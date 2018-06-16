Месси теряет величие. Его ломают стабильные неудачи

16 июня 2018, 22:23

Лионель – гений, но «Соккер.ру» после очередного промаха в решающий момент напоминает, что аргентинец от вдохновения и поддержки зависит сильнее, чем Роналду.

С каждым годом Месси все ужаснее играет решающие матчи клуба и сборной, хотя великий игрок нередко помогает в поединках, которые предшествуют ключевым, но получаются у его команд лучше. Голов за год всегда много, класс не обсуждается, но формальный капитан клуба и сборной не тот, кто выручает так, как Роналду обычно делает в Португалии или в «Реале» частенько.

2014 год. «Атлетико» - «Барселона» - 1:0, четвертьфинал ЛЧ

В апреле накануне чемпионата мира Месси вылетел из Лиги чемпионов в четвертьфинале. Коке забил на пятой минуте, а Месси ничего не показал. Не просто уступил обороне Симеоне и вратарю Куртуа, а из 4 ударов 3 отправил мимо ворот, и еще один его выстрел заблокировали. Каждая четвертая передача – мимо.

2014 год. Германия – Аргентина – 1:0, финал чемпионата мира

Вы помните промах Игуаина, а у Месси даже промаха не было – провалил финал. Достаточно было забить один раз, чтобы Гетце не стал героем на 113-й минуте. Лионеля назвали лучшим игроком ЧМ-14, но в этом меньше смысла, чем в награде Оливера Кана в 2002 году. Ведь с немцами аргентинец умудрился терять мяч в 30 % случаев и ни разу не попал в створ ворот Нойера после четырех попыток.

2015 год. Чили – Аргентина – 0:0 (4:1 по пенальти), финал Кубка Америки

Месси забил пенальти в серии, это позже чилийцы собрали четыре точных удара против двух промахов Игуаина и Банеги. Но где Лионель был по ходу матча с овертаймом? Можно кивать на промахи Гонсало, но лучше признать, что на турнире, на котором у Варгаса и Герреро по четыре гола, такой мастер, как Месси, не имел права забивать один раз.

2016 год. «Атлетико» - «Барселона» - 2:0, четвертьфинал ЛЧ

В 2015-м Месси в последний раз выиграл ЛЧ, и сыграл в плей-офф здорово. А через год снова вылетел от Симеоне. «Барселона» выиграла 2:1 первый матч, а в Мадрид ехала с задачей забивать и не проигрывать. Не удалось, ведь Гризманн стал героем – сделал дубль, а Месси по своей привычке в решающий момент ни разу не попал по воротам. 3 удара, 2 мимо, 1 заблокировали. Создал один момент – ужасный матч для Месси.

2016 год. Чили – Аргентина – 0:0 (4:2 по пенальти), финал Кубка Америки

После этого поединка Месси разревелся в раздевалке и отказался играть за сборную. Завершил международную карьеру и едва не увел за собой Маскерано, Ди Марию и многих других ветеранов. А потом вернулся, что подчеркнуло – убедительностью не блещет, когда надо принимать характерные решения. А с командой Пицци сыграл плохо, потом первым пошел бить пенальти и промазал. Решающий промах на счету Бильи, но снова вопрос: где Месси был два игровых часа?

2016 год. Бразилия – Аргентина – 3:0, отбор к ЧМ-18

В последнем туре отбора именно Месси хет-триком выручит, но когда сыграл против сильного соперника – провалился вместе с командой. Аргентина проиграла в отборе четыре матча, и одно из поражений было особенно болезненным. За Бразилию отличился бывший напарник Месси по «Барселоне» Неймар и два будущих одноклубника – Коутиньо и Паулиньо. Аргентинцев Лионель не спасает в подобных поединках, в них он бесполезен.

2017 год. «Ювентус» - «Барселона» - 3:0 и 0:0, четвертьфиналы ЛЧ

ПСЖ прошли без участия Месси, там были арбитр и Неймар героями, а в самом конце – Серхи Роберто. А вот в 1/4 с «Ювентусом» от аргентинца ждали мощной игры, но против слаженной обороны форвард снова выступил бледно. За два матча 11 ударов, но всего 2 точных и 0 голов Буффону. Дибала сделал дубль, а Месси провалил очередные четвертьфиналы ЛЧ. К слову, «Реал» разбил тот «Ювентус» в финале 4:1, и Роналду сделал дубль.

2018 год. «Рома» - «Барселона» - 3:0, четвертьфинал ЛЧ

Страшная серия собирается, минимум девятый провальный решающий матч высокого уровня в исполнении Лионеля. Причем кому проиграл? Раньше хотя бы «Атлетико» и «Ювентусу» - из финалов ЛЧ, а теперь бывшей команде Салаха. Три гола забили «волки», они красавцы, а Месси в Риме нанес 5 ударов, 3 – мимо, 0 голов, всего два созданных момента для напарников и 26 % брака.

2018 год. Аргентина – Исландия – 1:1, чемпионат мира

Матч пока не стал решающим – такой еще будет на турнире в России. Но Месси дошел до провалов с Исландией, а не с обороной «Атлетико». Ничьи ведь бывают разными. Роналду его мировая с Испанией превознесла, ведь Криштиану трижды огорчил испанцев. А Месси мировая унизила, не забил с пенальти исландскому голкиперу, 80 % его остальных ударов были неточными, и напарников не замечал – создал лишь три момента.

Причем Лионель знает, что пошла черная полоса по пенальти, но пошел бить, не передал право. 4 из последних 7 приговоров не реализовал. За всю карьеру до этого отрезка не забил всего двадцать пенальти, а за короткое время целых четыре. Этот гений сломался, несите нового? Месси хватает разве что на Эль Класико, но там сама «Барселона» настраивается, как на войну. Но не всегда получается, например, два финала Суперкубка Испании проиграли показательно.

У Лионеля объективно много очень слабых матчей, когда сюжет предполагает его включения. Но даже ничья с Исландией в такой группе может стать решающей, ведь Хорватия и Нигерия – крутые сборные. Новый промах Месси подчеркивает серьезную деградацию по шкале уверенности в себе, которую можно также связать с игровыми проблемами «Барселоны» и сборной Аргентины.

Лионель куда сильнее зависит от класса и готовности команды, чем Роналду, который тащил «Реал» в финал в первом сезоне Зидана – когда играли ужасно, снова выручал весной – и свой пенальти «Ювентусу» забил, а вчера подарил ничью странной Португалии. А вот Лионель очень часто сдается и начинает играть на автомате. Месси провалами со сборной Аргентины, где нет его испанских друзей, однозначно навредит репутации уникума.

Но и «Барселону» давно не выручает, когда никто другой не может. Проблема с игрой через силу существует, Лионель набрал столько слабых решающих матчей за последние годы, что его фанатам пора переживать. Ведь в истории полно великих игроков с лимитированным сроком годности. Если в следующих матчах на ЧМ-18 Месси сдастся, как сдался против Исландии, то вернуть себе репутацию будет сложно.

Ведь и «Барселона» не похожа на команду, которая вот-вот начнет собирать победы в ЛЧ сериями. А нынешний Лионель не похож на парня, который с годами станет играть сильнее. Месси по ходу путешествий полем не нашел то, чего ему всегда не хватало – мужского неприятия поражений. Роналду ненавидит уступать, а Лионель собирается сдаться в сборной Аргентины, если команда неудачно выступит на чемпионате мира.

Дело не в том, что не реализовал пенальти, а в том, что начал неуверенно играть в подобных матчах годами. Серия пугает. Быть может, Лионель превращается в того, кто забьет два гола между ног Куртуа, а потом проиграет «Роме» в три мяча, когда таких подарков соперника не будет. Ни команды, ни тренеры не способны его спасти. И Месси, если перечисленные поражения его сломают, запомнят именно как человека, который начал проигрывать после великих побед.

Опасный момент в карьере аргентинца – дошло до того, что над ним подшучивает Глушаков. Безупречную репутацию гения аргентинец может растерять буквально за пару лет однотипными ужасными матчами, когда Лионель или незаметен, или активен, но бесполезен. За четыре года потерял шанс на семь крупных трофеев и каждый раз виноват сам.

Кубок мира в России может стать восьмым случаем, в среднем получится по два провала за год. Многовато болезненных поражений, особенно с учетом, что у Роналду за то же время восемь великих командных и личных успехов. Превращение Месси в неудачника, который постоянно уступает Криштиану и выступает хуже, даже такого титулованного игрока, как Лионель, может сломать.