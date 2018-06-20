В плей-офф впервые за 32 года: как соцсети отреагировали на победу сборной России над Египтом

Вчерашний матч между Россией и Египтом был решающим, ведь победа нашей сборной гарантировала выход в плей-офф впервые за 32 года. И это случилось: российская сборная буквально разгромила Египет со счетом 3:1! Историческая и долгожданная победа заставила всех болельщиков ликовать, стадион и фан-зоны взорвались. В соцсетях не менее ошеломляющая реакция на выход нашей сборной из группы.

После завораживающей и реально волнительной игры в твиттере посыпались поздравления в адрес главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Один из аккаунтов даже разместил фотографию с Таносом, заменив его лицо на Черчесова, - с золотой перчаткой, где вместо камней два флага покоренных команд: Саудовской Аравии и Египта.

После завершения матча комментатор Владимир Стогниенко включил песню «Ленинграда», в которой есть строчка «Ты просто космос, Стас!». Таким образом он выразил благодарность тренеру за действительно зрелищный матч, уверенную игру и шанс побороться со сборной Португалии или Испании. В соцсетях быстро подхватили хештег #ТыПростоКосмосСтас.





Естественно, героями прошедшего матча стал Денис Черышев, закативший второй гол в ворота Египта, и Артем Дзюба, забивший буквально через несколько минут после Черышева третий гол. Ребята доказали, что они сильные и хорошо подготовились к ЧМ-2018 по футболу.

Сборной Египта, сделавшей ставку исключительно на Мохамеда Салаха, не повезло, и болельщики представили реакцию ее фанатов на проигрыш вот так:

Вчера и сегодня вся Россия ликует. Наша сборная не выходила в плей-офф 32 года, и вчера футболисты буквально вырвали шанс выйти из группы зубами. Они играли хорошо, уверенно, прессинговали, когда нужно, и атаковали, когда был шанс. Матч с Саудовской Аравией и тем более с Египтом запомнится надолго. Теперь будем держать кулачки в игре между Россией и Уругваем. Мы еще поборемся!