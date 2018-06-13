Перу: с отвоеванным капитаном

Сборная Перу свой первый важный матч на чемпионате мира выиграла до него – отбила Герреро у злых чиновников. «Соккер.ру» оценивает перспективы перуанцев.

Сборная Перу

Лучший результат на чемпионатах мира – 2-й раунд – 1970, 1978.

Место в рейтинге ФИФА: 11.

Капитан: Паоло Герреро.

Тренер: Рикардо Гарека (Аргентина).

Соперники по группе: Франция, Дания, Австралия.

Сыграет в городах: Саранск, Екатеринбург, Сочи.

Путь на ЧМ-2018. Дорога в Россию для сборной Перу получилась увлекательной. Учитывая, что в последний раз перуанцы участвовали в чемпионате мира аж в 1982 году, можно назвать выход на ЧМ-2018 чуть ли не сенсационным. И уж точно историческим. У Перу всегда были сильные интересные игроки, во всех поколениях. Но собрать полноценную команду, способную пройти сложный южноамериканский отбор, не получалось. Всегда нужно, чтобы кто-то из конкурентов цикл провалил. В минувшем цикле ситуация в зоне КОНМЕБОЛ вообще сложилась презабавная. Только Бразилия уверенно квалифицировалась. Остальные были под вопросом до последнего. Даже Аргентина. В итоге разброс получился минимальным, а сборная Перу впрыгнула на пятое место, дающее право сыграть в стыковых матчах. Очков набрала столько же, сколько и Чили, но оказалась выше по дополнительным показателям. Собственно, на провале чилийцев и сыграли. При этом шесть последних матчей отбора команда Перу не проигрывала. В стыковых матчах же перуанцы встретились с Новой Зеландией. Игра на выезде получилась непростой – 0:0, а вот дома была закономерная победа – 2:0.

Любопытные факты

- это первый за 36 лет чемпионат мира для Перу;

- сборная Перу участвовала в самом первом чемпионате мира 1930, всего же на ее счету четыре мундиаля;

- кажется, что Герреро играет за Перу вечность, но он только недавно стал лучшим бомбардиром в истории сборной;

- Фарфан может выйти на второе место в списке лучших бомбардиров в истории команды – он уступает один мяч Кубильясу;

- для Гареки работа с Перу – первый опыт в сборных.

Состав и тактика

Заявка

Вратари: Педро Гальесе («Веракрус», Мексика), Карлос Каседа («Депортиво Мунисипаль»), Хосе Карвальо («УТ де Кахамарка»);

Защитники: Луис Адвинкула («Лобос», Мексика), Альдо Корсо («Университарио Депортес»), Мигель Трауко («Фламенго», Бразилия), Кристиан Рамос («Веракрус», Мексика), Альберто Родригес («Спортинг Кристаль»), Мигель Араухо («Альянса Лима»), Нильсон Лойола («Мельгар»), Андерсон Сантамария («Пуэбла», Мексика),

Полузащитники: Педро Акино («Лобос», Мексика), Вильдер Картахена («Веракрус», Мексика), Кристиан Куэва («Сан-Паулу», Бразилия), Эдисон Флорес («Ольборг», Дания), Паоло Уртадо («Витория», Португалия), Ренато Тапия («Фейеноорд», Нидерланды), Йосимар Йотун («Орландо Сити», США);

Нападающие: Хосе Паоло Герреро («Фламенго», Бразилия), Энди Поло («Портленд Тимберс», США), Андре Каррильо («Уотфорд», Англия), Рауль Руидиас («Морелия», Мексика), Джефферсон Фарфан («Локомотив», Россия).

Потери. Главной потери не случилось. Пропустить чемпионат мира мог Герреро – ветеран, капитан сборной. Осенью прошлого года он сдал положительный допинг-тест, в организме спортсмена нашли следы запрещенного вещества. Герреро грозила дисквалификация на год, но он убедил ФИФА, что вещество попало в организм случайно – из чая с листьями коки. Дисквалификацию сократили до полугода, что позволило ему освободиться как раз к чемпионату мира. Но Герреро решил биться за справедливость и подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне, требуя, чтобы его репутацию очистили и вообще сняли отстранение. Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) обиделось и подало встречную жалобу, требуя увеличения срока. В суде что-то случилось, и он решил добавить Герреро наказание – до 14 месяцев. Шоком встретили новость и в сборной, и в стране в целом. Даже президент Перу резко высказался по этому поводу, а в Лозанне начались протесты сторонников сборной Перу. Поднялась буча, посыпались просьбы к ФИФА о допуске Герреро на ЧМ-2018. Даже капитаны сборных-соперниц просили этого. И ФИФА временно сняла дисквалификацию, поступив весьма гуманно. Так что потери не случилось.

Тактика. Гарека использует популярную схему 4-2-3-1, которая при желании может трансформироваться в более классическую 4-4-2. Набор исполнителей под это есть. Все зависит от игровой ситуации и соперника.

Ориентировочный состав: Гальесе – Адвинкула, Родригес, Рамос, Трауко – Тапия, Йотун – Фарфан, Куэва, Флорес – Герреро.

Сила. Основным преимуществом сборной Перу является, конечно, характер и самоотдача. Психологических факторов у перуанцев больше, чем технических или тактических. Все-таки подбор исполнителей для требовательного чемпионата мира не назвать выдающимся. Но обыграть перуанцев крайне сложно любой команде. Потому что эти ребята вгрызаются в поле, вырывают дерн, действуют агрессивно и напористо, не боятся никого и ничего. Потому любому, кто захочет подойти к матчу расслабленно, придется горько разочароваться.

Слабость. В сборной Перу достаточно ограниченный состав. Даже в расширенную заявку до чемпионата мира тренер не стал почти включать никого сверх ограничения в 23 игрока. Потому что при наличии очень интересных исполнителей сборная не может похвастаться большим резервом и запасом прочности. На поле всегда выходят лучшие. Стоит кому-то из них выбыть, возникают проблемы. Потому в том числе и было крайне важно выиграть битву за Герреро. В таких условиях каждый человек на счету. И это может подвести сборную Перу в какой-то момент.

Модный разговор

Форма сборной Перу узнаваема. Думаю, ее многие помнят, хотя перуанцы давно не выступали на чемпионатах мира. В этот раз они классике своей не изменили. Основной комплект выполнен в белом цвете с широкой диагональной красной полосой. Второй комплект, напротив, красный с белой диагональю.

Главный тренер. Рикардо Гарека (Аргентина)

В Перу Гареку очень любят, он там получил прозвище «Тигр» за то, что привил команде агрессивный активный футбол. То, о чем мы говорили в пункте о силе сборной. Гарека научил игроков по-новому относиться к себе, к своим возможностям, заставил их поверить в себя и не признавать авторитетов. Это помогло раскрытию талантов и мастерства футболистов, которым не хватало как раз психологической раскрепощенности. При этом для Гареки это первый тренерский опыт со сборной. Ранее он неудачно заглядывал в «Палмейрас», а вот в родной Аргентине работал успешно с «Велес Сарсфилд», выигрывал и чемпионат Перу с «Университарио».

Главная звезда. Паоло Герреро

Безусловно, ветеран, живая легенда перуанского футбола будет и главной звездой команды. В свои 34 года Герреро продолжает радовать бомбардирскими подвигами и «Фламенго», за который играет, и сборную Перу. Во время дисквалификации Герреро вовсю пахал на тренировках, так что продолжил забивать сразу после возвращения и в клубе, и в сборной. Например, в товарищеском матче с Саудовской Аравией десять дней назад он оформил дубль.

За кем следить в сборной Перу?

Конечно, в России многие взгляды будут прикованы к новоиспеченному победителю РФПЛ в составе «Локомотива» Фарфану. Это еще и один из ярчайших игроков сборной Перу наряду с Герреро. Также следует обратить внимание на Куэву – этот плеймейкер может раскрыться как раз на нынешнем турнире. Не забудем про довольно молодых и талантливых Флореса и Тапию – их тоже готовы присмотреть более солидные клубы.

Где можно увидеть сборную Перу?

База. Подмосковье. Химки, «Арена Химки».

Матчи группового этапа

16 июня. Саранск. Дания.

21 июня. Екатеринбург. Франция.

26 июня. Сочи. Австралия.

Задачи и перспективы на ЧМ-2018

Сборная Перу достаточно скромна и ставит своей главной целью выход в плей-офф. А там уже как жребий и календарь распорядятся. В этом квартете нет двух ярких фаворитов, как есть в некоторых других. Состав можно считать ровным. Выделяется только Франция, а вот с Данией и Австралией можно пободаться и даже успешно. Так что интрига тут точно будет.

Прогноз «Соккер.ру». Наверняка Перу даст бой всем соперникам в этой четверке. Даже французам будет тяжело тягаться с напористыми ребятами Гареки. Многое будет зависеть от первой встречи с Данией, от того, как перуанцы смогут закрыть лидеров соперника. Если получится набрать какие-то очки с датчанами, то выход в плей-офф будет вполне возможен. Но вероятнее всего видится третье место.