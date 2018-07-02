Человек-буй, наследник Яшина и карамба. Зарубежные СМИ – о выходе сборной России в четвертьфинал ЧМ

Исторический успех сборной России оценили во всей Европе. «Соккер.ру» делится любопытнейшей подборкой мнений о победе нашей команды над Испанией.

«Marca.com». Начинаем с горяченького! Как рефлексируют испанцы после вылета «Красной Фурии» от ног наших футболистов с чемпионата мира. Точно не ждали такого подвоха от хозяев мундиаля! Предлагаем компиляцию самых интересных мнений со страниц ведущего испанского издания.

«Испания покидает крупный турнир, проиграв хозяевам в серии пенальти. На поле стадиона „Лужники“ у главного героя было русское имя: Игорь Акинфеев. Во что же играла „Фурия Роха“ в России? Каков стиль игры? Как можно было пропустить шесть голов от Португалии, Ирана, Марокко и России? Почему на поле выходили игроки, не способные справляться с поставленными задачами? Много ли голевых шансов создала команда Йерро за пределами яркого матча с Португалией? Это все вопросы без ответа. И не стоит оправдываться тем, что соперник заперся на своей половине поля, ведя борьбу с футболом. Чего мы ожидали? Что Россия сыграет с нами в открытый футбол? Делать тысячи передач без смысла и подолгу владеть мячом – не великая заслуга, когда ты забываешь о чужих воротах.

Испания владела мячом, но не матчем. Вся игра России сводилась к тому, чтобы доставлять мячи из стратосферы на Дзюбу – человека-буя почти двухметрового роста. Местная команда, как в регби, отыгрывала ярд за ярдом, и похожий на скалу Дзюба заставил Пике ошибиться, а потом и реализовал пенальти. Потом Россия только защищалась, казалось, даже от собственных зрителей, но дотянула до лотереи с пенальти, на которую вратарь Акинфеев вышел в обнимку с двумя музами, которые помогли ему протащить свою команду в четвертьфинал. Бесхребетная Испания так и не смогла зажечь в себе искру на чемпионате мира, и это закономерный финал мучений в предшествующих матчах с Ираном и Марокко».

«Sport.es». Каталонское издание дает максимально сухую оценку на передовице. Радоваться вылету команды с футболистами «Барселоны» в составе не этично, но и огорчения в заметках каталонской прессы не читается, в то время как столица пышет то унылостью, то истериками.

«Испанская команда потерпела крах против российской стены и упала уже в первом раунде плей-офф. „Красные“ доминировали по ходу матча, но до реальных угроз воротам будущего героя доходило не так часто. Лидером Испании был Иско, который перемещался по всему фронту атаки, Россия уповала на гиганта Дзюбу в передней линии. „Фурия Роха“ открыла счет, когда Игнашевич под давлением Рамоса послал мяч в свои ворота, но соперник ответил с пенальти, который абсурдным образом заработал Пике. Так Испания упустила нити игры из своих рук и позволила России вздохнуть с облегчением и вцепиться в представившийся шанс на ничью. Несколько раз Акинфеева беспокоили, в том числе вышедший на замену Иньеста, удалось ускорить атаку после появления на поле Аспаса и Родриго, которые могли забить в овертайме, однако в серии пенальти Яго совершил решающий промах, а чуть раньше дуэль Акинфееву проиграл Коке. Это и обеспечило Испании внезапную смерть на чемпионате мира».

«Globo Esporte». Испанские СМИ, на самом деле, читать скучно: испанцы никак не могут переварить свою беду и говорят об одном и том же на разные лады, а хочется ознакомиться с оценками успеха сборной России. А вот бразильцы, к примеру, дают правильный заголовок: «Русские герои!» И шлют респекты Акинфееву.

«Удивительно: Россия в числе восьми сильнейших команд планеты, а Испания покидает турнир! И ведь хозяева могут пойти еще дальше, после победы над испанцами им некого бояться. России и Акинфеев деморализованными покинули ЧМ-2014, но четыре года спустя вратарь заслуженно искупил все свои грехи. Акинфеев проделал большую работу во время матча, а в серии пенальти сверкал, отразив удары Коке и Аспаса. Особенно феноменальным получилось решающее спасение выброшенной в воздух ногой».

«L'Equipe». Французы заявляют, что Россия «уничтожила» Испанию в серии пенальти, отмечают непробиваемую российскую стену и лично Игоря Акинфеева.

«России нужен был герой, и он нашелся в воротах! Акинфеев отправил свою страну в четвертьфинал чемпионата мира, справившись с попытками Коке и Аспаса. Стадион „Лужники“ и вся Россия ликуют после подвига своего капитана. 32-летний вратарь сейчас еще в более блестящей форме, чем во время своего пика, пришедшегося на середину „нулевых“.

„La gazzetta dello sport“. Итальянцы не стесняются в выражениях.

„Они поместили его на плакат чемпионата мира, своего лучшего футболиста в истории: Льва Яшина, вратаря. Вратаря с большой буквы. Нынешний голкипер Игорь Акинфеев никогда не считался достойным наследником, и действительно так казалось, судя по его выступлениям за ЦСКА в Лиге чемпионов. Но в этот вечер Акинфеев превратился в мифологического героя русского футбола. Россия много защищалась, ждала, терпела, пропускала и возвращалась в игру, оставалась без контратак, но все равно выстояла в основное время и в овертайме. Чтобы победить в серии пенальти“.

Празднует вся Россия, но это только начало!

„The Telegraph“. Оценка с родины футбола тоже подоспела.

„То, что начиналось, как типичный матч грандиозной Испании, превратилось в одну из главных сенсаций чемпионата мира и трагедию для фаворита. Это была ужасная игра, но драматизм развязки и значение этого матча для русского народа невозможно переоценить. Этот матч был о России, которая сыграла с пятью защитниками, на протяжении всей игры боялась мяча, но рискнула и победила в перестрелке с пенальти. Это здорово для сборной России, здорово для всей России и отлично подходящий сценарий для турнира в целом“.

„A Bola“. Обзор игры стандартный: 1000+ испанских пасов, гораздо меньше идей, Акинфеев – герой, Дзюба – великан, Марио Фернандес и остальные защитники – молодцы. Интересуемся комментариями, которые оставили соседи испанцев. Мнения, прямо скажем, разделились. Вот типичный срез мнений.

Paulocb64: „Это заслуженное наказание для Испании. А Россия заслужила свой успех. Русские – люди с огромной историей преодолений“.

Globetrotter: „Надеюсь, в четвертьфинале Россия вылетит! Ужасная команда, до невозможности скучная“.

„Bild“. Завершают подборку мнений из-за рубежа немцы, которые, передразнивая испанцев, кричат в заголовке: „Карамба!“ („Черт возьми!“)

„Это какое-то безумие! Русская летняя сказка продолжается после победы над Испанией в серии пенальти. Сенсация прекрасна! Благодаря вратарю-герою Акинфееву, который взял два удара в серии пенальти, Россия создала большой сюрприз и продвинулась в четвертьфинал“.

Верьте своим глазам! Сборная России выбила Испанию