«Зенит» на хайпе

Странную акцию провел «Зенит» - назвал публично список кандидатов на пост главного тренера. Блогер «Соккер.ру» Саша Берченко скептически относится к затее.

Футбольный мир приучил нас к максимальной закрытости и конфиденциальности. Слухов ходит много самых разных, однако, как правило, все участники переговоров и сделок до последнего скрывают свои контакты, чтобы посторонние факторы не вмешивались в переговорный процесс. Только когда дело оформляется официально, в ход идут комментарии.

В случае «Зенита» все вышло как-то нарочито показательно. Даже несерьезно. О существовании некоторого «списка пяти» стало известно, когда уже не было смысла скрывать уход Роберто Манчини из «Зенита». Петербуржцы провалили сезон, вложив огромные средства в итальянца и команду для него.

А на выходе лишь пятое место, что совершенно не соответствует амбициям «Зенита». Поэтому руководству нужно показать бурную деятельность на почве реабилитации. В результатах раньше следующего сезона не реабилитируешься, на трансферном рынке тоже еще рано предпринимать решительные действия, а вот в области назначения нового тренера можно делать впечатляющие жесты. И «Зенит» принялся за дело.

Само по себе информирование публики о кандидатах – идея необычная и интересная. Еще более интересен способ информирования. Заместитель спортивного директора клуба Вячеслав Малафеев сообщил миллионному болельщику «Зенита» их имена, чтобы тот потом в телеэфире раскрыл их. Попытались сделать шоу. Так что же это за имена такие?

Это Маурицио Сарри, который работает с «Наполи», Паулу Фонсека, возглавляющий «Шахтер», Марсело Гальярдо, трудящийся в «Ривер Плейт», Хорхе Сампаоли, который стоит у руля сборной Аргентины, а также Сергей Семак, тренирующий «Уфу». Список несколько необычный, мягко говоря. Напоминает чью-то фантазию или набор из футбольного менеджера.

Хотя если вдуматься, все довольно логично. Это можно назвать большим блефом. Хотя бы потому, что почти никто из указанных специалистов ничего не знает о своих «контактах» с «Зенитом». СМИ же оперативно достучались до агентов тренеров, и те довольно недоуменно отреагировали. Гальярдо сделал вид удивленного, Семак опроверг все переговоры, Сампаоли и Сарри не поняли даже, с чего их беспокоят по поводу «Зенита», о котором они и не думали, поскольку сосредоточены на своих очень серьезных задачах и командах.

Только Фонсека нагнал тумана насчет своего будущего, но оно у португальца и без «Зенита» было загадочным, поскольку к нему давненько проявляют интерес английские клубы. Так что тут дело и не в «Зените» вовсе. Получается, что этот список – не реально рассматриваемый набор кандидатов, с которыми были хотя бы первичные консультации, а плод чьего-то воображения или желания. Мы помним, к чему приводят некоторые желания.

Помнится, как Фурсенко называл себя большим фанатом Манчини и хотел его позвать в «Зенит» еще в свое предыдущее пришествие в петербургский клуб. Мечту исполнил – результат налицо. Абсурдность ситуации подчеркивает и то, что тут же пресс-служба «Зенита» пошла на попятную, заявив, что список может сократиться, поскольку не было еще совета директоров. А в чем тогда был смысл бросать в воздух эти пять имен?

Чтобы отвлечь российский футбольный народ от празднования конца сезона и разбавить сугубо критические оценки «Зенита»? Это выглядит не слишком профессионально. Порой даже складывается ощущение, что петербуржцы подыграли просто прессе, которая начала заранее распространять слухи о наличии пяти претендентов на пост главного тренера.

Кто-то в офисе «Зенита» почитал все эти предположения наперебой, а называли от Адвоката до Михайловича, и решил создать свой «список пяти». В шутку или для успокоения волнений. Либо же петербуржцы ведут двойную игру. Они прекрасно знают, кого хотят заполучить, с кем хотят работать. Но было бы слишком скучно просто взять и обратиться к Семаку с предложением.

Во-первых, Сергей Богданович слишком вдумчивый человек, чтобы взять и пойти сразу на соглашение с «Зенитом», который, мягко говоря, последовательностью в решениях руководства не отличается. Во-вторых, необходимо продолжать создавать флер топовости вокруг «Зенита», создавать иллюзию конкуренции и больших имен вокруг команды. Отсюда и все эти списки. Пыль в глаза.

В-третьих, «Зениту» еще предстоит очень много работать на трансферном рынке: продавать, покупать, удерживать и расставаться. В таких условиях важно поддерживать свой статус хотя бы именами. Помним, что многие из аргентинской колонии говорили, что едут на имя Манчини, а не в «Зенит». Теперь же петербуржцам даже Лигой чемпионов не привлечь никого.

А если еще сразу скажут, что хотят Семака, а не модного нынче Сарри, это не прибавит привлекательности для зарубежной элиты, а других им не надо. В-четвертых, это хорошая реклама открытости «Зенита», точнее, ее имитация. Петербуржцы даже опрос для болельщиков создали, чтобы те отдали свои голоса за того или иного кандидата.

Логично же, что с большим перевесом побеждает Семак, чье имя даже на стадионе скандировали во время игры со «СКА-Хабаровском». И представляете, как можно преподнести теперь приглашение Сергея? Сделать такое устало-спокойное лицо профессионала и сказать: «Ну, ладно, уговорили. Мы тут хотели вам Сампаоли и Фонсеку привезти, а раз вы хотели Семака, то вот вам, получите. Мы – за выбор народа».

Очень выгодная позиция по подгону задачи под готовый ответ. Но в любом случае эти эксперименты и игры «Зенита» хотя бы развлечение какое-то создают. Правда, болельщикам петербуржцев, наверное, не очень радостно, что боссы занимаются развлечениями, а не решением реальных проблем.