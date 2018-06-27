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Чемпионат мира 2018, 3 тур1X2
17:00 Матч завершен Логотип ЯпонияЯпония 0:1 Логотип ПольшаПольша3.063.152.69
17:00 Матч завершен Логотип СенегалСенегал 0:1 Логотип КолумбияКолумбия5.163.761.74
21:00 сегодня Логотип АнглияАнглия -:- Логотип БельгияБельгия2.52.993.56
21:00 сегодня Логотип ПанамаПанама -:- Логотип ТунисТунис4.363.741.86

Аргентина, уходи! Команда, заставившая себя ненавидеть

вчера, 13:00
Аргентина, уходи! Команда, заставившая себя ненавидеть

Аргентина не стала главным разочарованием ЧМ-2018, но остается сосредоточением гнусности и глупости, от которого блогер «Соккер.ру» Duran Duran хочет скорее избавить мундиаль. 

Сильные игроки, немощная команда

Интересно, бывало ли у вас когда-нибудь такое чувство: видишь в руках другого человека какую-то классную вещь, которую себе позволить не можешь, а сердце кровью обливается – не от зависти, а от того, насколько нерадиво он к ней относится. Если это дорогой телефон, то обязательно весь в царапинах и прилипших к сенсорному экрану мелких продуктах жизнедеятельности, если автомобиль, то помятый, грязный, с кучей мусора и трупным смрадом в салоне. А хозяин на это никакого внимания не обращает, кроме двух-трех прозрений в год. Ему так по кайфу, еще и хвастать не забывает вещами, состояние которых вообще-то вызывает стыд даже у постороннего человека. И неимоверное чувство брезгливости. Не хочется прикасаться, чтобы не заразиться этой грязью.

Со сборной Аргентины аналогичная история: смотришь на состав, видишь кучу известных имен классных игроков, но все вместе они почему-то превращаются в шайку круглосуточных недотёп. Настолько непролазных, что диву даешься, как эти люди могут играть в своих «Барселонах», «Ювентусах», «Манчестерах» и прочих выдающихся клубах. Очень обидно наблюдать за столь удручающей метаморфозой, поэтому лучше раз и навсегда избавиться от этого бельма на глазу, нежели смотреть сквозь него на мир и искать в этом что-то прекрасное. Впрочем, допускаю, что некоторые сэры и леди знают толк в извращениях.

Гопники, симулянты, провокаторы

Даже если вы еще готовы дать Аргентине шанс заиграть в качественный футбол, то одним качеством в «Альбиселесте» уже ничего не исправить. Как же отвратительно себя ведут аргентинцы на поле! Впрочем, это не оригинальная черта именно этой команды, это историческая составляющая личности аргентинского футбола. Нарушения правил исподтишка, симуляции, наплевательское отношение к проявлениям честной игры, бесконечные апелляции к арбитрам, провокации, затяжки времени (да-да, Лео). Фу! Анте Ребич из сборной Хорватии даже передумал просить футболку у Месси, настолько был разочарован поведением Аргентины. 

Да тут даже с другой стороны экрана не по-детски «бомбит», внутреннее чувство справедливости требует воздаяния. Хочется хотя бы на один матч «Альбиселесте» стать Футбольным Богом и карать: симулянтам делать по-настоящему больно, провокаторов и скрытых грубиянов награждать карточками и так далее. Впрочем, вряд ли это поможет выбить из сборной Аргентины дух гопника. Сложно поддерживать такую «грязную» команду, пусть хоть два Месси за нее играют, так что если желаете конкретно Лионелю победы на мундиале, лучше делайте это заочно, не смотрите матчи аргентинцев, а то, не ровен час, откажетесь от своих предпочтений. 

У судьи за пазухой

На войне все средства хороши, и когда судьба сборной Аргентины повисла на волоске, то им чисто случайно прилетела помощь свыше. На самом деле история вполне себе читаемая: ФИФА и организаторам турнира коммерчески невыгодно терять сильные сборные с ведущими игроками на ранних стадиях чемпионата мира. Это плохо для бизнеса. Вот и не потеряли Аргентину. У кого есть глаза, да увидит! В первом тайме «Альбиселесте» бьют ногой человеку в голову – свисток молчит, в концовке встречи Маркос Рохо играет рукой в своей штрафной площади, но Чунейт Чакир не замечает этого на видео. Защитник «Манчестер Юнайтед» через 10 минут после эпизода, который мог сделать его изгоем, превратился в героя нации, забив победный мяч. Оказывается, даже систему VAR можно применять гибко и умно, чтобы она не вредила бизнесу. Спасибо, Чакир, за науку!

Змеиное гнездо 

Начиная от непопадания в сборную Аргентины Икарди, которому не посчастливилось стать кровным врагом друга Месси, продолжая просиживанием талантливого Дибалы на скамейке запасных и всей этой вакханалией после игры с Хорватией со ссорами, раздорами и якобы сужением полномочий Сампаоли – разве «Альбиселесте» не похожи на разворошенное гнездо ползучих гадов? Отсюда-то и растут ноги у анархии, окутавшей сборную Аргентины. Если у тренера недостаточно авторитета и средств самовыражения, если игрок, каким бы великим он ни был, оказывает влияние и подсказывает решения, пусть даже из лучших побуждений, это чушь, муть и компот. 

Марадона

Каждый раз, когда в телетрансляцию попадает Марадона, радуюсь тому, что только теоретически знаю о том, каким великим футболистом этот человек с лишним весом и затуманенным взглядом был в прошлом. Будь он реальным кумиром детства/юности/молодости, смотреть было бы по-настоящему больно. Я не выдвигаю никаких обвинений, это всего лишь оценочное суждение, но дон Диего не выглядит человеком в адекватном состоянии во время матчей сборной Аргентины. Даже со скидкой на то, что все мы немного неадекватны, когда болеем за любимые команды. То веселится чересчур активно, потом спит, а вчера после победного гола крутил «факи». Интересно, кому, зачем, да и что он вообще имел в виду? Главный болельщик Аргентины на этом чемпионате мира под стать своей команде, которая все-таки проползла на животе в плей-офф, где сразится с французами. 

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Сливки общества
Сливки общества
сегодня в 15:04
Ну, сборная Франции-то не намного интереснее выглядит) Надо просто порадоваться, что судьба их свела и кто-то вылетит хдд
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 12:52
Хочется добавить слова одного известного комментатора "Такой футбол нам не нужен"
A1ex@nder
A1ex@nder
сегодня в 12:07
Это напоминает притягивание задачи под ответ. Не нравится Месси, не нравится сб. Аргентины? Это эмоции. Зачем притягивать за уши аргументы и поливать грязью, писать наброски, тем более прошла Аргентина благодаря везению, а не мастерству, провокациям или судейству.
1. Конечно, такой продвинутый тактик и мотиватор, как Duran, смог бы выиграть с Аргентиной группу и весь чемпионат. Это только Сампаоли, Лев, Йерро мучаются, пытаясь пробить эшелоны защиты скромных сборных - неудачники видимо.
2. В 90% матчей находится место для грубости, провокаций и симуляций, но автор почему-то увидел их только у Аргентины, с остервенением искал.
3. То есть за три матча автор нарыл только 2 эпизода с помощью судей. Первый я не припомню. Второй - очевидное правильное решение.
Зато левый пенальти Нигерии не заметил. Или для кого-то новость что на стандартах защитники держат игроков атаки двумя руками?
4. Месси, Агуэро, Игуаин, Дибала. Все великолепны, если бы не взяли их, были бы те же вопросы. Какая вам разница, с кем советуется тренер? Если б он гадалке позвонил, было бы еще интереснее. Причем тут осиное гнездо и гады? Это автор эмоции опять выразил.
5. Соглашусь. Нынешний Марадона не пример для подражания, но это не вина сб. Аргентины. Но он легенда мирового футбола...
Такой материал можно написать о любой сборной, только зачем? Чтобы позлить адекватных людей? Чтобы найти однодумцев? Выплеснул эмоции и стало легче? Вряд ли...
Betman
Betman
сегодня в 11:48
Статья супер! Все нормальные люди будут болеть за Францию в субботу.
Betman
Betman ответил benderivan
сегодня в 11:42
benderivan:
Всё правильно написал. Полностью согласен. Главное разочарование этого чм - выход сборной Аргентины из группы
Да и вообще попадание на турнир. Лучше бы Чили приехал.
Николь Кидман
Николь Кидман ответил Слайш
сегодня в 10:07
Слайш:
Писал отъявленный хейтер Месси )) Да Аргентина очень слаба, во многом из-за слабого тренера, но грубили они не больше других, да и ошибки VAR не только в их пользу на этом ЧМ были.. Я не хейтер Месси, поэтому смотрел игру нейтрально.. Просто объективно понимаю, что у такой команды слишком мало шансов на успех, с такой то игрой.. Тренер не способен мыслить тактически, для него больше - значит лучше.. Типа больше игроков атаки, значит больше шансов забить. Это логика дилетанта..
Автор ненавидит Лионеля.
Leningrad 84
Leningrad 84
сегодня в 06:08
Грубо, но очень точно!
Mamaev
Mamaev ответил benderivan
сегодня в 04:35
benderivan:
Всё правильно написал. Полностью согласен. Главное разочарование этого чм - выход сборной Аргентины из группы
    xajaks
    xajaks
    сегодня в 00:32
    все слишком притянуто.если бы допустим вместо Рохо мяч попал в руку Игнашу и поставили пенальти думаю у автора было бы совсем другое мнение.что касается Диего,не нам с вами его судить, в каком бы он состоянии не появлялся он навсегда останется одним из лучших игроков,если не лучшим....
    benderivan
    benderivan
    сегодня в 00:19
    Всё правильно написал. Полностью согласен. Главное разочарование этого чм - выход сборной Аргентины из группы
    azkan
    azkan ответил DXTK
    вчера в 23:30
    DXTK:
    Каждый день читаю, как Аргентину и Месси поливают грязью, все кому не лень, ждут их вылета. А они плюют на подобных, а Марадона пальцы вот вам показывает. Аргентина выходит в плейофф. Соккер давайте про Германию в том же духе сочините, как они впервые не вышли из группы на ЧМ. Пробив ДНО, чтобы уравновесить .PS Теперь Аргентина и Месси просто обязаны дойти до финала и победить, чтобы у многих здесь окончательно крышу снесло.
    Кого ты имеешь ввиду когда говоришь "вам показывает"? Может и тебе показывает.
    За то что болеешь или не болеешь за аргентинцев. Потому что ему Марадоне ПХ.
    Я против аргов ничего не имею. Но то что Чакыр не поставил пенальти это 100%!
    Сыграл рукой случайно не случайно - пенальти. Все остальное рождает двойные стандарты и вот такие споры.
    suiw
    suiw ответил Дмитрий Климович 2
    вчера в 22:04
    Дмитрий Климович 2:
    Гениал ная и правдивая статья,а марадону надо гнать из страны,зажрав0аяся мразь!
    я никогда им не восхищался, а после гола рукой стал к нему относится с брезгливостью
    Дмитрий Климович 2
    Дмитрий Климович 2
    вчера в 21:40
    Гениал ная и правдивая статья,а марадону надо гнать из страны,зажрав0аяся мразь!
    -Inquisitor-
    -Inquisitor-
    вчера в 21:06
    Статейка намалёвана по заказу заднеприводных ненавистников Месси, дабы остудить их пылающие сёдла. Первый пеналь вообще мог назначить только человек, которого посетила белка после месячного запоя, во втором случае Чакыра видимо приотпустило и он принял разумное решение, ибо мяч случайно скользнул по руке... Да и прочая писанина, преисполненная отъявленной предвзятости и лжи годится разве для того, чтоб ей подтереться...
    Deville
    Deville
    вчера в 21:04
    простая провокация. Может арги и тухло играю на ЧМ, но уж оскорблять и опускаться до уровня местных хейтеров не стоит. Вышли в плейофф а дальше их рассудит судьба.
    League1
    League1 ответил DXTK
    вчера в 20:33
    DXTK:
    Каждый день читаю, как Аргентину и Месси поливают грязью, все кому не лень, ждут их вылета. А они плюют на подобных, а Марадона пальцы вот вам показывает. Аргентина выходит в плейофф. Соккер давайте про Германию в том же духе сочините, как они впервые не вышли из группы на ЧМ. Пробив ДНО, чтобы уравновесить .PS Теперь Аргентина и Месси просто обязаны дойти до финала и победить, чтобы у многих здесь окончательно крышу снесло.
    Германия гораздо лучше выглядела. Никто и не пророчил ей вылет. А аргентосы случайные люди на этом празднике. Автор всё правильно разложил.
    DXTK
    DXTK
    вчера в 20:03
    Каждый день читаю, как Аргентину и Месси поливают грязью, все кому не лень, ждут их вылета. А они плюют на подобных, а Марадона пальцы вот вам показывает. Аргентина выходит в плейофф.

    Соккер давайте про Германию в том же духе сочините, как они впервые не вышли из группы на ЧМ. Пробив ДНО, чтобы уравновесить

    .PS Теперь Аргентина и Месси просто обязаны дойти до финала и победить, чтобы у многих здесь окончательно крышу снесло.
    Michael Korenblioum
    Michael Korenblioum
    вчера в 19:54
    мне 81 и видел мародону в живую несколько раз. просто очень сильный, хороший игрок. запомнился его знаменитый пас Борручаге,когда аргентина стала чемпионом мира. но не пеле в любом компоненте игры и по челоческим качествам.
    112910415
    112910415
    вчера в 19:52
    кризис и игра через силу
    дяденька Онуфрий
    дяденька Онуфрий ответил ZENIT GOAL
    вчера в 18:15
    ZENIT GOAL:
    Ахинея - это отношение пенсионной реформы к Чемпионату Мира по футболу в общем и сборной Аргентине в частности. Если авторы статей претендуют на объективность, то таких статей должно быть много. Про всех, кто заслуживает. То, что "не оправдывает ожиданий" - это одно , а вот "остается сосредоточением гнусности и глупости, от которого блогер «Соккер.ру» Duran Duran хочет скорее избавить мундиаль." - это другое. Этим предложением, кстати говоря, и подчёркивается необъективность данной статейки. А то что ты главной мыслью статьи, где по-русски сказано "Аргентина, уходи! Команда, заставившая себя ненавидеть" (кого заставила? автора, разве что), и далее этот тезис мощно "развивается", называешь "не оправдывает ожиданий", называется подменой понятий и логической диверсией. А появление подобных заголовков и статей на футбольном сайте - некомпетентностью и необъективностью.
    99% народу смотрящего ЧМ, видит сборную Аргентины в таком свете как автор описал, и только подобный тебе 1% не может открыть глаза, что это псевдофутбол с 12 игроком судьёй, вчерашняя игра такое же позорище как и псж барса, гнома мелкого тащат не по детски в 1/8
    arsen09
    arsen09
    вчера в 17:55
      mangust4444
      mangust4444
      вчера в 16:49
      Статья автора полное г...о,не имеющее никакого отношения к футболу.Все сборные фавориты выглядят не лучше Аргентины и ведут себя так же
      DVoxNN
      DVoxNN
      вчера в 16:47
      У автора явно что-то с головой
      Ruslan3132
      Ruslan3132
      вчера в 16:45
      Статья в тему! Мерзкая команда, будем надеяться, дальше 1/8 ее не будет
      ZENIT GOAL
      ZENIT GOAL ответил Stavropol19
      вчера в 16:39
      Stavropol19:
      Есть главная тематика статьи это сборная Аргентина,которая совсем не оправдывает ожиданий болельщиков при всей своей звездности.Человек акцентировал внимание именно на этом.Ты же начал ахинею нести,а вот они ,а вот другие ,а вот франция и т.д. этом и есть чушь.Андестенд?
      Ахинея - это отношение пенсионной реформы к Чемпионату Мира по футболу в общем и сборной Аргентине в частности.
      Если авторы статей претендуют на объективность, то таких статей должно быть много. Про всех, кто заслуживает.
      То, что "не оправдывает ожиданий" - это одно , а вот "остается сосредоточением гнусности и глупости, от которого блогер «Соккер.ру» Duran Duran хочет скорее избавить мундиаль." - это другое. Этим предложением, кстати говоря, и подчёркивается необъективность данной статейки.

      А то что ты главной мыслью статьи, где по-русски сказано "Аргентина, уходи! Команда, заставившая себя ненавидеть" (кого заставила? автора, разве что), и далее этот тезис мощно "развивается", называешь "не оправдывает ожиданий", называется подменой понятий и логической диверсией. А появление подобных заголовков и статей на футбольном сайте - некомпетентностью и необъективностью.
      ProTest_85
      ProTest_85 ответил KLINSI
      вчера в 16:30
      KLINSI:
      ...Каким бы великим он не был в прошлом.... Гол рукой англичанам в 86. Рукой выбил из своих ворот с нами в 90. В этом его величие? Автору десять баллов а смелость и правдивость.
      Однако, в Наполи тех времен, он был своего рода талисманом. Но ты прав, смысл вспоминать его заслуги 30-летней давности. Сейчас он клоун и неадекват.
      KLINSI
      KLINSI ответил ProTest_85
      вчера в 16:26
      ProTest_85:
      От Диего Армандо, я вообще в шоке. И вот этого клоуна пригласили к нам поднимать белорусский футбол???? Только потому, что он левак? Что он сейчас поднимет, кроме наркотраффика? Ну и уровня, типичного, совкового быдлизма. Каким бы великим он не был в прошлом, в настоящем - он нарик, алкаш, левак и быдло... Занавес
      ...Каким бы великим он не был в прошлом....

      Гол рукой англичанам в 86.
      Рукой выбил из своих ворот с нами в 90.
      В этом его величие?

      Автору десять баллов а смелость и правдивость.
      Зеленыйслоник
      Зеленыйслоник
      вчера в 16:23
      Хочу продолжения вакханалии и интриг!!Пусть Аргентина проходит убогую Францию и театр Сампаньоли, Марадонны и Месии продолжается.
      ProTest_85
      ProTest_85
      вчера в 16:06
      От Диего Армандо, я вообще в шоке. И вот этого клоуна пригласили к нам поднимать белорусский футбол???? Только потому, что он левак? Что он сейчас поднимет, кроме наркотраффика? Ну и уровня, типичного, совкового быдлизма. Каким бы великим он не был в прошлом, в настоящем - он нарик, алкаш, левак и быдло... Занавес
      Дедуктор
      Дедуктор
      вчера в 15:32
      Аргентинцы не оправдывают надежд болельщиков. Пока. Немцы с бразильцами тоже не оправдывают. Пока.
      Поляки обгадились до такой степени что жене Левандовски пришлось ему, не отходя от футбольного поля, петтинг делать.
      Но это ладно. Бывает.
      А вот, то что французы с датчанами смачно харканули в лица своих болельщиков, это ни в какие ворота ... За такое надо морды бить, однако. Две самые подлые команды чемпионата.
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