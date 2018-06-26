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Пособие по развалу клуба

вчера, 10:15
Пособие по развалу клуба

Лиссабонский «Спортинг» - один из трех португальских грандов. Но уже в следующем сезоне может лишиться этого статуса. «Соккер.ру» - о самом нелепом руководстве клубом.

В следующий раз, когда будете критиковать менеджмент в российском футболе, в российских клубах, просто вспомните об истории, которая приключилась со «Спортингом» в прошлом сезоне. Лиссабонцы, как водится, участвовали в чемпионской гонке с традиционными оппонентами – «Порту» и «Бенфикой». Ничего нового.

В какой-то момент «драконы» оторвались от двух столичных клубов, стало понятно, что «Порту» станет чемпионом. Ну, тоже не такая уж и трагедия, учитывая, что любой из этой троицы может выиграть чемпионат в хороший для себя год. Это естественный круговорот в Португалии. И в Лиге Европы «Спортинг» не особо провалился, да вообще не провалился, можно сказать.

Он дальше других португальских клубов прошел в еврокубках, остановился только в четвертьфинале, проиграв по сумме двух встреч будущему победителю турнира «Атлетико». Причем на выезде уступил 0:2, а дома победил 1:0 – немного не хватило. Казалось бы, ничего необычного и криминального. Но так не думал президент «Спортинга» Бруну де Карвалью. Он возглавил клуб в 2013 году, потом переизбрался на пост президента в 2017-м.

Видимо, после переизбрания решил, что акционеры ему доверяют всецело, и начал принимать какие-то странные решения, часть из которых заставляет задуматься об адекватности этого человека и вообще о психическом здоровье. Он весь прошлый сезон ворчал на футболистов, хотя каких-то очевидных поводов не было.

Ему не нравилось, как они относятся к игре, к работе. Причем всю свою критику он перевел в публичную плоскость, начиная этим увлекаться, и все более обильно поливал их, входя в кураж. Апогея эта ситуация достигла после поражения в первой игре с «Атлетико». Де Карвалью снова публично приложил игроков, которые не выдержали и написали открытое письмо, где достаточно корректно попросили так не делать и вообще выразили недоумение по поводу того, почему президент клуба так себя ведет.

Это еще больше взбесило де Карвалью, который отстранил от работы и тренировок сразу 19 футболистов. Конечно, это была временная акция. Но главная проблема даже не в этом, а в том, что раззадоренные президентом «Спортинга» болельщики тоже решили, что игроки очень сильно недорабатывают, что они никчемные разбалованные богатеи, которых стоит проучить. На базу во время тренировки прорвалась группа агрессивных активистов, которые просто напали и избили некоторых футболистов.

Вот натурально бандитизм средь бела дня. Это же уже не игра, это преступление. Думаете, де Карвалью осознал, что, по сути, натравил болельщиков и занимался подстрекательством? Нет, конечно! Он даже поддержал эту кровавую инициативу боевито настроенных фанатов. Так что в «Спортинге» стали понимать – невозможно дальше жить в таких условиях. Игроки стали искать себе новые клубы, вести переговоры.

Однако де Карвалью и тут ставил палки в колеса. Например, он сорвал почти оформленный переход вратаря Руя Патрисиу в «Вулверхэмптон» и пакостил в таком духе регулярно. Разумеется, тренер Жорже Жезуш не мог выдерживать такого. Ему удалось договориться о расторжении контракта по обоюдному согласию. Тем самым он дал сигнал остальным: пора бежать.

Президент на переговоры не шел, конфликт достиг горячей стадии и уже после окончания сезона разразился фактически в катастрофу для «Спортинга». Сразу несколько игроков основного состава разорвали контракты с лиссабонцами в одностороннем порядке. Среди них Руй Патрисиу, Бруну Фернандеш, Бас Дост, Виллиам Карвалью и Желсон Мартинш. Узнаете имена? Да множество клубов обхаживали «Спортинг», пытаясь договориться о покупке этих футболистов. И лиссабонцы отклоняли предложения в 50 миллионов евро и выше, как в случае с Карвалью.

А теперь просто отпустили их бесплатно. Контракты были разорваны на основании того, что клуб не может обеспечить безопасность игроков, со ссылкой на все то же нападение болельщиков. Завершение история получила на днях. В экстренном порядке были созваны акционеры «Спортинга», которые проголосовали за прекращение полномочий президента клуба и всего руководства.

Разгребать эти конюшни будет временный управляющий, а нового президента изберут осенью. И ему будет очень тяжело исправить разрушительные последствия работы де Карвалью. Ведь «Спортинг» понес колоссальные потери. Он бесплатно упустил игроков, которых мог бы продать на общую сумму в пару сотен миллионов евро. Он упустил игроков, которые во многом определяли футбол и стиль команды.

Теперь «Спортингу» придется формировать заново состав, а денег на это особо нет. Ведь португальские клубы живут в жестких условиях, когда задорого продают, чтобы хоть кого-то купить и вырастить. Де Карвалью своим роспуском футболистов разрушил эту цепочку. Никого продать не получилось, все разбежались бесплатно. И что скажут те самые фанаты, когда «Спортинг» еще сезон-другой будет пожинать плоды работы де Карвалью и выходки агрессоров.

Вряд ли теперь эта команда стала сильнее и уж точно не составит конкуренцию «Порту» и «Бенфике». Этого они добивались? Это просто поразительная по своей нелепости и чудовищности история того, как один самодур способен развалить выстроенную за многие годы систему. Здесь ведь не было никаких серьезных спортивных, финансовых подоплек – ничего такого. Просто, грубо говоря, поехавшая крыша одного персонажа. «Спортингу» и адекватной части его фанатов остается только посочувствовать.

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Все комментарии
ProTest_85
ProTest_85
вчера в 19:32
Прощай Спортинг. Конечно не топ-клуб, однако всегда была интересной командой, которая могла принести неприятные "сюрпризы" тем же грандам.
bublikyo
bublikyo
вчера в 15:38
Да, интересная и поучительная история
борька
борька
вчера в 15:05
Трагедия, страдания от долбака! В России они сплошь и рядом!
usachev
usachev
вчера в 14:09
Меня больше волнуют бездари в руководстве российских клубов, которые только и могут стонать и просить финансовой помощи. В итоге клубы один за другим закрываются. Я был на футболе в Питере и Краснодаре на новых аренах, там такая атмосфера классная перед матчами, такой сервис. 2 часа в развлечениях перед матчем пролетают абсолютно незаметно. И людям это чертовски нравится. Они ходят на футбол, обожают свою команду. Что мешает перенимать успешный опыт другим клубам? Только бездарность, лень и некомпетентность руководства
Cules2013
Cules2013
вчера в 13:28
Самодуры есть везде. Весьма сомнительно оправдывать свой идиотизм фразами в стиле "а у других тоже такое бывает". Считай, что чёрный пиар и перевод стрелок.Да и Португалия - не топ-чемпионат, а Спортинг не топ-клуб Европы. никто бы в более крутых клубах такой ситуации бы не допустил. Президенты бы быстро попросили на выход. странно, что лиссабноские акционеры так долго терпели его.
Спортинг жалко. Абсолютно на ровном месте такая дичь творится.
Cules2013
Cules2013 ответил Cympak-05
вчера в 13:24
Cympak-05:
И из них только Патрисио устроился. Не ужели на дормяк игроки такого уровня никому не нужны.
После ЧМ трансферы основные пойдут. Сейчас многим не до этого. Да и за пару дней такие вопросы не решаются, хоть они и свободные агенты.
DXTK
DXTK
вчера в 13:03
Осталось продать Спортинг китайцам, чтобы добить наверняка.
Медив
Медив ответил Cympak-05
вчера в 12:17
Cympak-05:
В добавок АПЛ лимит на легионеров. Из за этого толковые англичанине нужны каждому клубу. И цены на них завышенны что мешает продавать их в другие чемпионаты. Чем отдавать толкового игрока за реальную цену в другой чемпионат. Они лучше продадут по завышенной внутри чемпионата. А покупатель всегда нацдется.
Ну это уже больше причина, почему клубы не отпускают игроков в другие чемпионаты. Тут да, английский середняки, типа Вест Хэма или Эвертона иногда подписывают такие чеки, которые не могут себе позволить подписать и многие топы из других чемпионатов
Cympak-05
Cympak-05 ответил Медив
вчера в 12:13
В добавок АПЛ лимит на легионеров. Из за этого толковые англичанине нужны каждому клубу. И цены на них завышенны что мешает продавать их в другие чемпионаты. Чем отдавать толкового игрока за реальную цену в другой чемпионат. Они лучше продадут по завышенной внутри чемпионата. А покупатель всегда нацдется.
Cympak-05
Cympak-05
вчера в 12:10
И из них только Патрисио устроился. Не ужели на дормяк игроки такого уровня никому не нужны.
Медив
Медив ответил Илья Кузнецов
вчера в 12:06
Илья Кузнецов:
Так это логично, большинство людей любят находится в зоне комфорта. В этом нет ничего плохого, в Англии и Италии, например тоже самое - большинство игроков играет в своём чемпионате. Тут больше дело не в уровне игры, а в проблеме с адаптацией, языковой барьер, да и семейные многие, дёргать жену, детей, родственников не хотят.
Дело не в зоне комфорта, а в спортивных амбициях. Англичане не хотят уезжать из Англии не по тому, что там другая культура их пугает... Они просто понимают, что в АПЛ есть шесть грандов, и если ты проведешь хороший сезон, то обратишь на себя из внимание. А если тебе повезет, и ты перейдешь в один из них - твоя карьера удалась. Тоже самое и в Италии. Игроки из Германии и Испании легче уезжают, потому что понимают, шансы обратить на себя внимание Баварии или Реала - небольшие. По-этому Делофеу и Адама Траоре выбирают Уотфорд и Миддлсбро - просто через эти клубы легче попасть в один из топов.
А вот мечтать всю жизнь играть за ЦСКА или Спартак ... Нет, ну понятно есть футболисты для которых ЦСКА или Спартак это уже нереальный потолок и везение. Но неужели за два десятка лет в стране с населением за сотню лямов не нашлось людей, чьи амбиции простирались бы дальше ЦСКА, к Манчестеру, Реалу, Баварии? Как можно ждать побед от людей у которых изначально нет амбиций, которые не хотят быть лучшими?
LOpp
LOpp
вчера в 11:48
этого президента явно подослали соперники Порту или Бенфика.
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов ответил Риелтор с берегов Невы
вчера в 11:32
Риелтор с берегов Невы:
У нас другое. Там продажа игрока- это старт карьеры, до этого его выращивают. Он играет, берёт призы в чемпе и начинает выступать в международных соревнованиях. Его заметили, купили - вот старт карьеры. У нас пришел в первую пятёрку команд - все, ты достиг вершин. Можно на расслобоне несколько матчей провести, можно в обратку через прессу упрекнуть тренера, руководство. Можно вечеринку в монтекарло, можно с самогончиком в баньке. Ты уже звезда. То же самое с менеджерами команд. Работать в штабе зенита или спартака, ты неимоверно крут. У людей с высокой самооценкой при встрече с такими же, идет не решение проблемы. Идёт спор у кого толще, больше. Вот природа большинства конфликтов в наших командах.
Так это логично, большинство людей любят находится в зоне комфорта. В этом нет ничего плохого, в Англии и Италии, например тоже самое - большинство игроков играет в своём чемпионате. Тут больше дело не в уровне игры, а в проблеме с адаптацией, языковой барьер, да и семейные многие, дёргать жену, детей, родственников не хотят.
WAARLOT
WAARLOT
вчера в 11:30
такого бы презедента в зенит,он бы навел порядок
смещной
смещной
вчера в 11:28
А теперь еще новое руководство хочет Михайловича слить, с которым контракт подписывал еще де Карвальо.
Что с командой делают....
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
вчера в 11:26
У нас другое. Там продажа игрока- это старт карьеры, до этого его выращивают. Он играет, берёт призы в чемпе и начинает выступать в международных соревнованиях. Его заметили, купили - вот старт карьеры. У нас пришел в первую пятёрку команд - все, ты достиг вершин. Можно на расслобоне несколько матчей провести, можно в обратку через прессу упрекнуть тренера, руководство. Можно вечеринку в монтекарло, можно с самогончиком в баньке. Ты уже звезда. То же самое с менеджерами команд. Работать в штабе зенита или спартака, ты неимоверно крут. У людей с высокой самооценкой при встрече с такими же, идет не решение проблемы. Идёт спор у кого толще, больше. Вот природа большинства конфликтов в наших командах.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 11:05
Что то слышится родное в долгой песне ямщика............
В России как и в Португалии сие имеет место быть. к сожалению.
Mangur
Mangur
вчера в 10:44
Хммм.Сначало Тосно,потом Амкар,теперь Спортинг. До чего Мордор довел страну.
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