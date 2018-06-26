Пособие по развалу клуба

Лиссабонский «Спортинг» - один из трех португальских грандов. Но уже в следующем сезоне может лишиться этого статуса. «Соккер.ру» - о самом нелепом руководстве клубом.

В следующий раз, когда будете критиковать менеджмент в российском футболе, в российских клубах, просто вспомните об истории, которая приключилась со «Спортингом» в прошлом сезоне. Лиссабонцы, как водится, участвовали в чемпионской гонке с традиционными оппонентами – «Порту» и «Бенфикой». Ничего нового.

В какой-то момент «драконы» оторвались от двух столичных клубов, стало понятно, что «Порту» станет чемпионом. Ну, тоже не такая уж и трагедия, учитывая, что любой из этой троицы может выиграть чемпионат в хороший для себя год. Это естественный круговорот в Португалии. И в Лиге Европы «Спортинг» не особо провалился, да вообще не провалился, можно сказать.

Он дальше других португальских клубов прошел в еврокубках, остановился только в четвертьфинале, проиграв по сумме двух встреч будущему победителю турнира «Атлетико». Причем на выезде уступил 0:2, а дома победил 1:0 – немного не хватило. Казалось бы, ничего необычного и криминального. Но так не думал президент «Спортинга» Бруну де Карвалью. Он возглавил клуб в 2013 году, потом переизбрался на пост президента в 2017-м.

Видимо, после переизбрания решил, что акционеры ему доверяют всецело, и начал принимать какие-то странные решения, часть из которых заставляет задуматься об адекватности этого человека и вообще о психическом здоровье. Он весь прошлый сезон ворчал на футболистов, хотя каких-то очевидных поводов не было.

Ему не нравилось, как они относятся к игре, к работе. Причем всю свою критику он перевел в публичную плоскость, начиная этим увлекаться, и все более обильно поливал их, входя в кураж. Апогея эта ситуация достигла после поражения в первой игре с «Атлетико». Де Карвалью снова публично приложил игроков, которые не выдержали и написали открытое письмо, где достаточно корректно попросили так не делать и вообще выразили недоумение по поводу того, почему президент клуба так себя ведет.

Это еще больше взбесило де Карвалью, который отстранил от работы и тренировок сразу 19 футболистов. Конечно, это была временная акция. Но главная проблема даже не в этом, а в том, что раззадоренные президентом «Спортинга» болельщики тоже решили, что игроки очень сильно недорабатывают, что они никчемные разбалованные богатеи, которых стоит проучить. На базу во время тренировки прорвалась группа агрессивных активистов, которые просто напали и избили некоторых футболистов.

Вот натурально бандитизм средь бела дня. Это же уже не игра, это преступление. Думаете, де Карвалью осознал, что, по сути, натравил болельщиков и занимался подстрекательством? Нет, конечно! Он даже поддержал эту кровавую инициативу боевито настроенных фанатов. Так что в «Спортинге» стали понимать – невозможно дальше жить в таких условиях. Игроки стали искать себе новые клубы, вести переговоры.

Однако де Карвалью и тут ставил палки в колеса. Например, он сорвал почти оформленный переход вратаря Руя Патрисиу в «Вулверхэмптон» и пакостил в таком духе регулярно. Разумеется, тренер Жорже Жезуш не мог выдерживать такого. Ему удалось договориться о расторжении контракта по обоюдному согласию. Тем самым он дал сигнал остальным: пора бежать.

Президент на переговоры не шел, конфликт достиг горячей стадии и уже после окончания сезона разразился фактически в катастрофу для «Спортинга». Сразу несколько игроков основного состава разорвали контракты с лиссабонцами в одностороннем порядке. Среди них Руй Патрисиу, Бруну Фернандеш, Бас Дост, Виллиам Карвалью и Желсон Мартинш. Узнаете имена? Да множество клубов обхаживали «Спортинг», пытаясь договориться о покупке этих футболистов. И лиссабонцы отклоняли предложения в 50 миллионов евро и выше, как в случае с Карвалью.

А теперь просто отпустили их бесплатно. Контракты были разорваны на основании того, что клуб не может обеспечить безопасность игроков, со ссылкой на все то же нападение болельщиков. Завершение история получила на днях. В экстренном порядке были созваны акционеры «Спортинга», которые проголосовали за прекращение полномочий президента клуба и всего руководства.

Разгребать эти конюшни будет временный управляющий, а нового президента изберут осенью. И ему будет очень тяжело исправить разрушительные последствия работы де Карвалью. Ведь «Спортинг» понес колоссальные потери. Он бесплатно упустил игроков, которых мог бы продать на общую сумму в пару сотен миллионов евро. Он упустил игроков, которые во многом определяли футбол и стиль команды.

Теперь «Спортингу» придется формировать заново состав, а денег на это особо нет. Ведь португальские клубы живут в жестких условиях, когда задорого продают, чтобы хоть кого-то купить и вырастить. Де Карвалью своим роспуском футболистов разрушил эту цепочку. Никого продать не получилось, все разбежались бесплатно. И что скажут те самые фанаты, когда «Спортинг» еще сезон-другой будет пожинать плоды работы де Карвалью и выходки агрессоров.

Вряд ли теперь эта команда стала сильнее и уж точно не составит конкуренцию «Порту» и «Бенфике». Этого они добивались? Это просто поразительная по своей нелепости и чудовищности история того, как один самодур способен развалить выстроенную за многие годы систему. Здесь ведь не было никаких серьезных спортивных, финансовых подоплек – ничего такого. Просто, грубо говоря, поехавшая крыша одного персонажа. «Спортингу» и адекватной части его фанатов остается только посочувствовать.