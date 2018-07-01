  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Чемпионат мира
  • Казахстан. Премьер-лига
  • США. МЛС
  • Беларусь. Высшая лига
  • Норвегия. Высшая лига
  • Товарищеские матчи. Клубы
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 2:0 Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур---
Чемпионат мира 2018, 1/8 финала1X2
17:00 Закончился после серии пенальти Логотип ИспанияИспания 1:1
(3:4 п.)		 Логотип РоссияРоссия1.554.095.88
21:00 Идет второй тайм, 87’ Логотип ХорватияХорватия 1:1 Логотип ДанияДания1.93.294.58

Празднует вся Россия, но это только начало!

сегодня, 22:29
Празднует вся Россия, но это только начало!

Народ гуляет, победа над Испанией обеспечила крутую ночку. Но «Соккер.ру» будет очень рад, если Черчесов и команда на этом не успокоятся. 

Громче тысячи слов – страна гуляет вместе со сборной

Осторожно, на видео громко и весело! За дело хвалят сами себя футболисты в раздевалке, повторяя слова 78 тысяч и 11 фанатов в «Лужниках». Как обычно, Дзюба заводила: 

А до этого они прикатились к ногам Акинфеева – заслуженного обладателя приза «Игрок матча»: 

Сборная сошла с ума после второго сэйва одного из героев поединка: 

Празднует вся Россия, но это только начало!

Они играют за Вас: 

Празднуют успех против Испании в вечерних пробках в Санкт-Петербурге: 

Веселятся в Краснодаре у большого экрана, где все смотрели футбол и переживали за сборную, ведь 12-й игрок состоял из миллионов людей сегодня: 

Дико скачет Александр Кержаков в телестудии, ведь сборной не навредил даже один известный прогнозист федерального уровня, чьи прогнозы обычно сбываются с точностью до наоборот: 

Прыгают от счастья муж и ребенок легендарной российской певицы: 

В фан-зоне ожидаемая реакция на историческое событие в истории сборной России по футболу: 

Шумно за окном в спальном районе – сегодня миллионы людей пережили счастливые моменты вместе с футболистами: 

Разумеется, кому повезло оказаться на стадионе – не забудут этот вечер никогда:

Празднует вся Россия, но это только начало!

Наверное, празднуют и эти колоритные фанаты, попавшие в трансляцию: 

Как обычно, веселятся на знаменитой на весь мир улице для болельщиков: 

На всех улицах радостные люди, которые используют знаменитое празднование Дзюбы – воинское приветствие: 

Празднуют болельщики со всей страны, иногда даже мотивационными сообщениями в социальных сетях: 

Испания не заслужила, а Россия завоевала право на победу

Ошибался насчет тренерских возможностей Черчесова, и это важно сейчас признать, чтобы вести себя так, как Станислав Саламович на самом турнире – по-мужски. После матча в раздевалке Черчесов не сиял от счастья, не праздновал, а спокойно зашел, когда футболисты пели и скакали, и снял мокрый пиджак. Многие не успели поверить, а Станислав Саламович был спокоен: «Эмоции остались на поле. Теперь все мысли о следующем матче». 

А когда Черчесов огорчал, что у Жиркова травма, то ввернул фразу в своем стиле: «Только если мы к финалу его подготовим». Так выглядит человек, который грамотно выполнил сложную работу. Удивил, но это самая крутая ошибка – недооценить тренера после контрольных побед. Впрочем, уже после Уругвая было видно, что Черчесов понимает, что делает. Ведь дал отдохнуть ряду футболистов, а проиграл с пользой, как оказалось. 

Португалия не позволила бы России работать строгим вторым номером, а Испания клюнула на удочку. Видите, что бывает, когда одна сборная без тренера – Йерро виноват, что пошел на поводу глупого испанского Мутко и допустил как спортивный директор сборной увольнение Лопетеги, а вторая с тренером. Черчесов, конечно же, поймал удачу за хвост, но он два года вообще не играл от соперников, а тут в четырех подряд матчах только это и делал. С уругвайцами помешали удаление и рикошет, но даже там план был и он учитывал оппонента. 

Для команды Черчесова всё только начинается

Германия – аут, Аргентина и Португалия – аут, Испания – аут, а Россия в деле. Сборной нельзя считать, что путь закончен и задача выполнена. Победа над Испанией открывает перспективы, а не закрывает уже успешный турнир. Так что пусть отдыхают и ждут соперника, но живут ближайшую неделю не эйфорией, а пониманием, что сборная России никогда не была так близка к полуфиналу чемпионата мира, как в июле 2018 года.

Испания пролетела, как и Германия, а в той части сетки, куда Уругвай победой отправил Россию, помимо ближайшего соперника, остались Швеция и Швейцария, а также Колумбия и Англия. В этом списке нет готовых чемпионов мира, но есть будущий финалист. А ведь даже команд с индивидуальным мастерством испанцев нет, они тут были главными фаворитами. Хотя есть коллективы моложе, опаснее для России и свежее. В четвертьфинале сборную ждет другой футбол, но они эту попытку заслужили. 

Не будем произносить глупости вслух, но если команда хорошо отдохнет и успеет изучить будущего соперника – проход Испании станет началом великой истории. Обязательно запомните детали этого дня, ведь его будет приятно вспоминать. Каждый ведь понял, что сегодня испанцам крышка, а Россия пройдет дальше, в разный момент. Это очень личная победа, ведь неожиданная для многих. Лично понял, что Черчесов победит, когда он заменил Самедова. 

Выстроив идеальный план на игру, дождавшись его полного исполнения – Россия вышла за пенальти и получила их, тренер и команда становятся не случайными героями, а продуманными, хитрыми и терпеливыми. До матча говорили, что важно поверить в чудо, после игры об этом сказал Дзюба, добавив важную деталь: «Мы поверили в чудо и Акинфеева». Причем теперь ситуация лучше, чем в 2008 году, ведь Испания уже не помешает.

Спасибо болельщикам в «Лужниках», спасибо всем причастным из сборной. Болельщики огромной страны переживают непередаваемые словами ощущения. Чемпионат мира определенно получается невероятным, а Черышев полностью прав: «Для сборной России теперь нет ничего невозможного». 

Поделиться
Другие материалы по теме
Игроки сборной России пробежали на 8 км больше испанцев
Сегодня, 20:15 9
Лучший матч ЧМ-18! Мбаппе отправил Месси домой
Вчера, 19:47Вадим Багров в блоге Оценочные суждения18
Игроки сборной России обратились к болельщикам
Вчера, 12:56 21
Сборная Уругвая тренируется в полном составе перед матчем с португальцами
29 июня 3
«Рубин» предложил сборной Франции помочь остановить Месси
29 июня 32
Топ-10 больших разочарований группового этапа ЧМ-2018
29 июняАлександр Чистяков в блоге "Соккер" Топ12
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100