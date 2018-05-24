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«Соккер.ру» любуется. Весенняя красота российских трибун 

вчера, 17:00
«Соккер.ру» любуется. Весенняя красота российских трибун 

Итоги чемпионата России по футболу будут неполными без обзора трибун, где есть за что зацепиться глазу. Милашки и симпатяшки, посещающие матчи РФПЛ – к вашему вниманию. 

Москва

«Локомотив»

«Локомотив» стал чемпионом, поэтому логично начать выпуск с милых девочек, девушек и дам, которые вдохновенно болели за железнодорожников на трибунах «РЖД-Арены», а также вдохновляли футболистов на долгожданный подвиг. «Соккер.ру» любуется. Весенняя красота российских трибун «Соккер.ру» любуется. Весенняя красота российских трибун 
«Соккер.ру» любуется. Весенняя красота российских трибун 
«Соккер.ру» любуется. Весенняя красота российских трибун 
«Соккер.ру» любуется. Весенняя красота российских трибун 
«Соккер.ру» любуется. Весенняя красота российских трибун 
«Соккер.ру» любуется. Весенняя красота российских трибун 
«Соккер.ру» любуется. Весенняя красота российских трибун 

«Спартак»

«Локомотив» - чемпион на футбольном поле, однако в соревновании трибун выиграть может другой московский клуб. Например, «Спартак», который в своей игре бывает так же переменчив, как женская натура. Возможно, именно поэтому привлекает столько милых созданий на трибуны «Открытие-Арены».
«Соккер.ру» любуется. Весенняя красота российских трибун 
«Соккер.ру» любуется. Весенняя красота российских трибун 
«Соккер.ру» любуется. Весенняя красота российских трибун  
«Соккер.ру» любуется. Весенняя красота российских трибун 
«Соккер.ру» любуется. Весенняя красота российских трибун 
«Соккер.ру» любуется. Весенняя красота российских трибун 
«Соккер.ру» любуется. Весенняя красота российских трибун 
«Соккер.ру» любуется. Весенняя красота российских трибун  
«Соккер.ру» любуется. Весенняя красота российских трибун  

Кроме того, «красно-белые» весной традиционно выбрали «Мисс „Спартак“». Ниже общий снимок финалисток, а больше фотографий – по ссылочке.  
«Соккер.ру» любуется. Весенняя красота российских трибун  

ЦСКА

Армейские болельщицы этой весной ходили на матчи Лиги Европы и видели вживую лондонский «Арсенал», а осень гарантированно проведут в теплых объятиях Лиги чемпионов, куда ЦСКА завоевал прямую путевку. 
«Соккер.ру» любуется. Весенняя красота российских трибун  
«Соккер.ру» любуется. Весенняя красота российских трибун  
«Соккер.ру» любуется. Весенняя красота российских трибун  
«Соккер.ру» любуется. Весенняя красота российских трибун  
«Соккер.ру» любуется. Весенняя красота российских трибун  

В Краснодаре - «Краснодар»

В Краснодар весеннее тепло пришло раньше, из-за этого раньше и во всей красе показались цветы, уставшие скрывать свои прелести за зиму. 
«Соккер.ру» любуется. Весенняя красота российских трибун  
«Соккер.ру» любуется. Весенняя красота российских трибун  
«Соккер.ру» любуется. Весенняя красота российских трибун  
«Соккер.ру» любуется. Весенняя красота российских трибун  
«Соккер.ру» любуется. Весенняя красота российских трибун  
«Соккер.ру» любуется. Весенняя красота российских трибун 
«Соккер.ру» любуется. Весенняя красота российских трибун  

Санкт-Петербург: «Зенит» и «Тосно»

В Санкт-Петербурге в прошедшем сезоне РФПЛ ходили и на «Крестовский», где играл «Зенит», и на любимый «Петровский», матчи на котором проводил «Тосно». Один город – много симпатичных болельщиц в разных цветах! А между ними затесались три жены футболистов. Угадаете?
«Соккер.ру» любуется. Весенняя красота российских трибун  
«Соккер.ру» любуется. Весенняя красота российских трибун  
«Соккер.ру» любуется. Весенняя красота российских трибун  
«Соккер.ру» любуется. Весенняя красота российских трибун 
«Соккер.ру» любуется. Весенняя красота российских трибун 
«Соккер.ру» любуется. Весенняя красота российских трибун  
«Соккер.ру» любуется. Весенняя красота российских трибун  
«Соккер.ру» любуется. Весенняя красота российских трибун  
«Соккер.ру» любуется. Весенняя красота российских трибун 

Тульский «Арсенал» и его группа поддержки

Захватывающей получилась не только победа над действующим чемпионом в последнем туре РФПЛ – такой трюк «Арсенал» проделывает второй год подряд. Шоу в перерыве получилось не менее горячим, чем футбол.
«Соккер.ру» любуется. Весенняя красота российских трибун  
«Соккер.ру» любуется. Весенняя красота российских трибун 

«Соккер.ру» любуется. Весенняя красота российских трибун 

На трибунах тоже были замечательные леди, в том числе и с экзотической по меркам Тулы внешностью.
«Соккер.ру» любуется. Весенняя красота российских трибун 
«Соккер.ру» любуется. Весенняя красота российских трибун 
«Соккер.ру» любуется. Весенняя красота российских трибун 

Ростов-на-Дону – чемпион по красоте трибун

Если вы не сошли с дистанции раньше и дошли до последнего блока этой фотоподборки, то здесь вас ждет заслуженная награда, потому что на матчах «Ростова» действительно глаза разбегаются. И не из-за гениальной игры в пас на сумасшедших скоростях, поставленной Валерием Карпиным. 
«Соккер.ру» любуется. Весенняя красота российских трибун 
«Соккер.ру» любуется. Весенняя красота российских трибун 
«Соккер.ру» любуется. Весенняя красота российских трибун 
«Соккер.ру» любуется. Весенняя красота российских трибун 
«Соккер.ру» любуется. Весенняя красота российских трибун 
«Соккер.ру» любуется. Весенняя красота российских трибун 
«Соккер.ру» любуется. Весенняя красота российских трибун 
«Соккер.ру» любуется. Весенняя красота российских трибун 
«Соккер.ру» любуется. Весенняя красота российских трибун 
«Соккер.ру» любуется. Весенняя красота российских трибун 
«Соккер.ру» любуется. Весенняя красота российских трибун 

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Все комментарии
070maks
070maks ответил cska.78
сегодня в 12:15
cska.78:
эту биту она приберегла для своего 25а?
Nischtyachok
Nischtyachok
сегодня в 09:25
Ё моё, мне жена леща только что дала))
spartach n1
spartach n1 ответил sir_Alex
сегодня в 08:50
sir_Alex:
Болельщица конюшни со стажем, ахахаха!)))
sir_Alex
sir_Alex ответил cska.78
сегодня в 07:43
cska.78:


Болельщица конюшни со стажем, ахахаха!)))
Фата лист
Фата лист
вчера в 20:36
По-моему тут Питер победил...
viv
viv ответил cska.78
вчера в 19:53
cska.78:
СРАМОТА.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
вчера в 18:35
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    вчера в 18:32
    Мой друг-спартач хочет такую же рубрику, но с парнями
    valt134
    valt134
    вчера в 18:29
    Обидно за наш футбол...
    Гальтара
    Гальтара
    вчера в 18:03
    Да полноте, Соккер Ру способен любоваться только Степаном, Манго и Байкалом, радости нормальных людей ему чужды. Верно, аминь-истрация?)
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 17:59
    Ростовчанки и спартаковские болельщицы самые симпотные... Проводницы тоже в зачете)
    KURUM
    KURUM
    вчера в 17:43
    https://www.soccer.ru/sites/default/files/styles/content_image/public/images/20182405163134.jpg?itok=jJwfM_11
    Cules2013
    Cules2013
    вчера в 17:41
    Особо и смотреть не кого. Тем более, реальных болельщиц из них в лучшем случае 1/3, остальные пришли как на тусовку, либо просто за компанию с парнями/мужьями.
    Рыжая Борода
    Рыжая Борода
    вчера в 17:30
    ))
    cska.78
    cska.78
    вчера в 17:30
    LOpp
    LOpp
    вчера в 17:09
    с Ростова самые красивые))
    Roger Young
    Roger Young
    вчера в 17:04
    С последнего матча Динамо Спб.

    Вот так девушкам надо поддерживать команду, а не "светить лицом" на стадионе.

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