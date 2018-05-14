  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Чемпионшип
  • Испания. Сегунда
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Франция. Лига 2
  • Австрия. Бундеслига
  • Аргентина. Примера
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Румыния. Лига 1
  • Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные 20181X2
20:30 сегодня Логотип Сауд. АравияСауд. Аравия -:- Логотип ГрецияГреция3.332.25

«Зенит» на хайпе

вчера, 10:26
«Зенит» на хайпе

Странную акцию провел «Зенит» - назвал публично список кандидатов на пост главного тренера. Блогер «Соккер.ру» Саша Берченко скептически относится к затее.

Футбольный мир приучил нас к максимальной закрытости и конфиденциальности. Слухов ходит много самых разных, однако, как правило, все участники переговоров и сделок до последнего скрывают свои контакты, чтобы посторонние факторы не вмешивались в переговорный процесс. Только когда дело оформляется официально, в ход идут комментарии.

В случае «Зенита» все вышло как-то нарочито показательно. Даже несерьезно. О существовании некоторого «списка пяти» стало известно, когда уже не было смысла скрывать уход Роберто Манчини из «Зенита». Петербуржцы провалили сезон, вложив огромные средства в итальянца и команду для него.

А на выходе лишь пятое место, что совершенно не соответствует амбициям «Зенита». Поэтому руководству нужно показать бурную деятельность на почве реабилитации. В результатах раньше следующего сезона не реабилитируешься, на трансферном рынке тоже еще рано предпринимать решительные действия, а вот в области назначения нового тренера можно делать впечатляющие жесты. И «Зенит» принялся за дело.

Само по себе информирование публики о кандидатах – идея необычная и интересная. Еще более интересен способ информирования. Заместитель спортивного директора клуба Вячеслав Малафеев сообщил миллионному болельщику «Зенита» их имена, чтобы тот потом в телеэфире раскрыл их. Попытались сделать шоу. Так что же это за имена такие?

Это Маурицио Сарри, который работает с «Наполи», Паулу Фонсека, возглавляющий «Шахтер», Марсело Гальярдо, трудящийся в «Ривер Плейт», Хорхе Сампаоли, который стоит у руля сборной Аргентины, а также Сергей Семак, тренирующий «Уфу». Список несколько необычный, мягко говоря. Напоминает чью-то фантазию или набор из футбольного менеджера.

Хотя если вдуматься, все довольно логично. Это можно назвать большим блефом. Хотя бы потому, что почти никто из указанных специалистов ничего не знает о своих «контактах» с «Зенитом». СМИ же оперативно достучались до агентов тренеров, и те довольно недоуменно отреагировали. Гальярдо сделал вид удивленного, Семак опроверг все переговоры, Сампаоли и Сарри не поняли даже, с чего их беспокоят по поводу «Зенита», о котором они и не думали, поскольку сосредоточены на своих очень серьезных задачах и командах.

Только Фонсека нагнал тумана насчет своего будущего, но оно у португальца и без «Зенита» было загадочным, поскольку к нему давненько проявляют интерес английские клубы. Так что тут дело и не в «Зените» вовсе. Получается, что этот список – не реально рассматриваемый набор кандидатов, с которыми были хотя бы первичные консультации, а плод чьего-то воображения или желания. Мы помним, к чему приводят некоторые желания.

Помнится, как Фурсенко называл себя большим фанатом Манчини и хотел его позвать в «Зенит» еще в свое предыдущее пришествие в петербургский клуб. Мечту исполнил – результат налицо. Абсурдность ситуации подчеркивает и то, что тут же пресс-служба «Зенита» пошла на попятную, заявив, что список может сократиться, поскольку не было еще совета директоров. А в чем тогда был смысл бросать в воздух эти пять имен?

Чтобы отвлечь российский футбольный народ от празднования конца сезона и разбавить сугубо критические оценки «Зенита»? Это выглядит не слишком профессионально. Порой даже складывается ощущение, что петербуржцы подыграли просто прессе, которая начала заранее распространять слухи о наличии пяти претендентов на пост главного тренера.

Кто-то в офисе «Зенита» почитал все эти предположения наперебой, а называли от Адвоката до Михайловича, и решил создать свой «список пяти». В шутку или для успокоения волнений. Либо же петербуржцы ведут двойную игру. Они прекрасно знают, кого хотят заполучить, с кем хотят работать. Но было бы слишком скучно просто взять и обратиться к Семаку с предложением.

Во-первых, Сергей Богданович слишком вдумчивый человек, чтобы взять и пойти сразу на соглашение с «Зенитом», который, мягко говоря, последовательностью в решениях руководства не отличается. Во-вторых, необходимо продолжать создавать флер топовости вокруг «Зенита», создавать иллюзию конкуренции и больших имен вокруг команды. Отсюда и все эти списки. Пыль в глаза.

В-третьих, «Зениту» еще предстоит очень много работать на трансферном рынке: продавать, покупать, удерживать и расставаться. В таких условиях важно поддерживать свой статус хотя бы именами. Помним, что многие из аргентинской колонии говорили, что едут на имя Манчини, а не в «Зенит». Теперь же петербуржцам даже Лигой чемпионов не привлечь никого.

А если еще сразу скажут, что хотят Семака, а не модного нынче Сарри, это не прибавит привлекательности для зарубежной элиты, а других им не надо. В-четвертых, это хорошая реклама открытости «Зенита», точнее, ее имитация. Петербуржцы даже опрос для болельщиков создали, чтобы те отдали свои голоса за того или иного кандидата.

Логично же, что с большим перевесом побеждает Семак, чье имя даже на стадионе скандировали во время игры со «СКА-Хабаровском». И представляете, как можно преподнести теперь приглашение Сергея? Сделать такое устало-спокойное лицо профессионала и сказать: «Ну, ладно, уговорили. Мы тут хотели вам Сампаоли и Фонсеку привезти, а раз вы хотели Семака, то вот вам, получите. Мы – за выбор народа».

Очень выгодная позиция по подгону задачи под готовый ответ. Но в любом случае эти эксперименты и игры «Зенита» хотя бы развлечение какое-то создают. Правда, болельщикам петербуржцев, наверное, не очень радостно, что боссы занимаются развлечениями, а не решением реальных проблем.

Поделиться
Другие материалы по теме
Стив Макларен будет назначен на пост нового главного тренера КПР в течение суток
Сегодня, 14:56 1
Ди Бьяджо продолжит тренировать молодежную сборную Италии
Сегодня, 14:45 0
Эллардайс уйдет из «Эвертона» в течение суток
Сегодня, 14:40 2
Бериссо может возглавить «Атлетик» в ближайшие дни
Сегодня, 14:06 0
Артета - фаворит на пост нового главного тренера «Арсенала»
Сегодня, 10:34 12
Фонсека, которым интересуется «Зенит», провел переговоры с «Вест Хэмом»
Сегодня, 08:30 11
Обсудить
Все комментарии
ekliziast
ekliziast ответил FILL3286
сегодня в 16:14
FILL3286:
Много разговоров про этого середняка! Опять вложат 200 млн на очередных заболотных и аргов,найдут ТОп тренера на сезон с зарплатой в 10 мультов,опять лига Европы,снова стране стыдно будет)) Все по круговой! Барона надо возвращать))
Согласен, с ним смешнее.
ekliziast
ekliziast
сегодня в 16:04
Уговорите Карпина , он может и согласится, при условии .контракта большего чем у Манчини
OLESOCC
OLESOCC
вчера в 19:07
Как-то тревожно за Зенит!..
Deville
Deville
вчера в 16:16
Зениту пора брать российского тренера, как сделала сборная Россия, разницы никакой иностранец или наш, а все равно без кубков останется.
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
вчера в 15:48
В заголовке крайние две буквы лишние и ещё одна гласная перепутана
zamsb
zamsb
вчера в 14:20
Для того, что бы называть фамилии кандидатов на пост главного тренера, необходимо определиться с направлением дальнейшего движения клуба, т.е. будет продолжаться этот же курс со ставкой на импортные таланты или произойдет переформатирование со ставкой на воспитанников Питерского футбола.
alfranza
alfranza ответил Nerai Sairensa
вчера в 13:17
Nerai Sairensa:
Сампаоли с Сарри не сунутся в этот мертворожденный клуб - это огромный минус к уважению коллег и карме.
Ну и супер! Просто зачем им портить карьеру баблом этим газпромовским.
alfranza
alfranza ответил Аксинья
вчера в 13:17
Аксинья:
Как громко сказано - ИМЯ,ТИТУЛЫ... можно было и попроще ПОНТЫ...
Я утрировала. Но да, нужны понты. Много понтов.
Nerai Sairensa
Nerai Sairensa ответил alfranza
вчера в 12:38
alfranza:
Семак вряд ли возглавит Зенит. Питерцам нужно ИМЯ и ТИТУЛЫ, а у Богданыча этого нет в тренерской карьере. Пока нет. Но Зениту нужно чтобы было, без этого не желает никому платить космических зарплат. Титулы для Зенита - все. Тренер без титулов, как футболист без бутс. Поэтому скорее всего Сампаоли или Сарри. Или другой спец, чье имя не назвалось в расширенном списке кандидатов. Но пиар ход на славу. На СЛАВУ.
Сампаоли с Сарри не сунутся в этот мертворожденный клуб - это огромный минус к уважению коллег и карме.
112910415
112910415
вчера в 12:21
должен ведь кто-то работать в развлекательном жанре!
Аксинья
Аксинья ответил alfranza
вчера в 12:20
alfranza:
Семак вряд ли возглавит Зенит. Питерцам нужно ИМЯ и ТИТУЛЫ, а у Богданыча этого нет в тренерской карьере. Пока нет. Но Зениту нужно чтобы было, без этого не желает никому платить космических зарплат. Титулы для Зенита - все. Тренер без титулов, как футболист без бутс. Поэтому скорее всего Сампаоли или Сарри. Или другой спец, чье имя не назвалось в расширенном списке кандидатов. Но пиар ход на славу. На СЛАВУ.
Как громко сказано - ИМЯ,ТИТУЛЫ... можно было и попроще ПОНТЫ...
juve_champ
juve_champ
вчера в 12:11
Спасибо автору. С интересом прочитал!
шацк
шацк
вчера в 11:58
ФУ и МУ занимаются рукоблудством - иначе это не назавешь...
d_fincher
d_fincher
вчера в 11:33
Не могут показать результаты, но могут предъявить работу с тренерами, демонстрируя финансовые возможности. Понты вместо побед, это же Зенит.
Евгений Сибель
Евгений Сибель
вчера в 11:31
Какие же бездарности руководят этой командой. Вот он пример чиновничьей работы.
Felipe Rivera CVBP
Felipe Rivera CVBP
вчера в 11:30
По-моему, вся эта "странная акция" с кандидатами - абсолютно незапланирована и призвана прикрыть полный непрофессионализм Малафеева, небалаболившего непонятно что непонятно кому и не озаботившегося тем, чтобы информация не попала в СМИ. Бардак, при котором Зенит пытается делать хорошую мину при плохой игре, заигрывая с болельщиками через опросы.
Артём Сальников
Артём Сальников ответил Казанский
вчера в 11:26
Да, так тоже можно. А на лоботомию для Фурсенко даже я бы скинулся.
Казанский
Казанский ответил Артём Сальников
вчера в 11:22
Артём Сальников:
Предлагаю устроить СМС - голосование за должность главного тренера, а полученные деньги потратить на трансферы, вместо газовых денег.
Полученные деньги можно направить на лечение Сергея Фурсенко,а то в его буйной голове все страшнее и страшнее фантазии
Казанский
Казанский
вчера в 11:19
С Гвардиолой и Моуриньо хитрый Фурсенко ведет переговоры,оставляя на запас приглашение Симеоне и Клоппа.А вы Семак,Семак...
Артём Сальников
Артём Сальников
вчера в 11:19
Предлагаю устроить СМС - голосование за должность главного тренера, а полученные деньги потратить на трансферы, вместо газовых денег.
alfranza
alfranza
вчера в 11:10
Семак вряд ли возглавит Зенит. Питерцам нужно ИМЯ и ТИТУЛЫ, а у Богданыча этого нет в тренерской карьере. Пока нет. Но Зениту нужно чтобы было, без этого не желает никому платить космических зарплат. Титулы для Зенита - все. Тренер без титулов, как футболист без бутс. Поэтому скорее всего Сампаоли или Сарри. Или другой спец, чье имя не назвалось в расширенном списке кандидатов. Но пиар ход на славу. На СЛАВУ.
LOpp
LOpp
вчера в 11:07
Сарри, Фонсека, Гальярдо, Сампаоли, Семак.

что объединяет всех этих людей?
1. В их фамилиях есть буква А
2. Они все футбольные тренеры
3. Все пятеро приснились в одном сне Сергею Фурсенко
МКС
МКС
вчера в 11:00
Семак пошел бы наверное, но идти в клуб который тебя держит как продажную девку, пока на горизонте не замаячит иноземная кандидатура с большими амбициями и пустым кошельком, не имеет тайного смысла.
FILL3286
FILL3286
вчера в 10:53
Много разговоров про этого середняка!
Опять вложат 200 млн на очередных заболотных и аргов,найдут ТОп тренера на сезон с зарплатой в 10 мультов,опять лига Европы,снова стране стыдно будет))
Все по круговой!
Барона надо возвращать))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100