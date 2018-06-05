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20:00 сегодня Логотип НорвегияНорвегия -:- Логотип ПанамаПанама1.583.656.8
20:00 сегодня Логотип БеларусьБеларусь -:- Логотип ВенгрияВенгрия2.453.13.05
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«Вообще здорово сыграли». Согласны с Мутко и Черчесовым?

вчера, 22:48
«Вообще здорово сыграли». Согласны с Мутко и Черчесовым?

«Соккер.ру» просит вашей помощи - оцените сборную! Тяжело понять, во что сыграли против Турции, ведь тренер не помог, а футболисты растерялись.

Чемпионы мира по тухлой игре?

Семь матчей без побед. Другого такого участника ЧМ-18 нет в природе, даже Саудовская Аравия обыграла Грецию, Алжир и Молдавию в этом году. Понятно, что худшими по составу россияне не являются. По мастерству отдельно взятых игроков – тоже. И рейтинг ФИФА не суть важен, там товарищеские матчи не в чести. А вот по тухлости футбола и по отсутствию прогресса за последние два года – чемпионы.

И возглавляет уникальную команду тренер, который выпускает игрока на пару секунд. Черчесова выбрал циничный Мутко, который вот так описал матч с Турцией:

«Лучше получилось в обороне, в атаке больше определенности. Не было дублирования позиций. Настрой определённый был, ребята игру выдержали. По самоотдаче вопросов нет. Команда движется в правильном направлении, есть время ещё. Вообще здорово сыграли».

Здорово сыграли? Футбольная Россия, кому ты досталась?

Команда Турции очень слабая?

Прежде чем оценивать, важно вооружиться фильтром. Ведь у Луческу кошмарная команда. Если составить список сборных, которые играли в финальных частях Евро и ЧМ последних лет десяти, то никого хуже в зоне УЕФА нет. Даже Россия лучше! Нужно нырнуть в район современной Албании или Греции, чтобы найти команду в таком же разобранном состоянии.

Турция не сопротивлялась, не хотела выигрывать, даже не пыталась прибавить в скоростях, как забила. А поскольку Луческу доверяет молодежи и не зовет звезд вроде Чалханоглу и Турана – а даже когда звал, играли примерно так же, то надо учитывать, что Черчесов еще раз сыграл с московским «Динамо». То есть податливым добрым соперником, не готовым победить сборную России.

Причем важно учесть, что то «Динамо» сильнее этой сборной Турции. Но тогда выиграли 3:0, а сейчас счет 1:1. Деградировали? Конечно, хотя «Динамо» Хохлова, а не Калитвинцева, эту сборную Черчесова обыграло бы, как «Спартак» в последнем туре.

Не стоит сгущать краски перед ЧМ?

У Саудовской Аравии техничные старательные крошки низкого уровня. Мастерства не хватает, таланта, физики, но они стараются. Цепкие ребята, техничные, из своего состава выжимают максимум. Панама – старенькая, но подвижная и злая. Там сильный тренер, неприятные для соперников. На чемпионате мира не будет сборной, представленной менее сыгранной, более скучной и тактически спорной командой, чем у Черчесова.

У сборной России самая вялая игра среди 32 участников чемпионата мира, если судить по тому, что другие показывали. А класс исполнителей не ниже, чем у Саудовской Аравии, Панамы, Ирана или Туниса. Когда говорим о соотношении цены и качества, то есть вложений в футболистов и их отдачи, то команда Черчесова выделяется еще сильнее. Зарплаты выше, чем во многих клубах Серии А. Условия создали идеальные – конкуренции нет, чемпионат из 30 туров, на кубок всем плевать, отдыхают полгода.

Никто не считает деньги и не требует, чтобы Дзагоев в двадцать семь был игроком МЮ, Смолов претендовал на место в «Интере» после Икарди, а Смольников вытеснил из основы «Барселоны» Семеду и Серхи Роберто. Требования нулевые, нагрузка мизерная. А на выходе получаем вот это. Виноваты футболисты и главный тренер, что по качеству футбола никого хуже нет. Есть те, кто номинально слабее, но такие сборные прыгают выше головы, как Панама. А команда России играет лежа, даже не стоя.

Черчесов не разбирается в тактике?

На самом деле хватает перехода в конце матча с Турцией на пять защитников, чтобы понять все о тренере. Но ведь задумка была! Вместо «4-1-4-1» стали играть «4-4-1-1» с переходом на «4-2-3-1», и получилось чуточку живее. Сборная отказалась от секундных переходов на три центральных, убрав с поля Кудряшова – Жирков стал играть в обороне, что позволило выпустить на левом фланге в атаке Головина.

Самедова привязали к защите, Смольников аккуратнее работал в обороне, чем Фернандес. Атаковал хуже, но команде подошел лучше. Из защиты остались только аксакалы – Игнашевич и Акинфеев. Жирков сыграл серо, но без провалов, Смольников и Кутепов – с одной грубой ошибкой, стоившей победы. К Зобнину приставили Газинского и, хотя Юрий технически может предложить только средние передачи, в отличие от более атакующего Кузяева, опорную зону стыдливо прикрыли.

А вот решение поставить Головина слева – очень спорное, Александру обрезали крылья. Самедов и Дзагоев, как увидели в голевом эпизоде, помогли Смолову в прессинге и создали гол в скучной игре при помощи соперника, но потом исчезли. В целом вот эта тактика чуть лучше, чем та, что с Австрией. Хотя форвард Дзагоев, левый вингер Головин и основной защитник Кутепов – неудачные решения.

Сборную спасет только чудо?

- семь матчей без побед, Черчесов остался в шаге от антирекорда по количеству поражений в сборной. Хотя стоит отметить, что в серии были Аргентина, Испания, Франция и Бразилия, там же была Турция, и ее тоже не обыграли. Впрочем, а зачем было таких соперников подбирать, готовясь к Уругваю и Египту? Вопросы к Мутко и тренеру;

- из двадцати одного матча Черчесова найдете от силы два, когда повторили стартовый состав. Тренер объясняет это тем, что «нет основного состава, есть только стартовый». Цитаты великих людей, перепробовавших полсотни разных футболистов;

- качество футбола объективно низкое. В очередной раз не было контроля мяча, брак дикий. Снова не зарабатывали и не разыгрывали стандарты у чужих ворот. Вновь были огромные проблемы с фантазией, флангами, центром поля, атаки нет совершенно;

- сборная последний раз не пропускала от московского «Динамо», восемь матчей тому назад. В очередной раз Акинфеев скушал гол, хотя не ошибался. Когда совершают детские ошибки в защите, то при отсутствии атаки выиграть невозможно;

- после очередной панической смены тактики по ходу матча, в чем Черчесов напоминает Манчини, правы оказались те, кто умолял заменить тренера после Кубка Конфедераций. А теперь спасет не чудо даже, а случай, если вдруг улыбнется удача.

На чемпионате мира побегут?

В принципе, знаем, что будет дальше. Саудовскую Аравию с горем пополам обыграют. Здесь не стоит ссылаться на Австрию и Турцию. Но с футболом такого качества в плей-офф чемпионата мира делать нечего. В этом трагедия, в целом ожидаем неудачу. Потратили время впустую, в очередной раз ошиблись с главным тренером. Снова никто солидный не возьмет ответственность на себя. Никому не интересно устроить революцию в российском футболе и возродить его.

Матч с Турцией было тошно смотреть. Не надо про нагрузки, не стоит о том, что вот на ЧМ-18 Черчесов возьмет и вынесет вперед ногами Купера – дважды финалиста Лиги чемпионов, и Табареса – чемпиона Америки, который тренирует Уругвай двенадцать лет и специально перед ЧМ начал менять тактику, чтобы не быть отсталым и остаться современным. У Черчесова нет современных ходов, как тренер он не развивается со времен, когда тренировал «Спартак». У сборной России плохой наставник, что соединяется со всеми остальными проблемами.

И дарует нам зрелище, после которого подташнивает. Когда уступают или ошибаются – бросают играть, поскольку сборная для футболистов стала наказанием. В клубах заглядывают в рот, дарят сказочную жизнь, перехваливают, а за игру в сборной постоянно ругают. Вот и получается, что боятся проиграть, боятся играть. Трусость и безволие в одном флаконе оставляют жалкое впечатление. Зато есть один важный положительный итог почти двух лет позора.

Точно знаем, что Черчесов не подходит и его нужно убрать, независимо от результатов на ЧМ. Тренеру нечего дать команде. Не умеет учить. После ЧМ-18 должен уйти в отставку. Было два десятка матчей, чтобы убедиться, три-четыре поединка ничего не изменят. Черчесов наработал на увольнение. Причем считает болельщиков глупыми. Ведь заявил, что времени полно и все под контролем. Да, за девять дней любой построит сильную сборную, времени хватает, и «сыграли здорово». Надо верить Мутко и Черчесову, они всегда говорят только правду.

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Все комментарии
Александр Светличный
Александр Светличный
сегодня в 16:58
ТУРЦИЯ НЕ ПОКАЗАЛА ХОРОШЕЙ ИГРЫ, НАДО СТАВИТЬ ДЗЮБУ И ПОД НЕГО ШАВУ С ПАСОМ ПРЯМО НА НОГУ, КАК ВЫДАВАЛ ПАС В ЗЕНИТЕ ХАЛК, ДЗЮБА ТАРАННЫЙ ИГРОК, А СМОЛОВ МОЖЕТ ВСКРЫВАТЬ ЗАЩИТУ ХАБАРОВСКА,ТОСНО И ПРОЧИХ СЛАБЕНЬКИХ КОМАНД, А НА ЧМ ПРИЕДУТ ЗАЩИТНИКИ ЖЕСТКИЕ НЕ ДАДУТ ПРОСТО ТАК ЗАБИТЬ! БЕЗ ДЗЮБЫ ЗАБИВАТЬ БУДЕТ НЕКОМУ! ДА И ОБОРОНА НАШЕЙ СБОРНОЙ ПРОХОДНОЙ ДВОР! ГЛУШАКА ТОЖЕ ЗРЯ ОТЦЕПИЛИ-ОН БОЕЦ! ШАТОВ СО СМОЛОВЫМ БЫ ТОЖЕ ШОРОХ НАВОДИЛИ! КОРОЧЕ В СБОРНОЙ-АТАС!
choriya
choriya
сегодня в 16:56
Усач берёзовый бабла срубает.ему на сборную.наплевать.собрал всякую шаурму.горную.лысый свали не пазорь страну.
Александр Светличный
Александр Светличный
сегодня в 16:48
НЕ ИГРА, А ПРОСТО-0!
zamsb
zamsb
сегодня в 15:52
"Не достигнув желаемого, они сделали вид, что желали достигнутого...."-Мишель де Монтень
Антон Куцый
Антон Куцый
сегодня в 15:46
Когда уровень игроков слабый как у нас упор надо делать на тактику и самоотдачу, борьбу на каждом участке поля, ну и конечно на хорошую физическую готовность. Знаем такие примеры - греция, исландия, ростов три года назад. Будем конечно надеяться еще пару недель.....но я не уверен что нынешний тренер великий тактик, да и мотиваторы бывают по сильнее.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 15:23
То, что плохо сыграли в товарняках - это даже хорошо - теперь ни у кого не будет иллюзий и завышенных ожиданий от их игры. Это хорошо, когда от тебя никто не ждет результата, это дает статус андердога с большинством соперников. Главное, чтобы потом на ЧМ мы увидели от них игру, а не мучения.
steelhead
steelhead ответил ekliziast
сегодня в 14:08
ekliziast:
Кто из вышеперечисленных , стал хотя бы игроком европейского уровня ?И что они выиграли? Полуфинал в котором их унижали как школьников, и стыдно было смотреть на это избиение младенцев ,но почему то это считается достижением. После 88 года ни чего путного не было, и то это была сб. СССР.
Нормально в Вене в первом тайме играли. Вот во втором зачем-то поперли с шашкой наголо забивать Испании, и, ожидаемо, получили авоську голов. Ошибся тогда Гус с установкой на второй тайм.
ekliziast
ekliziast ответил Munutd
сегодня в 14:04
Munutd:
Не ну, чего Вы ждали от этих игроков? Продукты лимита... Вот были игроки, Семак, Аршавин, Пав, Погребняк, Жирков (в лучшие годы), Анюков, Семшов, Кержаков, Березуцкие, Игнашевич, Широков... Все выросли в "естественных" условиях. После лимита получаем вот это вот.. + к этому составу тренер такой и Мутко...
Кто из вышеперечисленных , стал хотя бы игроком европейского уровня ?И что они выиграли? Полуфинал в котором их унижали как школьников, и стыдно было смотреть на это избиение младенцев ,но почему то это считается достижением. После 88 года ни чего путного не было, и то это была сб. СССР.
ekliziast
ekliziast ответил Евгений Быстров
сегодня в 13:57
Евгений Быстров:
Если выйдем из группы усатого оставят.С одной стороны хочется выйти из группы,а с другой,чтобы усача уволили.
Чем же он тебя так обидел ?
ekliziast
ekliziast ответил Пусик тарасовский
сегодня в 13:50
Пусик тарасовский:
Последствия бромантанового победного шествия спартака 90-х пожинаем сейчас в полной мере.
Не можешь написать , что то умное , вообще не пиши , за умного сойдёшь.
OLESOCC
OLESOCC ответил Gahi
сегодня в 13:16
Gahi:
Столько времени терпели и доверяли а осталось совсем немного и терпение лопнуло. Довайте соберем всю волю в кулак и будем болеть за то что есть, другой сборной уже не будет на этом этапе. Только надежда на игроков кто выйдет на поле и будет биться за достоинство и честь а всё остольное слова. УДАЧИ
Сборнаяя и слова-то такого не знает "биться"!. И так бабла валом отсыплют!..
autochthon
autochthon
сегодня в 13:12
Когда кого то или чего то любишь, то тебе не безразлично и ты переживаешь (может и ругаешь) ...Поэтому и не довольны игрой сборной...да и руководством сборной и тренером...А так вижу надменного усатого коуча "охрененно" разбирающегося в тренировочном процессе и такого же "спеца" от спорта Мудко...
Александр Астановский
Александр Астановский
сегодня в 13:06
как может вратарь тренировать команду, Черчесов вратарь,ну и пусть тренирует вратарей типа Габулов. Уэтого тенера нет ни какой фантазии и построения игры ни одной длинной передачи и один удар в створ ворот за 90 минут. Обидно за страну.
Deville
Deville
сегодня в 12:19
ваши оценки, это не наши проблемы - Сборная России
Betman
Betman
сегодня в 11:48
До меня наконец дошло, почему на матчаx сб. России постоянно мелькает реклама препарата от импотенции. Просто команда Черчесова - футбольный импотент, у которого ну никак не получается, лол.
Пусик тарасовский
Пусик тарасовский
сегодня в 11:29
Последствия бромантанового победного шествия спартака 90-х пожинаем сейчас в полной мере.
Nischtyachok
Nischtyachok
сегодня в 10:43
Как нам забили, я плакал)) Такой медленной контратаки я ещё не видел, как буд-то за пенсионером гнались ещё более престарелые пенсионеры, и у турецкого пенсионера не хватило сил добежать до ворот, пришлось пнуть мяч мимо нашего неходячего пенсионера))
konstantin_t
konstantin_t
сегодня в 10:31
Надо во всем искать плюсы. Зато мы теперь знаем как выглядит дно, а то галдели последние 10 лет после каждого турнира о том что на поле деревья, а тренер 77. Теперь вот давайте дружно признаемся как мы ошибались
Динамо с Невы
Динамо с Невы
сегодня в 10:20
Черчесов угробил команду. Последняя игра была при Адвокате.
ESPANOL
ESPANOL
сегодня в 09:41
Кого то эта пара проходимцев, Мутко с Черчесовым, напоминает.
Приходит на память шахматный поединок великого гроссмейстера, его ледяное спокойствие, уверенность (на словах и внешне) в победе и обещание чемпионата мира в Васюках. История повторяется, господа! Теперь они до футбола добрались, а мы, получается, любители из Нью Васюков. Доколе!
rawer
rawer
сегодня в 08:34
казалось ниже дна нет чем игра сборной на ЧМ-14 и ЧЕ-16, но и тут снизу постучались...
toljkirich45
toljkirich45
сегодня в 08:34
Агония сборной,никакой игры,беготня,Смолов,Дзагоев ноль,Дхюба,Семенов пожихненная скамья запаса,Черчесов ноль абсолютный.
Рыжая Борода
Рыжая Борода
сегодня в 08:04
а мне стыдно читать подобные истерические опусы/комменты. тут фанат со стажем вспоминает Стрельцова, Месхи...да, но после 60-хх гг ХХ века наша сборная больше/лучше ничего не показала, вот уж 50 лет, да, были в 80-х гг выходы из группы, но за 20 последних лет ни разу не выходили, т.е. мы на своем уровне пол-века стоим, а все и вся винят Черчесова. Все кто сейчас в сборной - это объективно сильнейшие и за них я буду болеть всем сердцем! Мое мнение, что тренерский штаб все это время готовится к игре с Уругваем и Португалией, отсюда и тактика, непонятная "специалистам" и настрой команды и прочее. Посмотрим. Болейте за наших!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 07:59
Что скажешь??? ДРУГАНЫ))
Caniggia
Caniggia
сегодня в 07:46
Хорошая статья! Всё по делу, хотя трудно критиковать нашу убогую сборную и тупого бездаря - самодура тренера без мата! Я уже смирился с нашим позором на ЧМ, от этого никуда не деться, будем наслаждаться игрой в футбол настоящих команд и мастеров из других стран. Но неужели после этого чабан останется главным, в чём он сам так уверен? О, боже!!! Только не это! Это же будет полный абзац и ещё 2 бесполезных и бездарно потерянных года, после которых подняться нам из грязной лужи, в которой будем пребывать после Мудко - Черчеса, будет очень проблематично и точно на это потребуется лет 10.
Димон Булыкин
Димон Булыкин
сегодня в 07:18
Даже болеть за такую команду не хочется. Обидно будет, если чудом выйдут из группы, ведь это возможно: победа над Саудовской Аравией ( если сойдутся звёзды) и ничья с кем-нибудь из следующих команд и выход при помощи дополнительного показателя (опять же если сойдутся все звёзды). Будут называть их национальными героями и приглашать в студии Черчесова, и потом опять всё это терпеть до евро 2020...
Евгений Быстров
Евгений Быстров
сегодня в 06:54
Если выйдем из группы усатого оставят.С одной стороны хочется выйти из группы,а с другой,чтобы усача уволили.
An Jo
An Jo
сегодня в 06:31
Это фиаско.
Munutd
Munutd
сегодня в 05:56
Не ну, чего Вы ждали от этих игроков? Продукты лимита...
Вот были игроки, Семак, Аршавин, Пав, Погребняк, Жирков (в лучшие годы), Анюков, Семшов, Кержаков, Березуцкие, Игнашевич, Широков... Все выросли в "естественных" условиях. После лимита получаем вот это вот.. + к этому составу тренер такой и Мутко...
yasukuni
yasukuni
сегодня в 05:30
И совсем незамеченным проскочило заявление г-на Фром май харт, сделанное где-то неделю назад. После ЧМ он ВОЗВРАЩАЕТСЯ к руководству РФС. Боже, спаси то, что еще осталось от нашего футбола!
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