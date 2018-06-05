«Вообще здорово сыграли». Согласны с Мутко и Черчесовым?

«Соккер.ру» просит вашей помощи - оцените сборную! Тяжело понять, во что сыграли против Турции, ведь тренер не помог, а футболисты растерялись.

Чемпионы мира по тухлой игре?

Семь матчей без побед. Другого такого участника ЧМ-18 нет в природе, даже Саудовская Аравия обыграла Грецию, Алжир и Молдавию в этом году. Понятно, что худшими по составу россияне не являются. По мастерству отдельно взятых игроков – тоже. И рейтинг ФИФА не суть важен, там товарищеские матчи не в чести. А вот по тухлости футбола и по отсутствию прогресса за последние два года – чемпионы.

И возглавляет уникальную команду тренер, который выпускает игрока на пару секунд. Черчесова выбрал циничный Мутко, который вот так описал матч с Турцией:

«Лучше получилось в обороне, в атаке больше определенности. Не было дублирования позиций. Настрой определённый был, ребята игру выдержали. По самоотдаче вопросов нет. Команда движется в правильном направлении, есть время ещё. Вообще здорово сыграли».

Здорово сыграли? Футбольная Россия, кому ты досталась?

Команда Турции очень слабая?

Прежде чем оценивать, важно вооружиться фильтром. Ведь у Луческу кошмарная команда. Если составить список сборных, которые играли в финальных частях Евро и ЧМ последних лет десяти, то никого хуже в зоне УЕФА нет. Даже Россия лучше! Нужно нырнуть в район современной Албании или Греции, чтобы найти команду в таком же разобранном состоянии.

Турция не сопротивлялась, не хотела выигрывать, даже не пыталась прибавить в скоростях, как забила. А поскольку Луческу доверяет молодежи и не зовет звезд вроде Чалханоглу и Турана – а даже когда звал, играли примерно так же, то надо учитывать, что Черчесов еще раз сыграл с московским «Динамо». То есть податливым добрым соперником, не готовым победить сборную России.

Причем важно учесть, что то «Динамо» сильнее этой сборной Турции. Но тогда выиграли 3:0, а сейчас счет 1:1. Деградировали? Конечно, хотя «Динамо» Хохлова, а не Калитвинцева, эту сборную Черчесова обыграло бы, как «Спартак» в последнем туре.

Не стоит сгущать краски перед ЧМ?

У Саудовской Аравии техничные старательные крошки низкого уровня. Мастерства не хватает, таланта, физики, но они стараются. Цепкие ребята, техничные, из своего состава выжимают максимум. Панама – старенькая, но подвижная и злая. Там сильный тренер, неприятные для соперников. На чемпионате мира не будет сборной, представленной менее сыгранной, более скучной и тактически спорной командой, чем у Черчесова.

У сборной России самая вялая игра среди 32 участников чемпионата мира, если судить по тому, что другие показывали. А класс исполнителей не ниже, чем у Саудовской Аравии, Панамы, Ирана или Туниса. Когда говорим о соотношении цены и качества, то есть вложений в футболистов и их отдачи, то команда Черчесова выделяется еще сильнее. Зарплаты выше, чем во многих клубах Серии А. Условия создали идеальные – конкуренции нет, чемпионат из 30 туров, на кубок всем плевать, отдыхают полгода.

Никто не считает деньги и не требует, чтобы Дзагоев в двадцать семь был игроком МЮ, Смолов претендовал на место в «Интере» после Икарди, а Смольников вытеснил из основы «Барселоны» Семеду и Серхи Роберто. Требования нулевые, нагрузка мизерная. А на выходе получаем вот это. Виноваты футболисты и главный тренер, что по качеству футбола никого хуже нет. Есть те, кто номинально слабее, но такие сборные прыгают выше головы, как Панама. А команда России играет лежа, даже не стоя.

Черчесов не разбирается в тактике?

На самом деле хватает перехода в конце матча с Турцией на пять защитников, чтобы понять все о тренере. Но ведь задумка была! Вместо «4-1-4-1» стали играть «4-4-1-1» с переходом на «4-2-3-1», и получилось чуточку живее. Сборная отказалась от секундных переходов на три центральных, убрав с поля Кудряшова – Жирков стал играть в обороне, что позволило выпустить на левом фланге в атаке Головина.

Самедова привязали к защите, Смольников аккуратнее работал в обороне, чем Фернандес. Атаковал хуже, но команде подошел лучше. Из защиты остались только аксакалы – Игнашевич и Акинфеев. Жирков сыграл серо, но без провалов, Смольников и Кутепов – с одной грубой ошибкой, стоившей победы. К Зобнину приставили Газинского и, хотя Юрий технически может предложить только средние передачи, в отличие от более атакующего Кузяева, опорную зону стыдливо прикрыли.

А вот решение поставить Головина слева – очень спорное, Александру обрезали крылья. Самедов и Дзагоев, как увидели в голевом эпизоде, помогли Смолову в прессинге и создали гол в скучной игре при помощи соперника, но потом исчезли. В целом вот эта тактика чуть лучше, чем та, что с Австрией. Хотя форвард Дзагоев, левый вингер Головин и основной защитник Кутепов – неудачные решения.

Сборную спасет только чудо?

- семь матчей без побед, Черчесов остался в шаге от антирекорда по количеству поражений в сборной. Хотя стоит отметить, что в серии были Аргентина, Испания, Франция и Бразилия, там же была Турция, и ее тоже не обыграли. Впрочем, а зачем было таких соперников подбирать, готовясь к Уругваю и Египту? Вопросы к Мутко и тренеру;

- из двадцати одного матча Черчесова найдете от силы два, когда повторили стартовый состав. Тренер объясняет это тем, что «нет основного состава, есть только стартовый». Цитаты великих людей, перепробовавших полсотни разных футболистов;

- качество футбола объективно низкое. В очередной раз не было контроля мяча, брак дикий. Снова не зарабатывали и не разыгрывали стандарты у чужих ворот. Вновь были огромные проблемы с фантазией, флангами, центром поля, атаки нет совершенно;

- сборная последний раз не пропускала от московского «Динамо», восемь матчей тому назад. В очередной раз Акинфеев скушал гол, хотя не ошибался. Когда совершают детские ошибки в защите, то при отсутствии атаки выиграть невозможно;

- после очередной панической смены тактики по ходу матча, в чем Черчесов напоминает Манчини, правы оказались те, кто умолял заменить тренера после Кубка Конфедераций. А теперь спасет не чудо даже, а случай, если вдруг улыбнется удача.

На чемпионате мира побегут?

В принципе, знаем, что будет дальше. Саудовскую Аравию с горем пополам обыграют. Здесь не стоит ссылаться на Австрию и Турцию. Но с футболом такого качества в плей-офф чемпионата мира делать нечего. В этом трагедия, в целом ожидаем неудачу. Потратили время впустую, в очередной раз ошиблись с главным тренером. Снова никто солидный не возьмет ответственность на себя. Никому не интересно устроить революцию в российском футболе и возродить его.

Матч с Турцией было тошно смотреть. Не надо про нагрузки, не стоит о том, что вот на ЧМ-18 Черчесов возьмет и вынесет вперед ногами Купера – дважды финалиста Лиги чемпионов, и Табареса – чемпиона Америки, который тренирует Уругвай двенадцать лет и специально перед ЧМ начал менять тактику, чтобы не быть отсталым и остаться современным. У Черчесова нет современных ходов, как тренер он не развивается со времен, когда тренировал «Спартак». У сборной России плохой наставник, что соединяется со всеми остальными проблемами.

И дарует нам зрелище, после которого подташнивает. Когда уступают или ошибаются – бросают играть, поскольку сборная для футболистов стала наказанием. В клубах заглядывают в рот, дарят сказочную жизнь, перехваливают, а за игру в сборной постоянно ругают. Вот и получается, что боятся проиграть, боятся играть. Трусость и безволие в одном флаконе оставляют жалкое впечатление. Зато есть один важный положительный итог почти двух лет позора.

Точно знаем, что Черчесов не подходит и его нужно убрать, независимо от результатов на ЧМ. Тренеру нечего дать команде. Не умеет учить. После ЧМ-18 должен уйти в отставку. Было два десятка матчей, чтобы убедиться, три-четыре поединка ничего не изменят. Черчесов наработал на увольнение. Причем считает болельщиков глупыми. Ведь заявил, что времени полно и все под контролем. Да, за девять дней любой построит сильную сборную, времени хватает, и «сыграли здорово». Надо верить Мутко и Черчесову, они всегда говорят только правду.