Неповторимый финал ЛЧ. Бэйл и Кариус создали трагикомедию

Вратарь «красных» сыграл за «Реал», травмировался Салах, дубль сделал вышедший на замену Бэйл. «Соккер.ру» рассказывает об исторической победе и роковом провале.

Странным получился финал. «Реал» фактически ничего не создал, а в день третьей победы Зидана забил трижды. Первый раз – с паса рукой голкипера соперника, уникальный случай. Второй – после удара в падении через себя, который корявый силовик Бэйл не повторит даже с пятой попытки, как Манджукич не повторит свой гол. Третий мяч – после еще одной дикой ошибки вратаря «Ливерпуля». Трагедия? Комедия? Все вместе, но тринадцатый кубок чемпионов в коллекции «Реала».

Кто бы мог подумать о таких поворотах, когда Шевченко вынес на поле кубок чемпионов, а немножко деревянная косовская британка Дуа Липа отпела свои песенки? После церемониала все переключились на сконцентрированные лица Рамоса и Клоппа. Весь футбольный мир увидел, как сильно нервничает Хендерсон и как Роналду недобрым мимолетным взглядом окидывает Салаха. Накал чувствовался, заполненный огромный стадион слушал гимн Лиги чемпионов в исполнении дуэта хорватских виолончелистов 2 Cellos, а команды готовились начать поединок, который определил историю сезона…

Досада матча. Травмы Салаха («Ливерпуль») и Карвахаля («Реал»)

Первый тайм не радовал большим количеством ярких моментов, а разочаровал, когда пошли травмы, причем глупые – на ровном месте. Салах пытался выставленной рукой из-за спины Рамоса выиграть позицию – словно не знал, с кем имеет дело, а Серхио ответил тем же. Оба упали, но Мохамеду не повезло больше, ведь египтянину фактически сделали «болевой прием» из борьбы.

Травма плеча у лидера «Ливерпуля» вызвала нездоровое оживление среди фанатов «Реала» на трибунах, а через пару минут их игроку Карвахалю пришлось ронять свои слезы и уходить с поля. Не везет Дани в финалах Лиги чемпионов. Жаль испанца, но «Ливерпуль», пожалуй, пережил куда более ощутимую потерю – ушел тот, кто мог забить из ничего. Будем верить, что с ключицей и локтем у Мохамеда порядок и Салах успеет восстановиться к старту ЧМ-18.

Рамос сознательно уронил Салаха?

Четко видно, что Мохамед пытался сыграть, как габаритные нападающие – навалиться корпусом, выставить руку, дождаться ответа и упасть ради свистка. Египтянин ошибся с выбором соперника для этого и переоценил свою физическую силу. Так играют те, кто может утащить за собой оппонента на землю. Но мастер уловок Рамос сразу понял, что перед ним выставлена рука, прижал ее к себе и упал. Со стороны арбитр увидел лишь борьбу.

Но Рамос получил возможность приземлиться на руку сопернику. Сознательно хватал конечность Салаха? Однозначно, Серхио знаем давно, такие эпизоды в его стиле, как и симуляции после легких касаний соперника. Надеялся ли он на травму? Не стоит фантазировать, за доли секунды коварный план не построить. На счету Серхио много грехов, но вряд ли у Зидана и его подопечных хватает цинизма, чтобы ломать соперников намеренно. Робертсон ведь тоже толкнул Карвахаля осознанно, но на травму ведь не ставил…

Незаметность матча. Криштиану Роналду («Реал») и Роберто Фирмино («Ливерпуль»)

Разведка в игре была длительной, но не сказать, что защитные линии выступили идеально. Так что Фирмино и Роналду должны получить на орехи. Бобби оправдывает травма Салаха - на него не играли, а вот Криштиану нет оправдания. Мог забить дежурный гол в финале в концовке, если бы не выбежавший на поле болельщик, но за девяносто минут провалил все единоборства с защитниками «Ливерпуля». Обидно ван Дейку, Ловрену и Робертсону – остановили Роналду, а подвох подкрался со спины.

Статистика описывает преимущество «Реала» в классе?

Да, «Реалу» позволили быть собой, а Дель Боске в итоге оказался прав – финал выиграл тот, кто опережал оппонента индивидуально по именам. Испанцам дали больше контролировать мяч, создавать мало моментов, но нагнетать. Фаворит редко браковал передачи – в первом тайме процент точных пасов был 90 % против 76 % у «Ливерпуля».

Испанцы больше ломали игру соперника, чем строили свою, ведь в их случае преимущество по владению нужно было, чтобы играть без ворот и риска. Но такой подход работал, ведь из 16 ударов первого тайма лишь два были точными, вернее, даже один, если придираться. Но после перерыва выстрел Иско в перекладину открыл матч, а потом и Кариус включился. И пусть цифры у «Реала» скромные, как и у «Ливерпуля», разница видна.

5 ударов в створ нанес победитель ЛЧ в финале, по два у Бэйла и Бензема, один – у Роналду. Три стали результативными, но каждый можно было взять, не говоря о том, что первого удара Бензема могло не быть вовсе.

2 точных выстрела было у «Ливерпуля» - ужасно мало. Ведь первый удар на счету защитника Александер-Арнольда, а второй – голевой от Мане. «Красные» ужасно сыграли в атаке без поддержки Салаха.

65.6 % на 34.4 % - разница по владению в пользу «Реала» позволяла «Ливерпулю» контратаковать, но без Мохамеда не хватило скорости. Вообще, стоит признать, что везучесть «Реала» и его плохая игра не мешает признать, что «Ливерпуль» тоже недоработал. Ловрен и Робертсон сыграли лучше, чем Роналду или Фирмино – вот таким вышел финал. А отдельно жаль Мане, сенегалец тоже очень старался.

11 % брака у «Реала» против 24 % у «Ливерпуля». Проще говоря, победитель ошибался в передачах более чем в два раза. Это огромная разница, когда счет 648 пасов против 327. Клоппу не хватило хавбеков уровня Наби Кейта, чтобы навязать прессинг и обрывать атаки «Реала».

17 перехватов за игру на две команды показывают, что у команд не получилось взвинтить темп поединка. Игра была медленной, не очень контактной – всего 58 единоборств, 29 верховых дуэлей и 35 потерь мяча. Каждый играл сам с собой, а потом футболистам «Реала» помог Кариус.

Бедняга вечера. Лорис Кариус («Ливерпуль»)

Как для бывшего форварда и защитника, Клопп странным образом недооценивает вес вратарей в футболе. Будь у «Ливерпуля» великий голкипер или хотя бы чертовски талантливый, как Алиссон, финал мог сложиться совсем иначе. Даже когда Бэйл ухитрился коряво пробить в падении через себя, у голкипера был шанс хотя бы дотянуться до мяча, это четко видно на повторе. По голу Бензема и второму мячу Гарета даже объяснения не нужны – вратарские голы. «Ливерпуль» прошел такой яркий и великий путь, а завершилось все клоунадой.

Герой матча. Гарет Бэйл («Реал»)

Он же дубль вечера, гол вечера, настырность вечера, замена вечера и много разных местечковых титулов. Даже Перес не держал фигу в кармане, поздравляя Гарета после финала. В «Реале», как известно, есть подленькие игроки – сами знаете кто, есть большие и солидные – как Модрич и Кроос, есть невероятно удачливый тренер Зидан. И есть Бэйл на скамейке за сто миллионов. Все удачливые, ведь научились побеждать, когда играют плохо. Таков итог еврокубкового сезона.

Победу в Лиге чемпионов 2018 одержала команда, которая лучше всех воспользовалась глупейшими ошибками соперников. Их могло не быть на «Олимпийском», если бы Бенатиа сыграл умнее против Васкеса, «Бавария» реализовала многочисленные моменты, уделав Наваса, а «Ливерпуль» не потерял Салаха и вовремя усилил позицию вратаря. Или если бы в Кариуса вселился дух стамбульского Дудека. Но все сложилось для «Реала» идеально, а выход Бэйла стал десертом.

Замена «физрука» Зидана сделала результат, «Реал» скачет со знакомым кубком, финал в Киеве получился удивительным и неповторимым в буквальном смысле слова. Вряд ли в ближайшие лет двадцать увидим такие дикие киношные ошибки в матче подобного уровня.