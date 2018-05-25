Большой финал в Киеве. «Реал» против «Ливерпуля»

Готовитесь к финалу Лиги чемпионов? Не проходите мимо и узнайте важные факты про соперников, их истории взаимоотношений и футбольные возможности.

История встреч. «Ливерпуль» умеет обыгрывать «Реал»?

Всего пять раз встречались между собой «красные» и «белые», что даже странно, учитывая богатую еврокубковую историю великих клубов. Если смотрите футбол недавно, то помните только два последних матча – в группе Лиги чемпионов четыре года тому назад. Тогда в Англии «Реал» победил 0:3, забивали Роналду и дважды Бензема, а при встрече в Мадриде «сливочные» выиграли скромнее – снова отличился француз Карим. Анчелотти, как помните, в том сезоне проиграл «Ювентусу» в полуфинале.

Вот только раньше «красные» умели обыгрывать «Реал». Причем впервые сделали это именно в финале праотца Лиги чемпионов – Кубка чемпионов. Команда Боба Пейсли выиграла на «Парк де Пренс». «Реал» с Камачо, Штилике, Дель Боске и с англичанином Каннингемом в атаке уступил после гола защитника «красных» Кеннеди. В следующий раз они встретятся лишь в 21 веке, но «Реал» снова проиграет – 0:1 в Мадриде и 0:4 в Ливерпуле. Поскольку речь о плей-офф ЛЧ, то это поражение в Испании помнят до сих пор, хотя прошло девять лет.

Дубль Джеррарда, голы Торреса и Доссены напомнили «Реалу» его место в еврокубках тех времен – будущего многолетнего неудачника. Так что не смотрите, что сейчас «Ливерпуль» - 34-я команда рейтинга УЕФА, а «Реал» - первая. «Красные» - исторически и стилистически неудобный соперник для «сливочных», а урок последних встреч на групповом раунде ими усвоен. За четыре года в основе «Ливерпуля» из тех, кто влетал «Реалу» на «Энфилд Роуд» со счетом 0:3, остались только Хендерсон и Ловрен. Совершенно другая команда, намного сильнее, Клопп правильно рассудил.

Кадровые вопросы и тактика

Если по составу и схеме «Ливерпуля» все более-менее понятно и просто – «4-3-3», выбор небогатый. Матип, Окслейд-Чемберлен и Гомес в лазарете. Джан вышел из него недавно и не заслужил, по мнению Клоппа, право на стартовый состав, когда есть Вейналдум, подменявший других хавбеков «Ливерпуля». В обороне тоже все понятно, как и в атаке, ведь Мане настраивается играть, сообщения о небольшом повреждении не ставят крест на его мечте.

А вы не ставьте крест на мечтах Бензема, Бэйла, Иско и Асенсио. У этой четверки есть шансы появиться в финале, но точно не одновременно в стартовом составе. Зато в обороне у «Реала» полная ясность, в воротах Зидан не поставит своего сына, а отправит туда Наваса. Да и в тройке хавбеков ни одного сюрприза – Каземиро, Кроос и Модрич выйдут на поле, как обычно. Добавим Роналду и поймем, что фактически вся кадровая интрига вертится вокруг тактической схемы «Реала» и двух позиций.

Иско заслужил место в старте? Скорее всего, но у Роналду могут быть две разные роли. Учитывая, как Бензема раньше играл против «Ливерпуля», и как Зидан привязан к Кариму – ждем его на поле. А вот Роналду вряд ли стоит отряжать на фланг ради Бэйла, используя схему «4-3-3». Ведь Криштиану может оказаться как центральный форвард в паре с Бензема на голову выше, чем Ловрен и Ван Дейк. А это значит, что Зинедину логично выбрать «4-3-1-2», оставив Бэйла на скамейке. Но если Гарет готов лучше, то существует два варианта. Или играть «4-3-3», возвращая трио ВВС в стартовый состав, или же менять роль Роналду. Португалец может сыграть как с Иско и Бензема, так и с Бэйлом и Каримом – решать Зидану.

Ключевые противостояния

Салах, Мане и Фирмино против защиты «Реала»

Проблема всех соперников «Реала» по финалам – слишком редко пробивали оборону и голкиперов «сливочных». Те чувствовали себя беспечно, и хотя каждый раз ошибались, ляпы были единичными. Если зверская атака «красных» пробьет испанцев не один раз, а дважды – «Реал» может занервничать. Не всегда можно вымучить паритет по сумме за счет пенальти или голов на последних секундах.

Роналду и Марсело против Александера-Арнольда

Давление Карвахаля на неожиданного игрока основы «Ливерпуля» Робертсона – слишком примитивный ход. Поэтому Клопп постарается подстраховать шотландца Милнером и Ван Дейком. Вирджил и Ловрен готовятся к встрече с Роналду и Бензема неделями, а возможность изучать их имели годами. А вот Александер-Арнольд в начале сезона и мечтать не мог сыграть против Марсело и Роналду. Если друзья задавят выносливого беднягу – «Ливерпуль» пропустит не раз и не два.

Хендерсон, Вейналдум и Милнер против Каземиро, Модрича и Крооса

Иско, если выпускать испанца на поле, стоит делать свободным художником. То есть он будет привязан к позиции мяча, а не зоне на поле. Фирмино, хотя умница Бобби отскакивает в центр поля для борьбы, тоже давно не центральных хавбек, а форвард. Поэтому заруба двух трио, названных выше, может стать определяющей. «Ливерпулю» нельзя садиться глубоко и отдавать «Реалу» мяч – поплатятся обязательно. Но если люди, умеющие собирать дикий пробег, как Милнер, задавят постаревших на год чемпионов Зидана – «сливочные» дрогнут.

Интересные факты накануне финала

- ни разу в истории противостояния «Реала» и «Ливерпуля» не было матча, в котором обе команды забивали. Любителям азарта на заметку. Многие верят, что «обе забьют» - верная ставка, и статистически пять подряд исключений ее приближают. Также в этом противостоянии счет или 1:0, или разгромный в пользу то одной, то другой команды (пока чаще в пользу «Ливерпуля»);

- в 9 последних играх «Реала» в ЛЧ фиксировали «тотал больше 2.5», а у «Ливерпуля» аналогичная серия оборвалась только из-за нулевой ничьей с «Порту». Но поскольку в первой игре был счет 5:0, средняя результативность команды в ЛЧ тоже зашкаливает. Забили даже больше, чем «Реал», счет сезона - 25:31;

- «Ливерпуль» и «Реал» редко забивают менее двух мячей в Лиге чемпионов, хотя в обороне бывают сбои – «Ювентус» и «Рома» накидали защитным линиям Клоппа и Зидана семь голов в ответных поединках плей-офф. Пусть между Рамосом и Ван Дейком пропасть по значимости для футбола, чудить могут и эти ребята, и Варан с Ловреном;

- Мане купил триста комплектов формы «Ливерпуля» и отправил в родную деревню Бамболи, что в Сенегале. Там до сих пор проживают его родители и родственники, и Садьо уверен – завтра будет выходной, все станут смотреть финал Лиги чемпионов и болеть за земляка;

- физиотерапевт «Ливерпуля» подтвердил – Салах сегодня и завтра нарушит пост, который держал с 16 мая, и продолжит в будущем. Муфтии рекомендовали игрокам сборной Египта не следовать заветам при подготовке к ЧМ-18, и Мохамед тоже решил, что не будет голодать до заката солнца; чтобы быть полным сил и энергии в финале Лиги чемпионов;

- для испанского футбола стадион «Олимпийский» можно назвать счастливым, ведь Красная Фурия шесть лет назад именно в Киеве обыграла Италию 4:0 в финале Евро-2012. Сейчас есть эксперты, которые предрекают примерно такой же счет в пользу «Реала» - посмотрим и проверим;

- Роналду в случае победы станет пятикратным обладателем кубка чемпионов, что позволит португальцу обойти Зеедорфа, Месси, Хави, Иньесту и Пике, присоединившись к компании Мальдини, Костакурты, а также семи футболистов «Реала» времен Ди Стефано. Впереди будет лишь Хенто, завоевавший трофей шесть раз;

- в случае победы «Реал» станет первой командой, собравшей по три подряд кубка дважды в истории. «Аякс» и «Бавария» делали это по разу в семидесятых друг за другом, а «сливочные» не знали таких успешных серий с пятидесятых и зари кубка, который взяли тогда пять раз подряд;

- Рамос – единственный защитник в истории с голами в двух финалах Лиги чемпионов. Таких игроков немного, но Манджукич, Рауль, Это’О и Месси могут дождаться пополнения на корабле в Киеве – если отличатся Марсело, Бэйл, Асенсио или Каземиро;

- Зидан выиграл все свои еврокубковые финалы – четыре подряд, и может стать первым в истории, кто взял три кубка чемпионов за три года. А Клопп все свои финалы проиграл – в Лиге чемпионов уступал «Баварии» с «Боруссией», а с «Ливерпулем» пережил неудачу в борьбе за Лигу Европы против «Севильи». Вживается в шкуру Эктора Купера и Арсена Венгера? А если хочет быть, как Зинедин – должен провести идеальную подготовку к новому финалу;

- трио Салаха, Фирмино и Мане уже самое результативное в истории Лиги чемпионов за сезон – забили 29 раз, обошли рекорд Роналду, Бэйла и Бензема. У Месси, Суареса и Неймара в свое время тоже не получилось выступить результативнее, так что «красные» первые, кто может забить тридцатый гол на троих;

- у Роналду свой рекорд – единственный в истории автор голов в трех финалах ЛЧ. Первый раз забил еще за МЮ, но дважды отличался в «Реале» и планирует улучшить рекорд, ведь может выиграть 100-й матч в турнире – еще один рекорд автора 121 гола в ЛЧ;

- в истории главного еврокубка есть только один пример победы англичан над испанцами в финале – именно «Ливерпуля» над «Реалом». В трех оставшихся примерах «Барселона» обыграла «Арсенал» и дважды МЮ;

- у «Реала» 12 побед в финалах из 15. Проиграли только «Бенфике», «Интеру» и «Ливерпулю». А у «красных» 7 попыток и 5 побед – уступали только «Ювентусу» и «Милану»;

- у «Реала» так себе отношения с англичанами в Европе – невзирая на 15 побед, 11 матчей завершились ничьими, а еще 11 раз «сливочные» проиграли. Разница мячей 52:43 подтверждает ставку на высокую результативность будущего матча – 2.57 гола за игру в среднем;

- у «Ливерпуля» статистика с испанцами почти такая же, как у «Реала» с англичанами – 14 побед, 12 ничьих и 11 поражений. Разница мячей скромнее – 46:38, но 2.27 гола за игру – неплохой показатель. К слову, «Ливерпуль» Клоппа уже побил рекорд по голам за сезон в ЛЧ – 46 против 45 у «Барселоны» на переломе веков, спасибо обороне «Спартака» в том числе;

- средний возраст стартового состава «Ливерпуля» на 3.2 года ниже, чем основы «Реала». Важная деталь, ведь в финалах порой случаются вязкие и сложные поединки на выживание – а не размен ударами и голами, как многие ждут. Как помните, соревнование на выносливость команде Клоппа проиграли и «Манчестер Сити», и «Рома», хотя оба соперника сопротивлялись.

Учтет ли многоопытный «Реал» чужие ошибки? Очевидно, что ему не стоит проигрывать дебют и затягивать с определением победителя, пускай в концовке матча всегда умеют забить победный мяч. Проверим все прогнозы в ночь с субботы на воскресенье. Ожиданий от финала много и пора ими делиться.