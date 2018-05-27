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Неповторимый финал ЛЧ. Бэйл и Кариус создали трагикомедию

вчера, 00:51
Неповторимый финал ЛЧ. Бэйл и Кариус создали трагикомедию

Вратарь «красных» сыграл за «Реал», травмировался Салах, дубль сделал вышедший на замену Бэйл. «Соккер.ру» рассказывает об исторической победе и роковом провале.

Странным получился финал. «Реал» фактически ничего не создал, а в день третьей победы Зидана забил трижды. Первый раз – с паса рукой голкипера соперника, уникальный случай. Второй – после удара в падении через себя, который корявый силовик Бэйл не повторит даже с пятой попытки, как Манджукич не повторит свой гол. Третий мяч – после еще одной дикой ошибки вратаря «Ливерпуля». Трагедия? Комедия? Все вместе, но тринадцатый кубок чемпионов в коллекции «Реала».

Кто бы мог подумать о таких поворотах, когда Шевченко вынес на поле кубок чемпионов, а немножко деревянная косовская британка Дуа Липа отпела свои песенки? После церемониала все переключились на сконцентрированные лица Рамоса и Клоппа. Весь футбольный мир увидел, как сильно нервничает Хендерсон и как Роналду недобрым мимолетным взглядом окидывает Салаха. Накал чувствовался, заполненный огромный стадион слушал гимн Лиги чемпионов в исполнении дуэта хорватских виолончелистов 2 Cellos, а команды готовились начать поединок, который определил историю сезона…

Досада матча. Травмы Салаха («Ливерпуль») и Карвахаля («Реал»)

Первый тайм не радовал большим количеством ярких моментов, а разочаровал, когда пошли травмы, причем глупые – на ровном месте. Салах пытался выставленной рукой из-за спины Рамоса выиграть позицию – словно не знал, с кем имеет дело, а Серхио ответил тем же. Оба упали, но Мохамеду не повезло больше, ведь египтянину фактически сделали «болевой прием» из борьбы.

Травма плеча у лидера «Ливерпуля» вызвала нездоровое оживление среди фанатов «Реала» на трибунах, а через пару минут их игроку Карвахалю пришлось ронять свои слезы и уходить с поля. Не везет Дани в финалах Лиги чемпионов. Жаль испанца, но «Ливерпуль», пожалуй, пережил куда более ощутимую потерю – ушел тот, кто мог забить из ничего. Будем верить, что с ключицей и локтем у Мохамеда порядок и Салах успеет восстановиться к старту ЧМ-18.

Рамос сознательно уронил Салаха?

Четко видно, что Мохамед пытался сыграть, как габаритные нападающие – навалиться корпусом, выставить руку, дождаться ответа и упасть ради свистка. Египтянин ошибся с выбором соперника для этого и переоценил свою физическую силу. Так играют те, кто может утащить за собой оппонента на землю. Но мастер уловок Рамос сразу понял, что перед ним выставлена рука, прижал ее к себе и упал. Со стороны арбитр увидел лишь борьбу.

Но Рамос получил возможность приземлиться на руку сопернику. Сознательно хватал конечность Салаха? Однозначно, Серхио знаем давно, такие эпизоды в его стиле, как и симуляции после легких касаний соперника. Надеялся ли он на травму? Не стоит фантазировать, за доли секунды коварный план не построить. На счету Серхио много грехов, но вряд ли у Зидана и его подопечных хватает цинизма, чтобы ломать соперников намеренно. Робертсон ведь тоже толкнул Карвахаля осознанно, но на травму ведь не ставил…

Незаметность матча. Криштиану Роналду («Реал») и Роберто Фирмино («Ливерпуль»)

Разведка в игре была длительной, но не сказать, что защитные линии выступили идеально. Так что Фирмино и Роналду должны получить на орехи. Бобби оправдывает травма Салаха - на него не играли, а вот Криштиану нет оправдания. Мог забить дежурный гол в финале в концовке, если бы не выбежавший на поле болельщик, но за девяносто минут провалил все единоборства с защитниками «Ливерпуля». Обидно ван Дейку, Ловрену и Робертсону – остановили Роналду, а подвох подкрался со спины.

Статистика описывает преимущество «Реала» в классе?

Да, «Реалу» позволили быть собой, а Дель Боске в итоге оказался прав – финал выиграл тот, кто опережал оппонента индивидуально по именам. Испанцам дали больше контролировать мяч, создавать мало моментов, но нагнетать. Фаворит редко браковал передачи – в первом тайме процент точных пасов был 90 % против 76 % у «Ливерпуля».

Испанцы больше ломали игру соперника, чем строили свою, ведь в их случае преимущество по владению нужно было, чтобы играть без ворот и риска. Но такой подход работал, ведь из 16 ударов первого тайма лишь два были точными, вернее, даже один, если придираться. Но после перерыва выстрел Иско в перекладину открыл матч, а потом и Кариус включился. И пусть цифры у «Реала» скромные, как и у «Ливерпуля», разница видна.

5 ударов в створ нанес победитель ЛЧ в финале, по два у Бэйла и Бензема, один – у Роналду. Три стали результативными, но каждый можно было взять, не говоря о том, что первого удара Бензема могло не быть вовсе.

2 точных выстрела было у «Ливерпуля» - ужасно мало. Ведь первый удар на счету защитника Александер-Арнольда, а второй – голевой от Мане. «Красные» ужасно сыграли в атаке без поддержки Салаха.

65.6 % на 34.4 % - разница по владению в пользу «Реала» позволяла «Ливерпулю» контратаковать, но без Мохамеда не хватило скорости. Вообще, стоит признать, что везучесть «Реала» и его плохая игра не мешает признать, что «Ливерпуль» тоже недоработал. Ловрен и Робертсон сыграли лучше, чем Роналду или Фирмино – вот таким вышел финал. А отдельно жаль Мане, сенегалец тоже очень старался.

11 % брака у «Реала» против 24 % у «Ливерпуля». Проще говоря, победитель ошибался в передачах более чем в два раза. Это огромная разница, когда счет 648 пасов против 327. Клоппу не хватило хавбеков уровня Наби Кейта, чтобы навязать прессинг и обрывать атаки «Реала».

17 перехватов за игру на две команды показывают, что у команд не получилось взвинтить темп поединка. Игра была медленной, не очень контактной – всего 58 единоборств, 29 верховых дуэлей и 35 потерь мяча. Каждый играл сам с собой, а потом футболистам «Реала» помог Кариус.

Бедняга вечера. Лорис Кариус («Ливерпуль»)

Как для бывшего форварда и защитника, Клопп странным образом недооценивает вес вратарей в футболе. Будь у «Ливерпуля» великий голкипер или хотя бы чертовски талантливый, как Алиссон, финал мог сложиться совсем иначе. Даже когда Бэйл ухитрился коряво пробить в падении через себя, у голкипера был шанс хотя бы дотянуться до мяча, это четко видно на повторе. По голу Бензема и второму мячу Гарета даже объяснения не нужны – вратарские голы. «Ливерпуль» прошел такой яркий и великий путь, а завершилось все клоунадой.

Герой матча. Гарет Бэйл («Реал»)

Неповторимый финал ЛЧ. Бэйл и Кариус создали трагикомедию

Он же дубль вечера, гол вечера, настырность вечера, замена вечера и много разных местечковых титулов. Даже Перес не держал фигу в кармане, поздравляя Гарета после финала. В «Реале», как известно, есть подленькие игроки – сами знаете кто, есть большие и солидные – как Модрич и Кроос, есть невероятно удачливый тренер Зидан. И есть Бэйл на скамейке за сто миллионов. Все удачливые, ведь научились побеждать, когда играют плохо. Таков итог еврокубкового сезона.

Победу в Лиге чемпионов 2018 одержала команда, которая лучше всех воспользовалась глупейшими ошибками соперников. Их могло не быть на «Олимпийском», если бы Бенатиа сыграл умнее против Васкеса, «Бавария» реализовала многочисленные моменты, уделав Наваса, а «Ливерпуль» не потерял Салаха и вовремя усилил позицию вратаря. Или если бы в Кариуса вселился дух стамбульского Дудека. Но все сложилось для «Реала» идеально, а выход Бэйла стал десертом.

Замена «физрука» Зидана сделала результат, «Реал» скачет со знакомым кубком, финал в Киеве получился удивительным и неповторимым в буквальном смысле слова. Вряд ли в ближайшие лет двадцать увидим такие дикие киношные ошибки в матче подобного уровня.

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Все комментарии
IK87
IK87
сегодня в 05:22
Реал и его болел с победой!!! При всей моей "любви" к этой команде, а тем более к её фанам, озобоченным звездой, которая в финале пропала на поле, усугубив лишь один выход на вратаря.

Ну так вот, это достойно уважения выиграть 4 финала за 5 лет, а самое главное умение делать это при плохой игре. Удача это или кропотливый труд, не доказать. Но блин, шикарно, Зидан красава, с составом угадывает. Бэйл, герой финальных матчей, вы просто вспомните, кто был лидером команды в 1 и 2 матчах
этих 4 побед).
gentlewolf
gentlewolf ответил salmin90
вчера в 21:05
salmin90:
Уважаемый NGY, вам прежде чем писать свой комментарий надо бы разобрать эпиход с Карвахалем. Он просто неправильно наступил на ногу, а ваш так называемый отчетливый удар сзади в голеностоп Дани был уже при падении последнего.
А я например, видел как Робертсон наступил на пятку Карвахаля шипами, причем умышленно, так как мяч был вне его досягаемости.
Любитель настоящего ФУТБОЛА
Любитель настоящего ФУТБОЛА ответил zim289
вчера в 14:16
zim289:
Если без соплей, то Рамос молодец. Даже если сломал Салаха случайно. Если 1 футболист "сделал матч", как тут многие пишут, то он герой. Главное - трофей, он у Реала, 3й раз подряд.
    zim289
    zim289
    вчера в 14:05
    Если без соплей, то Рамос молодец. Даже если сломал Салаха случайно.
    Если 1 футболист "сделал матч", как тут многие пишут, то он герой.
    Главное - трофей, он у Реала, 3й раз подряд.
    Fury_Pitt
    Fury_Pitt
    вчера в 13:38
    Собаки лают, а караван идёт дальше, за новыми трофеями.
    Loopback
    Loopback
    вчера в 13:01
    Корявый силовик, лол. Он для такого высокого игрока, очень технично бьет и удар через себя это слишком просто для него.
    Hamman
    Hamman
    вчера в 12:53
    Если бы, да кабы...
    Ливер поставил цель сдержать Роналду и с этим хорошо справился. Но забили другие. Не дооценили Марсело (привет Клоппу) он создавал момент за моментом. Травма Салаха просто неудачное падение. Не смог при падении сгруппироваться, в отличие от Рамоса. Такого рода борьба и падения происходят практически в каждом матче, только такие травмы редко, тем более в финале ЛЧ.
    Deville
    Deville
    вчера в 12:34
    Клупп и Ливерпульль слова, которые хорошо сочетаются.

    Кариус в лучших традициях скаузеров лишил свою команду надежды на трофей, как в свое время Жирард убил надежду болел на титул в апл. Немец теперь стал настоящей лехендой.
    Roman73
    Roman73
    вчера в 11:37
    Реал сильнее вообще и был сильнее в финале, при том сценарии , который сложился.
    Но !
    35 минут до удаления Саллаха Ливерпуль имел преимущество,
    не реализовал один голевой момент.
    С момента удаления Саллаха было уже другое соотношение сил и Реалу стало нечего бояться. А Ливерпуль подсел сразу и навсегда, прежде всего психологически, видимо они слишком надеялись на Мохамеда, слишком.
    Манэ выполнил свою задачу гол + штанга, но усталые Миллнер и Хендерсон не смогли навязать борьбу умелому Мадриду.
    Фирминьо и Лаллана. это как Неймар , виртуозы-паркетники, такие битву не вытягивают.
    Два гола форы в подарок хватило бы даже Роме. Вратарь.
    Рамос испортил красоту финала и это преступление.
    А теперь просчитайте сценарии с заменой Саллаха и прямой красной карточкой скотине-рамосу.
    lobstersss
    lobstersss
    вчера в 10:56
    статья ужасна!
    lobstersss
    lobstersss
    вчера в 10:49
    Лучший подарок, ни считая самого кубка, - это видеть, как бомбит у барсуков)))
    И ещё: если команда так сильно зависит от одного человека, то она недостойна кубка. А вот Реал и "без Роналду" обошёлся! И без помощи Кариуса дожали бы.
    salmin90
    salmin90 ответил NGY
    вчера в 10:38
    NGY:
    "Робертсон ведь тоже толкнул Карвахаля осознанно, но на травму ведь не ставил…" Уважаемый Горин, вам прежде чем писать статью надо бы разобрать эпиход с Карвахалем. Там толчка не было, там был очетливый удар сзади в голеностой Дани.
    Уважаемый NGY, вам прежде чем писать свой комментарий надо бы разобрать эпиход с Карвахалем. Он просто неправильно наступил на ногу, а ваш так называемый отчетливый удар сзади в голеностоп Дани был уже при падении последнего.
    Imrebellion
    Imrebellion
    вчера в 10:03
    Нужно акцентировать внимание совсем на другое. Этот матч показал, что футбол это не только бег. Травмы Салаха, Дани, и вечная проблема Бейла - это всё из-за больших нагрузок, резких движений на больших скоростях. Даже без ошибок вратаря у Реала отлично получалось изматывать соперника, делать хорошие переводы с фланга на фланг и вскрывать оборону пасами и навесами. К слову, первый гол - редкостная неудача Кариуса, но не забитый гол Иско до этого - наоборот, не говоря о ужасных реализациях Роналду, Бензема и Бейла 1 на 1. А сколько раз игроки Ливерпуля выходили на рандеву с вратарем при таком объеме работы? Где грамотные распасовщики?
    Ребята Клоппа, как обычно, носились всюду без передышки, но после 15-20 минут выдыхались, были моменты где банально не дотянулись до мяча. Можно сколько угодно спорить на счет Салаха. Но мы все знаем, один на поле не воин, и без травм можно выключить таких игроков одним защитником.
    Прагматичность Зидана принес очередной трофей команде. Надеюсь, многие угомонятся и поймут, что "веселый" футбол не всегда успех и победы. Требовать от игроков без толку пробежать по 150-200 метров каждую минуту глупо. Пусть лучше прокачают мастерство и сыгранность команды. А дальше дело тактических битв тренеров.
    VG In Rock
    VG In Rock
    вчера в 09:56
    про Бэйла, Кариуса и просто, "про финал": надо признать, что Серхио Рамос - самое неприемлемое существо в бутсах, из ныне-выходящих-на-газон! конечно, не все должно зависеть от одного недочеловека, но уж если в Ливере это зависит - от Салаха, то у играющих против Сливочных - это зависит от С_Рамоса.
    сам финал, сама игра - доставлял/а, как давно уже не было. но Результат.... - не имеет к "футболу" никакого отношения. только - к С_Рамосу.
    а что же Бэйл?: Кэп валл_сборной отлично умеет добивать лежачего (это у него национальное)))
    aigaziFIGHTER
    aigaziFIGHTER
    вчера в 09:43
    Все видели игру до травмы Салаха. Травмировали лидера соперника-титул в кармане. А рамос самый конченный футболист, которого приходилось видеть.
    Felipe Rivera CVBP
    Felipe Rivera CVBP
    вчера в 09:32
    "Корявый силовик Бэйл"
    Корявый силовик - это Дмитрий Тарасов, а Гарет Бэйл - это, матьиво, Гарет Бэйл - 100 лямов, невероятно быстрые ноги и мастерство и всё такое.
    Правдин Семён
    Правдин Семён
    вчера в 09:18
    И ещё -Рамос,играющий весьма жёстко, буквально на грани фола,падал от малейшего дуновения ветерка и минуту-полторы корчился.Это не красит великого защитника.
    Narum Narum
    Narum Narum
    вчера в 09:12
    Все просто - травма Салаха принесла титул.
    Правдин Семён
    Правдин Семён
    вчера в 09:09
    Что я думаю о матче:
    -Бэйл вовсе не "корявый силовик"
    -Рамос осознанно старался выключить Салаха из игры,хотя может и не рассчитывал на настолько тяжелые последствия
    -Робертсон психанул и стал намеренно грубить в ответ Реалу>>отсюда травма Карвахаля
    -У Клоппа появилась серьёзная трансферная цель:приличный вратарь,ибо Кариус не способен играть на высочайшем уровне, в том числе психологически
    -Реал чертовски везучая команда
    DVL
    DVL
    вчера в 08:18
    Надеюсь теперь Клопп избавится от этого вратаря
    AmIIIeR89
    AmIIIeR89
    вчера в 07:40
    Даже с Салахом, скорее всего, Ливерпуль проиграл бы, к исходу часа игры Ливерпуль просто умер - морально, физически, психологически. А Лаллана был самым активным в составе мерсисайдцев (ну, до 60-й примерно минуты). Что травма Салаха, что травма Карвахаля - неудачное стечение обстоятельств, а не жестокость Рамоса и Робертсона соответствнно. Не повезло. И было непонятно за счет чего Ливер собирался выигрывать - на случай, если Салаха выключили бы из игры (не о травме речь). Не должен клуб, играющий в финале ЛЧ зависеть от 1 игрока, должен был быть запасной план
    Roman73
    Roman73
    вчера в 06:43
    Финал имени Кариуса Бейла.
    Кьянти
    Кьянти
    вчера в 06:41
    Если бы я не был болельщиком с 40-летним стажем, не играл бы в футбол более 30-лет, то прочитав статью я бы подумал, что Реал маленький мышонок Джерри, который чудом не был съеден великаном котом Ливерпулем.
    Анализ игры даже на бред не тянет, просто поток бессознательного.
    Всех мадридистов с победой.
    Это Реал Мадрид, дамы и господа, попрошу снять шляпы.
    InKarpinWeTrust
    InKarpinWeTrust ответил КАРРЕРА И БОККЕТТИ COCO
    вчера в 05:55
    КАРРЕРА И БОККЕТТИ COCO:
    Ливерпуль только со спартаком,марибором может стату набивать! А как Реал так сразу облом! Очень стыдно за спартак!!!! ХЕХЕХЕ
    Ну так Реал - это суперклуб, а Спартак, в Европе, извините, детская неожиданность...
    InKarpinWeTrust
    InKarpinWeTrust
    вчера в 05:53
    ЛИВЕР СТАРАЛСЯ ДЕРЖАТЬСЯ НА УРОВНЕ, НО КОГДА ТЕРЯЕШЬ ЛИДЕРА - САЛАХА, И ВНЕЗАПНО ОБНАРУЖИВАЕШЬ У СЕБЯ В ВОРОТАХ ВМЕСТО НОРМАЛЬНОГО ВРАТАРЯ ОДНОГО ИЗ "ГОЛКИПЕРОВ" СПАРТАКА, ШАНСОВ ПРАКТИЧЕСКИ НЕТ... РЕАЛ С ПОБЕДОЙ! КЛОППУ РЕСПЕКТ - ДЕРЖАЛИСЬ ДОСТОЙНО!
    gentlewolf
    gentlewolf
    вчера в 03:59
    "корявый силовик Бэйл"
    кто ж тебя пустил статейки писать?
    gentlewolf
    gentlewolf ответил NGY
    вчера в 02:47
    NGY:
    "Робертсон ведь тоже толкнул Карвахаля осознанно, но на травму ведь не ставил…" Уважаемый Горин, вам прежде чем писать статью надо бы разобрать эпиход с Карвахалем. Там толчка не было, там был очетливый удар сзади в голеностой Дани.
    Мне показалось что наступил на пятку шипами. опаздывая. вполне может показаться что нарочно.
    Сантус
    Сантус
    вчера в 01:51
    Итог:Если бы!)Автор явно поставил на Ливер....увы и ах...финалы не всегда красивы..они финалы,и ставКи слишком высоки....Реал!С Троицей команду и всех остальных....))
    El Dassory
    El Dassory
    вчера в 01:47
    Реал с победой, а за Ливерпуль не стыдно, команда пока строится, нужны усиление, это знали и до матча.
    NGY
    NGY
    вчера в 01:38
    "Робертсон ведь тоже толкнул Карвахаля осознанно, но на травму ведь не ставил…"

    Уважаемый Горин, вам прежде чем писать статью надо бы разобрать эпиход с Карвахалем.
    Там толчка не было, там был очетливый удар сзади в голеностой Дани.
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