«Соккер.ру» любуется. Весенняя красота российских трибун  

Итоги чемпионата России по футболу будут неполными без обзора трибун, где есть за что зацепиться глазу. Милашки и симпатяшки, посещающие матчи РФПЛ – к вашему вниманию.

Москва

«Локомотив»

«Локомотив» стал чемпионом, поэтому логично начать выпуск с милых девочек, девушек и дам, которые вдохновенно болели за железнодорожников на трибунах «РЖД-Арены», а также вдохновляли футболистов на долгожданный подвиг.













«Спартак»

«Локомотив» - чемпион на футбольном поле, однако в соревновании трибун выиграть может другой московский клуб. Например, «Спартак», который в своей игре бывает так же переменчив, как женская натура. Возможно, именно поэтому привлекает столько милых созданий на трибуны «Открытие-Арены».



















Кроме того, «красно-белые» весной традиционно выбрали «Мисс „Спартак“». Ниже общий снимок финалисток, а больше фотографий – по ссылочке.



ЦСКА

Армейские болельщицы этой весной ходили на матчи Лиги Европы и видели вживую лондонский «Арсенал», а осень гарантированно проведут в теплых объятиях Лиги чемпионов, куда ЦСКА завоевал прямую путевку.











В Краснодаре - «Краснодар»

В Краснодар весеннее тепло пришло раньше, из-за этого раньше и во всей красе показались цветы, уставшие скрывать свои прелести за зиму.















Санкт-Петербург: «Зенит» и «Тосно»

В Санкт-Петербурге в прошедшем сезоне РФПЛ ходили и на «Крестовский», где играл «Зенит», и на любимый «Петровский», матчи на котором проводил «Тосно». Один город – много симпатичных болельщиц в разных цветах! А между ними затесались три жены футболистов. Угадаете?



















Тульский «Арсенал» и его группа поддержки

Захватывающей получилась не только победа над действующим чемпионом в последнем туре РФПЛ – такой трюк «Арсенал» проделывает второй год подряд. Шоу в перерыве получилось не менее горячим, чем футбол.









На трибунах тоже были замечательные леди, в том числе и с экзотической по меркам Тулы внешностью.







Ростов-на-Дону – чемпион по красоте трибун

Если вы не сошли с дистанции раньше и дошли до последнего блока этой фотоподборки, то здесь вас ждет заслуженная награда, потому что на матчах «Ростова» действительно глаза разбегаются. И не из-за гениальной игры в пас на сумасшедших скоростях, поставленной Валерием Карпиным.





















