Кокорин vs Фарфан, Смолов vs Адриано. Лучшие форварды РФПЛ

Вот и добрались до линии нападения. Пришло время определить, кто займет место в атаке символической сборной «Соккер.ру» по версии читателей. Борьба будет горячей!

Процедурные моменты. Голосуйте за понравившихся кандидатов на странице опросов «Соккер.ру» и в нашей группе «Вконтакте». Голоса будут суммироваться и набравший максимальное количество кликов футболист в своей номинации попадает в основной состав символической сборной РФПЛ 2017/2018. Торопитесь поучаствовать в выборе, ведь до дедлайна голосования осталось совсем немного времени! 31 мая будем подводить итоги.

Комментарий по позициям. Нападающие условно разделены на две категории, и «условно» - очень важное слово, потому что некоторые форварды меняли амплуа, другие определены в соответствующий кластер исходя из стиля игры. Как бы то ни было, окончательный выбор за вами: из десяти предложенных кандидатов только двое окажутся в составе сборной сезона.

Форварды второго темпа

Александр Кокорин («Зенит»)

Кокорин очень ярко начал сезон, возможно, это вообще был лучший отрезок в его карьере, ведь забивал почти в каждом матче, впечатлял движением, эффективностью при реализации моментов и пониманием командных маневров. Но потом наступил спад, под который скис и весь «Зенит», а весной Александр получил тяжелую травму, выбившую его из строя на длительный срок. Хотя Кокорин и недобрал матчей, но он один из самых результативных игроков сезона и место в числе лучших форвардов РФПЛ его по праву.

Джефферсон Фарфан («Локомотив»)

По признанию Ильи Геркуса, изначально в чемпионство «Локомотива» верили только Фарфан и Игорь Денисов, они-то этой верой и заразили всю команду. И пока капитан выжигал в центре поля, Джефферсон забивал важнейшие голы, неожиданно представ в роли ударного форварда железнодорожников после травмы Ари. Перуанец сделал большое дело, хотя его не без причин считали сбитым летчиком.

Виктор Витиньо (ЦСКА)

Витиньо – неоднозначная персона. Огромный талант в одной упряжке с футбольным свободолюбием, бразильцу необходима игровая свобода, тогда он расцветает, а в рамках схемы и амплуа – чахнет. С другой стороны, не всегда обоснованные удары Виктора из любых позиций в какой-то момент начали подбешивать даже поклонников ЦСКА, был период, когда форвард терял место в стартовом составе, но итоговые «10+5» по шкале результативности обязывают признать немалые заслуги Витиньо в «серебре» армейцев.

Евгений Марков («Тосно»/«Динамо»)

Переход в «Динамо» не принес быстрых дивидендов ни игроку, ни клубу, но девять забитых мячей за сезон по меркам РФПЛ – это солидный показатель, особенно для форварда, до этого не игравшего в элитной лиге. Среди россиян Марков – третий, уступил только Кокорину и Смолову по забитым мячам.

Сильвестр «Слай» Игбун («Уфа»)

Неутомимый солдат Сергея Семака поедет за тренером в «Зенит»? Слай – одна из ключевых персон «Уфы», обратите внимание на сбалансированность его показателей, особенно на успешность по части игровых единоборств.

Футболист (клуб) Матчи (минуты) Голы (ассисты) Точность передач Удары (обостряющие пасы) Дриблинг Единоборства Кокорин («Зенит») 22 (1918) 10 (3) 74.5% 1.7 (1) 1.4 1.9 Фарфан («Локомотив») 22 (1953) 10 (4) 82.4% 2.3 (0.9) 0.7 1.4 Витиньо (ЦСКА) 30 (2000) 10 (5) 74.8% 3.7 (1.4) 1.7 0.5 Марков («Тосно»/«Динамо») 25 (1328) 9 (1) 70.5% 1.9 (0.4) 0.4 1.2 Игбун («Уфа») 26 (2190) 7 (4) 69% 2 (1) 1.4 2.7



Нападающие острия

Фёдор Смолов («Краснодар»)

Смолов держит марку, правда, стать лучшим бомбардиром РФПЛ третий сезон подряд не получилось, ведь Квинси Промес сумел забить на один мяч больше, но если говорить о темпе штамповки голов, то Федору по-прежнему нет равных. У форварда «Краснодара» 20 результативных действий в 22 матчах, и это главное, что о нем нужно знать.

Луис Адриано («Спартак»)

У «Спартака» было много разочарований в прошедшем сезоне, но Луис Адриано не входит в их число. Форвард, которого сразу после трансфера называли «старым» и «капризным» оказался чуть ли не самым полезным и стабильным в распоряжении Массимо Карреры. В атаке – так уж наверняка. Класс бразильца высок, находилась и мотивация, ведь Луис не только ноги подставлял, но и на команду играл будь здоров.

Понтус Вернблум (ЦСКА)

Свой среди чужих, чужой среди своих. Вернблум в последнем сезоне за ЦСКА переквалифицировался в центрального нападающего и выглядел в этой роли эффективно. В низших английских лигах полно таких нападающих – и ничего, играют и называются форвардами, а тут человек во всех линиях, кроме вратарской, поиграл за чемпионат. И забивал, и отдавал, и боролся как лев. С дриблингом вот только не сложилось. Не его это.

Артём Дзюба («Зенит»/«Арсенал»)

Дзюба потерял две трети сезона, рассчитывая убедить Манчини в своей полезности, но потом ушел в «Арсенал», где и доказал, что сильных качеств не растерял. Девять результативных действий (6+3) в десяти матчах за Тулу – это топ-показатель, открывший Артему вход в сборную России и в этот список.

Эдер («Локомотив»)

Если смотреть только на цифры, может возникнуть вопрос: «Как он здесь оказался?» Но, во-первых, Эдер – чемпион России, во-вторых, автор победных мячей за «Локомотив» в переломные моменты. Осенью забил «Ростову» в самой концовке, а уже в мае отметился золотым голом в ворота «Зенита», после чего на железнодорожных путях начались праздничные гуляния.

Футболист (клуб) Матчи (минуты) Голы (ассисты) Точность передач Удары (обостряющие пасы) Дриблинг Единоборства Смолов («Краснодар») 22 (1913) 14 (6) 71.5% 4.3 (1.7) 0.9 1 Адриано («Спартак») 25 (2132) 10 (6) 79.2% 2.4 (1.4) 1.1 1.4 Вернблум (ЦСКА) 23 (1955) 5 (3) 74.6% 1.3 (1) 0 3.1 Дзюба («Зенит»/ «Арсенал») 25 (1691) 7 (3) 64.8% 2.2 (1.1) 0.9 2.1 Эдер («Локомотив») 18 (899) 4 (0) 70.4% 1.5 (0.2) 0.3 2.1



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