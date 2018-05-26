Салах против Роналду. Битва за «Золотой мяч»

«Соккер.ру» интересно, кто же круче? Помимо очевидной борьбы за победу в ЛЧ, в финале могут разыграть другую награду, если Мохамед или Криштиану очаруют.

Бессмысленно сравнивать Роналду и Салаха исторически. Тут диагноз поставил немецкий доктор Юрген: «Салах провел блестящий сезон, но у Роналду таких сезонов пятнадцать штук. Он забил около 47 тысяч голов - сумасшедший показатель». Верно подмечено, но Клопп ошибается, когда уходит от сравнения Мохамеда и Криштиану.

Важно провести параллели как минимум из-за «Золотого мяча», ведь он один на всех. Салах приблизился к Роналду по рекламе и голам, а это всегда важно в таких опросах. А на ЧМ-18 может выиграть сборная, из которой не выбрать похожую звезду. Так что сегодня в Киеве во многом определится судьба знаменитой награды. Если Роналду снова получит кубок, то вы знаете, за кого проголосуют. У Салаха последний шанс, но каковы его аргументы?

Результативность

Роналду и Салах – снайперы, которые притворяются вингерами. Криштиану теперь в меньшей мере склоняется к флангу, ведь играл чисто в атаке, куда Мохамед наведывается постоянно. Но обратите внимание на сходство по ролям в клубах. У Роналду в сезоне на 31 гол больше, чем у центрального форварда Бензема, а у Салаха на 17, чем у Фирмино. По голам У Мохамеда 44 на клубном уровне, у Криштиану тоже 44. Победителя назовем, посчитав количество минут, которые тратят на один гол.

Результат: победа Роналду. Ему хватает 83 минуты, чтобы забить гол, когда Мохамеду необходимо 93.

Скорость и дриблинг

Официальное заключение УЕФА: Салах стал самым быстрым игроком сезона в Лиге чемпионов. Развил скорость 33.8 км в час, что намного больше, чем пиковая у Роналду – тот не добрался и до 32 км в час, хотя раньше бегал 33.6 км в час. По количеству успешных обводок в этом сезоне португалец тоже заметно уступает египтянину. У Салаха 2.3 обводки в ЛЧ, 2.2 в среднем за игру – в АПЛ. У Роналду всего 1.8 в ЛЧ и 1.1 в Ла Лиге, хотя меньше неудачных попыток.

Результат: победа Салаха. По технике равенство – 67-69 % обводок оказываются удачными, но египтянин был быстрее.

Игра на напарников

Компонент, в котором правильно указать на разницу в амплуа – многие матчи Роналду провел как центральный форвард. Но это ведь не означает, что ему нельзя пасовать другим. 8 ассистов против 14 в пользу Салаха – слишком большая разница, чтобы Роналду выиграл в этой категории. Криштиану действует нахально и эгоистично, в результате заметно уступает Салаху даже по пасам под удар – у египтянина по 2 за игру в среднем для ЛЧ и АПЛ, против 1.3 у Роналду в чемпионате и Европе.

Результат: победа Салаха. Мохамед успешнее как ассистент, что объясняется не только позицией, но и желанием замечать напарников.

Влияние на результат

Кто из пары чаще влиял на результат в своих командах? Роналду суммарно собрал 43 виртуальных балла – суммируем его вклад во всех играх за клуб, отдавая три очка за принесенную именно им победу, а также один пункт за ничью. Средний показатель получается: 1 балл за матч – прекрасная статистика полезности. У Салаха с продуктивностью тоже полный порядок, хотя средний показатель очков за игру, принесенных лично им, чуть ниже – 0.94.

Результат: ничья. Оба игрока очень важны и лично вырывали для «Реала» и «Ливерпуля» победы с ничьими, принесли немало очков и приблизили команды к финалу ЛЧ.

Участие в защите

Поскольку Салах отмечал, что Клопп предоставляет ему полную свободу на поле, а Роналду аналогично отзывался о тренерском подходе Зидана по отношению к его Высочеству, то важно понять, как эти футболисты играют на команду. Для Криштиану «свобода» - наносить от 6.6 до 7 ударов каждые 90 минут, для Салаха – 4.1 или 4.4, в зависимости от турнира. В отборах и перехватах Мохамед чуть лучше, при игре на стандартах у своих ворот успешнее Роналду.

Результат: ничья. Криштиану опытнее, физически крепче и предсказуемо сильнее играет головой, но Мохамед – цепкий игрок, хоть и освобожден от контактного прессинга.

Реализация моментов

У Салаха 10 голов в ЛЧ после 41 момента, у Роналду – 15 после 79. Голов у Криштиану в еврокубках больше, а по факту КПД ниже – 18.9 % реализации против 24.4 % у Мохамеда. В чемпионатах Англии и Испании картина аналогичная. У Роналду 26 голов в Ла Лиге после 178 ударов – реализация 14.6 %, а у Салаха – 144 удара и 22.2 % точных, заметно лучше. При этом Роналду чаще забивает с близкого расстояния, ему промахнуться сложнее, а Салах реже был в чужой вратарской и забивал с разных позиций в штрафных.

Результат: победа Салаха. По меткости он значительно опережает Роналду – 22.7 % суммарно для ЛЧ и АПЛ, против 15.9 % у Криштиану.

Результат поединка. Салах – Роналду – 5:3

Оба смешно ответили на вопрос о заочном соперничестве. Криштиану хвастается биологическим возрастом в 23 года, приказал ни с кем себя не сравнивать на основании железного аргумента: «Салах играет левой ногой, а я - правой». Мохамед, чьи родители принесли в жертву трех телят во имя победы в ЛЧ, или просто мыслит так же, или передразнил португальца: «Мы разные, я играю левой, он – правой».

Но у этой парочки больше общего, чем многие думают, банально оценивая на глаз по внешности, рабочей ноге или даже формальной позиции. Ведь оба тянут игру на себя, имеют полную свободу по тактике. С мячом встречаются редко, в основном у чужих ворот. Им важно работать резко. Роналду намного сильнее в игре головой, что понятно, но этого мало, чтобы Салах отстал от Криштиану в этом сезоне. Зато ошибаются люди, которые видят в Мохамеде нового Лионеля – из общего только игра левой и результативность.

А для «Ливерпуля» египтянин скорее как Роналду. Ему позволяют оставаться в атаке и дают полную свободу. Не нужно думать об ассистах так часто, как Лионелю. Зато Салах, как и Роналду у своего Карима, имеет право отбирать голы у Фирмино, а Месси с другом Суаресом часто ведет себя иначе. Салах не забивает со штрафных, ставит на скорость – как поступали Роналду и Месси в его возрасте. Пусть это первый сезон египтянина в открытом космосе, но результат баттла показывает, что нападающего хвалят не случайно.

Осталось показать себя на одном поле с Роналду. Финал многое может изменить в судьбе «Золотого мяча». Даже больше, чем кубок мира, если героем сегодня станет или португалец, или египтянин – главные футболисты своих стран и мировые знаменитости. А вам кто больше понравился? И готовы ли вы сделать прогноз на героя финала «Реала» и «Ливерпуля»? Роналду ведь далеко не во всех решающих матчах ведет за собой, плывет за мощной командой, а у Салаха подобного опыта нет вовсе. Финал Лиги чемпионов дарит возможность сравнить игру лучших на одном поле.