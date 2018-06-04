Буффон, Маттеус и другие мультиучастники мундиалей

Мексиканец Маркес попал в заявку сборной Мексики на ЧМ-2018. Для Рафы этот мундиаль станет пятым в карьере, большим количеством участий не может похвастать никто.

До попадания Маркеса в заявку сборной Мексики на ЧМ-2018 всего лишь три человека могли гордиться участием в пяти мундиалях. Трио разрастается до квартета, причем ровно половина участников в нем – из Мексики! И мексиканец же стал первым и долгое время оставался единственным «пентахугадором» чемпионатов мира. С него и начнем.

Антонио Карбахаль (Мексика)

Участник чемпионатов мира: 1950, 1954, 1958, 1962, 1966.

Карбахаль познакомился с Кубком мира в 1950 году и в своем дебютном матче пропустил четыре мяча от бразильцев. Мексика «сгорела» 0:4, однако для Антонио это было только начало. Скажем, следующий ЧМ он тоже начнет с поражения от Бразилии, теперь уже 0:5. Но куда важнее другая пятерочка. Вратарь первым достиг отметки в пять мундиалей, за это даже получил прозвище на родине – Эль Синко Копас («Пять кубков»). География чемпионатов мира с участием Карбахаля такова: Бразилия, Швейцария, Швеция, Чили и Англия. А от каких личностей пропускал мексиканский вратарь?! Адаир, Жаир, Диди, Раймон Копа, Пеле, Нильс Лидхольм, Бобби Чарльтон… Любопытно, что ни на одном из турниров сборная Мексики с Антонио в рамке не могла преодолеть первый раунд, отправлялась домой сразу после группового этапа. Зато в 1970 году, когда «Эль три» впервые за двадцать лет сменили вратаря на ЧМ, сразу же добились лучшего в истории результата – вышли в четвертьфинал. А Тота Карбахаль жив и будет болеть за команду своей страны на первенстве планеты в России. Мы поздравляем легенду Кубка мира с наступающим 89-м днем рождения – 7 июня у Антонио «почти юбилей».

Лотар Маттеус (ФРГ/Германия)

Участник чемпионатов мира: 1982, 1986, 1990 (чемпион), 1994, 1998.

Вторым футболистом в истории, сыгравшим на пяти чемпионатах мира, стал Лотар Маттеус. Обратите внимание, что он был единственным полевым игроком до попадания Рафы Маркеса в заявку сборной Мексики на ЧМ-2018, кому это удавалось. Рекорд Маттеус делил с вратарями. А по успешности своих выступлений немец, конечно же, значительно опережает первого рекордсмена Карбахаля. Если мексиканский вратарь никогда не играл за пределами групповой стадии чемпионатов мира, то Лотар начал с двух серебряных наград, а в 1990-м поднял над головой Кубок мира как капитан немецкой сборной. На двух последних чемпионатах мира Маттеуса Бундесманшафт ограничивалась четвертьфиналами, что помогло Лотару добиться исторического и до сих пор не побитого достижения. Маттеус – главный гвардеец мундиалей в истории, на его счету 25 встреч в финальных турнирах чемпионатов мира. Сам Лотар в 1998 году перебил достижение Диего Марадоны, и вот уже двадцать лет никто не может его обойти, но, возможно, на следующем мундиале это получится у другого аргентинца – Лионеля Месси.

Джанлуиджи Буффон (Италия)

Участник чемпионатов мира: 1998, 2002, 2006 (чемпион), 2010, 2014.

Буффон в этой компании, конечно, предстает в определенном смысле обманщиком. Ему не впервой: до сих пор кается и стыдится перед родителями, что однажды купил себе диплом бухгалтера, а потом чуть не оказался за решеткой из-за этой проделки. В контексте разговора проблема Джиджи в том, что он, в отличие от Карбахаля и Маттеуса, выходил на поле лишь в матчах четырех мундиалей, а на пятом (1998 год) только числился в заявке. В этом году Буффон мог все исправить и вообще вознестись над всеми когда-либо участвовавшими в первенствах планеты футболистами. Джанлуиджи собирался приехать на свой шестой чемпионат мира, но сборная Италии проиграла Швеции в стыковых матчах и оставила легендарного вратаря без мундиаля и без рекорда. Зато титул чемпиона мира у Буффона никто уже не отнимет.

Рафаэль Маркес (Мексика)

Участник чемпионатов мира: 2002, 2006, 2010, 2014 + 2018.

Вы смеетесь над возрастом Сергея Игнашевича, а мексиканцы гордятся его одногодкой Рафаэлем Маркесом, для которого чемпионат мира в России станет пятым в карьере. В эпоху Маркеса сборная Мексики стабильно выходит из группы и отправляется домой после 1/8 финала. В первом раунде плей-офф за эти годы «Эль три» проигрывали США, Нидерландам и дважды Аргентине. Первых двух команд на ЧМ-2018 не будет, а с аргентинцами невозможно пересечься раньше полуфинала. Время взять новую высоту? Маркес играл на чемпионатах мира в Японии и Южной Корее (один мундиаль), в Германии, ЮАР, Бразилии и вот теперь в России. А ведь в последний год в жизни 39-летнего защитника случилось серьезное потрясение: казначейство США обвинило его в связях с наркобизнесом, пришлось доказывать, что «Рафик невиноват». Но капитан в заявке и готов вести за собой команду на очередном Кубке мира.

Для кого еще ЧМ-2018 мог стать пятым в карьере?

Испанец Икер Касильяс и американец Дамаркус Бизли тоже могли выступить на своем пятом мундиале, но титулованному вратарю не находится места в составе «Красной Фурии», а американцы промазали мимо чемпионата мира. Понятно, что для обоих футболистов это был последний шанс выступить на ЧМ.

Кто может повторить достижение Карбахаля, Маттеуса, Буффона и Маркеса?

Ну, например, следующий чемпионат может стать пятым в карьере для Криштиану Роналду и Лионеля Месси, если их сборные отберутся, а небожители мирового футбола будут продолжать международную карьеру.

Кому покорилась отметка в четыре мундиаля?

Аргентина: Диего Марадона.

Бельгия: Энцо Шифо, Фрэнки ван дер Эльст, Марк Вильмотс.

Бразилия: Карлос Жозе Кастильо, Нилтон Сантос, Джалма Сантос, Пеле, Эмерсон Леао, Кафу, Роналдо.

Болгария: Добромир Жечев.

Камерун: Жак Сонго’о, Ригобер Сонг, Самуэль Это’о.

Англия: Бобби Чарльтон.

Франция: Тьерри Анри.

Германия: Карл-Хайнц Шнеллингер, Уве Зеелер, Зепп Майер, Оливер Кан, Мирослав Клозе.

Италия: Энрико Альбертози, Джанни Ривера, Дино Дзофф, Джузеппе Бергоми, Паоло Мальдини, Фабио Каннаваро.

Япония: Ёсикацу Кавагути, Сэйго Нарадзаки.

Парагвай: Денис Каниса.

Польша: Владислав Жмуда.

Саудовская Аравия: Сами Аль-Жабер, Мохамед Аль-Деайя.

Шотландия: Джим Лейтон.

Южная Корея: Хон Мюн Бо, Хван Сон Хон, Ли Вун Дже.

СССР: Лев Яшин.

Испания: Андони Субисаррета, Фернандо Йерро, Икер Касильяс, Хави.

США: Кейси Келлер, Дамаркус Бизли, Клаудио Рейна.

Уругвай: Педро Роча.