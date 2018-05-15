РФПЛ: Ожидания vs реальность

«Соккер.ру» подводит итоги завершившегося сезона в РФПЛ, вспоминая изначальные задачи клубов на сезон и наши прогнозы, многие из которых вас сейчас насмешат.

Делайте ваши ставки! Итоговая таблица РФПЛ 2017/18

«Итоговую таблицу» РФПЛ мы составили еще в середине июля – десять месяцев назад, перед стартом длинного чемпионата, который завершился в прошедшее воскресенье. «Ниже точно найдется подлый клуб и даже не один, который нас обязательно подставит и позволит вам насмехаться», - и этот прогноз сбылся! Ура! Давайте проверим, насколько четко мы били в цель, не забывая о задачах клубов, поставленных руководителями.

«СКА-Хабаровск»

Задача: закрепиться в РФПЛ без стыков (не ниже 12-го места)

Прогноз «Соккер.ру»: 16 место

Реальность: 16 место

Точное попадание! В общем-то, судьбу «СКА-Хабаровска» было предсказать несложно хотя бы по чисто футбольным причинам: слишком слабый состав у дальневосточников был изначально для успешного выступления в РФПЛ. Была надежда на бойцовские качества и на домашние матчи против утомленных перелетами соперников, но это не сработало. По ходу сезона СКА сменил трех тренеров, обновлялся состав, но качество исполнителей так и осталось на уровне ФНЛ. Закономерный вылет, хотя хабаровчане планировали закрепиться в элите, а тогда еще игрок СКА Хуан Лескано даже повеселил народ смелым заявлением: «Хотим достойно выступить в чемпионате и завоевать путевку в еврокубки».

«Тосно»

Задача: удержаться в РФПЛ (вслух этот лозунг не произносился, но цель была очевидна)

Прогноз «Соккер.ру»: 15 место

Реальность: 15 место

Обоих вылетевших в июльских прогнозах «Соккер.ру» определил верно, хотя десять месяцев назад мы точно не могли предсказать, что за несколько дней до вылета из РФПЛ «Тосно» завоюет Кубок России. В российском футболе судьбы меняются стремительно – деньги появляются и исчезают, но этот сюжет действительно необычный. По общему восприятию от игры, боевитости, работы Дмитрия Парфенова, «Тосно» не должен был занимать предпоследнюю строчку, но реальность оказалась суровой.

«Анжи» (Махачкала)

Задача: бороться за попадание в еврокубки

Прогноз «Соккер.ру»: 13 место

Реальность: 14 место

Председатель совета директоров «Анжи» Анзор Кавазашвили перед стартом чемпионата обещал борьбу за попадание в еврокубки, а в итоге сражался за то, чтобы не вылететь напрямую, и теперь еще попыхтит в «стыках», чтобы остаться в РФПЛ. Любопытно, что Вадим Скрипченко может второй сезон подряд вывести команду в ФНЛ (год назад «утопил» «Крылья Советов»).

«Амкар» (Пермь)

Задача: без целей

Прогноз «Соккер.ру»: 11 место

Реальность: 13 место

По привычке поставили «Амкар» на комфортную позицию, ведь пермяки годами без денег держатся на плаву и очень давно играют в Премьер-Лиге. Но ситуация не становится лучше, должно было насторожить отсутствие задач перед стартом сезона, а уже по ходу чемпионата поползли черные слухи, не впервые окутывающие «Амкар». Старт первенства пермяки провалили, но потом выкарабкались и финишировали, в общем-то, в двух очках от обещанного им 11-го места. А еще дважды обыграли чемпионский «Локомотив», причем оба раза в Черкизове.

«Урал» (Екатеринбург)

Задача: не ниже 10-го места

Прогноз «Соккер.ру»: 12 место

Реальность: 12 место

У «Урала» есть причины быть боеспособной командой: опытный специалист Тарханов, заинтересованный президент Иванов, приличная работа селекционной службы, а теперь еще и новый стадион. Тем не менее, играть ровно у «шмелей» почти никогда не получается, они команда «со своей атмосферой»: на финише чемпионата побеждали «Спартак», но проигрывали «Амкару». До 10-й строчки не добрались, но там разница в один балл.

«Ростов» (Ростов-на-Дону)

Задача: 5-8 место

Прогноз «Соккер.ру»: 9 место

Реальность: 11 место

В Ростове-на-Дону понимали, что после ухода Курбана Бердыева команду ждет неизбежное падение, поэтому решили, что этот год уйдет на перезагрузку и финансовое оздоровление, однако рассчитывали, что команда останется в верхней части турнирной таблицы. Мы в это не верили в своем предсказании и правильно делали – «Ростов» финишировал даже ниже уровня ожиданий, сменив по ходу сезона Кучука на Карпина. Что же предложит болельщикам Валерий Георгиевич в следующем сезоне?

«Рубин» (Казань)

Задача: место в еврокубках

Прогноз «Соккер.ру»: 4 место

Реальность: 10 место

Между тем, Курбан Бердыев недалеко ушел от своего бывшего клуба, оказавшись всего лишь на строчку выше «Ростова». А мы, наивные, поверили в гениальность Бекиевича, обещали ему четвертую строчку, забыв о том, что вдумчивый тренер пришел на руины, да и вообще ему требуется определенное время, чтобы выстроить систему. После зимней паузы «Рубин» преобразился и наверняка станет грозной силой уже в следующем чемпионате.

«Ахмат» (Грозный)

Задача: «большие задачи» - место в еврокубках

Прогноз «Соккер.ру»: 7 место

Реальность: 9 место

Смена названия и главного тренера себя не оправдали. Год назад «Терек» финишировал на пятой строчке в РФПЛ под руководством Рашида Рахимова – сейчас это был бы билет в Лигу Европы, а в сезоне 2017/2018 не дотянулся даже до верхней половины турнирной таблицы. Олег Кононов ушел после нескольких месяцев работы, а потом начались эксперименты, усугубившие ситуацию, хотя на финише под командованием Ледяхова «Ахмат» выглядел убедительно.

«Динамо» (Москва)

Задача: «быть в таблице выше, чем „Спартак“»

Прогноз «Соккер.ру»: 8 место

Реальность: 8 место

Динамовцы красиво обозначили цель на сезон – быть выше «Спартака», хотя если говорить рационально, то по таблице 8-10 строчки были оптимальны после возвращения из ФНЛ. В итоге, сбылся наш прогноз: «Динамо» оказалось в верхней половине общего зачета. А что касается «Спартака», то здесь «бело-голубые» тоже постарались: сбили тогда еще действующих чемпионов с шага в первом туре, отыгравшись с 0:2, а в заключительном раунде лишили принципиальных соперников прямой путевки в Лигу чемпионов.

«Арсенал» (Тула)

Задача: занять 8-10 место

Прогноз «Соккер.ру»: 14 место

Реальность: 7 место

А вот это прямо дикий промах с нашей стороны. Не поверили в тренерские качества Божовича, который из средних игроков создал приличную команду, которая даже превзошла свой план на финиш в середине таблице. «Арсенал» занял седьмое место, снова обыграл новоиспеченного чемпиона в последнем туре и до последнего боролся за попадание в еврокубки.

«Уфа»

Задача: «выступить лучше, чем в предыдущем сезоне»

Прогноз «Соккер.ру»: 10 место

Реальность: 6 место

Очередной сезон убедил в том, что у «Уфы» толковый менеджмент, позволяющий этому клубу не просто держаться на плаву, но и постепенно развиваться. Мы тоже не поверили Сергею Семаку, когда он заявил, что «Уфа» собирается выступить лучше, чем годом ранее (седьмое место по итогам прошлого чемпионата), однако команда будущего тренера «Зенита» убедила и удивила, поднявшись еще на одну ступеньку выше. И что немаловажно, эта ступенька оказалась еврокубковой.

«Зенит»

Задача: чемпионство

Прогноз «Соккер.ру»: 1 место

Реальность: 5 место

Но ведь… Но как… В начале сезона все выглядело так, что «Зенит» с Манчини у руля просто задавит всех классом и мастерством, да и старт чемпионата «сине-бело-голубые» выдали мощнейший, но потом что-то пошло не так. Сокрушительным ударом по команде стала скоропостижная смерть Константина Сарсании – этот факт невозможно игнорировать. Ну вот кто в здравом уме, кроме отъявленных троллей, мог представить прошлым летом, что «Зенита» не будет в тройке по итогам сезона?

«Краснодар»

Задача: попасть в пятерку (минимум)

Прогноз «Соккер.ру»: 6 место

Реальность: 4 место

Предсказывали откат «Краснодара» на шестую строчку, и он вполне мог случиться, если бы Курбан Бердыев быстрее поставил «Рубин» на рельсы, а руководство «быков» не предприняло отчаянного шага по смене главного тренера весной. Победы над «Зенитом» и «Локомотивом» помогли краснодарцам выиграть у питерцев конкуренцию за четвертое место, а после даже подпитывали мечты о Лиге чемпионов. Но в целом «быки» потратили сезон, не добились в нем ощутимого прогресса, который мог случиться при сильном тренере с самого начала чемпионата.

«Спартак»

Задача: защитить титул (минимум – Лига чемпионов)

Прогноз «Соккер.ру»: 3 место

Реальность: 3 место

На самом деле «Спартак» мог утереть нам нос и добиться своей цели, ведь несмотря на усложнение жизни по сравнению с чемпионским сезоном – достижение предельной планки многими игроками, добавление в календарь Лиги чемпионов, кадровые нюансы, «Спартак» оставался сильным тогда, когда хотел. Проблемы «красно-белых» внутри, вчерашняя семья то ссорилась, то мирилась, то была на грани распада. Несмотря на это, «Спартак» участвовал в чемпионской гонке, но завершил чемпионат на минорной ноте, выпустив из рук прямую путевку в Лигу чемпионов.

ЦСКА

Задача: попасть в Лигу чемпионов

Прогноз «Соккер.ру»: 2 место

Реальность: 2 место



Как они это делают из года в год? Со стареющими лидерами, без больших и полноценных трансферов, с молодняком в составе - ЦСКА по-прежнему остается грозной силой с чемпионским характером. В очередной раз армейцы доказали это, выдержав темп чемпионата и воспользовались осечкой «Спартака» в последнем туре, чтобы снова выполнить жизненно необходимую задачу – попасть в Лигу чемпионов.

«Локомотив»

Задача: место не ниже пятого

Прогноз «Соккер.ру»: 5 место

Реальность: 1 место

У «Локомотива» была скромная задача на сезон, Семин вообще обещал выиграть чемпионат только на шестом году своей работы в нынешнее пришествие, но железнодорожники золотым паровозом пронеслись мимо всех конкурентов и пришли к финишу первыми. Впрочем, как вы слышали от Ильи Геркуса, даже в команде изначально в титул верили только Игорь Денисов и Джефферсон Фарфан. Чемпионство «Локомотива» стало неожиданностью.