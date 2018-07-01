Уникальная игра в истории сборной России

До Евро-2008 испанцам непросто давались голы в играх против России, поэтому «Соккер.ру» предлагает вернуть те времена – стать неудобным соперником.

Испания – Россия

Место встречи: Москва, «Лужники».

Начало матча: 17:00 по московскому времени.

Главный арбитр: Бьорн Куйперс (Нидерланды).

История противостояний

Статистика матчей: 6 матчей, 4 победы Испании, 2 ничьи, разница мячей - 12:4 в пользу испанцев.

На чемпионатах мира Россия и Испания пока не играли, зато на Евро встречались трижды. Сначала был поединок в 2004 году и победа пиренейцев в один мяч, а затем два разгрома на Евро-2008, что не помешало команде Хиддинка стать героями дома, ведь вышли в полуфинал турнира. После девять лет не виделись, но за последние восемь месяцев встретятся второй раз. Но та ничья 3:3 не имеет прямого отношения к нынешней игре – официальной на чемпионате мира.

Тактика и составы

Вариантов много, так что начнем с России и того, что точно знаем. Акинфеев, Фернандес, Кутепов, Игнашевич и Жирков должны составить пятерку в защите. Нет причин трогать двужильного Зобнина и умеющего разрушать Газинского, ведь Кузяев за сборную выступает не очень ярко, а у Испании даже на флангах атаки люди с умением сыграть в центре.

Головин вернется в основу, Черышев – игрок старта на турнире. Остается две позиции, правый латераль – скорее всего, Самедов, ведь веских причин рисковать с Миранчуком не видно, а также форвард. Опять же, Дзюба основной, но Смолов остается вариантом. Хотя все в строю – даже Ерохин и Дзагоев, не стоит ломать структуру игры, которую нащупали против Египта. А вот у Испании есть поводы изменить многое.

Йерро ищет свой вариант, отличимый от схемы Лопетеги, но приходит к тому же – «4-2-3-1», «4-3-3» или «4-1-4-1», но с Де Хеа в воротах, Карвахалем и Альбой на флангах защиты, Рамосом и Пике – в центре. Бускетс и Коста тоже без вариантов основные, как и Иско. Но есть еще три позиции, а тут даже ведущие испанские издания предлагают разные варианты, имея доступ к тренерскому штабу и игрокам.

Вариант первый – на поле выходят Коке и Алькантара, чтобы возить мяч. Иньеста при этом оказывается не на совсем привычной позиции со смещением в центр под нападающего, а левее, где на Фернандеса давит Иско. Странный вариант, но в него верит известная испанская Marca. AS поступает рациональнее – «4-3-3», но не жалует ветеранов Иньесту и Давида Силву, оставляя их в запасе. В таком варианте в центре Коке, Бускетс и Сауль, а на флангах атаки – Яспас и Иско.

Уже по стартовому составу Йерро поймем, какое у него отношение к России. Если добавится форвард Яго – поймем, что рассчитывает использовать тактику Уругвая и поймать хозяев на попытке пойти в контратаку слишком большими силами. Если опытные Давид Силва и Иньеста будут в основе, как при Лопетеги – уясним, что Йерро не считает беговые показатели России опасным знамением.

Ждем одно или несколько изменений, Аспас, Асенсио или Сауль могут добавиться к традиционным игрокам основы, поскольку с Марокко стартовый состав не справился.

Ориентировочные составы

Испания (4-2-3-1): Де Хеа – Карвахаль, Пике, Рамос, Альба – Бускетс, Коке – Иньеста, Иско, Силва (Аспас, Тьяго) – Коста.

Россия (4-2-3-1): Акинфеев – Фернандес, Кутепов, Игнашевич, Жирков – Газинский, Зобнин – Самедов (Ал. Миранчук, Кузяев), Головин, Черышев – Дзюба (Смолов).

Цифры и факты накануне матча в Москве

- ни разу в истории сборная России не обыгрывала Испанию. У сборной СССР было три победы в шести матчах при одном ничейном результате, но последний победный пример – Евро-72, где советская сборная позже вышла в финал;

- испанцы не проигрывали в 23 матчах подряд – лучшая серия среди участников ЧМ-18. Но команде России при определенном раскладе даже ничья подойдет в случае удачной лотереи;

- среди участников плей-офф у Испании больше передач, чем у всех остальных (2277 штук). Самая высокая их точность – 91.3 % в среднем. Полный контроль мяча – 67.8 %, много ударов – по 16.3 за поединок;

- также «Красную Фурию» отличает умение не уходить от борьбы – по 20 перехватов и отборов в сумме, а также нацеленность на ворота - минимум по пять точных ударов за матч. По цифрам это первая-вторая команда турнира;

- Испания восемь раз в своей истории проигрывала хозяевам крупных турниров, избегая их на победных кубках в Австрии, Швейцарии, ЮАР, Украине и Польше;

- в восьми из десяти последних официальных матчах Испании фиксировали «тотал больше 2.5». Умеют и забить – в 9 из 11 матчах забивали минимум дважды, а также пропустить – во всех групповых матчах допускали ошибки в защите, но пропустили пять раз;

- Иско – атакующий мотор сборной Испании. У него не только инопланетная доля точных передач – 93 %, но и прямое участие в 12 голах в последних матчах Испании. На ЧМ-18 отличился 1 раз, ассистов не делал;

- испанцы сыграют в матче на выбывание на ЧМ впервые с финала 2010 года против Нидерландов, ведь они не выходили из группы в Бразилии. Да и на Евро с того времени провели одну игру плей-офф – уступили Италии 2:0;

- 11 тысяч 704 дня прожили болельщики сборной России со стажем, чтобы во второй раз увидеть матч плей-офф на ЧМ после эпичной и скандальной битвы Бельгии и команды СССР в далеком 1986 году. Испанцы ждали возвращение в плей-офф ЧМ меньше – всего 2912 дней, почти восемь лет.

Дзюба и Смолов – надежды сборной России

Уникальный опыт для сборной России

Была победа над Францией, но в отборе, была победа над Англией, но в группе. Была Голландия, но не в том состоянии, что сейчас испанцы. Так что сегодня самая сложная и интересная попытка в истории сборной России. И можете не напоминать, весь мир и так в курсе, что Испания рассчитывает на уверенную и желательно легкую победу.

Они вообще увидели свою часть сетки турнира со шведами, хорватами и англичанами, поэтому сразу думают о финале. Но это их право, а право сборной России сыграть не ради галочки, а во имя победы. Ведь за поражение от испанцев не осудят ни одну сборную второго эшелона, а вот за победу вознаградят сполна. Момент уникальный – первый и последний домашний матч с Испанией на ЧМ в ближайшие десятилетие.

Нигде не поймут, если вместо успешной попытки сохранить достоинство и заметно навредить фавориту увидим игнорирование очевидных минусов. Испания не та, что раньше, хотя блестяще притворяется, даже тренера выбросила за борт, хвастаясь силой. Но не так давно голландцы били их 5:1, в тот день закончилась «Красная Фурия», которая не проигрывала решающие и просто важные матчи много лет подряд.

«Не боги горшки обжигают», - Черчесов об этом напомнил. Каждая сборная, которой суждено добраться до полуфинала, пройдет в плей-офф отдельный путь. Но на самом его старте поймать Испанию куда проще, чем когда разгонятся. Группу прошли со скрипом. Не стоит использовать слово «шансы», поскольку они в пределах математической погрешности, но нужно помнить о выживании сборной России как самоцели в игре.

Полезно уметь «умирать на поле», как предложил Дзюба, но лучше адаптироваться, импровизировать и победить любой ценой и вопреки всем логичным прогнозам. Ведь если умом болельщики понимают, во что обычно выливается такой сложный жребий – хуже, чем попадание на Португалию, то сердца требуют чуда. Не все, но многое в этой паре зависит от сборной России. Так что им нужна удача, поддержка, а также нужен футбол, способный обеспечить успех.