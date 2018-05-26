Чемпион по обаянию. Клопп заслужил победу в финале

Сегодня один из самых приятных тренеров в футболе предпримет третью попытку выиграть еврокубок. На «Соккер.ру» - о большом и ярком человеке.

Отказ от топ-команд

Фанаты «Ливерпуля» полюбили Клоппа сразу. Но привязались еще сильнее, когда узнали, что Юрген отказал и МС, и МЮ. Немца настойчиво звали в «Юнайтед» после Мойеса, но ему затея показалась не очень удачной. Отрицательные ответы получали в разное время «Бавария» и «Реал». Конечно, «Ливерпуль» тоже великий клуб. Но «Ливерпуль» - команда, которая до Клоппа не была в еврокубковых финалах много лет. Юрген мог пойти в Диснейленд, но решил построить свои аттракционы на месте давно разрушенных.

Клопп отказал командам, где ему подсунули бы игроков за сто миллионов. Легко мог возглавить «Баварию», тогда тоже сыграл бы в финале Лиги чемпионов. С «Реалом» или «Барселоной» добился бы аналогичного успеха и собрал бы много трофеев. Его обожали бы в любой футбольной столице. Но выбрал сложный и интересный проект. У «Ливерпуля» есть деньги, теперь есть Юрген, а задача - сделать нынешнюю команду как можно качественнее. «Боруссия» и «Ливерпуль» - Клопп выбирал легендарные клубы, а команды строил сам.

Уважение к людям

Клопп не высокомерный, что для тренера высокого уровня - редкость. Немец любит помогать другим, в школе Юрген задумывался о карьере врача, поскольку в футболе получалось средне. Но стал профессионалом, играл очень жестко по воспоминаниям бывших коллег, добился признания в маленьком «Майнце». Клопп одиннадцать лет выступал за клуб, а потом еще семь лет его тренировал. И чаще всего держался достойно.

А его коллеги бывают разными. Моуриньо и Конте объединяет нелюбовь к «людишкам», оба - нагловатые мизантропы. Почеттино хочет всем нравиться, что выглядит фальшиво. Гвардиола боится людей, живет в вымышленном мире. Хосеп даже разозлиться не умеет, когда нужно. А вот дикий Клопп – мировой мужик, потому и обыгрывает Хосепа – за счет разницы подходов. Всегда фотографируется с фанатами. А когда у него брала флэш-интервью крошечная девушка, то подставил ей под ноги ящик, чтобы было удобнее.

Вчера в Киеве тренеру «Ливерпуля» задавал вопрос журналист с очень низким голосом. Юрген помнил этот тембр, поинтересовался, не стало ли легче, подумав о простуде. Журналист в ответ сказал, что таким родился. Клопп мгновенно продолжил шутку вопросом: «У вас был такой голос, когда вам было два года?» Затем Юрген собрал смех в зале, вежливо извинился за традиционную шалость на пресс-конференции и продолжил. У Клоппа нет звездной болезни. Футболисты тоже от него в восторге, хотя с ними куда строже, чем с посторонними.

Тренерская философия

Просто формулировать сложные мысли – дар. Клопп в свое время популяризировал понятие «гегенпрессинга», популярно его объяснив для всех в мире. Это идея прессинга соперника сразу после потери мяча. А теперь сам же от своей схемы отказался. «Ливерпуль» не бегает больше всех в АПЛ. Нет ставки на выдергивание из линии защиты. По перехватам команда Юргена одна из худших в чемпионате, показала средний результат в ЛЧ, хоть и пропустила чуть меньше «Реала». Милнер много бегает, а команда бегает столько, сколько нужно для победы.

Юрген по-прежнему обожает играть без мяча. Но в АПЛ поднял владение до 58 % за поединок в среднем, а в ЛЧ только из-за матчей с «Манчестер Сити» и римского приключения скатился до 51.5 %. Но Клопп меняется, сохраняя искреннюю любовь к атаке. Научил игроков пользоваться пустыми зонами при позиционных атаках. Его трио забивает чаще, чем весь «Ливерпуль» создает качественные моменты. Также важно отметить, что слабость защиты «красных» скорее завязана на классе игроков, чем на модели игры.

Во-первых, у Клоппа в АПЛ показатель xGA – суммарной опасности моментов соперников, равен достижению «Челси» с пятью защитниками, уступает только «Сити». Во-вторых, обратите внимание, что по воротам «Ливерпуля» в среднем бьют всего 7.4 раза в АПЛ (лучше только МС), по 11 раз в ЛЧ. Клопп создает стиль, которому для успеха не хватает только класса исполнителей. Отказ от «гегенпрессинга», ставка на развитие каждого персонально – от Робертсона до Салаха, а также умение смотреть на футбол со стороны выделяют Юргена. Не сдался в поисках идеальной защиты, продолжает поиски.

Поражения в финалах

К сожалению, это может быть еще одной его «фишкой». Карьере Клоппа нужен взрывной успех в Европе. А вот если большой немецкий тренер проиграет третий международный финал из трех – а не проиграть «Реалу» в финале кубка чемпионов последний раз смогли почти сорок лет назад, как раз ребята из «Ливерпуля», то Клоппа запомнят, как неудачника решающих матчей. Он молод, дальше могут быть «Бавария», «Реал» или «Барселона». Попытки будут и успех придет. Вот только по психологии финальные поражения бьют сильно. Можно уточнить у Купера или Венгера – они отреагировали хуже, чем Симеоне.



Юрген похож на Диего? Зидан удачно пошутил – «чуть лучше» играл в футбол, чем бывший форвард и защитник «Майнца», но Клопп опытнее как тренер. Сегодня он должен поразить ясностью мыслей, если хочет завоевать трофей. У Юргена есть проблемы с контролем команды в сложных матчах – помним и по «Боруссии», и по «Ливерпулю». Но драйв, который передает игрокам, умение выжать максимум из списанного «Челси» Салаха, а также из Робертсона, недавно игравшего за «Халл Сити», у него тоже есть. Для идеальной картинки не хватает только грандиозного трофея, но в мире проигравших порой любят сильнее, чем победителей.

Азартное дикарство

В Клоппе сидит Хайд или Халк. Известны случаи, когда показывал жажду побед на людях в ситуациях, когда другим результат был безразличен. Однажды наорал на давнего друга и заставил его доиграть матч на пляжной жаре – сам из-за травмы не бегал, но заставил свою команду забить еще один гол. А в одном из выставочных матчей после ошибки арбитра с назначением пенальти отреагировал так, будто это был матч «Ливерпуля» и «Эвертона».

Сочетание дикости и спокойствия – фирменный стиль Клоппа. Юрген всегда мечтал делиться мыслями с другими и собирать их эмоции. Когда завершал карьеру футболиста, то хотел стать журналистом. Но оказался тренером, настолько успешным, что пережил пару диких вечеринок, обмывая трофеи в Дортмунде. Правда, с «Ливерпулем» пока не праздновал, но тут еще все впереди. А позади у Юргена годы «ненормальности», ведь бывало, что в неделю смотрел 30 матчей, еще и перематывая туда-сюда.

Одержимость футболом помешала ему быть всегда рядом с двумя сыновьями от первого брака, пока те росли, хотя старший Марк даже пытался стать игроком и выступал в академии «Боруссии». А с 2005 года и знакомства со второй женой Уллой на Октоберфесте – бывшая учительница подрабатывала официанткой на празднике, у Юргена есть новое увлечение. Хотя о старой любви не забывает, ведь немец обожает не только любимую группу мамы – «The Beatles», но и «Genesis» с «Kiss». Неплохой выбор для караоке, Клопп любит петь, когда мало кто видит.

Природное обаяние

Сегодня финал тренеров, которые умеют привлечь внимание. Зидан часто солидный, хотя порой наружу прорывается марсельский босяк, ведь не случайно француз использует порой мат на пресс-конференциях, вроде недавнего диагноза моральному состоянию – Зинедин честно сказал, что «з*****ся» выбирать основу, когда здоровы 24 игрока. Клопп тоже знает все немецкие и английские ругательства. Но ему повезло - мозг работает быстрее, чем у сотен и даже тысяч тренеров, так что подбирает более культурные слова на публике.

Юрген может похвастаться набором гормонов, которые держат его в хорошем настроении и позволяют контролировать себя в большинстве случаев. Немец вне бровки ведет себя солидно и вежливо, что не каждому дано природой. Плюс воспитание сказывается, у Клоппа строгий отец. На краю поля рокер отрывается, а в жизни Юрген улыбчивый и спокойный. По Клоппу видно, что быстро думает и мгновенно подхватывает. В футболе далеко не все тренеры такие, а в конкретном случае народ тянется к умному, но крутому человеку.

Причем самоироничному. Накануне финала Клопп много шутил: «Зидан не разбирается в тактике? То же самое иногда говорят и обо мне. Получается, что два тренера, которые не смыслят в тактике, вышли в финал. Что это говорит о футболе?» Человек, который будучи футболистом годами стабильно отлучался на тренерские курсы, не может быть бездарностью в тактике. Юрген успешно развил минимум три стратегии. Игра вторым номером в «Майнце». Контрпрессинг в чемпионской «Боруссии». А также вертикальные действия по схеме «4-3-3» с незаметными переходами в другие.

Получается, все будут любить Юргена, независимо от результата финала? Да, его в тайне обожают даже прожженные фанаты «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона». Нет причин не наслаждаться работой Клоппа или его шутками. «Реал» и Зидан – хороши, даже когда ужасны, но немец лично заслужил право поднять над головой кубок Лиги чемпионов. «Сливочные» сильнее и фавориты, но приз зрительских симпатий однозначно у «Ливерпуля» и Клоппа. Впрочем, признания мало. Нужно одержать победу, а после не останавливаться.

Юрген выбрал «Ливерпуль» за сходство по духу с «Боруссией», а также из-за верных фанатов. Клопп считал, что поможет английской команде стать сильнее, и у него получилось.