками честь и устраивал им погромы. Но давайте без эмоций вспомним, что даже вратарь «Селтика» помогал «Зениту». После этого разгрома Манчини останется без побед на шесть недель до апреля месяца. 

23 февраля 2018. В России закрылось зимнее трансферное окно. Зимой Манчини не сумел убедить Фурсенко, что ему нужен сильный нападающий – проиграл дискуссию, получив Заболотного. Сплавил Нобоа, Шатова и Дзюбу, после каждый неплохо смотрелся весной в новых клубах. Получил Оздоева и Набиуллина, коих не просил. Зимой «Зенит» потратил немного, но ослабил состав и не закрыл слабые места вроде опорной зоны или центра атаки. 

15 марта 2018. «Зенит» потерял финал Лиги Европы. Именно так, одного гола не хватило российскому клубу, чтобы претендовать на попадание в решающий матч еврокубка. По сетке турнира «Зенит» мог сыграть против «Марселя» - команды со странной защитой, а также «Зальцбурга» - Карасев бы не помог в полуфинале, как французам, но «Зенит» бросил бы все силы на Лигу Европы и мог сыграть против «Атлетико». Не слабее они «Лейпцига», «Марселя» и «Зальцбурга». Манчини глупо упустил исторический шанс. 

7 апреля 2018. Роберто умудрился проиграть Мусаеву. Тренер «Краснодара» приехал в Санкт-Петербург и позволил Шатову разреветься после важного гола в ворота «Зенита». Дзюба через пару недель плакать не будет, ведь его «Арсенал» упустит верную победу против Манчини. Но Артем и Олег, как Божович или Мусаев, доказали, что в России все соседи «Зенита» по таблице – даже дальние, вроде «Арсенала», не боятся Роберто, ведь он после первого круга анализ ошибок не провел. 

5 мая 2018 года. «Локомотив» становится чемпионом. В матче против «Зенита», благодаря ошибке Полоза и защитников – Игнатьеву дали прострелить, а Эдера оставили без опеки. Решающий матч «Зенита» в концовке сезона можно назвать квинтэссенцией беспомощности итальянского тренера в борьбе за ЛЧ. Против «Локомотива» устраивала только победа. Но все увидели, что Семин снова обыграл Манчини. Кто его только не обыгрывал! От наставника «Бней Иегуды» до тренера питерского «Динамо». 

12 мая 2018. Похоже, сегодня Манчини поступил благородно. Задержавшись в «Зените», Роберто мог бы получить в районе 13 миллионов евро. Но говорят, что итальянец уходит в сборную Италии, не обобрав «Зенит». Тогда полюбовное расторжение контракта – маленькая моральная компенсация. Невеста Манчини и одновременно адвокат Сильвия Фортини поступила мудро, если не настаивала на отступных. 

Ведь у Роберто не получилось, сам инициирует уход. Очевидный и предсказанный по ходу сезона тренерский провал не снимает ответственность со всего клуба, но напоминает, почему команда скатилась на пятую строчку, а теперь старается искать нелепые оправдания, когда причина бед на поверхности. «Зенит» целый сезон играл без грамотных включений тренера, который в 23 матчах из 44 потерял очки, одержав всего четыре тренерские победы.

Когда тренер помогает в среднем в одной игре из каждых 11, пятое место – большой успех. Как и предполагали еще в ноябре, Манчини стал худшим трансфером сезона, правильно его величали Луческу 2.0. Нет другого кадрового решения, которое обошлось бы покупателю в РФПЛ так дорого. Почти 100 миллионов евро за счет неудачных покупок. 20 миллионов разницы в премиальных между ЛЧ и ЛЕ. Плюс траты на зарплаты. 

Соберется около 14 миллиардов рублей убытков после одного неудачного подписания тренера. И ведь итальянца даже нечем оправдать. Состав не хуже, чем у «Локомотива». Нагрузка ниже, чем была у «Спартака», травм меньше. У ЦСКА не было денег, у «Краснодара» маячил на бровке Шалимов. Но «Зенит» оказался хуже всех фаворитов. Ужасный год для тренера Манчини, нежелание продолжать мучения – единственное достижение. Теперь осталось не допустить ошибку при выборе тренера в третий раз подряд. 

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Все комментарии
lawr19730
lawr19730
сегодня в 13:26
Одно умиляет-эта козлина свалит без отступных)
Сергей Ерошин
Сергей Ерошин
сегодня в 12:50
Кто будет Луческу 3.0?)))
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик
сегодня в 08:26
...Очень жаль , мало поработал...в пердив должен был вывести Зенитушку...
alfranza
alfranza ответил Физручини
сегодня в 00:27
Физручини:
Все четко сказал. Только по поводу болельщиков не уверен, завтра аншлаг на игре со СКА
Завтра прежде всего воскресенье и хорошая погода. А болельщики... ну я не пойду. 26 лет ходила - хватит! Будут играть в футбол, а не отмывать деньги, может тогда буду ходить. И таких как я достаточно.
Физручини
Физручини ответил alfranza
сегодня в 00:25
alfranza:
Достижения? О чем вы вообще? За последние 5 лет у Зенита нет достижений ни с каким тренером. Лучше бы Семака оставили, с ним команда в атаку хоть ходила. Достижения? Окей. Посмотрим: 1. Обещал Кержу, что тот будет играть. Итог: Керж закончил карьеру в августе, хотя мог еще играть за ***Зенит; 2. Запросил каких то несуразных игроков, в итоге купили инвалидов которым не нужен футбол и тем более престиж клуба; 3. Потеряли многих болельщиков, которые ушли болеть за клубы, которые желают что-то выигрывать; 4. Пиарил аргентосов, будто те будущие Пеле и Роналду. В итоге: они не прижились и хотят быстрее свалить в Юве и Ливер; 5. Ныл после каждого проигранного матча, хотя нужно было не искать виновных, а разбираться, анализировать, налаживать не схемы, а работать с психологией игроков; 6. Купил Заболотного, вместо Дзюбы. Итог: ноль атаки. Вместо нападающих забивает кто угодно; 7. Отдали в аренду разным клубам талантливую молодежь и не только, которая рвала и метала против Зенита; 8. Талантливые игроки готовы платить чтобы не играть за Зенит и выходить против Зенита, чтобы забивать ему голы (Шатов, Дзюба); 9. Не вырастил ни одного игрока европейского уровня; 10. Опустил Зенит на пятое место, лишив своими схемами ЛЧ; Еще достижения? Или хватит?
Все четко сказал. Только по поводу болельщиков не уверен, завтра аншлаг на игре со СКА
Физручини
Физручини
сегодня в 00:22
Инфа хорошая, подача в стиле Соккера. НАЙМИТЕ ГРАМОТНОГО РЕДАКТОРА!!!
rawer
rawer
вчера в 21:09
лучше про достижения Фурсенко написали бы статью
13.06.2017 Фурсенко: «Господь бог ждал, когда Роберто Манчини возглавит «Зенит»
08.08.2017 Фурсенко: через 3-4 года этот состав «Зенита» сможет выиграть Лигу чемпионов
31.03.2018 Фурсенко: "Зенит" будет рвать всех подряд. Обещаю!"

лучше бы вернулся к истокам ввел кодекс чести в зените, чем приглашать манчини)
spartach n1
spartach n1
вчера в 19:42
Еслиб не манчини зенит бы уже боролся за стыки !
turist82
turist82
вчера в 17:37
Не стоит винить во всем манчини. Главный рулевой тут - фурсенка. Вот его уважать уж точно не за что. Ещё будучи главой РФС наобещал что наша сборная выиграет домашний чемпионат... И в зените постоянно трепал языком обещая "всех рвать". Это не специалист, это - болтун, и ничего больше.
RomM84
RomM84
вчера в 17:13
А что тут можно сказать? Только сокрушенно молчать тонко намекивая на распил арену как апофеоз всех странных решений и движений в Питере...
alfranza
alfranza
вчера в 16:43
Достижения? О чем вы вообще? За последние 5 лет у Зенита нет достижений ни с каким тренером. Лучше бы Семака оставили, с ним команда в атаку хоть ходила.

Достижения? Окей. Посмотрим:

1. Обещал Кержу, что тот будет играть. Итог: Керж закончил карьеру в августе, хотя мог еще играть за ***Зенит;

2. Запросил каких то несуразных игроков, в итоге купили инвалидов которым не нужен футбол и тем более престиж клуба;

3. Потеряли многих болельщиков, которые ушли болеть за клубы, которые желают что-то выигрывать;

4. Пиарил аргентосов, будто те будущие Пеле и Роналду. В итоге: они не прижились и хотят быстрее свалить в Юве и Ливер;

5. Ныл после каждого проигранного матча, хотя нужно было не искать виновных, а разбираться, анализировать, налаживать не схемы, а работать с психологией игроков;

6. Купил Заболотного, вместо Дзюбы. Итог: ноль атаки. Вместо нападающих забивает кто угодно;

7. Отдали в аренду разным клубам талантливую молодежь и не только, которая рвала и метала против Зенита;

8. Талантливые игроки готовы платить чтобы не играть за Зенит и выходить против Зенита, чтобы забивать ему голы (Шатов, Дзюба);

9. Не вырастил ни одного игрока европейского уровня;

10. Опустил Зенит на пятое место, лишив своими схемами ЛЧ;

Еще достижения? Или хватит?
смещной
смещной ответил AntiherQ1488
вчера в 16:38
AntiherQ1488:
А в группе зенита за это банят( Их поздравляют, а они(( Неблагодарные!
Ниже третьего места такая конкуренция за Лигу Европу, а они еще и нос воротят. Не понять нам этой логики.
AmIIIeR89
AmIIIeR89
вчера в 16:33
Выгнать Фурсенку - уже полдела для воскрешения Зенита. Федун, Галицкий, Гинер почему-то не орут что вздернут всех и скоро будут играть в финале ЛЧ, а просто работают. Плохо ли, хорошо ли, но нет того шапкозакидательства, которое делает подобные провалы еще более значимыми
mikysss
mikysss
вчера в 16:18
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488 ответил смещной
    вчера в 16:15
    смещной:
    Лучше бы в "Зените" оставался, чем портил сборную Италии. К слову, куда делся Литейный? Хочу поздравить его с тем, что его клуб второй год подряд стабильно попадает в еврокубки.
    А в группе зенита за это банят( Их поздравляют, а они(( Неблагодарные!
    смещной
    смещной
    вчера в 15:33
    Лучше бы в "Зените" оставался, чем портил сборную Италии.
    К слову, куда делся Литейный? Хочу поздравить его с тем, что его клуб второй год подряд стабильно попадает в еврокубки.
    sir_Alex
    sir_Alex
    вчера в 15:31
    Всё это лирика. Почему именно его назначили тренером Скуадры адзурры – вот в чём вопрос!
    Apex Predator
    Apex Predator
    вчера в 15:29
    Я не понимаю, почему Зенит упорно ставят выше Лейпцига. Их и Марсель по сути сильнее, в том числе по составу. А уж Лейпциг на несколько голов мощнее. Состав у немцев в два раза дороже, они играют в топ чемпионате, вызываются в сильные сборные. К тому же качество игры сравнивать просто смешно. При этом благодаря игре в Германии, топ чемпионате с очень высоким темпом игры, самом высоком в мире( возможно наряду с англичанами), скорость мышления, паса, движения футболистов у них намного
    выше, чем у питерцев в лучшие годы, что при Адвокате, что при Петержеле, Боаше, Спалетти, ком угодно.
    Puni
    Puni
    вчера в 15:23
    Статья ни о чем) Выиграли у Спартака - чудо и класс игроков. Проиграли - Манчини облажался. Выиграли у Селтика - чудо и класс. Неудачный матч - опять Манчини. Манчини, конечно, клоун, но спихивать все на него тоже не надо)
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488
    вчера в 15:22
    Хотелось бы почитать комменты питерских пользователей.
    Господин литейный год назад писал, что всем хана, и манекен сделает зенит чемпионом.
    Аксинья
    Аксинья
    вчера в 15:07
    Достижение только одно - удачно пристроил Дзюбу...
    Nerai Sairensa
    Nerai Sairensa
    вчера в 15:05
    Среди гойла смотрясь топ клубом,
    Среди топ клубов вы - гойло.

    Мертворожденному клубчику даже реанимация хрен поможет...
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