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Месси теряет величие. Его ломают стабильные неудачи

16 июня 2018, 22:23

Лионель – гений, но «Соккер.ру» после очередного промаха в решающий момент напоминает, что аргентинец от вдохновения и поддержки зависит сильнее, чем Роналду.

С каждым годом Месси все ужаснее играет решающие матчи клуба и сборной, хотя великий игрок нередко помогает в поединках, которые предшествуют ключевым, но получаются у его команд лучше. Голов за год всегда много, класс не обсуждается, но формальный капитан клуба и сборной не тот, кто выручает так, как Роналду обычно делает в Португалии или в «Реале» частенько.

2014 год. «Атлетико» - «Барселона» - 1:0, четвертьфинал ЛЧ

В апреле накануне чемпионата мира Месси вылетел из Лиги чемпионов в четвертьфинале. Коке забил на пятой минуте, а Месси ничего не показал. Не просто уступил обороне Симеоне и вратарю Куртуа, а из 4 ударов 3 отправил мимо ворот, и еще один его выстрел заблокировали. Каждая четвертая передача – мимо.

2014 год. Германия – Аргентина – 1:0, финал чемпионата мира

Вы помните промах Игуаина, а у Месси даже промаха не было – провалил финал. Достаточно было забить один раз, чтобы Гетце не стал героем на 113-й минуте. Лионеля назвали лучшим игроком ЧМ-14, но в этом меньше смысла, чем в награде Оливера Кана в 2002 году. Ведь с немцами аргентинец умудрился терять мяч в 30 % случаев и ни разу не попал в створ ворот Нойера после четырех попыток.

2015 год. Чили – Аргентина – 0:0 (4:1 по пенальти), финал Кубка Америки

Месси забил пенальти в серии, это позже чилийцы собрали четыре точных удара против двух промахов Игуаина и Банеги. Но где Лионель был по ходу матча с овертаймом? Можно кивать на промахи Гонсало, но лучше признать, что на турнире, на котором у Варгаса и Герреро по четыре гола, такой мастер, как Месси, не имел права забивать один раз.

2016 год. «Атлетико» - «Барселона» - 2:0, четвертьфинал ЛЧ

В 2015-м Месси в последний раз выиграл ЛЧ, и сыграл в плей-офф здорово. А через год снова вылетел от Симеоне. «Барселона» выиграла 2:1 первый матч, а в Мадрид ехала с задачей забивать и не проигрывать. Не удалось, ведь Гризманн стал героем – сделал дубль, а Месси по своей привычке в решающий момент ни разу не попал по воротам. 3 удара, 2 мимо, 1 заблокировали. Создал один момент – ужасный матч для Месси.

2016 год. Чили – Аргентина – 0:0 (4:2 по пенальти), финал Кубка Америки

После этого поединка Месси разревелся в раздевалке и отказался играть за сборную. Завершил международную карьеру и едва не увел за собой Маскерано, Ди Марию и многих других ветеранов. А потом вернулся, что подчеркнуло – убедительностью не блещет, когда надо принимать характерные решения. А с командой Пицци сыграл плохо, потом первым пошел бить пенальти и промазал. Решающий промах на счету Бильи, но снова вопрос: где Месси был два игровых часа?

2016 год. Бразилия – Аргентина – 3:0, отбор к ЧМ-18

В последнем туре отбора именно Месси хет-триком выручит, но когда сыграл против сильного соперника – провалился вместе с командой. Аргентина проиграла в отборе четыре матча, и одно из поражений было особенно болезненным. За Бразилию отличился бывший напарник Месси по «Барселоне» Неймар и два будущих одноклубника – Коутиньо и Паулиньо. Аргентинцев Лионель не спасает в подобных поединках, в них он бесполезен.

2017 год. «Ювентус» - «Барселона» - 3:0 и 0:0, четвертьфиналы ЛЧ

ПСЖ прошли без участия Месси, там были арбитр и Неймар героями, а в самом конце – Серхи Роберто. А вот в 1/4 с «Ювентусом» от аргентинца ждали мощной игры, но против слаженной обороны форвард снова выступил бледно. За два матча 11 ударов, но всего 2 точных и 0 голов Буффону. Дибала сделал дубль, а Месси провалил очередные четвертьфиналы ЛЧ. К слову, «Реал» разбил тот «Ювентус» в финале 4:1, и Роналду сделал дубль.

2018 год. «Рома» - «Барселона» - 3:0, четвертьфинал ЛЧ

Страшная серия собирается, минимум девятый провальный решающий матч высокого уровня в исполнении Лионеля. Причем кому проиграл? Раньше хотя бы «Атлетико» и «Ювентусу» - из финалов ЛЧ, а теперь бывшей команде Салаха. Три гола забили «волки», они красавцы, а Месси в Риме нанес 5 ударов, 3 – мимо, 0 голов, всего два созданных момента для напарников и 26 % брака.

2018 год. Аргентина – Исландия – 1:1, чемпионат мира

Матч пока не стал решающим – такой еще будет на турнире в России. Но Месси дошел до провалов с Исландией, а не с обороной «Атлетико». Ничьи ведь бывают разными. Роналду его мировая с Испанией превознесла, ведь Криштиану трижды огорчил испанцев. А Месси мировая унизила, не забил с пенальти исландскому голкиперу, 80 % его остальных ударов были неточными, и напарников не замечал – создал лишь три момента.

Причем Лионель знает, что пошла черная полоса по пенальти, но пошел бить, не передал право. 4 из последних 7 приговоров не реализовал. За всю карьеру до этого отрезка не забил всего двадцать пенальти, а за короткое время целых четыре. Этот гений сломался, несите нового? Месси хватает разве что на Эль Класико, но там сама «Барселона» настраивается, как на войну. Но не всегда получается, например, два финала Суперкубка Испании проиграли показательно.

У Лионеля объективно много очень слабых матчей, когда сюжет предполагает его включения. Но даже ничья с Исландией в такой группе может стать решающей, ведь Хорватия и Нигерия – крутые сборные. Новый промах Месси подчеркивает серьезную деградацию по шкале уверенности в себе, которую можно также связать с игровыми проблемами «Барселоны» и сборной Аргентины.

Лионель куда сильнее зависит от класса и готовности команды, чем Роналду, который тащил «Реал» в финал в первом сезоне Зидана – когда играли ужасно, снова выручал весной – и свой пенальти «Ювентусу» забил, а вчера подарил ничью странной Португалии. А вот Лионель очень часто сдается и начинает играть на автомате. Месси провалами со сборной Аргентины, где нет его испанских друзей, однозначно навредит репутации уникума.

Но и «Барселону» давно не выручает, когда никто другой не может. Проблема с игрой через силу существует, Лионель набрал столько слабых решающих матчей за последние годы, что его фанатам пора переживать. Ведь в истории полно великих игроков с лимитированным сроком годности. Если в следующих матчах на ЧМ-18 Месси сдастся, как сдался против Исландии, то вернуть себе репутацию будет сложно.

Ведь и «Барселона» не похожа на команду, которая вот-вот начнет собирать победы в ЛЧ сериями. А нынешний Лионель не похож на парня, который с годами станет играть сильнее. Месси по ходу путешествий полем не нашел то, чего ему всегда не хватало – мужского неприятия поражений. Роналду ненавидит уступать, а Лионель собирается сдаться в сборной Аргентины, если команда неудачно выступит на чемпионате мира.

Дело не в том, что не реализовал пенальти, а в том, что начал неуверенно играть в подобных матчах годами. Серия пугает. Быть может, Лионель превращается в того, кто забьет два гола между ног Куртуа, а потом проиграет «Роме» в три мяча, когда таких подарков соперника не будет. Ни команды, ни тренеры не способны его спасти. И Месси, если перечисленные поражения его сломают, запомнят именно как человека, который начал проигрывать после великих побед.

Опасный момент в карьере аргентинца – дошло до того, что над ним подшучивает Глушаков. Безупречную репутацию гения аргентинец может растерять буквально за пару лет однотипными ужасными матчами, когда Лионель или незаметен, или активен, но бесполезен. За четыре года потерял шанс на семь крупных трофеев и каждый раз виноват сам.

Кубок мира в России может стать восьмым случаем, в среднем получится по два провала за год. Многовато болезненных поражений, особенно с учетом, что у Роналду за то же время восемь великих командных и личных успехов. Превращение Месси в неудачника, который постоянно уступает Криштиану и выступает хуже, даже такого титулованного игрока, как Лионель, может сломать.

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Все комментарии
Killofwrath
Killofwrath
24 июня в 12:56
Норм статья. А теперь напишите тоже самое про Роналду. Соберется больше 10 игр, разница лишь в том, что Реалу везет и партнеры тащат, а у Месси их сейчас просто нет
Альберт Шестернев
Альберт Шестернев
21 июня в 11:44
Для легендарного Аргентинца проиграно сражение, но не война
Критика благоприятно скажется на дикую мотивацию Месси
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан
20 июня в 13:36
Cules2013:
Статья, в общем-то, неплохая, с одним "но": я могу таких же 2 поста сделать - один с неудачами Роналду, другой с великим матчами Лео. Всё это относительно. Месси пока что ещё ничего не потерял, а Роналду не приобрёл на этом ЧМ. Давайте хотя бы подождём 1/8. А всем фапающим на Роналду хорошо бы вспомнить, как играл Роналду в некоторых матчах, например, с той же Исландией на ЧЕ-16. После этого Криштиану распсиховался как сами знаете кто. 2 года прошло прошло, а уже никто и не помнит? А чего это он свою ненаглядную Португалию не смог вывести даже из группы на прошлом ЧМ? А на позапрошлом вылетели сразу в 1/8, пускай и от Испании, но вылетели. А как вообще Роналду провёл ЧЕ-16? Провалил групповой этап, неплохо сыграл в 1/4 и 1/2, и сломался в финале, т.е. не затащил он там нигде. А кто сделал победу в ЛЧ в этом году Реалу? Правильно, Кариус и Бэйл. Если акцентировать внимание на неудачах, то даже таких гениев как Месси и Роналду можно раскритиковать, будто они школьники какие-то.
За последние 4 года , Роналду множество раз тащил Реал
Реал Мадрид
1 Реал - Вольфсбург . Именно Роналду спас от позора забив два быстрых гола
2Реал Бавария ЛЧ 16/17 пять голов Роналду , которые помогли Реалу пройти дальше
3 Полуфинал ЛЧ 16/17 Хет трик в ворота Атлетико (Мессии слился против них нчего не сделав )
4 Дубль в ворота Ювентуса
5 Хет трик ворота Ювентуса в 1/4 ЛЧ 18
6 Пенальти в ворота Ювентуса , который был заработан благодаря ему , и исполнив его
7 ПСЖ был пройден благодаря ему

Португалия
1 Шведцыя - Португалия 2-3 Хет трик Роналду , позволил выйти на ЧМ Португезам
2 ЧМ 16 Дубль в ворота Венгрии помог Португезам выйти из группы
3 Чм -16 Благодаря действиям Роналду была пройдена Хорватия
4 Чм 16 гол Роналду и голевая передача позволили выйти в финал
Мессии же с 2015 нигде не тащил , и в трудные минуты никогда своим не помогал , у него нет игр где он на зубах вытащил . И поэтому, как ребенок выбирать матчи ,и искать где был Роналду, там и там, это самый что не на есть детский сад . А где Мессии тогда против топ команд третий год ?
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан
20 июня в 13:08
Cules2013:
Статья, в общем-то, неплохая, с одним "но": я могу таких же 2 поста сделать - один с неудачами Роналду, другой с великим матчами Лео. Всё это относительно. Месси пока что ещё ничего не потерял, а Роналду не приобрёл на этом ЧМ. Давайте хотя бы подождём 1/8. А всем фапающим на Роналду хорошо бы вспомнить, как играл Роналду в некоторых матчах, например, с той же Исландией на ЧЕ-16. После этого Криштиану распсиховался как сами знаете кто. 2 года прошло прошло, а уже никто и не помнит? А чего это он свою ненаглядную Португалию не смог вывести даже из группы на прошлом ЧМ? А на позапрошлом вылетели сразу в 1/8, пускай и от Испании, но вылетели. А как вообще Роналду провёл ЧЕ-16? Провалил групповой этап, неплохо сыграл в 1/4 и 1/2, и сломался в финале, т.е. не затащил он там нигде. А кто сделал победу в ЛЧ в этом году Реалу? Правильно, Кариус и Бэйл. Если акцентировать внимание на неудачах, то даже таких гениев как Месси и Роналду можно раскритиковать, будто они школьники какие-то.
Вам хейтары никогда не признаете Роналду , но этим вы только себя выставляете . Бэйл один матч сыграл , уже победу принес ну ну )) Групповой стадии евро , именно его голы помогли выйти из группы , а ты нам тут кричишь что он ничего там не сделал ). Так то Мессии на двух чемпионатах мира , 0 голов в плей оффах . И если считать Роналду, не причастным к победе ЛЧ -18 , то что Мессии сделал на ЧМ для Аргов ?
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан
20 июня в 13:01
За последние 4 года , Рон успешнее Мессии , но АРг еще свое последнее слово не сказал . Когда то Лео впереди был , теперь Роналду , посмотрим что будет в будущем
Nety-net
Nety-net
17 июня в 20:03
Все правильно, только вот основные победы Месси тоже зависели от Хави-Иньесты, только вот факт того что Рон на данный момент переигрывает Месси(которого называют лучшим в истории) есть. Победы в лиге чемпионов, золотые бутсы(не точно), и наверняка по золотым мячам(наверняка Рон в этом году возьмёт, хоть и были левые у обоих). Так что скорее это Месси не повезло родится во время Рона, а не наоборот.
usachev
usachev
17 июня в 17:44
Отвлек защиту ливерпульцев? На уровне шутки согласен. А если серьезно, то пересмотрите матч: у Рона большое количество запоротых моментов.
А вообще я не об этом. Я восхищаюсь обоими футболистами. Просто я это все уже слышал. Был у месси этап в 2015 или 2016 году, когда он не забивал 10 матчей подряд. Все писали, что он сдал, но он выстреливал снова и снова. Роналду в прошедшем сезоне забил 2 гола за первый круг чемпионата, сразу пошли статьи, что он затухает, но он выстрелил после нового года.
Оба гения еще не раз всех удивят. Не надо нагнетать))
Багров-брат
Багров-брат
17 июня в 17:35
"дошло до того, что над ним подшучивает Глушаков", - красная нить статьи?...)))
barcelonistas
barcelonistas
17 июня в 17:21
Ну и ЧМ еще не закончился ;)
Tysоn
Tysоn
17 июня в 15:44
))
Project Pandora
Project Pandora
17 июня в 15:16
Cules2013:
Статья, в общем-то, неплохая, с одним "но": я могу таких же 2 поста сделать - один с неудачами Роналду, другой с великим матчами Лео. Всё это относительно. Месси пока что ещё ничего не потерял, а Роналду не приобрёл на этом ЧМ. Давайте хотя бы подождём 1/8. А всем фапающим на Роналду хорошо бы вспомнить, как играл Роналду в некоторых матчах, например, с той же Исландией на ЧЕ-16. После этого Криштиану распсиховался как сами знаете кто. 2 года прошло прошло, а уже никто и не помнит? А чего это он свою ненаглядную Португалию не смог вывести даже из группы на прошлом ЧМ? А на позапрошлом вылетели сразу в 1/8, пускай и от Испании, но вылетели. А как вообще Роналду провёл ЧЕ-16? Провалил групповой этап, неплохо сыграл в 1/4 и 1/2, и сломался в финале, т.е. не затащил он там нигде. А кто сделал победу в ЛЧ в этом году Реалу? Правильно, Кариус и Бэйл. Если акцентировать внимание на неудачах, то даже таких гениев как Месси и Роналду можно раскритиковать, будто они школьники какие-то.
На прошлом ЧМ Роналду играл с травмой. Он и сезон потом туго начинал, впрочем, как и прошлый. А "сломался бы в финале" после такого удара по ногам каждый. Вспомни как его скосили. У тебя претензии из разряда притянутых за уши. На сегодняшний день Лео в порядке физически и Рон тоже в форме, а вот с психологией большая разница.
Cules2013
Cules2013
17 июня в 15:02
Статья, в общем-то, неплохая, с одним "но": я могу таких же 2 поста сделать - один с неудачами Роналду, другой с великим матчами Лео. Всё это относительно. Месси пока что ещё ничего не потерял, а Роналду не приобрёл на этом ЧМ. Давайте хотя бы подождём 1/8.
А всем фапающим на Роналду хорошо бы вспомнить, как играл Роналду в некоторых матчах, например, с той же Исландией на ЧЕ-16. После этого Криштиану распсиховался как сами знаете кто. 2 года прошло прошло, а уже никто и не помнит? А чего это он свою ненаглядную Португалию не смог вывести даже из группы на прошлом ЧМ? А на позапрошлом вылетели сразу в 1/8, пускай и от Испании, но вылетели. А как вообще Роналду провёл ЧЕ-16? Провалил групповой этап, неплохо сыграл в 1/4 и 1/2, и сломался в финале, т.е. не затащил он там нигде. А кто сделал победу в ЛЧ в этом году Реалу? Правильно, Кариус и Бэйл. Если акцентировать внимание на неудачах, то даже таких гениев как Месси и Роналду можно раскритиковать, будто они школьники какие-то.
trimetil
trimetil
17 июня в 14:43
Каждый раз после провалов в комментариях одно и тоже:
"Это не Месси сыграл плохо, а вся команда."
Barcelona5555
Barcelona5555
17 июня в 14:20
Если бы команда проиграла,то можно было бы все свалить на Месси,а так еще не все потеряно
Barcelona5555
Barcelona5555
17 июня в 14:19
Все гонят на Месси,хотя и Аргентина и Португалия сыграли вничью,ничего страшного не произошло
Feoktist
Feoktist
17 июня в 14:12
Hamman:
Не играли на Месси? Ты хоть матч то смотрел? Возле штрафной исландцев почти каждый второй пас был на Месси...
Потому и отдавали только тогда, когда других вариантов не могли создать с очень плотной обороной исландцев. Нельзя надеяться на одного игрока. Это оказывает большое психологическое давление. Тактика слабого тренера Сампаоли провалилась и не потому,что именно Месси виноват в том, что не забил пенальти. В футболе всякое бывает. Роналду тоже плакал, правда в начале своей карьеры, когда Португалия сенсационно проиграла в финале евро сборной Греции во главе с Отто Рехагелем.
Hamman
Hamman
17 июня в 13:51
Feoktist:
Не надо сваливать все неудачи на одного Месси. Один в поле не воин. Полузащита сборной Аргентины сыграла откровенно слабо и вообще не играла на Месси, не считая очень плотную оборону Исландцев. Даже Пеле или Марадона в одиночку не смогли бы выиграть чемпионат мира. В футболе главное командная игра и только с командой одаренные футболисты растут и становятся великими. Огромную роль роль также играют тренеры, а на чемпионатах мира тактика и командная игра играют решающую роль. Очередная необъективность исходит от явного глора Реала и Роналду. Я ничего против поклонников Роналду не имею . Он один из лучших футболистов в истории, но предпочел бы видеть и читать здесь мнения профессиональных специалистов. Одно дело мы выражаем свое мнение по своему, а другое статьи размещаемые здесь не должны содержать неприязнь, раздражительность и нетерпение к той или другой личности. Иначе здесь останутся одни друзья и поклонники Роналду и Реала. Хочется читать новости о футболе и наслаждаться интересными статьями. Надеюсь модераторы не забанят меня в очередной раз.
Не играли на Месси? Ты хоть матч то смотрел? Возле штрафной исландцев почти каждый второй пас был на Месси...
Feoktist
Feoktist
17 июня в 13:44
Не надо сваливать все неудачи на одного Месси. Один в поле не воин. Полузащита сборной Аргентины сыграла откровенно слабо и вообще не играла на Месси, не считая очень плотную оборону Исландцев. Даже Пеле или Марадона в одиночку не смогли бы выиграть чемпионат мира. В футболе главное командная игра и только с командой одаренные футболисты растут и становятся великими. Огромную роль роль также играют тренеры, а на чемпионатах мира тактика и командная игра играют решающую роль.
Очередная необъективность исходит от явного глора Реала и Роналду. Я ничего против поклонников Роналду не имею . Он один из лучших футболистов в истории, но предпочел бы видеть и читать здесь мнения профессиональных специалистов. Одно дело мы выражаем свое мнение по своему, а другое статьи размещаемые здесь не должны содержать неприязнь, раздражительность и нетерпение к той или другой личности. Иначе здесь останутся одни друзья и поклонники Роналду и Реала. Хочется читать новости о футболе и наслаждаться интересными статьями. Надеюсь модераторы не забанят меня в очередной раз.
Hamman
Hamman
17 июня в 13:42
usachev:
Не согласен. Где ваш хваленый рон был в последнем финале лч? Месси второй год подряд лучший бомбардир европейских чемпионатов. Да облажались с ромой, но это лига чемпионов. Не забывайте, что до реала никто не мог выиграть этот турнир даже два раза подряд. Барса выиграет лч когда к их классу прибавится везения и страсти. Да вспомните реал. Еще 4-5 лет назад их открыто называли неудачниками. У месси есть еще как минимум 2-3 года, чтобы продолжать играть на топе. Я уверен, что его новые звездные часы еще наступят
Роналду в в финале ЛЧ 2018 сыграл можно сказать главную роль! Он отвлёк на себя защиту ливерпульцев и тем самым дал возможность забить партнёрам! Ливер действовал логично. Роналду забивал в каждом матче плей офф и естественно его постарались закрыть, что и было с успехом выполнено. Но Ливер забыл что в Реале и кроме Роналду есть кому забить...
Месси как правильно подметил автор не хватает характера! Да он может проявить характер, подкатившись в ноги Рамосу, в отместку за товарища Суареса. Но для команды нужен Месси с характером безкомпромисного победителя, который в трудный момент поведёт команду за собой на штурм, а не мстительного задиры...
амурец
амурец
17 июня в 13:38
Фара Миркасимов:
Любымые соперники Месси это Гаити Эквадор Жирона Алавес ??????
не согласен, есть ещё Леганес и Депортиво, а Рома это уже недосигаемо для Месси
амурец
амурец
17 июня в 13:37
usachev:
Не согласен. Где ваш хваленый рон был в последнем финале лч? Месси второй год подряд лучший бомбардир европейских чемпионатов. Да облажались с ромой, но это лига чемпионов. Не забывайте, что до реала никто не мог выиграть этот турнир даже два раза подряд. Барса выиграет лч когда к их классу прибавится везения и страсти. Да вспомните реал. Еще 4-5 лет назад их открыто называли неудачниками. У месси есть еще как минимум 2-3 года, чтобы продолжать играть на топе. Я уверен, что его новые звездные часы еще наступят
да забивает то он кому?
Фара Миркасимов
Фара Миркасимов
17 июня в 13:13
Любымые соперники Месси это Гаити Эквадор Жирона Алавес ??????
Фара Миркасимов
Фара Миркасимов
17 июня в 13:11
С Гаити тоже 😂😂😂😂😂😂😂
Фара Миркасимов
Фара Миркасимов
17 июня в 13:10
ЧЕ итог Португалия чемпион и Роналду не был 11 метровый удар вот разница
Movenpick
Movenpick
17 июня в 12:58
Месси потерял звезд, которые ему служили.
Великий Князь
Великий Князь
17 июня в 11:52
D.vil:
Месси не теряет величие!) Месси просто стареет!)
    Ekkimukk
    Ekkimukk
    17 июня в 10:59
    Movenpick:
    2017 год. «Ювентус» - «Барселона» - 3:0 и 0:0, четвертьфиналы ЛЧ. А вот в полуфинале с «Ювентусом» от аргентинца ждали мощной игры, но против слаженной обороны форвард снова выступил бледно. Это был не полуфинал, а 1/4, у вас даже в загаловке - указан четветьфинал.
    Исправлено, спасибо.
    Movenpick
    Movenpick
    17 июня в 10:59
    ЧМ 2010 , 1/4 Германия - Аргентина 4:0. ЛЧ 2012, 1/2 Челси - Барселона 3:2, 2:2.
    Movenpick
    Movenpick
    17 июня в 10:57
    2017 год. «Ювентус» - «Барселона» - 3:0 и 0:0, четвертьфиналы ЛЧ.

    А вот в полуфинале с «Ювентусом» от аргентинца ждали мощной игры, но против слаженной обороны форвард снова выступил бледно.

    Это был не полуфинал, а 1/4, у вас даже в загаловке - указан четветьфинал.
    Nek Nek
    Nek Nek
    17 июня в 10:22
    кстати я опять хочу поплясать на костях падшей гиены: а Месси вчера знатную охапку дров закинул в очаг спора - так кто же лучший в истории!
    по мне так всегда Криштиану был и есть и будет!
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