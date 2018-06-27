Аргентина, уходи! Команда, заставившая себя ненавидеть

Аргентина не стала главным разочарованием ЧМ-2018, но остается сосредоточением гнусности и глупости, от которого блогер «Соккер.ру» Duran Duran хочет скорее избавить мундиаль.

Сильные игроки, немощная команда

Интересно, бывало ли у вас когда-нибудь такое чувство: видишь в руках другого человека какую-то классную вещь, которую себе позволить не можешь, а сердце кровью обливается – не от зависти, а от того, насколько нерадиво он к ней относится. Если это дорогой телефон, то обязательно весь в царапинах и прилипших к сенсорному экрану мелких продуктах жизнедеятельности, если автомобиль, то помятый, грязный, с кучей мусора и трупным смрадом в салоне. А хозяин на это никакого внимания не обращает, кроме двух-трех прозрений в год. Ему так по кайфу, еще и хвастать не забывает вещами, состояние которых вообще-то вызывает стыд даже у постороннего человека. И неимоверное чувство брезгливости. Не хочется прикасаться, чтобы не заразиться этой грязью.

Со сборной Аргентины аналогичная история: смотришь на состав, видишь кучу известных имен классных игроков, но все вместе они почему-то превращаются в шайку круглосуточных недотёп. Настолько непролазных, что диву даешься, как эти люди могут играть в своих «Барселонах», «Ювентусах», «Манчестерах» и прочих выдающихся клубах. Очень обидно наблюдать за столь удручающей метаморфозой, поэтому лучше раз и навсегда избавиться от этого бельма на глазу, нежели смотреть сквозь него на мир и искать в этом что-то прекрасное. Впрочем, допускаю, что некоторые сэры и леди знают толк в извращениях.

Гопники, симулянты, провокаторы

Даже если вы еще готовы дать Аргентине шанс заиграть в качественный футбол, то одним качеством в «Альбиселесте» уже ничего не исправить. Как же отвратительно себя ведут аргентинцы на поле! Впрочем, это не оригинальная черта именно этой команды, это историческая составляющая личности аргентинского футбола. Нарушения правил исподтишка, симуляции, наплевательское отношение к проявлениям честной игры, бесконечные апелляции к арбитрам, провокации, затяжки времени (да-да, Лео). Фу! Анте Ребич из сборной Хорватии даже передумал просить футболку у Месси, настолько был разочарован поведением Аргентины.

Да тут даже с другой стороны экрана не по-детски «бомбит», внутреннее чувство справедливости требует воздаяния. Хочется хотя бы на один матч «Альбиселесте» стать Футбольным Богом и карать: симулянтам делать по-настоящему больно, провокаторов и скрытых грубиянов награждать карточками и так далее. Впрочем, вряд ли это поможет выбить из сборной Аргентины дух гопника. Сложно поддерживать такую «грязную» команду, пусть хоть два Месси за нее играют, так что если желаете конкретно Лионелю победы на мундиале, лучше делайте это заочно, не смотрите матчи аргентинцев, а то, не ровен час, откажетесь от своих предпочтений.

У судьи за пазухой

На войне все средства хороши, и когда судьба сборной Аргентины повисла на волоске, то им чисто случайно прилетела помощь свыше. На самом деле история вполне себе читаемая: ФИФА и организаторам турнира коммерчески невыгодно терять сильные сборные с ведущими игроками на ранних стадиях чемпионата мира. Это плохо для бизнеса. Вот и не потеряли Аргентину. У кого есть глаза, да увидит! В первом тайме «Альбиселесте» бьют ногой человеку в голову – свисток молчит, в концовке встречи Маркос Рохо играет рукой в своей штрафной площади, но Чунейт Чакир не замечает этого на видео. Защитник «Манчестер Юнайтед» через 10 минут после эпизода, который мог сделать его изгоем, превратился в героя нации, забив победный мяч. Оказывается, даже систему VAR можно применять гибко и умно, чтобы она не вредила бизнесу. Спасибо, Чакир, за науку!

Змеиное гнездо

Начиная от непопадания в сборную Аргентины Икарди, которому не посчастливилось стать кровным врагом друга Месси, продолжая просиживанием талантливого Дибалы на скамейке запасных и всей этой вакханалией после игры с Хорватией со ссорами, раздорами и якобы сужением полномочий Сампаоли – разве «Альбиселесте» не похожи на разворошенное гнездо ползучих гадов? Отсюда-то и растут ноги у анархии, окутавшей сборную Аргентины. Если у тренера недостаточно авторитета и средств самовыражения, если игрок, каким бы великим он ни был, оказывает влияние и подсказывает решения, пусть даже из лучших побуждений, это чушь, муть и компот.

Марадона

Каждый раз, когда в телетрансляцию попадает Марадона, радуюсь тому, что только теоретически знаю о том, каким великим футболистом этот человек с лишним весом и затуманенным взглядом был в прошлом. Будь он реальным кумиром детства/юности/молодости, смотреть было бы по-настоящему больно. Я не выдвигаю никаких обвинений, это всего лишь оценочное суждение, но дон Диего не выглядит человеком в адекватном состоянии во время матчей сборной Аргентины. Даже со скидкой на то, что все мы немного неадекватны, когда болеем за любимые команды. То веселится чересчур активно, потом спит, а вчера после победного гола крутил «факи». Интересно, кому, зачем, да и что он вообще имел в виду? Главный болельщик Аргентины на этом чемпионате мира под стать своей команде, которая все-таки проползла на животе в плей-офф, где сразится с французами.