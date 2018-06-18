Ленивая Бразилия, неряшливая Германия, колхозная Аргентина. Фавориты ЧМ – ни о чём!

Фавориты ЧМ-2018 провели свои первые матчи на турнире, и «Соккер.ру» разочарован их выступлениями. Говорим о неубедительных стартах команд, которым пророчили «золото» мундиаля.

Букмекеры, эксперты и даже простые болельщики выделяют пятерку основных претендентов на победу на чемпионате мира: Германия, Бразилия, Франция, Испания и Аргентина. В расширенный список еще можно включить Португалию, Бельгию и даже Англию, но если о португальцах и их герое можно поговорить, то силу «Красных дьяволов» и «Трех львов» вряд ли определим в ближайшую неделю – слишком у них слабые соперники по группе, Панама и Тунис. Поэтому поговорим о тех, кто уже сыграл, причем разговор преимущественно пойдет о проблемах – такой уж фон создали фавориты мундиаля своими матчами и результатами.

Франция и победа за счёт инноваций

Единственная команда из «большой пятёрки» фаворитов, которой удалось набрать три очка в стартовом матче чемпионата мира, это Франция. Но убедительности в победе над Австралией было маловато. Оба мяча французов – следствие новых технологий, помогающих сделать футбол честным. В первом случае только просмотр видеоповтора помог рефери разобраться в эпизоде и назначить пенальти за снос Гризманна. Второй гол с помощью рикошета и системы фиксации взятия ворот забил Поль Погба (уже потом этот мяч записали в автоголы). Оба гола «трехцветные» провели во втором тайме, между ними уместился пропущенный гол с пенальти, который был назначен за «волейбол» в исполнении Умтити. То есть еще на прошлом чемпионате мира, где у арбитра не было таких славных помощников, Франция могла проиграть, пусть и со скандалом.

Если абстрагироваться от результата и поговорить о впечатлениях, то отмечаем провальный первый тайм, в котором Австралия была ближе к голу, пассивную игру крайних защитников, которые должны веселее поддерживать атаку, отсутствие мозгового центра, каким раньше был Зидан, а два года назад на Евро-2016 – Пайет. Дешам, которого критикует сам Златан, продолжит поиски оптимального сочетания в атаке, потому что способности Гризманна и Мбаппе не используются на 100%, а Дембеле вообще бегал отдельно от команды. Повторяется история Евро-2016, к которому Дидье тоже не был полностью готов и вынужден был варьировать состав по ходу турнира. Только не факт, что теперь получится выступать столь же удачно с аналогичным подходом.

Испания, Португалия и пока самый яркий матч ЧМ-2018

Рука не поднимается бросить камень в эти команды, учитывая, что они подарили пока самый захватывающий и результативный поединок мундиаля. Нужно понимать, что две сильные команды играли друг против друга и никто не проиграл, но есть моменты, которые невозможно не подчеркнуть. Ошибка Де Хеа на самом деле не показатель, ведь в следующих матчах Давид может включить «режим Бога», как в «Манчестер Юнайтед», с вратарями так бывает, а вот нерасторопность защитников настораживает. Рамос и Пике в паре выглядят тяжеловато, крайние не заточены подстраховывать их, вблизи своих ворот Испания действует неаккуратно – два мяча из трех Роналду забил после нарушений правил, которых следовало избегать.

Двигаемся дальше. В центре поля образуется та же проблема, что и в «Барселоне»: на Бускетса сваливается слишком много работы, а все остальные полузащитники заняты или делают вид, что заняты другим делом. При потерях испанцы сильно подставляются, при этом мяч контролируют отлично, но иногда чересчур травоядно – без поиска обострений. Несмотря на двукратное преимущество по владению в матче с Португалией, свои мячи сборная Испании извлекла не из контроля. Ну и помним о смене тренера. Йерро, у которого нет самостоятельного тренерского опыта, предстоит принять участие в матчах, где от его решений и скорости их принятия будет зависеть результат.

Что касается Португалии, то эту команду вообще сложно оценивать. Понятно, что есть джокер, но Роналду забил три мяча тремя попаданиями в створ. Если он сохранит такой же уровень эффективности, то сделает португальцев чемпионами, но это невозможно. Команда Фернанду Сантуша выделяется тем, что не собирается строить футбол «от себя», за счет терпения, вязкости и побед в эпизодах эта команда выиграла чемпионат Европы. Наверняка у Португалии будут проблемы в матчах, где они будут считаться фаворитами, но в плей-офф и против сильных соперников команда Роналду может обыграть кого угодно, действуя скупо и осторожно, имея в составе сильных футболистов и суперзвезду.

Аргентина и тактический колхоз

Аргентина открывает серию матчей фаворитов, где по статистическим выкладкам они доминировали. Например, «Альбиселесте» нанесли 27 ударов по воротам исландцев, 11 из них на счету Лионеля Месси, который тем самым установил рекорд чемпионатов мира. Но количество ударов на самом деле не всегда показатель. Есть такой особый вид неудачных матчей в исполнении явных фаворитов, когда они выражают свою уязвимость в большом количестве неподготовленных ударов по воротам, с Аргентиной именно тот случай. Между прочим, из 27 ударов в створ пришлись только 7 – четверть, а из них один является голом Агуэро и другой ударом Месси с пенальти. Пять ударов с игры, помимо гола, за 90 минут игры – это уже не так впечатляет.

Но пусть удары остаются на совести промазывавших игроков, но что касается командной игры, тут уже вопросы к Сампаоли. Хорхе вроде как желает поставить связную игру, строит тактическую утопию с двумя фактическими защитниками, идет наперекор любимому аргентинскому принципу, согласно которому персоналии выше команды. Только в действительности это не так. Сампаоли оставил вне заявки Икарди, выпустил Игуаина на последние 15 минут, а Дибалу так и промариновал на лавке, но где высшие идеи, ради которых все это? Игра Аргентины – это по-прежнему «дайте мяч Месси, он разберется». Так почему бы тогда не использовать еще и мини-Месси вдобавок – Дибалу, который точно выше классом, чем бегунок Макси Меса или Кристиан Павон, появившийся на замену.

Германия и тотальная неряшливость

Германия, наверное, разочаровала больше остальных и не только потому, что проиграла Мексике. Немцы провалились по всем фронтам: в настрое, в тактике, в перестроениях, в тренерской работе, в индивидуальных действиях. Бундестим не выдержала давления агрессивно настроенных мексиканцев, и получилось так, что соперник, создавший плотность у своих ворот, раз за разом вбегал в разреженное пространство на половине поля немцев. Йоахим Лев на это никак не реагировал, и раз уж даже вода камень точит, то и острые контратаки «Эль Три» рано или поздно должны были завершиться голом. А еще Мексика очень технично довела дело до итоговой победы, Хуан Карлос Осорио своевременно освежал центральный плацдарм, а Германия очень прямолинейно добавляла атакующих мощностей, словно повышая уровень на регуляторе атаки в футбольном симуляторе. На последний корнер даже Нойер пришел, но толку-то? Кстати, снова много ударов в исполнении фаворита (26) и снова с отвратительным, даже нулевым выхлопом. Германия, ты ли это?

Участь чемпионов. Окрыленная Мексика и сенсация в «Лужниках»

Бразилия и ленивая скука

После тяжелых матчей для Франции, Германии и Аргентины казалось, что хотя бы Бразилия по теории вероятностей должна устроить карнавал в игре со Швейцарией. Но эта надежда не оправдалась, хотя начало получилось многообещающим: Коутиньо красиво забил дальним ударом. Только после этого Бразилия сбросила скорость, превратилась в пешеходную массу и решила довести дело до победы малой кровью. Скользкий счет превратился в ничью после углового в исполнении швейцарцев, экс-армеец Цубер постарался, но и это не заставило Бразилию взвинтить обороты. Да, больше всего удручило то, как медленно все делали бразильцы. Даже Неймар все время обыгрывал с места, хотя и посадил этим приемом трех соперников на «горчичники». Марсело ошибался в передачах и не устраивал представлений на бровке, как в «Реале», вышедший на замену Фирмино упустил свои моменты, а Жезус их практически не имел. В концовке игра бразильцев чуть-чуть заискрила, но этого оказалось слишком мало для того, чтобы вырвать победу.

Что же случилось со всеми фаворитами разом? Слишком легко было бы оправдать все тем, что тренеры готовят физический пик на более поздний срок, но как тогда быть с тактическими провалами, тренерскими ошибками, кадровыми вопросами? Очевидно, что те или иные проблемы в первом туре испытала каждая команда, которую прочат в победители мундиаля. Старт выдался тяжелым. Опять же, по вероятности кто-то из них должен не справиться с трудностями и провалиться окончательно, другие выплывут. Очень любопытно теперь посмотреть за фаворитами с этих позиций: кто разгонится, а кто, быть может, даже групповой раунд не преодолеет? Необычная и интригующая ситуация для чемпионата мира, когда ряд сильных команд начинает с минорной ноты.