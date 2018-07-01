Празднует вся Россия, но это только начало!

Народ гуляет, победа над Испанией обеспечила крутую ночку. Но «Соккер.ру» будет очень рад, если Черчесов и команда на этом не успокоятся.

Громче тысячи слов – страна гуляет вместе со сборной

Осторожно, на видео громко и весело! За дело хвалят сами себя футболисты в раздевалке, повторяя слова 78 тысяч и 11 фанатов в «Лужниках». Как обычно, Дзюба заводила:

А до этого они прикатились к ногам Акинфеева – заслуженного обладателя приза «Игрок матча»:

Сборная сошла с ума после второго сэйва одного из героев поединка:

Они играют за Вас:

Празднуют успех против Испании в вечерних пробках в Санкт-Петербурге:

Публикация от Evgeniya Glushenkova (@zhekan_aventura) 1 Июл 2018 в 10:57 PDT

Веселятся в Краснодаре у большого экрана, где все смотрели футбол и переживали за сборную, ведь 12-й игрок состоял из миллионов людей сегодня:

Публикация от Наращивание ногтей у Вас дома! (@sveta.zimina82) 1 Июл 2018 в 10:54 PDT

Дико скачет Александр Кержаков в телестудии, ведь сборной не навредил даже один известный прогнозист федерального уровня, чьи прогнозы обычно сбываются с точностью до наоборот:

Публикация от Дмитрий Губерниев🔝 (@guberniev_dmitry) 1 Июл 2018 в 10:24 PDT

Прыгают от счастья муж и ребенок легендарной российской певицы:

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 1 Июл 2018 в 10:58 PDT

В фан-зоне ожидаемая реакция на историческое событие в истории сборной России по футболу:

Публикация от Arina (@avadakedavra_bitch) 1 Июл 2018 в 11:13 PDT

Шумно за окном в спальном районе – сегодня миллионы людей пережили счастливые моменты вместе с футболистами:

Разумеется, кому повезло оказаться на стадионе – не забудут этот вечер никогда:

Публикация от Tatiana Vasilieva (@tattivasilieva) 1 Июл 2018 в 9:45 PDT

Публикация от Anastasia Vagner (@nastya.vagner) 1 Июл 2018 в 10:58 PDT

Наверное, празднуют и эти колоритные фанаты, попавшие в трансляцию:

Публикация от Elena_Sokolova (@elenasokolova93) 1 Июл 2018 в 11:34 PDT

Как обычно, веселятся на знаменитой на весь мир улице для болельщиков:

Публикация от Oxana Barkhatova (@oksanarodina) 1 Июл 2018 в 11:29 PDT

На всех улицах радостные люди, которые используют знаменитое празднование Дзюбы – воинское приветствие:

Публикация от Артём Александрович (@temadaa) 1 Июл 2018 в 11:35 PDT

Празднуют болельщики со всей страны, иногда даже мотивационными сообщениями в социальных сетях:

ну если россия смогла в четвертьфинал пройти, то у тебя вообще нет права говорить фразы, типа, ‘я не могу’#РоссияИспания — дарья мдарья (@underburi) 1 июля 2018 г.

Испания не заслужила, а Россия завоевала право на победу

Ошибался насчет тренерских возможностей Черчесова, и это важно сейчас признать, чтобы вести себя так, как Станислав Саламович на самом турнире – по-мужски. После матча в раздевалке Черчесов не сиял от счастья, не праздновал, а спокойно зашел, когда футболисты пели и скакали, и снял мокрый пиджак. Многие не успели поверить, а Станислав Саламович был спокоен: «Эмоции остались на поле. Теперь все мысли о следующем матче».

А когда Черчесов огорчал, что у Жиркова травма, то ввернул фразу в своем стиле: «Только если мы к финалу его подготовим». Так выглядит человек, который грамотно выполнил сложную работу. Удивил, но это самая крутая ошибка – недооценить тренера после контрольных побед. Впрочем, уже после Уругвая было видно, что Черчесов понимает, что делает. Ведь дал отдохнуть ряду футболистов, а проиграл с пользой, как оказалось.

Португалия не позволила бы России работать строгим вторым номером, а Испания клюнула на удочку. Видите, что бывает, когда одна сборная без тренера – Йерро виноват, что пошел на поводу глупого испанского Мутко и допустил как спортивный директор сборной увольнение Лопетеги, а вторая с тренером. Черчесов, конечно же, поймал удачу за хвост, но он два года вообще не играл от соперников, а тут в четырех подряд матчах только это и делал. С уругвайцами помешали удаление и рикошет, но даже там план был и он учитывал оппонента.

Для команды Черчесова всё только начинается

Германия – аут, Аргентина и Португалия – аут, Испания – аут, а Россия в деле. Сборной нельзя считать, что путь закончен и задача выполнена. Победа над Испанией открывает перспективы, а не закрывает уже успешный турнир. Так что пусть отдыхают и ждут соперника, но живут ближайшую неделю не эйфорией, а пониманием, что сборная России никогда не была так близка к полуфиналу чемпионата мира, как в июле 2018 года.

Испания пролетела, как и Германия, а в той части сетки, куда Уругвай победой отправил Россию, помимо ближайшего соперника, остались Швеция и Швейцария, а также Колумбия и Англия. В этом списке нет готовых чемпионов мира, но есть будущий финалист. А ведь даже команд с индивидуальным мастерством испанцев нет, они тут были главными фаворитами. Хотя есть коллективы моложе, опаснее для России и свежее. В четвертьфинале сборную ждет другой футбол, но они эту попытку заслужили.

Не будем произносить глупости вслух, но если команда хорошо отдохнет и успеет изучить будущего соперника – проход Испании станет началом великой истории. Обязательно запомните детали этого дня, ведь его будет приятно вспоминать. Каждый ведь понял, что сегодня испанцам крышка, а Россия пройдет дальше, в разный момент. Это очень личная победа, ведь неожиданная для многих. Лично понял, что Черчесов победит, когда он заменил Самедова.

Выстроив идеальный план на игру, дождавшись его полного исполнения – Россия вышла за пенальти и получила их, тренер и команда становятся не случайными героями, а продуманными, хитрыми и терпеливыми. До матча говорили, что важно поверить в чудо, после игры об этом сказал Дзюба, добавив важную деталь: «Мы поверили в чудо и Акинфеева». Причем теперь ситуация лучше, чем в 2008 году, ведь Испания уже не помешает.

Спасибо болельщикам в «Лужниках», спасибо всем причастным из сборной. Болельщики огромной страны переживают непередаваемые словами ощущения. Чемпионат мира определенно получается невероятным, а Черышев полностью прав: «Для сборной России теперь нет ничего невозможного».